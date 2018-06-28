17:49 28 июня
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Минобороны РФ передает украинские КрАЗы сирийской армии

В Сети появилась фотография, на которой запечатлено подразделение сирийской армии, на вооружении которого находятся 122-мм гаубицами М-30. Орудия буксируют автомобили Урал-4320. Рядом с ними находятся грузовики КрАЗ-250, кузова которых укрыты брезентом, пишет Российская газета.



Как отметили военные эксперты, российское военное ведомство уже давно старается избавиться от автомобилей, произведенных в УССР на Кременчугском заводе. После известных событий процесс вывода украинской техники ускорился.


К тому же сегодня об этих машинах можно смело говорить как об устаревшей технике – последние поставки военных полноприводных КрАЗов, по данным газеты, пришлись на начало 1990-х годов.

Российская армия располагает достаточным количеством этих автомобилей. Большая их часть и теперь находится в приличном состоянии, поскольку хранится на специальных базах. Военное ведомство старается реализовать подобную технику за небольшие деньги гражданским предприятиям.

Не останутся без дела эти большегрузы и в Сирии. Автомобиль способен перевезти до 12 тонн боеприпасов либо другого военного имущества.

Ранее на фотоснимках из САР можно было увидеть еще более старые машины – КрАЗ-255.

Использованы фотографии: https://twitter.com/KomandanteS17
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Комментарии 40

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  1. мерцание (Николай) Сегодня, 15:12
    Мда, в Сирии сейчас лишней никакая техника не будет.
    мерцание
    1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 15:29
      Цитата: мерцание
      ...Мда, в Сирии сейчас лишней никакая техника не будет...

      Это всё же лучше, чем тратиться на её хранение.
      Андрей К
  2. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 15:12
    Для утилизации это нормально, а так и сирийцам выгодно и нашим не накладно.
    Alexey-74
    1. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 15:31
      Цитата: Alexey-74
      а так и сирийцам выгодно и нашим не накладно.

      не накладно? а бабло когда покупали - обслуживали - ремонтировали - доставляли? и тут передали(бесплатно) мне бы один передали, я бы огромное спасибо сказал
      Сандор Клиган
      1. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 15:41
        а с чего вы решили что бесплатно ?
        Не либероид Русский
        1. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 16:17
          Цитата: Не либероид Русский
          а с чего вы решили что бесплатно ?

          в русском языке ПРОДАЛИ - это за деньги, а передали - это типа в вечное пользование
          Сандор Клиган
      2. askort154 (Александр) Сегодня, 15:54
        Сандор Клиган.....мне бы один передали, я бы огромное спасибо сказал

        На солярке разоришься.
        askort154
        1. DMB_95 (Михаил) Сегодня, 16:23
          Цитата: askort154
          Сандор Клиган.....мне бы один передали, я бы огромное спасибо сказал

          На солярке разоришься.

          Да , двигатель прожорливый . Хотя вряд ли топливо там дороже чем у нас .
          DMB_95
      3. Fitter65 (Александр.) Сегодня, 16:08
        Цитата: Сандор Клиган
        а бабло когда покупали - обслуживали - ремонтировали - доставляли? и тут передали(бесплатно) мне бы один передали, я бы огромное спасибо сказал

        А покупали при Союзе, поэтому эти КрАЗы впринципе дармовые, да и "безвозмездные" подарки всегда окупаются...Ну а на счёт передали, так на ближающую распродажу военного имущества постарайтесь попасть. уплатите практически символическую сумму и получите практически новый, безпробежный, символически работоспособный авто. laughing
        Fitter65
        1. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 16:19
          Цитата: Fitter65
          уплатите практически символическую сумму

          belay нифига себе символическую, почитай второй год смотрю распродажи со складов
          Цитата: askort154
          На солярке разоришься.

          laughing была бы лошадь, а сено найдем, лес можно возить из леса где дороги- направление
          Сандор Клиган
      4. Пивасик (Виктор) Сегодня, 16:17
        А зачем Вам такой автомобиль ? Поделитесь
        Пивасик
        1. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 16:26
          Цитата: Пивасик
          А зачем Вам такой автомобиль ? Поделитесь

          могу взять участок леса в аренду и как следствие его вывозить надо 20 км по болотам-лесам в одну сторону. Для этих целей он бы подошел
          Сандор Клиган
      5. Piramidon (Степан) Сегодня, 16:45
        Цитата: Сандор Клиган
        мне бы один передали, я бы огромное спасибо сказал

        Забыли поплакать о несчастных пенсионерах и детях-сиротах, которых можно бы на КрАЗах возить.
        Piramidon
        1. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 16:50
          Цитата: Piramidon
          Забыли поплакать о несчастных пенсионерах

          вы это сделали и кстати флуд - предупреждение!
          Сандор Клиган
          1. Piramidon (Степан) Сегодня, 17:43
            Цитата: Сандор Клиган
            вы это сделали и кстати флуд - предупреждение!

