Т-15 и «Посейдон». Похожие проекты разных эпох
Несколько месяцев назад российское руководство объявило о существовании нового образца подводного оружия. В атмосфере строжайшей секретности был разработан безэкипажный подводный аппарат, впоследствии получивший имя «Посейдон». Появление специальной подводной лодки заставило специалистов и общественность вспомнить о других проектах подобного рода, в том числе о самых смелых. Сравнение старых разработок и нового предложения отечественной промышленности может представлять большой интерес.
Повод для обсуждения
Несколько дней назад в прессе и обсуждениях вновь была поднята тема сравнения разных отечественных образцов подводного оружия. На этот раз толчком к старту новых обсуждений стало интервью с конструктором торпедных комплексов академиком Шамилем Алиевым, опубликованное РИА Новости 25 июня. Конструктор рассказал об актуальных тенденциях и перспективных идеях, а также напомнил об одном из самых известных отечественных проектов. В контексте современного проекта «Посейдон» он привел некоторые данные о старой разработке под названием Т-15.
По словам Ш. Алиева, сейчас наблюдается тенденция, заключающаяся к возвращению к идеям, которые были предложены в прошлом, но остались нереализованными. В частности, пересматриваются взгляды А.Д. Сахарова на перспективы торпедного вооружения. Академик напомнил о проекте с шифром Т-15, предусматривавшем строительство сверхтяжелых торпед с ядерной боевой частью. При помощи такого оружия можно было атаковать крупные береговые объекты противника. Однако торпеда Т-15 не была построена. Как считает конструктор, такой исход был связан не с проблемами концепции, а с недостатком финансирования.
Стоит напомнить, что в течение нескольких последних лет в отечественной и зарубежной прессе с завидной регулярностью появлялись сообщения о якобы существующих российских проектах специальных атомных подводных лодок, отличающихся малыми габаритами и полной автоматизацией. Каждый раз такие сообщения заставляли вспомнить о торпеде Т-15. Новейший «Посейдон», анонсированный в начале марта, тоже не избежал такой «участи». И вот, после интервью Ш. Алиева такой вопрос был поднят в очередной раз.
Действительно, у специалистов и любителей есть определенные основания сравнивать старую и новую разработки отечественной промышленности. У Т-15 и «Посейдона» есть некоторые общие черты технического и тактического характера. Однако присутствуют и самые серьезные отличия. Попробуем рассмотреть два проекта и сделать возможные выводы.
Изделие Т-15
Согласно доступным данным, разработка сверхтяжелой торпеды со специальной боевой частью началась в конце сороковых годов прошлого века. Автором идеи считается физик-ядерщик А.Д. Сахаров. К проработке его предложения были привлечены несколько ведущих предприятий оборонной отрасли. За несколько лет был подготовлен предэскизный проект собственно торпеды и подлодки-носителя для ее использования. Такая техника должна была решать особые задачи, и потому отличалась нетривиальным обликом.
Схема подлодки проекта 627. Красным выделен торпедный аппарат для сверхтяжелой Т-15. Рисунок Zonwar.ru
По итогам предварительной проработки был сформирован рекомендуемый облик будущей торпеды. Изделие Т-15 должно было иметь корпус традиционной формы, но выдающихся размеров. Длина его достигала 24-25 м, диаметр – 1,5 м. Масса превышала 40 т. Предполагалось использование ядерной энергетической установки, при помощи которой прямоидущая торпеда могла показывать дальность в 50 км. Электрическая силовая установка с аккумуляторами, по расчетам, сокращала дальность до 30 км. «Идеальный» вариант торпеды Т-15 должен был нести термоядерный боезаряд мощностью 100 Мт. Это позволяло уничтожать крупные береговые объекты как за счет поражающих факторов собственно взрыва, так и при помощи гигантской волны, образующейся при подрыве.
В качестве носителя будущей Т-15 изначально рассматривалась атомная подлодка проекта 627. В носовой части этого корабля должен был находиться специальный торпедный аппарат выдающихся размеров. Рядом с ним планировалось установить пару стандартных 533-мм аппаратов для самообороны. При этом компоновка носовых отсеков корпуса, вмещающих основное оружие, резко сокращала доступный боекомплект.
