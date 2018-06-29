06:26 29 июня

Т-15 и «Посейдон». Похожие проекты разных эпох

Несколько месяцев назад российское руководство объявило о существовании нового образца подводного оружия. В атмосфере строжайшей секретности был разработан безэкипажный подводный аппарат, впоследствии получивший имя «Посейдон». Появление специальной подводной лодки заставило специалистов и общественность вспомнить о других проектах подобного рода, в том числе о самых смелых. Сравнение старых разработок и нового предложения отечественной промышленности может представлять большой интерес.

Повод для обсуждения

Несколько дней назад в прессе и обсуждениях вновь была поднята тема сравнения разных отечественных образцов подводного оружия. На этот раз толчком к старту новых обсуждений стало интервью с конструктором торпедных комплексов академиком Шамилем Алиевым, опубликованное РИА Новости 25 июня. Конструктор рассказал об актуальных тенденциях и перспективных идеях, а также напомнил об одном из самых известных отечественных проектов. В контексте современного проекта «Посейдон» он привел некоторые данные о старой разработке под названием Т-15.



Возможный облик подводного аппарата "Посейдон". Кадр из видео от Минобороны РФ


По словам Ш. Алиева, сейчас наблюдается тенденция, заключающаяся к возвращению к идеям, которые были предложены в прошлом, но остались нереализованными. В частности, пересматриваются взгляды А.Д. Сахарова на перспективы торпедного вооружения. Академик напомнил о проекте с шифром Т-15, предусматривавшем строительство сверхтяжелых торпед с ядерной боевой частью. При помощи такого оружия можно было атаковать крупные береговые объекты противника. Однако торпеда Т-15 не была построена. Как считает конструктор, такой исход был связан не с проблемами концепции, а с недостатком финансирования.

Стоит напомнить, что в течение нескольких последних лет в отечественной и зарубежной прессе с завидной регулярностью появлялись сообщения о якобы существующих российских проектах специальных атомных подводных лодок, отличающихся малыми габаритами и полной автоматизацией. Каждый раз такие сообщения заставляли вспомнить о торпеде Т-15. Новейший «Посейдон», анонсированный в начале марта, тоже не избежал такой «участи». И вот, после интервью Ш. Алиева такой вопрос был поднят в очередной раз.

Действительно, у специалистов и любителей есть определенные основания сравнивать старую и новую разработки отечественной промышленности. У Т-15 и «Посейдона» есть некоторые общие черты технического и тактического характера. Однако присутствуют и самые серьезные отличия. Попробуем рассмотреть два проекта и сделать возможные выводы.

Изделие Т-15

Согласно доступным данным, разработка сверхтяжелой торпеды со специальной боевой частью началась в конце сороковых годов прошлого века. Автором идеи считается физик-ядерщик А.Д. Сахаров. К проработке его предложения были привлечены несколько ведущих предприятий оборонной отрасли. За несколько лет был подготовлен предэскизный проект собственно торпеды и подлодки-носителя для ее использования. Такая техника должна была решать особые задачи, и потому отличалась нетривиальным обликом.

Т-15 и «Посейдон». Похожие проекты разных эпох
Схема подлодки проекта 627. Красным выделен торпедный аппарат для сверхтяжелой Т-15. Рисунок Zonwar.ru


По итогам предварительной проработки был сформирован рекомендуемый облик будущей торпеды. Изделие Т-15 должно было иметь корпус традиционной формы, но выдающихся размеров. Длина его достигала 24-25 м, диаметр – 1,5 м. Масса превышала 40 т. Предполагалось использование ядерной энергетической установки, при помощи которой прямоидущая торпеда могла показывать дальность в 50 км. Электрическая силовая установка с аккумуляторами, по расчетам, сокращала дальность до 30 км. «Идеальный» вариант торпеды Т-15 должен был нести термоядерный боезаряд мощностью 100 Мт. Это позволяло уничтожать крупные береговые объекты как за счет поражающих факторов собственно взрыва, так и при помощи гигантской волны, образующейся при подрыве.

В качестве носителя будущей Т-15 изначально рассматривалась атомная подлодка проекта 627. В носовой части этого корабля должен был находиться специальный торпедный аппарат выдающихся размеров. Рядом с ним планировалось установить пару стандартных 533-мм аппаратов для самообороны. При этом компоновка носовых отсеков корпуса, вмещающих основное оружие, резко сокращала доступный боекомплект.