            Уже админам пожаловались? А ваше - "мне бы один передали..." Вы флудом не считаете?
            Piramidon
  3. Logall (Александр) Сегодня, 15:13
    Когда-то я работал в ЦЭСе на Колыме: к нам приехали японцы и увидев КрАЗ раскрыв рты произнесли полушепотом: "крааааааазззззсссс"...
    Япошки смотрели на машину, как на метал, который нужно переплавить в тойоту...
    А немногим раньше японцы скупали КрАЗы именно на металлолом!
    Logall
    1. Симаргл (Андрей) Сегодня, 15:19
      Цитата: Logall
      А немногим раньше японцы скупали КрАЗы именно на металлолом!
      Станки скупали тоже.
      Симаргл
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 15:23
        В принципе машина работяга, солдат, только жрёт ого-го сколько! Пришла её пора идти под замену.
        rocket757
        1. MPN (Павел) Сегодня, 15:29
          Цитата: rocket757
          В принципе машина работяга, солдат, только жрёт ого-го сколько!

          Создавалась по тем же стандартам, что и все советские машины того времени, расход топлива заказчика устраивал... Времена меняются , это да по этому
          Цитата: rocket757
          Пришла её пора идти под замену.
          MPN
    2. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 15:20
      Цитата: Logall
      А немногим раньше японцы скупали КрАЗы именно на металлолом!

      Ну сколько можно этот бред пересказывать! ? Советские Кразы ценились по всему миру,где плохие или нет дорог..за проходимость,ремонтопригодность и надёжность.. Японии такие машины никак изделие,ни как металл не нужны.
      dvina71
      1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 16:17
        Советские самосвалы в Англии как КрАЗ стал БелАЗом
        НасРать
    3. lis-ik (Сергей) Сегодня, 15:33
      Цитата: Logall
      Когда-то я работал в ЦЭСе на Колыме: к нам приехали японцы и увидев КрАЗ раскрыв рты произнесли полушепотом: "крааааааазззззсссс"...
      Япошки смотрели на машину, как на метал, который нужно переплавить в тойоту...
      А немногим раньше японцы скупали КрАЗы именно на металлолом!

      В СССР, когда учился в Автодорожном, нам именно это и рассказывали, что японцы их покупали на лом, но мне кажется, что это байки.
      lis-ik
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 15:43
        У машины есть надёжнейшие привода, мосты .... пролезает через страшенную грязь с полной и даж большей нагрузкой, оставаясь работоспособной! Этого у него не отнять. Правда изготовление было советское, сейчас не знаю.
        Где надо, машина будет работать, переживет многие именитые марки!
        rocket757
        1. novobranets (Вячеслав) Сегодня, 16:46
          Цитата: rocket757
          машина будет работать, переживет многие именитые марки!

          После армии я пять лет отработал на КрАЗе. Машина простая как лом, и такая же надежная. goodА "лаптежник" по проходимости ваще зверь.
          novobranets
      2. Вас Влад (Владислав) Сегодня, 16:53
        Цитата: lis-ik
        В СССР, когда учился в Автодорожном, нам именно это и рассказывали, что японцы их покупали на лом, но мне кажется, что это байки.

        А чистый метал не дешевле покупать?
        Вас Влад
    4. sergei28 Сегодня, 16:11
      Не рассказывай "сказки с бородой".
      sergei28
    5. Fitter65 (Александр.) Сегодня, 16:26
      Цитата: Logall
      А немногим раньше японцы скупали КрАЗы именно на металлолом!

      Сказки венского леса. Ну или очередной бред времён холодной войны. Япония в покупателях автомобилей КрАЗ не значится,а вот в Великобритании они работали под маркой БелАЗ. Причём самосвалы КрАЗ -256Б поработали и при строительстве тоннеля под Ла- Маншем...А вот в Японию... Был другой миф о том как в конце 70-х купили партию японских Мицубиси, все под пломбами, обслуживание и ремонт только японскими специалистами, но один водитель на трассе Тында- Нерюнгри был вынужден залезть под капот, а оказалось что эти машины оказались КрАЗы с переделанной японцами кабиной. Разные сказки ходили...
      Fitter65
  4. Apollo (Алех) Сегодня, 15:23
    Цитата: Logall
    А немногим раньше японцы скупали КрАЗы именно на металлолом!

