17:47 28 июня
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Украинская разведка насчитала сорок российских кораблей в Азовском море

На Украине заявили о "массовой переброске кораблей черноморского флота" в акваторию Азовского моря. Согласно заявлению представителя главного управления разведки министерства обороны Украины Вадима Скибицкого, украинские разведчики заметили «переброску» 40 боевых кораблей Черноморского флота России в Азовское море.

Украинская разведка насчитала сорок российских кораблей в Азовском море


Скибицкий заявил, что Россия начала активные действия по переброске кораблей с Черного моря в Азовское еще в мае 2018 года. По данным украинской разведки, на сегодняшний день уже переброшено "около 40 катеров, боевых катеров", включая катера ФСБ и Минобороны. Также в Азовское море переброшены два малых ракетных корабля для "демонстрации силы". Кроме этого, украинская разведка зафиксировала взятие под контроль Россией всех морских путей гражданского судоходства, а также полный контроль всей акватории Азовского моря, включая побережье.


Ранее сообщалось, что артиллеристы Военно-морских сил Украины провели учения на территории Херсонской области возле границы с Крымским полуостровом. Отмечается, что артиллеристы отработали вопросы поражения целей в районах «временно оккупированных» населенных пунктов. Также были проведены тренировки с фактической корректировкой огня по целям в районах сосредоточения противника. Особое внимание было сосредоточено на действиях артиллеристов в условиях ограниченной видимости и ночью, заявили в командовании.



Использованы фотографии: Минобороны РФ
8

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 13

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 17:09
    В статье не названа дата вторжения России на Украину. Тема сисек не раскрыта
    Александр романов
    1. консерватор (Александр) Сегодня, 17:31
      Александр а помнишь как ту стонали неполживцы о том что мы ответ на задержание рыболовной шхуны не дали?

      А по итогу море отняли за эту дерзость и контролируем каждую мышь.

      Вот цэ Русский размах ответочки

      Наверное эти парни сейчас дружно забыли свои гневные ура-посты. Ну как обычно. Каждый водопроводчик умнее ребят из Кремля и МО и презирает их глупость
      консерватор
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 17:36
        Цитата: консерватор
        Александр а помнишь как ту стонали неполживцы о том что мы ответ

        Помню,даже ники некоторых помню.
        Цитата: консерватор
        Наверное эти парни сейчас дружно забыли свои гневные ура-посты.

        Помнят они,просто не пишут в этой теме. Их не устраивает развитие событий, поскольку они не в пользу Украины
        Александр романов
  2. Kloun Сегодня, 17:09
    Неужели что то намечается ..? Хватит уже России в тряпочку молчать на все выходки киевской хунты ..
    Kloun
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 17:12
      Цитата: Kloun
      Неужели что то намечается .

      Конечно намечается,Турчинов же заявил,сразу после ЧМ Россия нападет на Украину. Ну может и не сразу,ну .через неделю или две точно нападет. А может через месяц
      Александр романов
  3. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 17:13
    Чему они удивляются? Своими бездумными действиями спровоцировали эту ситуацию, теперь скулят жалостливо.
    Гаргантюа
  4. Sasha_Sar Сегодня, 17:21
    Да, не "пошалишь" теперь! laughing Сами наверно не рады, что "Норд" под арест взяли, а назад не отработаешь
    Sasha_Sar
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 17:26
      Цитата: Sasha_Sar
      Сами наверно не рады,

      Кастрюли готовы собственную хату спалить,лишь бы москалю глаза пощипало
      Александр романов
  5. Fitter65 (Александр.) Сегодня, 17:23
    "около 40 катеров, боевых катеров"....

    ...прогулочных катеров, бронекатеров, катеров "Амур", ну и прочих катеров ....
    Fitter65
    1. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 17:39
      А ещё ты забыл про два корвета!
      Black Sniper
  6. Ирек (Paparazzi Kazan ) Сегодня, 17:26
    Так у вас тоже крутяк...
    Ирек
  7. dolfi1 (Dolfina) Сегодня, 17:39
    Доиграются они со своими отработками и тренировками, а Азов давно надо было забрать, эх креветки там были вкусные. drinks .
    dolfi1
  8. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 17:43
    Нужно было на следующий день ввести, как только наших моряков похитили!!! am
    Black Sniper
Картина дня