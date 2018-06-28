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Нокаут для "Нафтогаза": шведский суд снова встал на сторону "Газпрома"

Продолжаются скандинавские перипетии вокруг спора украинского «Нафтогаза» с российским «Газпромом». Буквально только что стало известно о том, что шведский суд в очередной раз встал на сторону российской компании. Речь идёт об апелляционном суде шведского округа Свеа, который оставил в силе свой же недавно вынесенный вердикт.

Вердикт суда Свеа касается приостановки исполнения решения Стокгольмского арбитража по иску «Нафтогаза» о взыскании с «Газпрома» 2,56 млрд долларов. Первоначально сообщалось, что часть средств «Газпром» уже направил «Нафтогазу», однако эту информация своего подтверждения не нашла.

Нокаут для "Нафтогаза": шведский суд снова встал на сторону "Газпрома"



Как сообщает пресс-служба «Газпрома», апелляционный суд Свеа признал доводы юристов «Нафтогаза» несостоятельными, что делает позиции российской компании более прочными.

Напомним, что украинская компания добивается заморозки газпромовских активов за рубежом. На данный момент пока лишь Коммерческий суд Лондона решил пойти по стопам Стокгольмского арбитража и объявил о заморозке активов российской компании в Британии. Однако на основании решения апелляционного суда Свеа такое решение, как считают в «Газпроме» противоречит юридическим нормам.

На этом фоне приходят сообщения о том, что газопровод «Северный поток-2» по дну Балтийского моря начнут строить и без разрешения со стороны Дании. Речь идёт о так называемом «альтернативном маршруте», который будет проходить вне морской экономической зоны Дании. Известно, что строительство нового газопровода начнётся уже текущим летом. Подготовительные работы на суше и на морском дне уже ведутся.

Использованы фотографии: Газпром
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Комментарии 49

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  1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 18:59
    Нокаут для "Нафтогаза": шведский суд снова встал на сторону "Газпрома"
    Да зраствует шведский суд.Самый гуманный суд в мире!!! Ура ! wassat laughing
    P/S А вообще Украине кирдык. laughing
    Наблюдатель2014
    1. рич (дмитрий) Сегодня, 19:03
      шведский суд он такой непостоянный, прямо как молодящаяся женщина laughing
      рич
      1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 19:09
        рич (дмитрий)
        шведский суд он такой непостоянный, прямо как молодящаяся женщина
        А то.Хм! Рубану интриги и версии по этому поводу bully
        1
        Швеция
        3
        6
        2
        Мексика
        3
        6
        3
        Южная Корея
        3
        3
        4
        Германия
        3
        3
        Заговор раскрыт laughing wassat drinks
        Наблюдатель2014
      2. Anarchist (Александр) Сегодня, 19:11
        Вокруг (мимо) Дании хотят линию вести... Ещё одного нахлебника скинут.
        Anarchist
    2. taiga2018 (Макар) Сегодня, 19:05
      Цитата: Наблюдатель2014
      А вообще Украине кирдык.

      очень на это надеюсь...
      taiga2018
      1. Kloun Сегодня, 19:26
        "стул" из под киевской хунты выбивает Россия конкретно и методично...Скоро опять "беженцы побегут " одни на запад , другие в Россию ..Вот здесь самый интересный момент наступит !! Успеть поймать , кто на запад рванет с мешками награбленными..И те кто в Россию за пособиями и т.д. Вот те кто останется , с ними и нужно разговаривать по существу....Только так !
        Kloun
        1. demo (Ван) Сегодня, 19:51
          Троечка. К стеночке. И пуля.
          Так?
          demo
    3. 210окв (дмитрий) Сегодня, 19:20
      Панночка помэрла...Ну,или почти,превратившись в злобного вурдалака..Почти по Гоголю "Вий"..
      Цитата: Наблюдатель2014
      Нокаут для "Нафтогаза": шведский суд снова встал на сторону "Газпрома"
      Да зраствует шведский суд.Самый гуманный суд в мире!!! Ура ! wassat laughing
      P/S А вообще Украине кирдык. laughing
      210окв
      1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 19:28
        .
        Ну,или почти,превратившись в злобного вурдалака..Почти по Гоголю "Вий"..


        Ага...
        и Порошенко стоит в окружении вурдалаков и страшным голосом говорит им откройте мне веки...я хочу посмотреть на шведский суд... smile
        Тот же ЛЕХА
      2. Васян1971 (Василий) Сегодня, 19:33
        Цитата: 210окв
        Панночка помэрла...Ну,или почти,превратившись в злобного вурдалака..Почти по Гоголю "Вий"..