В 1954 году предэскизный проект Т-15 и ранний вариант документации по подлодке «627» были изучены командованием советского флота, и оно распорядилось прекратить работы. Предложенный комплекс вооружения имел слишком много проблем, и потому не представлял интереса для военных. Кроме того, как позже вспоминал А.Д. Сахаров, адмирал П.Ф. Фомин охарактеризовал его как людоедский.
Технологии того времени не позволяли создать компактный ядерный реактор, и потому Т-15 могла оснащаться только электромоторами и аккумуляторами. Дальность хода при этом оказывалась недостаточной, из-за чего подлодке-носителю перед пуском пришлось бы входить в зону действия береговой обороны. Также возникли проблемы с разработкой требуемой боевой части высочайшей мощности. Новая АПЛ в момент стрельбы рисковала попросту перевернуться и затонуть. Наконец, потенциальный заказчик усомнился в реальных боевых качествах нового оружия.
По результатам изучения предложенной документации, командование ВМФ СССР приказало остановить разработку проекта ядерной торпеды Т-15. От подлодки проекта 627 отказываться не стали, но изменили техническое задание. Теперь она должна была стать носителем «традиционного» торпедного вооружения. В 1958-1964 годах военно-морской флот получил 13 кораблей этого типа, и они внесли заметный вклад в оборону.
Проект «Посейдон»
В марте 2018 года президент России Владимир Путин объявил о существовании перспективного беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой. Позже этот проект получил имя «Посейдон». Были оглашены некоторые технические особенности проекта, а кроме того, общественности показали видеосъемки из цеха предприятия-изготовителя и анимационный ролик с демонстрацией боевой работы изделия.
В демонстрационном видео были показаны два аппарата непримечательного вида. Оба имели цилиндрический корпус с полусферическим головным обтекателем и кормовой частью, оснащенной рулями и движителями. Утверждалось, что на борту «Посейдона» присутствует компактная ядерная энергоустановка, способная обеспечить практически неограниченную дальность плавания. При этом новая система примерно в 100 раз компактнее традиционных реакторов отечественных АПЛ, а кроме того, в 200 раз быстрее развивает максимальную мощность.
Подводный аппарат «Посейдон» способен нести конвенциональную или ядерную боевую часть. Он может скрытно выйти в район подвижной или стационарной цели и атаковать ее. В демонстрационном ролике один подводный беспилотник уничтожил корабли противника, а другой взорвал целый порт. Таким образом, новый комплекс, в первую очередь, предназначается для уничтожения крупных целей в различных точках Мирового океана и его побережья.
Стоит напомнить, что первые сообщения о разработке подобного оружия появились еще несколько лет назад. Осенью 2015 года отечественные телеканалы якобы случайно показали плакат с описанием секретного проекта с шифром «Статус-6». Как стало известно в марте этого года, такая утечка информации не была случайной; ее специально спланировали и реализовали. К настоящему времени широкое распространение получила версия, согласно которой имена «Посейдон» и «Статус-6» относятся к одной и той же отечественной разработке.
По данным 2015 года, изделие «Статус-6» разрабатывалось в ЦКБ МТ «Рубин» (г. Санкт-Петербург). Задачей проекта было создание оружия, способного поражать береговые объекты противника, а также создавать в прибрежной зоне районы радиоактивного загрязнения, исключающие их использование. На рубеж пуска аппарат «Статус-6» предлагалось доставлять при помощи специально переоборудованных атомных подводных лодок.
«Статус-6» должен был иметь «торпедный» корпус диаметром 1,6 м и длиной более 20 м. Аппарат предлагалось оснастить специальной боевой частью больших габаритов и соответствующей мощности. При помощи ядерной энергоустановки он мог бы развивать скорость не менее 180 км/ч и показывать дальность хода до 10 тыс. км. Согласно плакату, в 2018 году промышленность должна была завершить проектирование, на 2019-2025 годы были назначены испытания и доводка. Во второй половине двадцатых годов новое оружие могло поступить в арсеналы.
