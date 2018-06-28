17:45 28 июня
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Российские учёные создали стелс-композит для авиастекла

Пресс-служба госкорпорации «Ростех» сообщает об уникальной разработке Обнинского НПП «Технология», входящего в структуры холдинга «РТ-Химкомпозит». Разработана композиция материалов, которая при нанесении на авиационное остекление существенно повышает уровень поглощения радиолокационных волн. По данным компании, уровень поглощения волн увеличивается вдвое. Соответственно это снижает заметность боевой авиации для различных типов радаров противника. Мало того, снижается вес остекления авиации.

Российские учёные создали стелс-композит для авиастекла


Из заявления представителя директората «Ростеха» Сергея Абрамова:
Непрерывное развитие технологий и создание технологических заделов предприятиями Ростеха приводит к появлению уникальных разработок как для гражданской, так и для военной промышленности. У данной разработки практически нет слабых мест: её применение позволяет снизить в два раза вес остекления кабины пилота и увеличить ударопрочность, кроме того увеличивается поглощение волн от радиолокационных станций с 40% до 80%.



Речь идёт о применении наноразмерной металлооптической композиции материалов, которая в конечном итоге существенно повышает боевой потенциал самолёта.

Композиция материалов является, по сути, многослойным покрытием из набора тончайших плёнок, состоящих и металлов и их оксидов. Покрытие наносится по методу магнетронного напыления в вакууме. Покрытие обеспечивает высокий уровень светопропускания, снижает отражение, способствуя ещё и повышению видимости в тёмное время.

В материале говорится о том, что специалистам удалось решить проблему слабой адгезии покрытия к стеклу, что изначально влияло на износостойкость композитного материала в аэродинамическом потоке.

Новая разработка российских учёных имеет большой потенциал и будет востребована при создании авиационной техники.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
22

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 29

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 15:31
    Мы получим безпереплерный "золотой" фонарь кабины на Су57?
    Zaurbek
    1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 15:40
      Цитата: Zaurbek
      ...Мы получим безпереплерный "золотой" фонарь кабины на Су57?...

      Вы опечатались: безпереплерный - безпереплётный hi
      Получите ли Вы золотой фонарь - это вряд ли, а вот в производство эту новацию в ближайшие лет пять-семь вполне возможно и запустят.
      Если конечно не забюрократизируют процесс.
      Андрей К
      1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 16:02
        На Рапторе заклинил фонарь пилот пять часов просидел в кабине, памперс переполнился

        Высокотехнологичный деревянный клин предохраняет пилу от заклинивания
        хрыч
        1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 16:09
          Цитата: хрыч
          ...На Рапторе заклинил фонарь пилот пять часов просидел в кабине, памперс переполнился...

          Хрыч hi
          Я так и знал, догадка подтвердилась fellow
          Всё дело в памперсе laughing
          Андрей К
          1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 16:12
            Цитата: Андрей К
            Всё дело в памперсе

            Так спасатели не даром были оборудованы автономными дыхательными аппаратами laughing
            хрыч
    2. sergei28 Сегодня, 16:00
      ...безпереплерный .... Это что?
      sergei28
      1. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 16:23
        Безпереплётный, ведь поправили выше! Или лишь бы брякнуть...
        Black Sniper
  2. Apollo (Алех) Сегодня, 15:32
    Опять Чубайса обошли.
    Apollo
  3. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 15:32
    Это отлично, лишь бы изобретению вовремя дали старт и не тормозили, как это очень часто бывает в России...ну а мое личное мнение, что такие открытия вообще надо держать под грифом секретно...
    Alexey-74
    1. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 16:00
      Очень приятно что такие уникальные технологии разрабатывают доходят до военной авиации.
      Но было бы в 100 раз приятнее, если бы подобные технологии находили свое применение и в гражданских отраслях. Коммерческие организации не в состоянии вкладывать огромные средства в проведение научных исследований, они просто прогорят. А вот наличие государственной политики по передаче технологий разработанных, российским компаниям для повышения их конкурентоспособности отечественного производства сейчас как никогда актуально. По сути все крупные промышленные корпорации в мире достигали своего успеха именно за счет разработок в интересах оборонной промышленности.
      Цитата: Alexey-74
      под грифом секретно

      Это как красная тряпка для промышленного шпионажа - гриф секретности по определению не позволяет зафиксировать интеллектуальную собственность. Именно из-за этого передовые советские технологии бесплатно расходились по Миру, применялись везде кроме собственной гражданской промышленности, которая катастрофически отстает до сих пор от военной отрасли. И как показывает опыт варианты с конверсией для галочки и производить посуду на авиационных заводах малоэффективны.
      Vita VKO
  4. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 15:32
    ...Речь идёт о применении наноразмерной металлооптической композиции материалов...

    Сейчас для боевой авиации, придёт черёд и на гражданке применение найдётся.
    Андрей К
    1. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 16:28
      Наврядли, слишком дорого.
      Black Sniper
      1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 16:35
        Цитата: Black Sniper
        ...Наврядли, слишком дорого...

