17:45 28 июня
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Путин рассказал о выводе российских войск из Сирии

Президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений в Кремле рассказал, как идет процесс вывода российских войск из Сирии, передает РИА Новости.



По словам главы государства, за последние несколько дней территорию арабского государства покинули 14 вертолетов, 13 самолетов и более 1100 военнослужащих.


Он отметил, что все эти люди имеют опыт и прошли испытания боевыми действиями.

Теперь этот опыт предстоит использовать в полной мере нынешним выпускникам «для боевой подготовки личного состава здесь, на территории России, для отработки самых сложных нестандартных задач», сказал Путин.

По его словам, за последние годы много сделано для развития вооруженных сил. Свой качественно возросший потенциал подразделения российской армии наглядно показали в борьбе с терроризмом в Сирии, добавил президент.

На прием в Кремль были приглашены 800 выпускников учебных заведений Минобороны, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МЧС, МВД и ФСИН России.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирийской Арабской Республике начался в марте 2011 года. Россия начала операцию против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) в сентябре 2015 года по запросу официального Дамаска.

Ранее в четверг «Военное обозрение» сообщило о возвращении из Сирии ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор», который был доставлен в Россию транспортным самолетом Ил-76.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 33

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  1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 15:55
    ...за последние несколько дней территорию арабского государства покинули 14 вертолетов, 13 самолетов и более 1100 военнослужащих...

    Сирийцам поляну расчистили, пора и отдохнуть.
    Опыт - это самое ценное, что могло дать нам участие в подавлении террористической заразы в Сирии.
    Теперь черёд внедрять полученные кровью и потом знания, в боевую подготовку войск.
    Андрей К
    1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 16:09
      Цитата: Андрей К
      Теперь черёд внедрять полученные кровью и потом знания, в боевую подготовку войск.

      Я бы сказал, что внедрять опыт на бандерлогах, пора бы...
      хрыч
      1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 16:15
        Цитата: хрыч
        ...Я бы сказал, что внедрять опыт на бандерлогах, пора бы...

        Наши доморощенные бандерлоги, самые причёсанные бандерлоги в мире (тьфу-тьфу, чтоб не сглазить).
        У нас местными шайтанами спецслужбы - ФСБ, МВД занимаются.
        Я вёл речь о боевой подготовке войск - боевой слаженности артиллеристов, авиации, артиллерийских и авианаводчиков, использовании БЛА, тыловиков с их логистикой - с которой у нас проблемы, вспомним "Сирийский экспресс".
        Андрей К
        1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 16:20
          Я о бандеровцах так-то wassat
          хрыч
          1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 16:27
            Цитата: хрыч
            ...Я о бандеровцах так-то wassat...

            Мой косяк, не понял сразу feel
            Согласен с тобой - методологию обработки коричневой чумы, с учётом полученного опыта, надо тоже усовершенствовать yes
            Андрей К
    2. MPN (Павел) Сегодня, 16:12
      Посмотрим после встречи с Трампом, Вариант , что и назад приведем и вариант еще выведем...
      MPN
    3. Маз Сегодня, 16:57
      А про пенсии, цены на бензин, курс рубля и нефти ничего не хотел рассказать?
      Маз
      1. Muvka (Владимир) Сегодня, 17:01
        Выпускникам военных заведений? Серьезно? Вы его с петей не путайте, который на любом открытии в стране, что дороги, что тоннеля, что даже на выступлении перед детсадовцами, говорит про оккупацию донбасса...
        Muvka
      2. AVA77 (Вадим) Сегодня, 17:04
        Про пенсии, цены на бензин, курс рубля и нефти,смотрите на форуме уха Москвы. laughing
        AVA77
  2. Грибок (Витёк) Сегодня, 15:55
    Оставить минимум людей для поддержки баз и нормалёк будет
    Грибок
  3. lis-ik (Сергей) Сегодня, 15:56
    Молодец путин. свой срок отбывает сполна, даже с выпускниками училищ нашёл время встретиться, чего там в остальном всё в порядке, чемпионат идёт, роптаний нет, нефть и газ качаются, чего ещё надо? Забыл товарищи тоже в шоколаде.
    lis-ik
    1. Svarog (Владимир) Сегодня, 16:04
      Цитата: lis-ik
      Молодец путин. свой срок отбывает сполна, даже с выпускниками училищ нашёл время встретиться, чего там в остальном всё в порядке, чемпионат идёт, роптаний нет, нефть и газ качаются, чего ещё надо? Забыл товарищи тоже в шоколаде.

      Интересно, как пенсионерам объяснять будет, что тех решил без пенсий оставить? Наверно покажут картинку, где будущие пенсионеры, в слезах от счастья благодарят гаранта за то, что еще 8 лет их молодыми можно считать. А Путин сделает скромный вид, похлопает пенсионера по плечу, смахнет слезу, вспомнит о своих родителях и пожелает - "деньги будут через 8 лет, но вы держитесь" Пора уже 80% времени внутренним делам уделять! В том числе и в СМИ
      Svarog
      1. lis-ik (Сергей) Сегодня, 16:07
        Цитата: Svarog
        Цитата: lis-ik
        Молодец путин. свой срок отбывает сполна, даже с выпускниками училищ нашёл время встретиться, чего там в остальном всё в порядке, чемпионат идёт, роптаний нет, нефть и газ качаются, чего ещё надо? Забыл товарищи тоже в шоколаде.

