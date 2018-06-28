Взрыв в Иловайске на маршруте следования гумконвоя РФ

Поступают сообщения об инциденте на пути следования российского гуманитарного конвоя в Донбассе. В поступающих из региона сводках говорится о том, что украинская диверсионная группа привела в действие взрывное устройства на въезде в Иловайск (ДНР). В сообщении заявлено, что взрывное устройство было заложено у стелы, которой въезд в Иловайск отмечался.Оперативное командование ДНР сообщает, что взрыв, вероятно, должен был прогреметь в тот момент, когда мимо стелы должны проезжать автомобили гуманитарной миссии РФ.Напомним, что сегодня в Луганскую и Донецкую народные республики прибыл уже 78-й по счёту гумконвой, в автомобилях которого продукты питания, медикаменты, товары для детей, включая детское питание (для медучреждений и особо нуждающихся жителей).Оперативное командование ДНР отмечает, что время взрыва и прохождения российской гуманитарной колонны, к счастью, не совпало. По каким причинам, - не сообщается.Вероятно, целью подрыва мог бы всё же не гумконвой, а сама Иловайская стела.На месте взрыва в Иловайске работают бригады следователей, которые устанавливают тип взрывного устройства и все детали случившегося. Если речь идёт о диверсионной группе, то она до сих пор вполне может находиться на территории Донецкой народной республики.