        Сергей hi
        Дорого по началу.
        Когда технология будет запущена и отработана, она удешевится в разы.
        Это закон рынка.
        А если и на гражданке найдут применение, то вполне вероятно, что вложенные в разработку технологии деньги, начнут окупаться и приносить прибыль.
        Андрей К
  5. MPN (Павел) Сегодня, 15:33
    которая при нанесении на авиационное остекление существенно повышает уровень поглощения радиолокационных волн.
    А что не на стекло ни как применить нельзя? Что тормозит? Многослойность? или стоимость?
    MPN
    1. inkass_98 (Юрий) Сегодня, 15:55
      Стекло - это прежде всего вес. А многослойное стекло - большой вес. Композит должен быть легче и прочнее. Кроме того, композиту можно придать практически любую форму, со стеклом для фонаря самолета такие фокусы не пройдут.
      inkass_98
      1. MPN (Павел) Сегодня, 16:07
        Цитата: inkass_98
        со стеклом для фонаря самолета такие фокусы не пройдут.

        Тут вроде как раз все для решения данных проблем
        У данной разработки практически нет слабых мест: её применение позволяет снизить в два раза вес остекления кабины пилота и увеличить ударопрочность, кроме того увеличивается поглощение волн от радиолокационных станций с 40% до 80%.
        MPN
  6. новичок (garik) Сегодня, 15:33
    помимо всего хорошего и нужного, я особо порадовался за снижение веса и улучшению вилимости ночью. круть!
    новичок
  7. Runoway (Runoway) Сегодня, 15:36
    Здорово,но только у нас много чего создали и давно,а вот в войсках до сих пор нет. Как пример наличие "президента" на вертолётах в САР
    Runoway
    1. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 16:31
      Какого президента?
      Black Sniper
  8. Antidote (Павел) Сегодня, 15:43
    Смысл в этих покрытиях, если переплет фонит. До сих пор с гнутым стеклом проблемы
    Antidote
    1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 15:54
      Цитата: Antidote
      До сих пор с гнутым стеклом проблемы

      А какое остекление должно быть? Прямое? wassat Так стэлс-технологии в том и заключаются, чтоб чтобы кроме поглощения изменять угол отраженного луча радара...
      если переплет фонит.

      Сколько ретген дает? И чем его с земли фиксируют (определяют)? belay
      helmi8
  9. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 15:49
    радиолокационных волн.
    Улыбнуло.. smile Новый вид волн .. А снижение массы остекления за счёт возможности упрощения конструкции кабины ? Или новое покрытие делает стекло много прочнее и позволяет уменьшить толщину ? Неясно .. А так ноу-хау интересное ..И про адгезию покрытия и стекла - важно ...
    КВУ-НСвД
    1. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 16:03
      Ну наверно имеется в виду спектр вот используемых в локации..,потому и радиолокационные. А нанесение прочных пленок на стекло всегда увеличивает устойчивость к ударным нагрузкам оного. Потому как стекло само по себе очень прочное,но такое же очень хрупкое. Так что есть два варианта повышения ударостойкости стекла..пакет -тяжело или покрытие пленкой..заметно легче,но пакет остановит пулю..,а в варианте с пленкой уже зависит не от стекла.
      dvina71
  10. sergei28 Сегодня, 16:05
    В Китае закупили пленку для "бронирования",если бы что то такое изобрели, сразу бы под "гриф" загнали. Сказочники Путина.
    sergei28
    1. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 16:38
      А здесь то Путин каким местом!!! У тебя либераста запор, тоже Путин аиновпт... am
      Black Sniper
  11. 123456789 Сегодня, 16:07
    увеличивается поглощение волн от радиолокационных станций с 40% до 80%.


    Покрыв весь самолет, мы наконец получим отечественный стелс.
    123456789
    1. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 16:40
      Так и нужно сделать good
      Black Sniper
  12. Троль Сегодня, 16:08
    >>> .. Разработана композиция материалов, которая при нанесении на авиационное остекление .... Мало того, снижается вес остекления....

    Походу композиция то антигравитационная. Прям гравицапа какая-то. Ну или как вариант: журналист -публицист работает не на своем месте
    Троль
    1. _Ugene_ (_Ugene_) Сегодня, 16:39
      не обязательно, возможно сейчас используется другое покрытие, а с этим общая масса остекления будет ниже
      увеличивается поглощение волн от радиолокационных станций с 40% до 80%
      видимо у покрытия которое используется сейчас поглощение около 40%, а новое легче и поглощение 80%
      _Ugene_
  13. Loginoff (Анатолий) Сегодня, 16:30
    Цитата: Троль
    >>> .. Разработана композиция материалов, которая при нанесении на авиационное остекление .... Мало того, снижается вес остекления....

    Походу композиция то антигравитационная. Прям гравицапа какая-то. Ну или как вариант: журналист -публицист работает не на своем месте

    Он в REN-TV работает :)
    Loginoff
  14. Комментарий был удален.
Картина дня