Как оказалось, информация о проекте «Статус-6» просочилась в свободный доступ совсем не случайно. В связи с этим нельзя исключать, что российские военные и промышленность предприняли попытку дезинформации вероятного противника, и поэтому данные с плаката могут не соответствовать характеристикам, которые можно получить при помощи современных технологий. Кроме того, все еще сохраняются определенные сомнения в том, что наименования «Статус-6» и «Посейдон» действительно относятся к одному и тому же проекту.
В своем мартовском выступлении В. Путин не указал текущую стадию нового проекта, но отметил, что в конце прошлого года перспективная малогабаритная ядерная энергоустановка успешно завершила испытания. По всей видимости, это позволяет продолжить работы, и в скором будущем могут начаться испытания полноценного прототипа нового «Посейдона».
Сходство и различие
В недавнем интервью академик Ш. Алиев говорил о проекте «Посейдон» как о развитии идей торпеды Т-15 на новом технологическом уровне. Некоторые доступные данные об этих разработках позволяют считать, что такое определение, в целом, соответствует действительности. Однако более подробное рассмотрение новой разработки показывает, что она отличается от своего предшественника не только технологическим совершенством, но и определенными его последствиями.
Согласно доступным данным, Т-15 и «Посейдон» имеют схожие размеры и, вероятно, одинаковые цели. Оба изделия предназначены для скрытной доставки мощнейшей боевой части к морской или береговой цели. Однако новый подводный аппарат имеет самое серьезное преимущество перед торпедой прошлого. Изделие Т-15 представляло собой прямоидущую торпеду с ограниченной дальностью хода – не более 50 км в самой совершенной комплектацией. А для «Посейдона» был разработан новый компактный реактор, позволяющий преодолеть тысячи километров. Таким образом, новое оружие вряд ли можно относить к категории торпед – оно больше похоже на малогабаритную автономную подлодку.
Ранее было объявлено, что «Посейдон» способен нести самую разную боевую нагрузку. По данным 2015 года, она должна представлять собой крупный и мощный термоядерный боезаряд. Однако теперь стало известно, что на борту подводного беспилотника могут присутствовать и другие изделия. В частности, он способен стать носителем торпед того или иного типа. Возможность использования разных боезарядов или отдельного оружия делает «Посейдон» удачным инструментом для решения широкого круга боевых задач.
Таким образом, на уровне общей концепции новейший подводный беспилотный аппарат действительно отчасти похож на старую торпеду Т-15. «Посейдон», как и она, может выполнять атаки береговых объектов и наносить им самый серьезный ущерб как за счет взрыва боевой части, так и при помощи образуемой при этом высокой волны. Однако на этом сходство заканчивается, а все наблюдаемые отличия связаны с техническим и технологическим превосходством нового проекта.
Одной из главных технических проблем старого проекта Т-15 была невозможность создания компактной и достаточно мощной ядерной энергетической установки. Без такой системы торпеда не могла пройти даже желаемые 50 км, не говоря уже о больших дальностях. Кроме того, системы управления того времени не отличались совершенством, что, впрочем, не было большой проблемой, если учитывать наличие 100-мегатонной боевой части. Тем не менее, именно технические проблемы стали решающим фактором, который привел к остановке работ и отказу от любопытного предложения.
Через несколько десятилетий отечественной науке и технике наконец удалось реализовать самые смелые идеи, необходимые для строительства оружия наподобие Т-15. При этом прогресс в прочих областях позволил получить совершенно новые возможности и самым серьезным образом повысить потенциал современной разработки. «Посейдон», оснащенный современными агрегатами, сможет развивать уникально высокую скорость и доставлять боезаряд на рекордную дальность. В зависимости от поставленных задач, он сможет работать как сверхмощная торпеда или как носитель морских вооружений.
Не секрет, что прогресс последних десятилетий сделал возможным появление выдающихся проектов и получение самых смелых результатов. Одним из проявлений этого стала реальная возможность доработки и улучшения старых идей, в свое время отвергнутых по объективным причинам. С такой точки зрения новый проект «Посейдон» или «Статус-6» действительно может выглядеть как дальнейшее развитие старой идеи торпеды Т-15.
Однако на этот раз наука и техника позволили не просто проработать концепцию, но и найти способы для ее практической реализации. Более того, с получением самых серьезных преимуществ перед прошлыми разработками. После значительной переработки концепция перешла из разряда невозможных и бесполезных в категорию реальных и перспективных.
