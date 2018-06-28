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Минобороны РФ передает украинские КрАЗы сирийской армии
В Сети появилась фотография, на которой запечатлено подразделение сирийской армии, на вооружении которого находятся 122-мм гаубицами М-30. Орудия буксируют автомобили Урал-4320. Рядом с ними находятся грузовики КрАЗ-250, кузова которых укрыты брезентом, пишет Российская газета.
Как отметили военные эксперты, российское военное ведомство уже давно старается избавиться от автомобилей, произведенных в УССР на Кременчугском заводе. После известных событий процесс вывода украинской техники ускорился.
К тому же сегодня об этих машинах можно смело говорить как об устаревшей технике – последние поставки военных полноприводных КрАЗов, по данным газеты, пришлись на начало 1990-х годов.
Российская армия располагает достаточным количеством этих автомобилей. Большая их часть и теперь находится в приличном состоянии, поскольку хранится на специальных базах. Военное ведомство старается реализовать подобную технику за небольшие деньги гражданским предприятиям.
Не останутся без дела эти большегрузы и в Сирии. Автомобиль способен перевезти до 12 тонн боеприпасов либо другого военного имущества.
Ранее на фотоснимках из САР можно было увидеть еще более старые машины – КрАЗ-255.
Как отметили военные эксперты, российское военное ведомство уже давно старается избавиться от автомобилей, произведенных в УССР на Кременчугском заводе. После известных событий процесс вывода украинской техники ускорился.
К тому же сегодня об этих машинах можно смело говорить как об устаревшей технике – последние поставки военных полноприводных КрАЗов, по данным газеты, пришлись на начало 1990-х годов.
Российская армия располагает достаточным количеством этих автомобилей. Большая их часть и теперь находится в приличном состоянии, поскольку хранится на специальных базах. Военное ведомство старается реализовать подобную технику за небольшие деньги гражданским предприятиям.
Не останутся без дела эти большегрузы и в Сирии. Автомобиль способен перевезти до 12 тонн боеприпасов либо другого военного имущества.
Ранее на фотоснимках из САР можно было увидеть еще более старые машины – КрАЗ-255.
Использованы фотографии: https://twitter.com/KomandanteS17
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