17:48 28 июня
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Взрыв в Иловайске на маршруте следования гумконвоя РФ

Поступают сообщения об инциденте на пути следования российского гуманитарного конвоя в Донбассе. В поступающих из региона сводках говорится о том, что украинская диверсионная группа привела в действие взрывное устройства на въезде в Иловайск (ДНР). В сообщении заявлено, что взрывное устройство было заложено у стелы, которой въезд в Иловайск отмечался.

Оперативное командование ДНР сообщает, что взрыв, вероятно, должен был прогреметь в тот момент, когда мимо стелы должны проезжать автомобили гуманитарной миссии РФ.

Взрыв в Иловайске на маршруте следования гумконвоя РФ



Напомним, что сегодня в Луганскую и Донецкую народные республики прибыл уже 78-й по счёту гумконвой, в автомобилях которого продукты питания, медикаменты, товары для детей, включая детское питание (для медучреждений и особо нуждающихся жителей).

Оперативное командование ДНР отмечает, что время взрыва и прохождения российской гуманитарной колонны, к счастью, не совпало. По каким причинам, - не сообщается.

Вероятно, целью подрыва мог бы всё же не гумконвой, а сама Иловайская стела.

На месте взрыва в Иловайске работают бригады следователей, которые устанавливают тип взрывного устройства и все детали случившегося. Если речь идёт о диверсионной группе, то она до сих пор вполне может находиться на территории Донецкой народной республики.

Использованы фотографии: bzns.media
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Комментарии 25

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  1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 16:40
    Напрашиваются на люли...
    parusnik
    1. новичок (garik) Сегодня, 16:43
      этих гадов поймать и четвертовать! не дорабатывают местные чекисты.
      новичок
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 16:58
        Цитата: новичок
        не дорабатывают местные чекисты.

        Даже в Израиле случаются терракты.А критиковать с дивана легче всего
        Александр романов
        1. новичок (garik) Сегодня, 17:02
          Александ романов в чём причина вашей диванной злости? да и сижу я на стульчаке. своё клише диванное оставьте себе и вам подобным. объясняю для романовых и подобных: удачные действия противника_ это недоработка контрмер с нашей стороны.
          новичок
          1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 17:08
            Цитата: новичок
            ов в чём причина вашей диванной злости?

            И где в моем коменте злость?
            Цитата: новичок
            : удачные действия противника_ это недоработка контрмер с нашей стороны.

            Хороший лозунг. И делать ничего не надо
            Александр романов
        2. aleks700 Сегодня, 17:04
          Всё. Перестаём комментировать с дивана. Начинам комментировать с табуретки.
          aleks700
          1. новичок (garik) Сегодня, 17:12
            романов, это не лозунг, это закон. и это как раз объязывает работать. повторю лично для вас: маршрут гумконвоя можно было прочухать? видимо некоторые чекисты там вам подражают_ “работать не надо“.
            новичок
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 17:14
              Цитата: новичок
              ? видимо некоторые чекисты там вам подражают_ “работать не надо“.

              Языком каждый работает лучше,чем руками. Специально для вас.
              Александр романов
              1. новичок (garik) Сегодня, 17:20
                вы бы следили за своим языком, уж видно длинновпт. уж пожалейте себя.
                новичок
                1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 17:22
                  Цитата: новичок
                  уж видно длинновпт. уж пожалейте себя.

                  Не реви
                  Александр романов
                  1. новичок (garik) Сегодня, 17:29
                    слушайте романов, я конечно знаю, что вы подлый провокатор, но слушайте , по моему здесь ревёте вы, уж исходя из ваших жалких комментов, чётр с вами пожалейте себя.
                    новичок
                    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 17:32
                      Цитата: новичок
                      р, но слушайте , по моему здесь ревёте вы,

                      Ух какои нервный и слова против ему не скажи. С вами нужно всегда соглашаться видимо и ничего противополжного не писать. Я этого не знал.Буду знать
                      Александр романов
              2. Fitter65 (Александр.) Сегодня, 17:28
                Цитата: Александр романов
                Языком каждый работает лучше,чем руками.

