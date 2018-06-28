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939 человек. Коалиция США признала гибель мирного населения в Сирии и Ираке
Американская коалиция, действующая на территории Сирии без согласия правительства САР, а также на территории Ирака, признала гибель 939 мирных жителей в ходе ударов по запрещенной в России террористической группировке "исламское государство", приводит РИА Новости отчет объединения.
В отчете сообщается, что за четыре года в ходе проведения США и их союзниками операции "Непоколебимая решимость" против террористов "ИГ" (запрещено в России) коалиция нанесла по боевикам 29 596 ударов, в ходе которых погибли 939 мирных жителей. По данной информации, представленной Совместной объединенной оперативной группой (CJTF-OIR), 939 гражданских лиц были непреднамеренно убиты. На конец мая цифра признанных коалицией погибших мирных жителей составляла 892 человек.
В то же время, заместитель постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн назвал предотвращённый в июне Россией прорыв боевиков на юге Сирии намеренным нанесением авиаударов.
Напоминаем, что в понедельник правительственные войска совместно с формированиями «Сирийской свободной армии» (ССА) и при поддержке ВКС РФ отразили наступление боевиков запрещенной в России организации «Джебхат ан-Нусра» в южной зоне деэскалации. Коэн заявил, что Россия сама нанесла авиаудары по юго-западной зоне деэскалации и что односторонние военные операции, проводимые режимом Асада и Россией на юго-западе Сирии, представляют собой нарушение соглашения о прекращении огня.
В отчете сообщается, что за четыре года в ходе проведения США и их союзниками операции "Непоколебимая решимость" против террористов "ИГ" (запрещено в России) коалиция нанесла по боевикам 29 596 ударов, в ходе которых погибли 939 мирных жителей. По данной информации, представленной Совместной объединенной оперативной группой (CJTF-OIR), 939 гражданских лиц были непреднамеренно убиты. На конец мая цифра признанных коалицией погибших мирных жителей составляла 892 человек.
В то же время, заместитель постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн назвал предотвращённый в июне Россией прорыв боевиков на юге Сирии намеренным нанесением авиаударов.
Напоминаем, что в понедельник правительственные войска совместно с формированиями «Сирийской свободной армии» (ССА) и при поддержке ВКС РФ отразили наступление боевиков запрещенной в России организации «Джебхат ан-Нусра» в южной зоне деэскалации. Коэн заявил, что Россия сама нанесла авиаудары по юго-западной зоне деэскалации и что односторонние военные операции, проводимые режимом Асада и Россией на юго-западе Сирии, представляют собой нарушение соглашения о прекращении огня.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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