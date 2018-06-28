Российские учёные создали стелс-композит для авиастекла

Непрерывное развитие технологий и создание технологических заделов предприятиями Ростеха приводит к появлению уникальных разработок как для гражданской, так и для военной промышленности. У данной разработки практически нет слабых мест: её применение позволяет снизить в два раза вес остекления кабины пилота и увеличить ударопрочность, кроме того увеличивается поглощение волн от радиолокационных станций с 40% до 80%.

Пресс-служба госкорпорации «Ростех» сообщает об уникальной разработке Обнинского НПП «Технология», входящего в структуры холдинга «РТ-Химкомпозит». Разработана композиция материалов, которая при нанесении на авиационное остекление существенно повышает уровень поглощения радиолокационных волн. По данным компании, уровень поглощения волн увеличивается вдвое. Соответственно это снижает заметность боевой авиации для различных типов радаров противника. Мало того, снижается вес остекления авиации.Из заявления представителя директората «Ростеха» Сергея Абрамова:Речь идёт о применении наноразмерной металлооптической композиции материалов, которая в конечном итоге существенно повышает боевой потенциал самолёта.Композиция материалов является, по сути, многослойным покрытием из набора тончайших плёнок, состоящих и металлов и их оксидов. Покрытие наносится по методу магнетронного напыления в вакууме. Покрытие обеспечивает высокий уровень светопропускания, снижает отражение, способствуя ещё и повышению видимости в тёмное время.В материале говорится о том, что специалистам удалось решить проблему слабой адгезии покрытия к стеклу, что изначально влияло на износостойкость композитного материала в аэродинамическом потоке.Новая разработка российских учёных имеет большой потенциал и будет востребована при создании авиационной техники.