Украинская разведка насчитала сорок российских кораблей в Азовском море

На Украине заявили о "массовой переброске кораблей черноморского флота" в акваторию Азовского моря. Согласно заявлению представителя главного управления разведки министерства обороны Украины Вадима Скибицкого, украинские разведчики заметили «переброску» 40 боевых кораблей Черноморского флота России в Азовское море.Скибицкий заявил, что Россия начала активные действия по переброске кораблей с Черного моря в Азовское еще в мае 2018 года. По данным украинской разведки, на сегодняшний день уже переброшено "около 40 катеров, боевых катеров", включая катера ФСБ и Минобороны. Также в Азовское море переброшены два малых ракетных корабля для "демонстрации силы". Кроме этого, украинская разведка зафиксировала взятие под контроль Россией всех морских путей гражданского судоходства, а также полный контроль всей акватории Азовского моря, включая побережье.Ранее сообщалось, что артиллеристы Военно-морских сил Украины провели учения на территории Херсонской области возле границы с Крымским полуостровом. Отмечается, что артиллеристы отработали вопросы поражения целей в районах «временно оккупированных» населенных пунктов. Также были проведены тренировки с фактической корректировкой огня по целям в районах сосредоточения противника. Особое внимание было сосредоточено на действиях артиллеристов в условиях ограниченной видимости и ночью, заявили в командовании.