По материалам сайтов:
http://ria.ru/
http://kremlin.ru/
https://iz.ru/
http://militaryparitet.com/
http://deepstorm.ru/
Повод для обсуждения
Несколько дней назад в прессе и обсуждениях вновь была поднята тема сравнения разных отечественных образцов подводного оружия. На этот раз толчком к старту новых обсуждений стало интервью с конструктором торпедных комплексов академиком Шамилем Алиевым, опубликованное РИА Новости 25 июня. Конструктор рассказал об актуальных тенденциях и перспективных идеях, а также напомнил об одном из самых известных отечественных проектов. В контексте современного проекта «Посейдон» он привел некоторые данные о старой разработке под названием Т-15.
По словам Ш. Алиева, сейчас наблюдается тенденция, заключающаяся к возвращению к идеям, которые были предложены в прошлом, но остались нереализованными. В частности, пересматриваются взгляды А.Д. Сахарова на перспективы торпедного вооружения. Академик напомнил о проекте с шифром Т-15, предусматривавшем строительство сверхтяжелых торпед с ядерной боевой частью. При помощи такого оружия можно было атаковать крупные береговые объекты противника. Однако торпеда Т-15 не была построена. Как считает конструктор, такой исход был связан не с проблемами концепции, а с недостатком финансирования.
Стоит напомнить, что в течение нескольких последних лет в отечественной и зарубежной прессе с завидной регулярностью появлялись сообщения о якобы существующих российских проектах специальных атомных подводных лодок, отличающихся малыми габаритами и полной автоматизацией. Каждый раз такие сообщения заставляли вспомнить о торпеде Т-15. Новейший «Посейдон», анонсированный в начале марта, тоже не избежал такой «участи». И вот, после интервью Ш. Алиева такой вопрос был поднят в очередной раз.
Действительно, у специалистов и любителей есть определенные основания сравнивать старую и новую разработки отечественной промышленности. У Т-15 и «Посейдона» есть некоторые общие черты технического и тактического характера. Однако присутствуют и самые серьезные отличия. Попробуем рассмотреть два проекта и сделать возможные выводы.
Изделие Т-15
Согласно доступным данным, разработка сверхтяжелой торпеды со специальной боевой частью началась в конце сороковых годов прошлого века. Автором идеи считается физик-ядерщик А.Д. Сахаров. К проработке его предложения были привлечены несколько ведущих предприятий оборонной отрасли. За несколько лет был подготовлен предэскизный проект собственно торпеды и подлодки-носителя для ее использования. Такая техника должна была решать особые задачи, и потому отличалась нетривиальным обликом.
Схема подлодки проекта 627. Красным выделен торпедный аппарат для сверхтяжелой Т-15. Рисунок Zonwar.ru
По итогам предварительной проработки был сформирован рекомендуемый облик будущей торпеды. Изделие Т-15 должно было иметь корпус традиционной формы, но выдающихся размеров. Длина его достигала 24-25 м, диаметр – 1,5 м. Масса превышала 40 т. Предполагалось использование ядерной энергетической установки, при помощи которой прямоидущая торпеда могла показывать дальность в 50 км. Электрическая силовая установка с аккумуляторами, по расчетам, сокращала дальность до 30 км. «Идеальный» вариант торпеды Т-15 должен был нести термоядерный боезаряд мощностью 100 Мт. Это позволяло уничтожать крупные береговые объекты как за счет поражающих факторов собственно взрыва, так и при помощи гигантской волны, образующейся при подрыве.
В качестве носителя будущей Т-15 изначально рассматривалась атомная подлодка проекта 627. В носовой части этого корабля должен был находиться специальный торпедный аппарат выдающихся размеров. Рядом с ним планировалось установить пару стандартных 533-мм аппаратов для самообороны. При этом компоновка носовых отсеков корпуса, вмещающих основное оружие, резко сокращала доступный боекомплект.
В 1954 году предэскизный проект Т-15 и ранний вариант документации по подлодке «627» были изучены командованием советского флота, и оно распорядилось прекратить работы. Предложенный комплекс вооружения имел слишком много проблем, и потому не представлял интереса для военных. Кроме того, как позже вспоминал А.Д. Сахаров, адмирал П.Ф. Фомин охарактеризовал его как людоедский.