    Не только КРАЗы , скупали и трактора. Но беда в том, что скупали за копейки, а СССР анонсировал это как спрос на продукцию советского машиностроения. Хотя по своим характеристикам КРАЗ был далек от лидеров европейского и американского машиностроения.
    Apollo
    1. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 15:36
      Трактора МТЗ они только хотели купить,но после поставки первых ста штук передумали.Купили в итоге у румын. Станки до сих пор ещё работают. Продавали их в Японию не так уж и много..по сотне в год,что рушит легенду о металлоломе.
      КрАЗ..полноприводной ни чуть не хуже американского аналога..у того даже отопителя нет..,а по проходимости амер и рядом не стоял.
      dvina71
    2. Fitter65 (Александр.) Сегодня, 17:07
      Цитата: Apollo
      Не только КРАЗы, скупали и трактора. Но беда в том, что скупали за копейки, а СССР анонсировал это как спрос на продукцию советского машиностроения

      Как интересно почитать комментарию людей совершенно не имеющих даже элементарных знаний о том что они комментируют.Просто цитаты...
      Согласно справочнику «Внешняя торговля СССР» в рекордном 1978 году за рубеж было продано почти 388 тысяч легковушек на сумму 555 миллионов рублей. Таким образом, средняя цена одного ушедшего на экспорт автомобиля составила всего 1430 рублей. Разобранные «Москвичи» доставались болгарам и вовсе по 1193 рубля за один машинокомплект. Средняя экспортная цена советского мотоцикла – лишь 311 рублей. Зато усредненная цена автобуса в 1978 году составляла около 5365 рублей, а цена грузового автомобиля – порядка 10 тысяч рублей.

      В 1968-м журналисты шведского Teknikens Varld проехали за два дня на серийном 408-м Москвиче 1240 км по самым плохим дорогам, которые смогли найти, и с самыми высокими нагрузками, которые могли придумать. «Автомобиль шел не быстро, но мягко, — писали шведы, — но синхронизаторы в коробке не всегда срабатывали четко… Мы прошли специальные участки шведского ралли, гоняли по тропам, протоптанным животными… Нам так и не удалось сломать машину».

      «Москвич» многие годы считался самым экспортируемым советским автомобилем. Пик популярности пришелся на 60-е годы. За рубежом даже было организовано производство. Крупноузловую сборку вели Бельгия (на заводах фирмы Scaldia–Volga S.A.), Швеция и Болгария...

      Что касается общего количества поставленного из СССР за рубеж автомототранспорта, то за десятилетие оно возросло более чем вдвое – с 71700 штук в 1960 году до 153200 в 1970 году. В том числе примерно 85 тысяч легковых автомобилей, 34 тысячи грузовых, 22 тысячи мотоциклов.

      Про другую технику и оборудование которое покупали у СССР "ради посмеятся" лень искать... Ну про то что у России ради " похохатать" покупают, ГАЗоны, УРАЛы,КамАЗы, там Су-27/30/35, СуперДжеты, Ми-8/17/171, Ми-26, а ракетные двигатели РД-180 американцы покупают для юмористических шоу, как насмеются так сразу в металлалом отправляют... laughing
      ( для общего развития цены приведены в инвалютных рублях, который отличался от внутри советского, и по покупательной способности просто стоит на космической высоте с нынешним российским)
      Fitter65
  5. gukoyan (Igor) Сегодня, 15:23
    Повезло сирийцам, классная машина.
    gukoyan
  6. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 15:25
    В в связи с перевооружением в России на склады отправляется огромное количество техники, которого там и так хватало еще со времен СССР. Конечно многое из этой техники могло бы пригодиться в Сирии, если будет возможность обеспечить достаточный уровень контроля оружия. Не секрет, что в начале войны основная часть оружия была захвачена террористами на правительственных складах.
    Vita VKO
    1. sergei28 Сегодня, 16:13
      бредовые мысли..."на склады отправляется огромное количество "
      sergei28
  7. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 15:37
    Сирия - как полигон утилизации большого количества хлама с российских ДХ и арсеналов . Очень интересная тема для отдельной статьи .. Дарю идею бесплатно ..
    КВУ-НСвД
  8. faiver (Андрей) Сегодня, 15:44
    вот обязательно надо было вставить про украину laughing
    краз нормальный авто для мест где обычный грузовик не проедет... hi
    faiver
  9. Громобой Сегодня, 15:59
    У нас в бригаде КрАЗы стояли в парке законсервированные вместе с прицепами для подвоза ТПК ракет С-300В. Передвижение такой колонны в военное время по науке это целая войсковая операция )))."Машина-зверь" в лучшем советском смысле этого слова..!) good
    Громобой
  10. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 16:24
    Сейчас КАМАЗ покрыл все ниши грузовиков. 8х8,6х6,4х4. и по моторам 220-420 лс
    Zaurbek
  11. МЮД (МЮД) Сегодня, 16:52
    Рядом с ними находятся грузовики КрАЗ-250, кузова которых укрыты брезентом, пишет Российская газета.

    Как это "Вестник Мордовии" такую новость прозевал?
    МЮД
  12. Radio_wave (Radio_wave) Сегодня, 17:40
    Вроде как на фото 260 а не 250 wink
    Radio_wave
  13. alexmach (Александр) Сегодня, 17:44
    К тому же сегодня об этих машинах можно смело говорить как об устаревшей технике

    И чем же это они устарели? Климат контроль отсутствует что ли?
    alexmach
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