        Интересно, как пенсионерам объяснять будет, что тех решил без пенсий оставить? Наверно покажут картинку, где будущие пенсионеры, в слезах от счастья благодарят гаранта за то, что еще 8 лет их молодыми можно считать. А Путин сделает скромный вид, похлопает пенсионера по плечу, смахнет слезу, вспомнит о своих родителях и пожелает - "деньги будут через 8 лет, но вы держитесь"

        Да ну нафиг, по последним данным я ещё юноша, и спешу применить свой талант, правда пока не определился какой из престижнейших ВУЗов столицы возьмёт мои документы в 50 полновесных лет, но я обязательно определюсь, ведь вся жизнь впереди!
        lis-ik
  4. рич (дмитрий) Сегодня, 15:58
    и Россия выводит войска домой, и ИГ в Иорданию.... показывают пример остальным. ждемс таког же от Турции и Сша yes
    рич
  5. askort154 (Александр) Сегодня, 15:58
    Как в спорте - вовремя уйти.
    askort154
  6. мерцание (Николай) Сегодня, 15:58
    Даем полный карт-бланш Ирану в Сирии, видимо, кое-кто слово не держит. Меньше будет соблазна бомбить Иран: мол, побомбим Иран, а ему до нас далеко - Иран далеко уже не будет, он будет рядом.
    мерцание
  7. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:58
    Вводим-выводим,вводим-выводим,вводим-выводим
    Александр романов
    1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 16:18
      Цитата: Александр романов
      Вводим-выводим,вводим-выводим,вводим-выводим

      хрыч
  8. kebeskin (Алексей) Сегодня, 15:58
    Где то я уже о выводе войск ранее слышал. Или это как последнее китайское предупреждение.
    kebeskin
  9. Я русский (Евгений Валерьевич) Сегодня, 16:02
    Прогиб в одностороннем порядке перед встречей с Трампом?
    Я русский
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 16:07
      Сирийские войска и ВВС уже сами справятся, поставки им техники продолжаются.
      Вадим237
    2. askort154 (Александр) Сегодня, 16:21
      Я русский....Прогиб в одностороннем порядке перед встречей с Трампом?


      Почему сразу же - "прогиб" . Скорее это козырь. ИГИЛ, практически, уничтожен (даже по заявлению Трампа ). Мы, приглашённые Сирией, выходим, а что там тогда делают США ?!. На каком основании ?. Это весомый вопрос в переговорах с Трампом по Сирии. Кстати, они свою авианосную группу тоже выводят из Средиземного моря .
      askort154
      1. YarSer88 (Сергей Владимирович) Сегодня, 16:41
        Цитата: askort154
        На каком основании ?

        По праву сильного, а что?
        YarSer88
    3. Александр романов (Санёк) Сегодня, 16:51
      Цитата: Я русский
      Прогиб в одностороннем порядке перед встречей с Трампом?

      Чем бы и как бы не закончилась встреча Трампа и Путина,даю 100% ,твои комент будет примерно таким. -Трамп Путина уделал,на Путина было жалко смотреть.Путин слил по всем позициям
      Александр романов
  10. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 16:05
    По моему Россия делает показательные шаги в Сирии . А если не оценят , то и техника вернётся.. Нынешняя российская армия легка на подъём ..
    КВУ-НСвД
  11. sergei28 Сегодня, 16:08
    Плановая ротация и ремонт техники.Плюс встреча с Трампом.
    sergei28
  12. Laksamana Besar Сегодня, 16:11
    Ротация ..? winked
    Laksamana Besar
  13. 123456789 Сегодня, 16:26
    Путин рассказал о выводе российских войск из Сирии


    Афганистан напоминает, однако!
    История не учительница, а надзирательница: она ничему не учит, но только наказывает за незнание уроков.
    123456789
    1. 72jora72 (Сергей) Сегодня, 17:19
      Афганистан напоминает, однако!
      В каком полку служили?
      72jora72
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 17:20
        Цитата: 72jora72
        В каком полку служили?

        145 бронекопытный наверное
        Александр романов
  14. rpuropuu (Greogory) Сегодня, 16:30
    Цитата: Я русский
    Прогиб в одностороннем порядке перед встречей с Трампом?

    Зачем прогибаться перед своим же агентом? belay Данила свое дело знает, отлично "шатает" НАТО и ЕС wink Скорее всего, ВВП передаст новые инструкции, как еще эффективно обложить "исключительных" пошлинами на экспорт товаров winked
    rpuropuu
  15. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 16:38
    Как раз перед встречей с Д.Трампом...В Сирии российских войск нет...С наймитами США воюет сирийский народ..Не плохой ход и думается есть еще в запасе..
    parusnik
  16. Kloun Сегодня, 17:19
    То вводит , то выводит..Неспороста все это. Как бы Иран бомбить не начали.
    Kloun
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