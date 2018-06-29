Реальная новая оппозиция против вечного Путина

«Я полностью поддерживал присоединение Крыма. В той ситуации это было правильное решение. Это предотвратило конфронтацию, кровь, страдания людей. Подавляющее большинство населения Крыма за то, чтобы быть с Россией. Можно в будущем закрепить эти результаты, повторить референдум. Было бы желание. Я думаю, что со стороны Запада такого желания нет. Это используется как повод для давления на Россию».

Без знака вопроса. Мы действительно хотим порассуждать на весьма тонкую, но важную тему: где нам взять нормальную, не продажную и не игрушечную оппозицию. И кое-какие мысли на эту тему есть.Чемпионат мира по футболу почти полностью отключил наше общество от мыслей о политических и экономических проблемах. Потом, потом, а сейчас важно, кто победит в ближайшем матче… Сейчас важно посмотреть, как ведут себя болельщики на наших улицах и сколько девиц с надписями «Россия» в самых разных местах фотографируется с иностранцами… Сейчас важно послушать представителя какой-либо далекой страны о прекрасной России, которая так великолепно все организовала…Мы совершенно не против.Ведь действительно приятно слышать слова благодарности от иностранца. Даже в "другой России". Той, которая не Европа. Той, которая там, за Уральскими горами. Той, которая затаилась между цивилизацией европейской части и подъемом Дальнего Востока. Той, для которой российский мундиале так же далек, как какой-нибудь немецкий или бразильский. Телевизор будет точно так же показывать картинку из другой жизни.Единственное, что портит общий восторг, это необходимость заезжать на автозаправку, необходимость посещать магазины. Да и мысли вечерами о неизбежном, хотя и не гарантированном,пенсионного возраста иногда портят настроение. Но существует полное понимание того, что дальше будет сложнее.Но так как мы (146%) завтра не умрем, думать приходится сегодня. И все тот же вопрос «Что будет дальше?» подобно дамоклову мечу зависает над головами.А дальше правительство будет выполнять собственные обещания. "Непопулярные меры" будут. И касаться эти самые меры будут тех, кто составляет основную массу россиян. Не выполнять же «майские указы» президента, который хоть и отметил, что они не выполнены вообще, но признал деятельность оного правительства успешной.Несмотря на то, что пенсионные издевательства всячески завуалированы и скрыты цензурой (не верите – просто попробуйте хоть что-то найти в основных СМИ на эту тему), они уже неслабо ударили по рейтингу Путина.Уже если известные врунишки и составители липовых отчетов из ВЦИОМа признают падение, дело действительно не очень. А уж когда до основной массы электората дойдет… До ожидающих, что «Путин придет, порядок наведет»…Да, как с бензином типа «навели». Аж на 2 рубля по регионам подешевел. Нет, роскошно все-таки! Задрать на 6, скинуть 2… Всё, прибылец в кармане. А так – уря! Перемога!Все по украинским сценаркам прямо идет. Перемога через зраду. Научились…А между тем в коридорах власти все чаще и чаще задумываются над совсем скорыми выборами в Государственную думу. 2021 год не так далеко. Ближе, чем 2024. Да, время для проведения «реформ» есть, и мы уверены на 146%, что нам еще нареформируют и назаботятся о нас. По полной программе.Но времени для «изменения» народа, «изменения» электората уже почти нет. Да и фигур, которые могли бы вызвать интерес, тоже.Давайте задумаемся на минуту. «Популярность» властных настолько вырастет, что голосовать в 2021 году за ЕР будет только совсем уж скорбный умом и духом. Либо (как вариант) за денежку. Нарисовать себе голосов, конечно, нарисуют, тут к бабушке не ходи. Но и рисовать надо с умом. И вбрасывать с умом. Не как Путину забрасывали в марте.Но вброшенное и нарисованное не спасет. Да, спасет Росгвардия и полиция, но…Реформа политической системы в России назрела. Это факт. Откровенно оборзевших и зажравшихся Матвиенко и Медведевых надо менять. На более молодых. И не единороссов. Вот это – реформа. И возможна она всего лишь в двух-трех вариантах.