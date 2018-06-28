17:45 28 июня
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Армия США испытывает систему искусственного интеллекта

Американская армия проводит испытание системы искусственного интеллекта (ИИ), которая поможет техническому персоналу поддерживать боевую технику в исправности, сообщает Gearmix.



Предполагается, что ИИ будет заранее предупреждать людей о том, что через определенный срок машине понадобится для ремонта та или иная запчасть.


Программное обеспечение от компании Uptake Technologies установлено на нескольких десятках БМП Bradley M2A3. Военные надеются, что ИИ сократит время простоя техники на незапланированном техобслуживании, сделав ремонт (благодаря предсказаниям системы) более продуктивным и эффективным.

Программное обеспечение способно контролировать такие параметры двигателя БМП, как температура, количество оборотов, состояние охлаждающей жидкости. При этом ИИ сравнивает полученную информацию с данными о похожих моделях двигателей, с которыми ранее происходила поломка. Речь идет о базе данных, объемом в 1,2 млрд. часов работы однотипных двигателей. Программа автоматически ищет совпадения, проводит анализ и при необходимости выдает прогноз о возможной поломке.

Испытания обойдутся компании Uptake в $1 млн. Однако затраты обещают окупиться: если тестирование пройдет успешно, то Армия США расширит применение данной технологии на весь парк своей бронетехники.

При этом в компании подчеркивают, что их продукция не заменяет технические службы, а лишь помогает им оперативно решать проблемы, прежде чет те вырастут до серьезных размеров.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 7

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  1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 17:10
    Как-то не совсем понятно, о чём, собственно, речь. Они учитывают расход ресурса каждого из узлов и агрегатов? Дело нужное, но причём тут ИИ?
    Или там что-то более продвинутое? Хотя и в этом случае алгоритмы должны быть довольно просты (ресурс с коэффициентами) и ИИ в них даже не пахнет.
    Лопатов
    1. Kloun Сегодня, 17:14
      Вот кому денег некуда девать..Лишь бы не работать ,а на кнопочки нажимать .
      Kloun
      1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 17:28
        Цитата: Kloun
        Вот кому денег некуда девать..

        Наоборот, это огромная экономия выйдет. Даже если это просто более точный и информативный учёт ресурса.
        Лопатов
        1. Kloun Сегодня, 17:43
          Цитата: Лопатов
          Цитата: Kloun
          Вот кому денег некуда девать..

          Наоборот, это огромная экономия выйдет. Даже если это просто более точный и информативный учёт ресурса.

          Может и так , но хорошего автомеханика никакой компьютер не заменит..Сша все надеются войну выиграть будущую за монитором компьютера..Опасная эта вещь ! К ней быстро привыкаешь и надеешься.. soldier
          Kloun
    2. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 17:18
      Похоже они онлайн снимают некие параметры с двигателя и сравнивают их с эталонными..,а дальше я не понял..судя по статье они сравнивают с огромным массивом данных работы аналогичных двигателей..,если это так...то к разработке системы русских..не допускали. Потому что проще собирать базу данных с отклонениями и по ним фиксировать неисправность..объем заметно меньше будет. В целом идея бредовая. Особенно про двигатели..у двс в течении ресурса происходят поломеки только по браку..,а это никаким алгоритмом не установить.
      dvina71
      1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 17:42
        Короче, простое сравнение с эталонными значениями и прогнозирование, к чему может привести отклонения.
        Всё равно не ИИ. Хотя некий элемент "самообучения" присутствовать будет. Чем дольше они будут системой пользоваться, тем точнее будут "предсказания".
        Тоже нужное дело.
        Хотя как по мне, "ресурсный" вариант надёжнее 8))

        Цитата: dvina71
        Особенно про двигатели..у двс в течении ресурса происходят поломеки только по браку..,а это никаким алгоритмом не установить.

        Почему только "по браку"? Условия эксплуатации разные.
        Ресурс это "среднее по больнице" с небольшим "ефрейторским" Большим его делать дорого, отказаться- есть вариант, что сломается не вовремя.
        Вот простой пример, как это у них на ПТРК "Хелфаер" сделано. Стоит блочок- учётчик. Считает время общее, время нахождения ТПК прицепленным на ПУ вертолёта и время нахождения не просто на ПУ, а в полёте. Ну и, соответственно, коэффициенты, которые "увеличивают" расход ресурса в зависимости от условий. И технари весьма точно знают, когда подходит время регламентных работ.
        Лопатов
    3. BlackMokona Сегодня, 17:28
      Система работает так.
      Берём нейронную сеть и огромное количество данных состоящих из параметров и состояний им соответствующих.
      Т.е вот такие параметры у сломанных двигателей, такие у целых, такие у старых и тд
      Напускаем нейронную сеть обучится на этих данных и понять взаимосвязи между ними.
      Нейронная сеть в ходе эксплуатации техники изучает получающиеся параметры и пытается по ним понят какому состоянию эти параметры соответствуют.
      В итоге, сеть постоянно информирует о своём состоянии на основе параметров.
      По этому состоянию механики и служба снабжения знает о состоянии единицы техники.
      Благодаря тому,что состояние определяется онлайн, а не раз в x времени во время тех.осмотра. То командование получает актуальную информацию, плюс так выходит дешевле чем проводить регулярные тех.осмотры
      BlackMokona
Картина дня