В 1954 году предэскизный проект Т-15 и ранний вариант документации по подлодке «627» были изучены командованием советского флота, и оно распорядилось прекратить работы. Предложенный комплекс вооружения имел слишком много проблем, и потому не представлял интереса для военных. Кроме того, как позже вспоминал А.Д. Сахаров, адмирал П.Ф. Фомин охарактеризовал его как людоедский.

Технологии того времени не позволяли создать компактный ядерный реактор, и потому Т-15 могла оснащаться только электромоторами и аккумуляторами. Дальность хода при этом оказывалась недостаточной, из-за чего подлодке-носителю перед пуском пришлось бы входить в зону действия береговой обороны. Также возникли проблемы с разработкой требуемой боевой части высочайшей мощности. Новая АПЛ в момент стрельбы рисковала попросту перевернуться и затонуть. Наконец, потенциальный заказчик усомнился в реальных боевых качествах нового оружия.


Транспортный контейнер с "Посейдоном". Кадр из видео от Минобороны РФ


По результатам изучения предложенной документации, командование ВМФ СССР приказало остановить разработку проекта ядерной торпеды Т-15. От подлодки проекта 627 отказываться не стали, но изменили техническое задание. Теперь она должна была стать носителем «традиционного» торпедного вооружения. В 1958-1964 годах военно-морской флот получил 13 кораблей этого типа, и они внесли заметный вклад в оборону.

Проект «Посейдон»

В марте 2018 года президент России Владимир Путин объявил о существовании перспективного беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой. Позже этот проект получил имя «Посейдон». Были оглашены некоторые технические особенности проекта, а кроме того, общественности показали видеосъемки из цеха предприятия-изготовителя и анимационный ролик с демонстрацией боевой работы изделия.

В демонстрационном видео были показаны два аппарата непримечательного вида. Оба имели цилиндрический корпус с полусферическим головным обтекателем и кормовой частью, оснащенной рулями и движителями. Утверждалось, что на борту «Посейдона» присутствует компактная ядерная энергоустановка, способная обеспечить практически неограниченную дальность плавания. При этом новая система примерно в 100 раз компактнее традиционных реакторов отечественных АПЛ, а кроме того, в 200 раз быстрее развивает максимальную мощность.

Подводный аппарат «Посейдон» способен нести конвенциональную или ядерную боевую часть. Он может скрытно выйти в район подвижной или стационарной цели и атаковать ее. В демонстрационном ролике один подводный беспилотник уничтожил корабли противника, а другой взорвал целый порт. Таким образом, новый комплекс, в первую очередь, предназначается для уничтожения крупных целей в различных точках Мирового океана и его побережья.


Якобы случайная утечка информации о проекте "Статус-6". Кадр из репортажа Первого канала


Стоит напомнить, что первые сообщения о разработке подобного оружия появились еще несколько лет назад. Осенью 2015 года отечественные телеканалы якобы случайно показали плакат с описанием секретного проекта с шифром «Статус-6». Как стало известно в марте этого года, такая утечка информации не была случайной; ее специально спланировали и реализовали. К настоящему времени широкое распространение получила версия, согласно которой имена «Посейдон» и «Статус-6» относятся к одной и той же отечественной разработке.

По данным 2015 года, изделие «Статус-6» разрабатывалось в ЦКБ МТ «Рубин» (г. Санкт-Петербург). Задачей проекта было создание оружия, способного поражать береговые объекты противника, а также создавать в прибрежной зоне районы радиоактивного загрязнения, исключающие их использование. На рубеж пуска аппарат «Статус-6» предлагалось доставлять при помощи специально переоборудованных атомных подводных лодок.

«Статус-6» должен был иметь «торпедный» корпус диаметром 1,6 м и длиной более 20 м. Аппарат предлагалось оснастить специальной боевой частью больших габаритов и соответствующей мощности. При помощи ядерной энергоустановки он мог бы развивать скорость не менее 180 км/ч и показывать дальность хода до 10 тыс. км. Согласно плакату, в 2018 году промышленность должна была завершить проектирование, на 2019-2025 годы были назначены испытания и доводка. Во второй половине двадцатых годов новое оружие могло поступить в арсеналы.

Как оказалось, информация о проекте «Статус-6» просочилась в свободный доступ совсем не случайно. В связи с этим нельзя исключать, что российские военные и промышленность предприняли попытку дезинформации вероятного противника, и поэтому данные с плаката могут не соответствовать характеристикам, которые можно получить при помощи современных технологий. Кроме того, все еще сохраняются определенные сомнения в том, что наименования «Статус-6» и «Посейдон» действительно относятся к одному и тому же проекту.