Первый, наиболее вероятный вариант — американская система. Создание двух больших, "традиционных" партий, с небольшим уклоном от центра влево и вправо, которые и будут периодически менять друг друга у "кормушки".При этом создание мелких партий будет даже поощряться властью для создания видимости демократии. Максимум для таких партий — это работа в местных советах, работа на местах. А это всегда сродни тем самым каштанам в огне, которые надо вытащить.Значит, ситуация будет полностью соответствовать поставленной задаче. Страной управляют две очень серьезные и уважаемые партии, а вот "косяки" на местах допускают эти самые местечковые политики, которые никак не поймут, что со свиным рылом в калашный ряд хода нет.Второй вариант — почти фантастический. Передача большинства властных функций на места, в регионы. Проще говоря, создать систему управления, похожую на немецкую.Возникает вопрос о фантастичности. Ответ в нашем менталитете. Любой регион, точнее, жители любой области России, считают, что их бессовестно грабят. Что именно они и есть соль земли русской. А это прямой путь к сепаратизму. Прямой путь к развалу страны на мелкие княжества, чего так страстно желают наши "вероятные друзья". Кремль это понимает.О других вариантах даже говорить не стоит. "Чисто теоретически возможны...", "собственный путь, который отличается…" и тому подобные "мысли из головы". Теория всегда всего лишь теория, если она не становится практикой. А тут до практики — как до Луны пешком!То, что наша многопартийная Дума превратилась в чисто формальное собрание для нажимания кнопок, ясно всем. Любой школьник скажет, кто будет всегда "против". А кто будет всегда "за". Точно так же любой самый аполитичный человек прекрасно знает, что все эти "против" достаточно быстро превращаются в "за", когда это надо.Даже про дежурную "отмазку" лидеров "оппозиционных партий" уже детям известно. "А что мы можем, когда они имеют большинство?" Тогда на кой вы там сидите? Зачем там КПРФ? Зачем ЛДПР? Зачем "Справедливая Россия"?Да вообще, зачем простому "электорату" время тратить на все эти походы в соседние школы для опускания бюллетеня в урну? Гораздо интереснее провести время где-нибудь на пикнике с друзьями. Как там в старой частушке: "Голосуй не голосуй, все равно получишь..."Кстати, о получении.Прошедшие выборы президента показали власти, что народ устал. Устал от предсказуемости. Устал от ожидания очередной каверзы от власти. Устал от однообразного трепа наших политиков. Устал от того, что разговоры по телевизору сильно отличаются от собственной жизни. Точнее, от той жизни, которой живет Россия.Да, нельзя не отметить ставшее более чем пренебрежительным отношение к выбору. «Или Путин, или Собчак». Ладно, надоело? Хорошо. «Или Кудрин, или Медведев». Что, таки Кудрина не хотите? Ну ладно, что с вами, привередами, делать… Нате Медведева, не обляпайтесь…И дальнейшие чудеса прилагаются.Когда "средняя зарплата по региону", которую озвучивает власть, является мечтой для большинства жителей этого региона. Когда молодежь бежит как черт от ладана из родных мест в Москву или Питер. В лучшем случае, мечтая, кстати, о пятижды оплеванных в СМИ евространах.Когда региональные власти ничего не могут из-за отсутствия средств. Когда вранье стало нормой для чиновников. А "средняя температура по больнице" выдается за "успешную реформу медицины".Первое, что необходимо для "рекламы выборов", как оказалось, это Фигура. Личность. Человек, которого любят, которого ненавидят, которого хотят или не хотят. Вот тогда-то и возникает необходимость выбора. Именно необходимость для конкретного человека.Второе, гораздо более важное для думских выборов, — наличие политических противников. Наличие людей, которых народ бы воспринимал как действительно противостоящих политических противников. В нашей ситуации ну не видно отличий в делах у партий. На словах — да. По делам — нет!