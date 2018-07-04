«Рысь»: ружьё за рамками традиций

Стремление российских оружейников адаптироваться к новым условиям, возникшим после краха СССР и найти свое место в складывающейся рыночной экономике привело к появлению целого ряда неожиданных образцов оружия, иногда удачных, иногда курьезных.Одним из таких «оружейных памятников» той эпохи стало РМБ-93 (ружье магазинное боевое), или, вернее целая группа гражданских моделей, выполненных на его основе.Это гладкоствольное ружье, которое можно условно отнести к «помповым», было спроектировано в тульском Центральном конструкторско-исследовательском бюро спортивного и охотничьего оружия (ЦКИБ СОО) и предназначалось для вооружения сотрудников МВД.Впрочем, идея вооружить российских милиционеров гладкоствольными ружьями (причем не только РМБ-93) на манер американских копов особого успеха не имела. Несмотря на передовой мировой опыт, наши правоохранители отдавали предпочтение проверенному и универсальному АКС-74У, ну, или, в крайнем случае, пистолетам-пулеметам, несколько моделей которых было также разработано в 80-90-е годы минувшего столетия.Так что ружье, хоть и вошло в арсенал сотрудников органов внутренних дел, но заняло в нем весьма скромную и узкую нишу устройства для отстрела различных спецбоеприпасов. Само же РМБ-93 на вооружение МВД не попало и никакого интереса в ведомстве не вызвало.Зато эта конструкция была подвергнуто «конверсии». Новый вариант очень быстро появился на гражданском рынке, причем сразу в нескольких исполнениях. Что лично меня наводит на мысль о том, что милицейская история «боевого» ружья есть хорошо продуманный и удачный маркетинговый ход, который если и не обеспечил девайсу огромный спрос, то, во всяком случае, вызвал к нему немалый интерес. Еще бы: «боевое ружье МВД» (или даже «оружие спецназа») доступно для обычных граждан! Тогда аудитория, еще не проникшаяся здоровым цинизмом и подозрительностью, легко заглатывала наживку разных рекламных трюков.Собственно, при первом же знакомстве с ружьями семейства «Рысь» (такое наименование ружье получило в гражданском исполнении) становится ясно, что причиной отказа о принятии его на вооружение МВД (если, конечно, этот вопрос вообще стоял) является не только недоверие российских силовиков к «гладкостволу».Дело в том, что устройство «Рыси» радикально отличается от традиционной помпы. Эту нетрадиционность ружья обеспечивает его главное достоинство – компактность. Она является при этом и источником его многочисленных недостатков.Небольших габаритов при полноценной длине ствола удалось достичь благодаря тому, что в ружье отсутствует как таковая ствольная коробка. В отличие от обычной помпы, трубчатый магазин «Рыси» находится не под стволом, а над ним. Затвор остается неподвижным, а двигается сам ствол – не назад – вперед, а вперед – назад.Когда ствол отводится вперед, патрон опускается на линию заряжания, и обратным движением ствол «надевается» на него. Ударно-спусковой механизм самовзводный, как на револьвере, с тем отличием, что предварительный взвод курка в ружье не предусмотрен. То есть боевая пружина взводится только при нажатии на спусковой крючок. Ружье оснащено складным вверх и вперед металлическим плечевым упором. В гражданской версии РМО (ружье магазинное охотничье) 96 «Рысь-К (короткое)» имеет блокиратор УСМ, исключающий стрельбу со сложенным прикладом.Вес ружья 2,26 кг, применяемый патрон 12х70, емкость магазина 6-7 (в зависимости от способа закрутки гильзы) патронов. Длина ружья со сложенным прикладом — 657 мм, в боевом положении — 895 мм (при длине ствола 528 мм).Но за всё приходиться платить, и отдача у «Рыси» в силу ее малого веса и не слишком удобного плечевого упора воспринимается как очень сильная даже для 12 калибра и очень быстро утомляет. Во всяком случае, уже на 20-м выстреле у меня возникло устойчивое чувство дискомфорта.Примечательно, что поклонники этой конструкции уверяют, что «подброс оружия при выстреле минимален благодаря нижнему расположению ствола, что на 20-35% уменьшило плечо воздействия силы отдачи и повысило практическую скорострельность». Если это так, то даже страшно подумать, какой бы была отдача, если бы «плечо воздействия силы» не было бы уменьшено. Что до «скорострельности», то это утверждение и вовсе не выдерживает критики, если учесть еще и очень тугой и длинный спуск ружья. Я бы сравнил его со стрельбой самовзводом из нового нагана военного выпуска с неприработанным механизмом. Впрочем, при стрельбе из «Рыси» мне ни разу не удалось «поймать» момент выстрела (что на нагане удавалось без особого труда). Но, возможно, это вопрос практики.Но при всех недостатках только самовзводного спуска, который снижает возможность точного выстрела на дальние (для гладкоствольного ружья) дистанции и исключает охотничье использование «Рыси», он имеет то преимущество, что позволяет держать патрон в патроннике без взведенной боевой пружины и при выключенном предохранителе. То есть в моментальной боевой готовности.Отдельно стоит вопрос заряжания. Он осуществляется через специальное окно, прикрытое крышкой, которую надо предварительно откинуть (здорово напоминает заряжание пулемета), после чего в него загружаются патроны, фланцы которых нужно вставлять в специальный паз. Такая особенность делает процесс заряжания небыстрым и полностью исключает «тактическую подзарядку» (это когда стрелок в ходе ведения огня постоянно подзаряжает подствольный магазин помпового или самозарядного ружья, не дожидаясь, пока все находящиеся в нем боеприпасы будут израсходованы). То есть если в ходе гипотетического боевого контакта патроны, находящиеся в магазине «Рыси» кончатся, перезарядиться, скорее всего, не получится.Сторонники «Рыси» уверяют, что эти проблемы компенсируются тем, что «РМО-96 не имеет открытых окон, в которые при эксплуатации могут попадать пыль, песок, посторонние предметы и стать причиной задержки или отказа». Все так, если не брать во внимание тот факт, что в процессе перезарядки оказывается абсолютно открытым патронник и сам патрон, на который он надевается, в результате чего в стволе может оказаться не то что пыль, но и ветки, трава и даже снег (при стрельбе лежа зимой).Все эти моменты наверняка и исключили возможность принятия РМО-93 на вооружение, если, конечно, такие планы были вообще.К этому можно прибавить, что, согласно сообщениям владельцев этого ружья, оно довольно чувствительно к качеству боеприпасов и категорически отвергает переснаряженные патроны.Следует отметить, что ружья «Рысь» отличает очень высокое качество исполнения (ЦКИБ есть ЦКИБ!), и их приятно взять в руки.Было выпущено несколько вариантов исполнения, в том числе и с длинным (680 мм) стволами и деревянными прикладами (ортопедическим и «Монте-Карло»), а также с патронниками под гильзу 76 мм.Что, на мой взгляд, совершенно лишнее, так как охотничье применение ружья, для которого важны эти опции, маловероятно.Для «пострелушек» в силу утомляющей отдачи ружье, на мой взгляд, также мало подходит. Его ниша – самооборона, а также, в силу компактности и малого веса использование в качестве «ружья компаньона», в том числе и для пеших походов.Надо отметить, что при всех недостатках конструкции ружье «Рысь» имеет круг своих поклонников и ограниченный, но устойчивый спрос.