                Вот тут не соглашусь, есть такие кудеснеци с такими золотыми руками что и язык не нужен. Я про машинисток-печатниц , а не про то что народ подумал
                laughing
                Fitter65
                1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 17:31
                  Цитата: Fitter65
                  Я про машинисток-печатниц ,

                  По вашему коменту сразу понятно,что вы о них и пишите wink
                  Александр романов
          2. новичок (garik) Сегодня, 17:14
            aleks700, от перемены мест слогаемых, сумма не меняется!
            новичок
  2. MPN (Павел) Сегодня, 16:41
    Если речь идёт о диверсионной группе, то она до сих пор вполне может находиться на территории Донецкой народной республики.
    Есть профессионалы и на той стороне, не все спились.. и утеряли профессиональность.
    MPN
  3. анатолич83 (евгений) Сегодня, 16:55
    вот смеемся над укроармией, а сколько они диверсий учинили?успешно причем.щас американы доосностят и вполне себе вражина опасная получится.
    анатолич83
  4. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 16:55
    Цитата: новичок
    этих гадов поймать и четвертовать! не дорабатывают местные чекисты.



    Как вы это себе представляете...организаторы этих диверсионно-террористических групп находятся в Киеве и начинать надо с них...имена их изредка мелькают в прессе.
    Например Андрей Лисогор— штатный советник руководителя департамента контрразведки СБУ генерала Алексея Петрова.

    https://x-true.info/71553-menya-hoteli-sdelat-pal
    achom-kto-sozdaet-na-ukraine-eskadrony-smerti.htm
    l


    Эх жалко Судоплатова нет с нами...его опыт и знания здорово бы пригодились в борьбе с этой нечистью
    Тот же ЛЕХА
    1. новичок (garik) Сегодня, 17:06
      слушайте хорош умничать! уже ответил одному такому_ романову! чё вы тут с организаторами и с Киевами путаете народ? до организаторлв далеко, пока. так чё, диверсантов не ловить?
      как, как? элементарно. разведданные с той стороны, работа и профилактика с людьми с обоих сторон. засады, заманить в ловушки и тд и тп.
      особенно подчеркну для вас_ ну хоть маршрут следования гумконвоя можно было прочухать?
      новичок
      1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 17:19
        слушайте хорош умничать! уже ответил одному такому_ романову!

        Ага ответили...вас послушать так прям сейчас назначай начальником СМЕРШ...
        если уж вы такой умный ответьте мне...
        что за подрыв такой непонятный ...взорвали стеллу...ущерб чисто психологический...чего добивались взрывники? да и взрывники ли это были ?...может подростки решили поиграть в майдан.
        Что за взрывчатка была применена?
        Что касается маршрутов следования гумконвоя это не секрет при нынешних системах слежения со спутников.
        Методы и приемы борьбы с диверсантами давно известны и вы тут тоже ничего нового и умного не скажете.
        Тот же ЛЕХА
        1. новичок (garik) Сегодня, 17:24
          я то как раз выразил элементарные азы : удача противника_ наша недоработка. в главу СМЕРША не хочу: не потяну, да и нет оного_ не пишите чушь.
          если даже вы и правы, в том что это проба пера, значит следующий удар принесёт сушественный урон.
          новичок
          1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 17:32
            удача противника_ наша недоработка


            А кто вам сказал что подрыв стеллы это дело рук противника?
            Расследование еще не проведено...виновные еще не найдены...какие тут еще smile элементарные азы...
            ждем результатов расследования а потом уж будем публиковать глубокие аналитические мысли и топить в проруби своих оппонентов. smile
            Тот же ЛЕХА
  5. Хаос (Иван) Сегодня, 17:05
    Так вот эти самые диверсанты не одну сотню бомб установили на территории ЛДНР . Когда -нибудь приведут в действие. А чтобы не взорвали, нужно предупредить, что в ответку полетят ракеты на куев и лъвовъ. Как Ын предупредил, что Сеул сотрет с лица земли своей артиллерией.
    Хаос
  6. Igoresha (Igor) Сегодня, 17:32
    Самоделкины какие то...не похоже на терракт
    Igoresha
  7. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 17:37
    Ибо сказано: "Хороший бандеровец - мёртвый бандеровец"
    Дормидонт
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