Технологии того времени не позволяли создать компактный ядерный реактор, и потому Т-15 могла оснащаться только электромоторами и аккумуляторами. Дальность хода при этом оказывалась недостаточной, из-за чего подлодке-носителю перед пуском пришлось бы входить в зону действия береговой обороны. Также возникли проблемы с разработкой требуемой боевой части высочайшей мощности. Новая АПЛ в момент стрельбы рисковала попросту перевернуться и затонуть. Наконец, потенциальный заказчик усомнился в реальных боевых качествах нового оружия.
По результатам изучения предложенной документации, командование ВМФ СССР приказало остановить разработку проекта ядерной торпеды Т-15. От подлодки проекта 627 отказываться не стали, но изменили техническое задание. Теперь она должна была стать носителем «традиционного» торпедного вооружения. В 1958-1964 годах военно-морской флот получил 13 кораблей этого типа, и они внесли заметный вклад в оборону.
Проект «Посейдон»
В марте 2018 года президент России Владимир Путин объявил о существовании перспективного беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой. Позже этот проект получил имя «Посейдон». Были оглашены некоторые технические особенности проекта, а кроме того, общественности показали видеосъемки из цеха предприятия-изготовителя и анимационный ролик с демонстрацией боевой работы изделия.
В демонстрационном видео были показаны два аппарата непримечательного вида. Оба имели цилиндрический корпус с полусферическим головным обтекателем и кормовой частью, оснащенной рулями и движителями. Утверждалось, что на борту «Посейдона» присутствует компактная ядерная энергоустановка, способная обеспечить практически неограниченную дальность плавания. При этом новая система примерно в 100 раз компактнее традиционных реакторов отечественных АПЛ, а кроме того, в 200 раз быстрее развивает максимальную мощность.
Подводный аппарат «Посейдон» способен нести конвенциональную или ядерную боевую часть. Он может скрытно выйти в район подвижной или стационарной цели и атаковать ее. В демонстрационном ролике один подводный беспилотник уничтожил корабли противника, а другой взорвал целый порт. Таким образом, новый комплекс, в первую очередь, предназначается для уничтожения крупных целей в различных точках Мирового океана и его побережья.
Стоит напомнить, что первые сообщения о разработке подобного оружия появились еще несколько лет назад. Осенью 2015 года отечественные телеканалы якобы случайно показали плакат с описанием секретного проекта с шифром «Статус-6». Как стало известно в марте этого года, такая утечка информации не была случайной; ее специально спланировали и реализовали. К настоящему времени широкое распространение получила версия, согласно которой имена «Посейдон» и «Статус-6» относятся к одной и той же отечественной разработке.
По данным 2015 года, изделие «Статус-6» разрабатывалось в ЦКБ МТ «Рубин» (г. Санкт-Петербург). Задачей проекта было создание оружия, способного поражать береговые объекты противника, а также создавать в прибрежной зоне районы радиоактивного загрязнения, исключающие их использование. На рубеж пуска аппарат «Статус-6» предлагалось доставлять при помощи специально переоборудованных атомных подводных лодок.
«Статус-6» должен был иметь «торпедный» корпус диаметром 1,6 м и длиной более 20 м. Аппарат предлагалось оснастить специальной боевой частью больших габаритов и соответствующей мощности. При помощи ядерной энергоустановки он мог бы развивать скорость не менее 180 км/ч и показывать дальность хода до 10 тыс. км. Согласно плакату, в 2018 году промышленность должна была завершить проектирование, на 2019-2025 годы были назначены испытания и доводка. Во второй половине двадцатых годов новое оружие могло поступить в арсеналы.
Как оказалось, информация о проекте «Статус-6» просочилась в свободный доступ совсем не случайно. В связи с этим нельзя исключать, что российские военные и промышленность предприняли попытку дезинформации вероятного противника, и поэтому данные с плаката могут не соответствовать характеристикам, которые можно получить при помощи современных технологий. Кроме того, все еще сохраняются определенные сомнения в том, что наименования «Статус-6» и «Посейдон» действительно относятся к одному и тому же проекту.