        Ще не вмерла. Значит - не мёртвое. Значит - носферату. Значит - упырь, время от времени восстающий из могилы попить людской крови...
        Васян1971
        1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 19:46
          Васян1971
          Ще не вмерла. Значит - не мёртвое. Значит - носферату. Значит - упырь, время от времени восстающий из могилы попить людской крови...
          "Дякуло" одним словом
          Наблюдатель2014
      3. prapor55 (Александр) Сегодня, 20:14
        Что-то долго помирает.(Волга-Волга)
        prapor55
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 20:22
          Да это шутка естественно.Не помернет..Подобрали,обогрели,обобрали..
          Цитата: prapor55
          Что-то долго помирает.(Волга-Волга)
          210окв
  2. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 19:00
    Пора ответный иск подавать!И побыстрее строить северный поток,чтобы наконец отрезать обнаглевшую в край Украину от газа!И когда они потеряют транзит вот тогда они запоют)))
    Magic Archer
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 19:14
      Владимир hi
      Цитата: Magic Archer
      вот тогда они запоют

      Во-первых : не "тогда" , а "уже" . Во-вторых : не "запоют" , а "завоют" . В остальном всё верно . wink
      bouncyhunter
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 19:21
        Да,надо ковать пока горячо..А то эти суды надолго

        Цитата: bouncyhunter
        Владимир hi
        Цитата: Magic Archer
        вот тогда они запоют

        Во-первых : не "тогда" , а "уже" . Во-вторых : не "запоют" , а "завоют" . В остальном всё верно . wink
        210окв
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 19:28
          Дим hi как там Папанов говорил : "куй железо не отходя от кассы !" . yes
          bouncyhunter
        2. рич (дмитрий) Сегодня, 19:31
          Если будет нашим буржуям выгодно продавать газ на Украину - будут продавать, даже не сомневайтесь
          рич
          1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 19:47
            А в этом никто не сомневается.Даже ВВП..Это же его слова-будет экономическое обоснование-будет и транзит.Тем более в ту же Молдавию,Румынию,Болгарию газ будет идти по прежнему маршруту.Снизится объем,но транзит сохранится.
            Цитата: рич
            Если будет нашим буржуям выгодно продавать газ на Украину - будут продавать, даже не сомневайтесь
            210окв
      2. новичок (garik) Сегодня, 19:25
        Паша, приветствую! сейчас сезон пик отпусков и расслабона. скакуны завоют 1августа, когда вступит в силу закон о поаышении цен на газ, который приостановили на лва месяца. газ подорожает по полсчётам украинских экспертов от 50до 70 процентов. жаль только, что и нашим там придется туго.
        новичок
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 19:27
          Гарик , доброго вечера hi Скакуасам не привыкать выть в сторону России - у них этот процесс перманентный .
          bouncyhunter
          1. новичок (garik) Сегодня, 19:31
            Паш, о первометности согласен. но в одном не соглашусь_ хочу увидеть реакцию пипла, который хавает прапаганду, когда цыфры на повышение пойдут не только в ЖКХ, но и просто хлеба, хлеба, Паш!
            новичок
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 19:34
              Цитата: новичок
              хочу увидеть реакцию

              Если посчитают нужным показать - увидишь , но сомнения меня берут на этот счёт . yes
              bouncyhunter
              1. новичок (garik) Сегодня, 19:38
                это будет буря, ты прелставляешь картину: деньги потрачены за лето, а вот в числах 20х сентября такой сюрприз от “главы“ неньки.
                новичок
                1. MPN (Павел) Сегодня, 20:01
                  Цитата: новичок
                  деньги потрачены за лето, а вот в числах 20х сентября такой сюрприз от “главы“ неньки.

