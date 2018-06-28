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Путин рассказал о выводе российских войск из Сирии
Президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений в Кремле рассказал, как идет процесс вывода российских войск из Сирии, передает РИА Новости.
По словам главы государства, за последние несколько дней территорию арабского государства покинули 14 вертолетов, 13 самолетов и более 1100 военнослужащих.
Он отметил, что все эти люди имеют опыт и прошли испытания боевыми действиями.
Теперь этот опыт предстоит использовать в полной мере нынешним выпускникам «для боевой подготовки личного состава здесь, на территории России, для отработки самых сложных нестандартных задач», сказал Путин.
По его словам, за последние годы много сделано для развития вооруженных сил. Свой качественно возросший потенциал подразделения российской армии наглядно показали в борьбе с терроризмом в Сирии, добавил президент.
На прием в Кремль были приглашены 800 выпускников учебных заведений Минобороны, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МЧС, МВД и ФСИН России.
Напомним, вооруженный конфликт в Сирийской Арабской Республике начался в марте 2011 года. Россия начала операцию против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) в сентябре 2015 года по запросу официального Дамаска.
Ранее в четверг «Военное обозрение» сообщило о возвращении из Сирии ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор», который был доставлен в Россию транспортным самолетом Ил-76.
По словам главы государства, за последние несколько дней территорию арабского государства покинули 14 вертолетов, 13 самолетов и более 1100 военнослужащих.
Он отметил, что все эти люди имеют опыт и прошли испытания боевыми действиями.
Теперь этот опыт предстоит использовать в полной мере нынешним выпускникам «для боевой подготовки личного состава здесь, на территории России, для отработки самых сложных нестандартных задач», сказал Путин.
По его словам, за последние годы много сделано для развития вооруженных сил. Свой качественно возросший потенциал подразделения российской армии наглядно показали в борьбе с терроризмом в Сирии, добавил президент.
На прием в Кремль были приглашены 800 выпускников учебных заведений Минобороны, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МЧС, МВД и ФСИН России.
Напомним, вооруженный конфликт в Сирийской Арабской Республике начался в марте 2011 года. Россия начала операцию против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) в сентябре 2015 года по запросу официального Дамаска.
Ранее в четверг «Военное обозрение» сообщило о возвращении из Сирии ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор», который был доставлен в Россию транспортным самолетом Ил-76.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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