"Посейдон" атакует корабельную группу противника. Кадр из видео от Минобороны РФ


В своем мартовском выступлении В. Путин не указал текущую стадию нового проекта, но отметил, что в конце прошлого года перспективная малогабаритная ядерная энергоустановка успешно завершила испытания. По всей видимости, это позволяет продолжить работы, и в скором будущем могут начаться испытания полноценного прототипа нового «Посейдона».

Сходство и различие

В недавнем интервью академик Ш. Алиев говорил о проекте «Посейдон» как о развитии идей торпеды Т-15 на новом технологическом уровне. Некоторые доступные данные об этих разработках позволяют считать, что такое определение, в целом, соответствует действительности. Однако более подробное рассмотрение новой разработки показывает, что она отличается от своего предшественника не только технологическим совершенством, но и определенными его последствиями.

Согласно доступным данным, Т-15 и «Посейдон» имеют схожие размеры и, вероятно, одинаковые цели. Оба изделия предназначены для скрытной доставки мощнейшей боевой части к морской или береговой цели. Однако новый подводный аппарат имеет самое серьезное преимущество перед торпедой прошлого. Изделие Т-15 представляло собой прямоидущую торпеду с ограниченной дальностью хода – не более 50 км в самой совершенной комплектацией. А для «Посейдона» был разработан новый компактный реактор, позволяющий преодолеть тысячи километров. Таким образом, новое оружие вряд ли можно относить к категории торпед – оно больше похоже на малогабаритную автономную подлодку.

Ранее было объявлено, что «Посейдон» способен нести самую разную боевую нагрузку. По данным 2015 года, она должна представлять собой крупный и мощный термоядерный боезаряд. Однако теперь стало известно, что на борту подводного беспилотника могут присутствовать и другие изделия. В частности, он способен стать носителем торпед того или иного типа. Возможность использования разных боезарядов или отдельного оружия делает «Посейдон» удачным инструментом для решения широкого круга боевых задач.


Подводный аппарат приближается к порту, ставшему целью. Кадр из видео от Минобороны РФ


Таким образом, на уровне общей концепции новейший подводный беспилотный аппарат действительно отчасти похож на старую торпеду Т-15. «Посейдон», как и она, может выполнять атаки береговых объектов и наносить им самый серьезный ущерб как за счет взрыва боевой части, так и при помощи образуемой при этом высокой волны. Однако на этом сходство заканчивается, а все наблюдаемые отличия связаны с техническим и технологическим превосходством нового проекта.

Одной из главных технических проблем старого проекта Т-15 была невозможность создания компактной и достаточно мощной ядерной энергетической установки. Без такой системы торпеда не могла пройти даже желаемые 50 км, не говоря уже о больших дальностях. Кроме того, системы управления того времени не отличались совершенством, что, впрочем, не было большой проблемой, если учитывать наличие 100-мегатонной боевой части. Тем не менее, именно технические проблемы стали решающим фактором, который привел к остановке работ и отказу от любопытного предложения.

Через несколько десятилетий отечественной науке и технике наконец удалось реализовать самые смелые идеи, необходимые для строительства оружия наподобие Т-15. При этом прогресс в прочих областях позволил получить совершенно новые возможности и самым серьезным образом повысить потенциал современной разработки. «Посейдон», оснащенный современными агрегатами, сможет развивать уникально высокую скорость и доставлять боезаряд на рекордную дальность. В зависимости от поставленных задач, он сможет работать как сверхмощная торпеда или как носитель морских вооружений.

Не секрет, что прогресс последних десятилетий сделал возможным появление выдающихся проектов и получение самых смелых результатов. Одним из проявлений этого стала реальная возможность доработки и улучшения старых идей, в свое время отвергнутых по объективным причинам. С такой точки зрения новый проект «Посейдон» или «Статус-6» действительно может выглядеть как дальнейшее развитие старой идеи торпеды Т-15.

Однако на этот раз наука и техника позволили не просто проработать концепцию, но и найти способы для ее практической реализации. Более того, с получением самых серьезных преимуществ перед прошлыми разработками. После значительной переработки концепция перешла из разряда невозможных и бесполезных в категорию реальных и перспективных.

По материалам сайтов:
http://ria.ru/
http://kremlin.ru/
https://iz.ru/
http://militaryparitet.com/
http://deepstorm.ru/
Автор: Рябов Кирилл


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Комментарии 1

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  1. ewgen (ewgen) Сегодня, 06:12
    А для «Посейдона» был разработан новый компактный реактор, позволяющий преодолеть тысячи километров.

    Это получается что с территории дальнего востока можно кошмарить США без использования носителей?
    ewgen
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