                  Все правильно, глава за лето тоже потратился. Ему что теперь баксы менять что ли? sad
                  MPN
                  1. новичок (garik) Сегодня, 20:10
                    Павел, точно подмечено.
                    новичок
        2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 19:49
          Гарик hi А кто там "наши"?Имеете в виду забитое и замордованное галицийскими селюками население?
          Цитата: новичок
          Паша, приветствую! сейчас сезон пик отпусков и расслабона. скакуны завоют 1августа, когда вступит в силу закон о поаышении цен на газ, который приостановили на лва месяца. газ подорожает по полсчётам украинских экспертов от 50до 70 процентов. жаль только, что и нашим там придется туго.
          210окв
          1. новичок (garik) Сегодня, 19:58
            Дмитрий, приветствую! вы уж помилуйте, но сами знаете кого я имею в виду. попробую ответить так, что б не открыть “Америку“: да, это те люди, которые не смирились с нацизмом.
            новичок
  3. антивирус Сегодня, 19:07
    рядовая труба--не возрожденный Руслан, не ВСМ до Урала, не мост на Сахалин и не 3000 заводов 2-3 передела( на 500 т раб мест).
    чему радоваться?
    могём настоять на статусе "привилегированного сырьевого придатка"
    антивирус
    1. Muvka (Владимир) Сегодня, 19:08
      тому, что в бюджете будут деньги.
      Muvka
      1. антивирус Сегодня, 19:09
        а от -не возрожденный Руслан, не ВСМ до Урала, не мост на Сахалин и не 3000 заводов 2-3 передела( на 500 т раб мест). БОЛЬШЕ БУДЕТ? ИЛИ МЕНЬШЕ?
        антивирус
        1. новичок (garik) Сегодня, 19:19
          так на всё вами перечисленное нужны деньги, много денег.
          новичок
        2. mark2 (Александр) Сегодня, 19:24
          Будет труба, будут деньги в бюджете, а деньги в бюджете это, возможно, возрожденный Руслан, ВСМ до Урала, мост на Сахалин и 3000 заводов на 500 т раб мест. Как мы все понимаем, что бесплатно никто работать не будет. Ни конструкторы "Руслана", ни строители заводов, мостов и пароходов.
          mark2
          1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 19:29
            Все дело в том,что бюджет это конечно хорошо.А вот насчёт производств...То тут инвесторы,крупный бизнес.Это не бюджет.
            Цитата: mark2
            Будет труба, будут деньги в бюджете, а деньги в бюджете это, возможно, возрожденный Руслан, ВСМ до Урала, мост на Сахалин и 3000 заводов на 500 т раб мест. Как мы все понимаем, что бесплатно никто работать не будет. Ни конструкторы "Руслана", ни строители заводов, мостов и пароходов.
            210окв
            1. mark2 (Александр) Сегодня, 19:56
              Опять же. Крупный бизнес должен решать, что для Государства нужно или, все же, Государство решает? К примеру, Государство говорит: "Нужен мост на Сахалин, есть такой-то бюджет". Крупный бизнес, или не очень крупный, в софинансировании, или чисто на бюджете, строит мост.
              Аналогично для производств. Сами по себе производство непонятно чего создать можно, а кому это будет нужно? Государство создает направляющий вектор. Если нужны станки крупный бизнес будет делать станки. И инвесторы найдутся, и Государство поучаствует в этом проекте. Главное, чтобы эти станки были нужны для конкретной цели, а не производство ради самого производства. Значит для того что бы создать производство станков, нужно продумать весьма и весьма сложную многоходовку: для чего станки, что на них выпускать, кто будет покупать, в каком количестве, кто на них будет работать, где взять конструкторов-машиностроителей для создания станков, строительство помещений для работы на станках, обеспечение мощностями и теплом и т.д.
              Совсем свежий пример. Нужин был мост в Крым - вот он!. Потому что задачу поставила страна, а бизнес задачу выполнил и заработал. И это нормально.
              А пока Государство будет уповать на крупный бизнес, и мы в том числе, что тот сам сообразит, что страну нужно защищать, одевать, обувать, кормить, запускать в космос, двигать науку, то так и будем сидеть на попе ровно и ничего не будет А крупный бизнес будет продавать ресурсы и товары с низкой добавленной стоимостью, потому, что так проще.
              mark2
  4. BAI Сегодня, 19:12
    Речь идёт о так называемом «альтернативном маршруте», который будет проходить вне морской экономической зоны Дании.

    Что мешало сразу так проектировать?
    BAI
    1. Опер (Игорь) Сегодня, 20:03
      А вы не думайте! Просто порадуйтесь! Пива выпейте. Может и сигаретку выкурите! Пятница опять же завтра-ее у вас ни кто не отнимет!)
      Опер
  5. новичок (garik) Сегодня, 19:13
    приятная новость. Дания подкинула нашим рабочим ещё пару недель работыʹ каких то 10/15км обхода. но самой потом дороже будет.
    новичок
    1. udincev (Виктор) Сегодня, 20:20
      Цитата: новичок
      но самой потом дороже будет

      Болгария, Дания... Из Союза мозахистов?
      udincev
  6. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 19:17
    Живот можно насытить, глаза насытить нельзя, а завидущие глаза укрошумеров тем более. Сорвать дармовщинки опять не получилось.
    Egorovich
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 19:23
      Саша , привет ! hi
      Цитата: Egorovich
      Сорвать дармовщинки опять не получилось.

      Дармовщинки - нет , зато дерьмовщинки ... feel
      bouncyhunter
      1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 19:33
        Паша, салют hi ! Помню твои слова, про укрошумерию не дискутировать, но вот не удержался. Просто э request то недоделанное недогсударство поражает своей неадекватностью.
        Egorovich
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 19:40
          Да ладно тебе - эти юмористы не дадут нам о себе забыть , Петросян отдыхает . lol
          bouncyhunter
          1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 19:48
            "Пора перестать ждать подарков от жизни, а самим делать жизнь." (Л.Н.Толстой) Этому принципу они никогда не следуют и не последуют.
            Egorovich
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 19:52
              А они разве Толстого не того - не декоммунизировали, люстрировали , тьфу ты - да ну их в пень , ты меня понял . lol
              bouncyhunter
              1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 20:02
                lol Паш, понял отлично. yes good
                Egorovich
  7. Altona (Евгений) Сегодня, 19:26
    Цитата: Muvka
    тому, что в бюджете будут деньги.

    -----------------------------
    Вначале великую стройку отбить надо. А это лет на 20, а уж потом может быть и будут деньги в бюджете.
    Altona
  8. Metallurg_2 (Михаил) Сегодня, 19:52
    В общем, опять Путин всех купил...
    Metallurg_2
  9. alexhol (Александр) Сегодня, 20:16
    Я не могу понять- в чем такая радость комментаторов? При любом решении суда 99,9 % жителям этой планеты не горячо, не холодно. Разве что "у соседа корова сдохла" и от этого на душе приятно? А да забыл: "Газпром" - народное достояние. good
    alexhol
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