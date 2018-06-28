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939 человек. Коалиция США признала гибель мирного населения в Сирии и Ираке

Американская коалиция, действующая на территории Сирии без согласия правительства САР, а также на территории Ирака, признала гибель 939 мирных жителей в ходе ударов по запрещенной в России террористической группировке "исламское государство", приводит РИА Новости отчет объединения.

939 человек. Коалиция США признала гибель мирного населения в Сирии и Ираке


В отчете сообщается, что за четыре года в ходе проведения США и их союзниками операции "Непоколебимая решимость" против террористов "ИГ" (запрещено в России) коалиция нанесла по боевикам 29 596 ударов, в ходе которых погибли 939 мирных жителей. По данной информации, представленной Совместной объединенной оперативной группой (CJTF-OIR), 939 гражданских лиц были непреднамеренно убиты. На конец мая цифра признанных коалицией погибших мирных жителей составляла 892 человек.


В то же время, заместитель постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн назвал предотвращённый в июне Россией прорыв боевиков на юге Сирии намеренным нанесением авиаударов.

Напоминаем, что в понедельник правительственные войска совместно с формированиями «Сирийской свободной армии» (ССА) и при поддержке ВКС РФ отразили наступление боевиков запрещенной в России организации «Джебхат ан-Нусра» в южной зоне деэскалации. Коэн заявил, что Россия сама нанесла авиаудары по юго-западной зоне деэскалации и что односторонние военные операции, проводимые режимом Асада и Россией на юго-западе Сирии, представляют собой нарушение соглашения о прекращении огня.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 25

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  1. kefan (kefan) Сегодня, 18:05
    Странно, как это уж эта "исключительная нация" признала свои ошибки, видимо, уж совсем уж деваться было некуда.
    kefan
    1. Anarchist (Александр) Сегодня, 18:07
      Цитата: kefan
      видимо, уж совсем уж деваться было некуда.

      И начали отмазаться:
      939 гражданских лиц были непреднамеренно убиты
      Непреднамеренно, во как! А я бы сказал: наплевательски, сопутствующе уничтожены... Без какого-либо сожаления.
      Anarchist
      1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 18:10
        Массовые зверские убийства мирного населения - фирменный стиль и многовековая традиция англо-саксов
        Дормидонт
        1. volodya (владимир) Сегодня, 18:16
          Эту цифру надо умножить минимум на десять!
          volodya
          1. MPN (Павел) Сегодня, 18:39
            Цитата: volodya
            Эту цифру надо умножить минимум на десять!

            Даже е уверен, что на 10. Американцы из страшного преступления совершенного ими пытаются признать непреднамеренные ошибки, дабы за этим якобы раскаянием не разгребали основное преступление с жертвами гораздо существеннее. я бы все жертвы на данной территории (и не только) отнес к жертвам действий США, вот от этого они и пытаются уйти...
            MPN
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 19:10
              Да как ни крути , а грехов в Сирии за матрасами поболее 939 человек будет . negative
              bouncyhunter
          2. DMB_95 (Михаил) Сегодня, 19:09
            Как это они так точно умудрились всех сосчитать - 939 ?
            DMB_95
      2. dorz (Дмитрий) Сегодня, 18:15
        Всего в Сирии погибло более 300 тыс. человек. Cмерть одного человека - это смерть, а смерть сотен тысяч - только статистика. sad
        dorz
      3. Kloun Сегодня, 18:18
        Лукавая статистика у запада ..Всего 1000 )))) Может умножить на 1000 ? Кто там все это фиксирует интересно..Общественность ,просто готовят к очередной кровавой бойне ,но уже в Иране (тоже тысяча будет , как и у евреев всегда 6 млн. стандартное число жертв) ..Кстате в России статистику перепеси населения в последнее время строго секретная, чтобы народ русский не пугать ..Но кое что просачивается , скоро русские вообще исчезнут как нация ..А тут еще пенсионная реформа окончательно всех добьет (родившихся в СССР)
        Тут международным трибуналом попаивает и геноцидом русских и арабов ..Уничтожают нас всякими способами..
        Kloun
        1. Николай Грек (Николай) Сегодня, 19:08
          Цитата: Kloun
          Кстате в России статистику перепеси населения в последнее время строго секретная

          кто вам лапшу такую на уши вещает?? what what wassat wassat wassat
          Николай Грек
    2. Сергей уи (Сергей) Сегодня, 18:15
      Ну америкосы давольно часто признают гибель мирняка
      Сергей уи
    3. рич (дмитрий) Сегодня, 19:07
      Коалиция США признала гибель мирного населения в Сирии и Ираке

      Наверное Иванка папе подсказала. Как бы он сдуру не пустил 100 топоров на коалицию. Он ведь такой импульсивный wassat
      рич
  2. Александр 3 Сегодня, 18:05
    Да толку то что признали, людей не воскресишь,а вот бородатых главарей они охраняют и лелеют и в случае опасности сразу эвакуируют.
    Александр 3
  3. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 18:09
    Американская коалиция, действующая на территории Сирии без согласия правительства САР, а также на территории Ирака, признала гибель 939 мирных жителей
    Значит можно смело приписывать ещё два нолика, и цифирька будет более-менее достоверная
    Дормидонт
    1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 18:17
      Да это верно...смотришь видео оттуда ...после ракетно- бомбовых ударов дома в труху...останки людей в развалинах напоминают фильмы ужасов.
      Тот же ЛЕХА
  4. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 18:12
    коалиция нанесла по боевикам 29 596 ударов, в ходе которых погибли 939 мирных жителей.
    939 мирных жителей!? А куда делись ещё три нолика? А понял, наверное укатились. КУДА- ТО... good
    Black Sniper
  5. Tiras (Виктор) Сегодня, 18:16
    При таких ударах всегда гибнут мирные жители.