Вспомните кандидата-крестницу, коменданта "Дома-2", которая "вместо пункта "против всех". Это оппозиция? Это политик? Вспомните господина с "политического кладбища", который в прошлом рассказывал нам о скольких-то там днях, через которые мы станем жить лучше европейцев. Это оппозиция? Может господин от желающих добиться "роста" оппозиции?Даже не хочется упоминать традиционного кандидата в президенты. Того, кто уже третий десяток лет в кандидатах и оппозиционерах. При всех президентах и в любой Думе. Это оппозиция?Перечислять всех смысла нет. Такая вот у нас оппозиция. И за этих "лидеров" мы должны голосовать. По их задумке. Наверное, единственный кандидат, который вызвал интерес электората, — это Павел Грудинин. И это прекрасно поняла власть. Потому и поливали грязью его активно. Без совести и чести.Но и этого кандидата сложно назвать оппозицией. Скорее, политик, который предлагал другую тропу, но в том же направлении. Потому и были у нас достаточно серьезные споры по этой кандидатуре.Можно, конечно, вспомнить "кумира молодежи", который пытался раскачать систему с помощью безграмотного популизма и радикализма мальчишек и девчонок. Однако, как показала жизнь, сбросить кумира может всего один хороший журналист, который просто слушает и анализирует. А потом показывает вранье...Возникает резонный вопрос: власть полностью подчинила себе оппозицию? В России нет силы, которая бы реально смогла противостоять "Единой России" и всем карманным оппозиционерам? Народ беззащитен?На первый взгляд – да.Народ беззащитен, потому что разобщен. Даже у нас на сайте зачастую возникает грызня вокруг «А кто, если?» И с упоением рвут глотки на тему того, что Грудинин не торт, Зюганов стар, Жириновский клоун, а Миронов… политический с пониженным уровнем.Да что вы все шумите? Вот вам Путин!!!Если мне что-то не нравится, то кто на государственном уровне сможет это озвучить? Сказки про то, что народ выйдет на улицы, оставим для радикальных студентов, которых не загружают учебой жирующие на огромных окладах профессора. Получается, что нет такой силы, которая станет реальной оппозицией?И вот тут-то и вспоминается странное, на первый взгляд, решение КПРФ перед выборами президента. Кандидат, который и коммунистом-то не является. И это при наличии собственного лидера, который гарантированно получит второе-третье место. Что в условиях достаточно серьезной поддержки Путина вполне хороший результат.Неужели такой монстр политических игр, как Зюганов, не просчитал ситуацию? Кто-то, а Геннадий Андреевич в этих играх мастер. На мякине его не проведешь. Значит, надо искать что-то другое. Надо смотреть вперед. В 2021 или даже 2024 годы. Ответ там!Какие идеи сегодня наиболее популярны в России? Не среди политического бомонда и телевизионных комментаторов, а именно среди народа? Ответ прост. Ничего в этом мире не меняется. Следовательно, наиболее популярными были и остаются идеи социальной справедливости!Те самые идеи, которые когда-то успешно использовали большевики, социалисты всех мастей и даже либералы. Но идеи, от которых отошли почти все политические партии. Лозунги сохранились, а вот дела закончились. Это касается и КПРФ.Оглядывая политическую пустыню России, можно найти тех, кто вполне сможет через год-два стать популярными. И, как ни странно, можно даже проследить некоторые предпосылки создания будущей выборной оппозиции.Хотим обратить внимание на человека, о котором сегодня мало кто говорит. Бесперспективен как кандидат или депутат. Судим, с неснятой судимостью. Имеет достаточно спорную предысторию. На телеэкранах не появляется.Речь идет о "забытом" Сергее Удальцове. Том самом Удальцове, который получил 4,5 года колонии в 2014 году за организацию массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года. Удальцове, который после освобождения 8 августа 2017 года достаточно радикально высказывается о нынешних "лидерах протестного движения".Кстати, срок за Болотную – это пока вроде бы преступление. Тут стоит напомнить некоторых из 90-х годов, которым потом награды за борьбу с режимом вешали принародно. Так что тут все вилами на воде писано, насколько он плох был тогда.