17:49 28 июня
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Крупносерийное производство автоматов АК-12 и АК-15 начнется в 2019 году

Крупносерийное производство автоматов АК-12 и АК-15 начнется в 2019 году, сообщили в пресс-службе АО "Концерн "Калашников".

В концерне отметили, что первые промышленные партии новых автоматов будут поставлены Министерству обороны России уже к концу 2018 года. Также имеются заказы от иностранных заказчиков на автоматы АК-12 и АК-15, им продукция также будет поставлена до конца этого года. Крупносерийное производство в интересах вооруженных сил России в рамках государственной программы вооружения начнется в следующем году.

Крупносерийное производство автоматов АК-12 и АК-15 начнется в 2019 году



Напомним, что в марте 2018 года Минобороны официально заявило о принятии на вооружение новых автоматов разработки концерна "Калашников" - АК-12 и АК-15 и завода имени В.Дегтярёва - АЕК-971, АЕК-973 (6П67, 6П68).

Кроме этого. в концерне заявили о начале работ над новой перспективной платформой автоматов, начатой с разработки компактных образцов АМ-17 и АМБ-17.

Малогабаритный автомат АМ-17 и его бесшумный прототип АМБ-17, были продемонстрированы концерном на форуме "Армия-2017".

Новый автомат АМ-17 создавался в качестве компактного и легкого оружия для подразделений специального назначения. Результатом этого стало получение минимально возможных размеров и массы. При сложенном прикладе перспективный автомат имеет длину около 500 мм. Масса оружия без магазина – порядка 2,5 кг. Автомат АМ-17 разработан под отечественный промежуточный патрон 5,45х39 мм. Для боепитания предлагается использовать отъемные коробчатые магазины существующих и перспективных типов.

Малогабаритный бесшумный автомат АМБ-17 повторяет конструкцию «базового» АМ-17, однако имеет ряд характерных отличий. Для получения ряда новых возможностей были переработаны средства боепитания и автоматика. Кроме того, АМБ-17 получил измененный ствол с интегрированным прибором бесшумной стрельбы. Вместо стандартного отечественного промежуточного патрона автомат АМБ-17 должен использовать специальные СП-5, СП-6 и ПАБ-9. Патроны 9х39 мм отличаются дозвуковой начальной скоростью пули, что дополнительно сокращает шум при стрельбе. Заявлена возможность применения магазинов на 20 и 30 патронов.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 18

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  1. maxim947 (Максим) Сегодня, 16:30
    Это хорошо, пострелять бы)))
    В дополнение:
    Партия ручных пулеметов РПК-16 передана в войска для опытно-войсковой эксплуатации


    Предполагается, что РПК-16 будет ставиться в серийное производство параллельно с АК-12 и АК-15 или сразу следом за ними.
    maxim947
    1. Маз Сегодня, 16:55
      На кой хрен выпускать ак12, если ак15 лучше на два порядка два или более. Зачем плодить заранее худший образец?
      Маз
    2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 17:00
      Цитата: maxim947
      Это хорошо, пострелять бы)))

      Могу вам дать адрес ближаишего военкомата
      Александр романов
      1. maxim947 (Максим) Сегодня, 17:20
        Разочарую вас, но военкомат давно пройденный этап. Просто давно не стрелял.
        maxim947
    3. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 17:05
      Цитата: maxim947
      Это хорошо, пострелять бы)))
      В дополнение:
      Партия ручных пулеметов РПК-16 передана в войска для опытно-войсковой эксплуатации


      Предполагается, что РПК-16 будет ставиться в серийное производство параллельно с АК-12 и АК-15 или сразу следом за ними.

      Мне кажется, секторный магазин удобней, не? В плане таскать БК.
      Doliva63
      1. maxim947 (Максим) Сегодня, 17:22
        По мне, здесь оптимальный вариант и по боекомплекту и по весу, но есть вариант с ящиком))
        maxim947
  2. анатолич83 (евгений) Сегодня, 16:34
    сначала эпичнее был.а потом думали, думали и придумали ак 74.
    анатолич83
    1. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 17:02
      Цитата: анатолич83
      сначала эпичнее был.а потом думали, думали и придумали ак 74.

      Тюнингованный АК-74М laughing
      Doliva63
      1. анатолич83 (евгений) Сегодня, 17:05
        Цитата: Doliva63
        Цитата: анатолич83
        сначала эпичнее был.а потом думали, думали и придумали ак 74.

        Тюнингованный АК-74М laughing

        на нем затворная задержка есть? вроде обещали.
        анатолич83
        1. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 17:21
          Зачем вам затворная задержка?
          dvina71
          1. анатолич83 (евгений) Сегодня, 17:25
            Цитата: dvina71
            Зачем вам затворная задержка?

            одной из целей этого эээ.. пректа было улучшение эргономики.и вообще с ней лучше, чем без неё.
            анатолич83
            1. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 17:26
              Какое отношение задержка имеет к эргономике?
              dvina71
              1. анатолич83 (евгений) Сегодня, 17:39
                Цитата: dvina71
                Какое отношение задержка имеет к эргономике?

                упрощает жизнь бойцу-значит имеет
                анатолич83
            2. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 17:40
              Цитата: анатолич83
              Цитата: dvina71
              Зачем вам затворная задержка?

              одной из целей этого эээ.. пректа было улучшение эргономики.и вообще с ней лучше, чем без неё.

              Ну скажем у вас есть затворная задержка..вы отстрелялись рожок,затворная рама стала в крайнюю позицию..весь механизм наружу..тут прилетает мина и у вас полный механизм песка и грязи.. рядом сижу я..без задержки.. у меня механизм всегда закрыт.. Пока вы чистите свой я ещё пару рожков отстреляю.
              dvina71
    2. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 17:22
      Отличий достаточно,что бы присвоить новый индекс.
      dvina71
      1. анатолич83 (евгений) Сегодня, 17:43
        Цитата: dvina71
        Отличий достаточно,что бы присвоить новый индекс.

        просветите? если не сложно.
        очень интересно за скоко подобное из ак 74 можно сделать заказывая обвес в сети.
        анатолич83
  3. Dzafdet (Сергей) Сегодня, 17:21
    Цитата: Doliva63
    Цитата: maxim947
    Это хорошо, пострелять бы)))
    В дополнение:
    Партия ручных пулеметов РПК-16 передана в войска для опытно-войсковой эксплуатации


    Предполагается, что РПК-16 будет ставиться в серийное производство параллельно с АК-12 и АК-15 или сразу следом за ними.

    Мне кажется, секторный магазин удобней, не? В плане таскать БК.

    Это же пулемёт . Насколько вам секторного магазина хватит ? На сорок секунд боя?
    Dzafdet
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 17:44
      При темпе стрельбы в 650 в/мин итого меньше
      Дормидонт
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