    Тот, кто заявляет, что при множестве ударов не погибло мирных жителей - просто говорит неправду.
    Tiras
    1. Николай Грек (Николай) Сегодня, 19:10
      Цитата: Tiras
      При таких ударах всегда гибнут мирные жители.

      при каких таких??? what what как америкоссы по Ракке??
      Николай Грек
      1. Tiras (Виктор) Сегодня, 19:16
        Цитата: Николай Грек
        при каких таких??? как америкоссы по Ракке??


        Да, или например, как недавно в городе Аль-Мсэйфра после удара российских ВКС.
        Tiras
  6. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 18:47
    КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. 2017 /ТАСС/. ВКС РФ в ходе операции в Сирии нанесли в общей сложности около 90 тыс. авиаударов по террористам, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской на круглом столе в ходе форума "Армия-2017".
    "Всего с начала военной операции авиацией Воздушно-космических сил совершено более 28 тыс. боевых вылетов, нанесено порядка 90 тыс. авиационных ударов", - сказал он.
    Подробнее на ТАСС:
    http://tass.ru/armiya-i-opk/4506792

    Думаю, не будет преувеличением сказать, что к сегодняшнему дню ВКС РФ совершили около 35 тыс. боевых вылетов и нанесли более 100 тыс. авиационных ударов. Американцы как стрельнут куда-то, так или школа, или больница, или рынок, ну в крайнем случае -- свадьба разбомблена.fool
    А ВКС, своими ФАБами, исключительно бармалеев давит? Просто никаких сведений о погибших в результате этих ударов мирных жителях не публикуется и в отличие от американской коалиции ВКС РФ не признаёт гибель мирного населения в Сирии. Вот и всё. hi
    А. Привалов
    1. Kloun Сегодня, 18:57
      Цитата: А. Привалов
      КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. 2017 /ТАСС/. ВКС РФ в ходе операции в Сирии нанесли в общей сложности около 90 тыс. авиаударов по террористам, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской на круглом столе в ходе форума "Армия-2017".
      "Всего с начала военной операции авиацией Воздушно-космических сил совершено более 28 тыс. боевых вылетов, нанесено порядка 90 тыс. авиационных ударов", - сказал он.
      Подробнее на ТАСС:
      http://tass.ru/armiya-i-opk/4506792

      Думаю, не будет преувеличением сказать, что к сегодняшнему дню ВКС РФ совершили около 35 тыс. боевых вылетов и нанесли более 100 тыс. авиационных ударов. Американцы как стрельнут куда-то, так или школа, или больница, или рынок, ну в крайнем случае -- свадьба разбомблена.fool
      А ВКС, своими ФАБами, исключительно бармалеев давит? Просто никаких сведений о погибших в результате этих ударов мирных жителях не публикуется и в отличие от американской коалиции ВКС РФ не признаёт гибель мирного населения в Сирии. Вот и всё. hi

      Хитры вы сыны Израиля .. hiДа мы мочим уже конкретно... Вот только умалчиваете, вы самое главное кто всю эту бойню развязал на Ближнем востоке и с какой целью ? Сколько стран вообщем то стабильных , а теперь превращенных в развалины с оголтелыми чертями которым не важно с кем воевать , лишь бы платили ..? Прибыль качаете и надеялись Россию падением цен на нефть развалить..и т.д. Иран один остался ! Но его вам на растерзание не отдадим ....
      Kloun
    2. Перейра (Михаил) Сегодня, 19:34
      Что-то давно я не слышал ёрничания про глупые русские бомбы выпущенные в годы ВМВ, летящие не туда Калибры, загорающиеся в воздухе авиационные КР. Что случилось? Бомбы поумнели? Или те кто два года рассказывал нам про их глупость?
      Перейра
  7. Beltasir Matyagu (Vladimir Matveyeff) Сегодня, 19:01
    939 цифра такая неспроста. Во-первых нереалистичная. Во-вторых при 25000 ударов должен был гибнуть хотябы ктото из мирных жителей. То есть как минимум 25тысяч. И не соответствует никакой военной теории. В-третьих 939 это все равно что 911 или 666. Такие цифры в Голливуде придумывают.
    Beltasir Matyagu
  8. Piramidon (Степан) Сегодня, 19:13
    в ходе которых погибли 939 мирных жителей

    Всё точняком посчитали, до одного человека. Не помню кто из известных политиков сказал - "чтобы в ложь поверили, всегда нужно приводить "точные" цифры, и никаких "около".
    Piramidon
  9. Nychego (Валерий) Сегодня, 20:20
    Наши никогда не признают.
    "Что, дети в Алеппо? Не было там никаких детей, а если и были, то наносили мы удары исключительно по террористам, и ваще, нече мирняку в зоне БД делать!!!"
    Мирняк всегда погибал и погибать будет при массированной обработке н/п, просто кто-то признаёт его гибель от своих ударов, а кто-то девочек из себя корчит.
    Nychego
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