Наши СМИ создали этому человеку достаточно мерзкий имидж. Многие до сих пор уверены, что это люмпен, который проявился именно в среде люмпенов. А между тем Сергей Удальцов к этой категории никогда не относился.Кого-кого, а пролетариев в семье Удальцовых было мало. Все больше ученые, партийные деятели и дипломаты. Отец — доктор исторических наук. Прадед по матери — ректор МГУ, первый директор МГИМО, большевик с 1905 года. Дед и дядя — послы.Да и сам Сергей Удальцов окончил юридический факультет Московской государственной академии водного транспорта в 1999 году. Тоже не заборостроительный техникум, как понимаете.Более того, этот человек имеет реальный опыт создания политических движений. Ещё в 1998 году он создал и возглавил движение "Авангард красной молодежи". Потом был ещё ряд организаций, которые имели явно левый уклон.Чтобы понять интерес к именно этой фигуре, достаточно процитировать его ответы на вопросы, которые сегодня во многом определяют отношение гражданина к стране. Сделаны они были во время предвыборной компании. Прежде всего о политической системе страны.Согласно Удальцову, в России необходимо построить социализм. Но не путем социальной революции, а через "демократизацию буржуазной революции". Именно плутократы сегодня — главные враги России. Именно против этих людей и должна быть направлена борьба.В России необходимо создать новую левую партию! В состав этой партии войдет часть членов КПРФ и "Свободной России". А именно наиболее активная и деятельная часть, желающая перемен. Более того, по Удальцову, обе, КПРФ и СР, должны выдвинуть единых кандидатов в Думу и координировать собственную предвыборную борьбу.По вопросу Крыма. Цитата из интервью РЕН-ТВ:Возможно, на политической сцене, с противоположной власти стороны, вскоре появятся и другие фигуры. Более того, я уверен, что такие люди появятся. Тот же Сергей Удальцов прекрасно понимает собственную "ущербность" в связи с судимостью и будет поддерживать кого-то другого.Но общий вектор развития российской оппозиции уже отчетливо виден. То, что мы видим на экранах телевизора, уже не удовлетворяет никого. Все эти лица западников, представляющих правую оппозицию и вечно призывающих нас жить "как там", надоели всем. Да и дебилами мы себя не считаем. Живем не хуже этого самого "там". Благо съездить за границу сегодня не проблема.Новая оппозиция будет иметь левый уклон и социализм как перспективу. Это привлечет в её ряды старшее поколение, которое реально помнит преимущества социализма, но подзабыло недостатки.Это привлечет молодежь. Равные возможности получения образования, равные возможности карьерного роста и перспектива сытой жизни для молодых достаточно важный аргумент.А вот то, о чем говорит тот же Удальцов, реформирование, а не революция, станет прекрасной приманкой и для граждан среднего возраста. Люди уже что-то имеют. Люди привыкли к ситуации. Любой катаклизм сломает этот мирок. Ситуация же с принимаемыми законами толкает эту категорию на протест. Маленький бизнес, который когда-то выпестовал человек, сегодня часто уничтожается глупыми законами.«Топим» за левых? Почему нет? Ну кто-то же должен создать хоть какую-то силу, способную противостоять нынешнему олигархическому строю?В отличие от многих громкокричащих на тему «альтернативы нема!», мы альтернативу нашли. Не всем по вкусу? Не вопрос, мнение не навязываем. Просто предлагаем. Как вариант. Более того, данная кандидатура нас, например, устраивает. Будем поддерживать в дальнейшем, потому что хоть какой-то свет в конце тоннеля.Можно спорить, можно не соглашаться. Можно что-то пытаться аргументировать и доказывать.Главное, чего хочется: чтобы люди поняли, что, если плох Грудинин, плох Удальцов, плох еще кто-то, кто, возможно, появится на политическом небосклоне, результатом будет только Путин. Ну, или его реинкарнация.Другого пути, россияне, к сожалению, нет. Нужно начинать это понимать. Либо разумная и реальная оппозиция, способная на реальные шаги, либо «Путин навсегда», со всеми исходящими из этого удовольствиями.