В своем мартовском выступлении В. Путин не указал текущую стадию нового проекта, но отметил, что в конце прошлого года перспективная малогабаритная ядерная энергоустановка успешно завершила испытания. По всей видимости, это позволяет продолжить работы, и в скором будущем могут начаться испытания полноценного прототипа нового «Посейдона».
Сходство и различие
В недавнем интервью академик Ш. Алиев говорил о проекте «Посейдон» как о развитии идей торпеды Т-15 на новом технологическом уровне. Некоторые доступные данные об этих разработках позволяют считать, что такое определение, в целом, соответствует действительности. Однако более подробное рассмотрение новой разработки показывает, что она отличается от своего предшественника не только технологическим совершенством, но и определенными его последствиями.
Согласно доступным данным, Т-15 и «Посейдон» имеют схожие размеры и, вероятно, одинаковые цели. Оба изделия предназначены для скрытной доставки мощнейшей боевой части к морской или береговой цели. Однако новый подводный аппарат имеет самое серьезное преимущество перед торпедой прошлого. Изделие Т-15 представляло собой прямоидущую торпеду с ограниченной дальностью хода – не более 50 км в самой совершенной комплектацией. А для «Посейдона» был разработан новый компактный реактор, позволяющий преодолеть тысячи километров. Таким образом, новое оружие вряд ли можно относить к категории торпед – оно больше похоже на малогабаритную автономную подлодку.
Ранее было объявлено, что «Посейдон» способен нести самую разную боевую нагрузку. По данным 2015 года, она должна представлять собой крупный и мощный термоядерный боезаряд. Однако теперь стало известно, что на борту подводного беспилотника могут присутствовать и другие изделия. В частности, он способен стать носителем торпед того или иного типа. Возможность использования разных боезарядов или отдельного оружия делает «Посейдон» удачным инструментом для решения широкого круга боевых задач.
Таким образом, на уровне общей концепции новейший подводный беспилотный аппарат действительно отчасти похож на старую торпеду Т-15. «Посейдон», как и она, может выполнять атаки береговых объектов и наносить им самый серьезный ущерб как за счет взрыва боевой части, так и при помощи образуемой при этом высокой волны. Однако на этом сходство заканчивается, а все наблюдаемые отличия связаны с техническим и технологическим превосходством нового проекта.
Одной из главных технических проблем старого проекта Т-15 была невозможность создания компактной и достаточно мощной ядерной энергетической установки. Без такой системы торпеда не могла пройти даже желаемые 50 км, не говоря уже о больших дальностях. Кроме того, системы управления того времени не отличались совершенством, что, впрочем, не было большой проблемой, если учитывать наличие 100-мегатонной боевой части. Тем не менее, именно технические проблемы стали решающим фактором, который привел к остановке работ и отказу от любопытного предложения.
Через несколько десятилетий отечественной науке и технике наконец удалось реализовать самые смелые идеи, необходимые для строительства оружия наподобие Т-15. При этом прогресс в прочих областях позволил получить совершенно новые возможности и самым серьезным образом повысить потенциал современной разработки. «Посейдон», оснащенный современными агрегатами, сможет развивать уникально высокую скорость и доставлять боезаряд на рекордную дальность. В зависимости от поставленных задач, он сможет работать как сверхмощная торпеда или как носитель морских вооружений.
Не секрет, что прогресс последних десятилетий сделал возможным появление выдающихся проектов и получение самых смелых результатов. Одним из проявлений этого стала реальная возможность доработки и улучшения старых идей, в свое время отвергнутых по объективным причинам. С такой точки зрения новый проект «Посейдон» или «Статус-6» действительно может выглядеть как дальнейшее развитие старой идеи торпеды Т-15.
Однако на этот раз наука и техника позволили не просто проработать концепцию, но и найти способы для ее практической реализации. Более того, с получением самых серьезных преимуществ перед прошлыми разработками. После значительной переработки концепция перешла из разряда невозможных и бесполезных в категорию реальных и перспективных.
По материалам сайтов:
http://ria.ru/
http://kremlin.ru/
https://iz.ru/
http://militaryparitet.com/
http://deepstorm.ru/
Автор: Рябов Кирилл
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