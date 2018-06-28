Нокаут для "Нафтогаза": шведский суд снова встал на сторону "Газпрома"

Продолжаются скандинавские перипетии вокруг спора украинского «Нафтогаза» с российским «Газпромом». Буквально только что стало известно о том, что шведский суд в очередной раз встал на сторону российской компании. Речь идёт об апелляционном суде шведского округа Свеа, который оставил в силе свой же недавно вынесенный вердикт.Вердикт суда Свеа касается приостановки исполнения решения Стокгольмского арбитража по иску «Нафтогаза» о взыскании с «Газпрома» 2,56 млрд долларов. Первоначально сообщалось, что часть средств «Газпром» уже направил «Нафтогазу», однако эту информация своего подтверждения не нашла.Как сообщает пресс-служба «Газпрома», апелляционный суд Свеа признал доводы юристов «Нафтогаза» несостоятельными, что делает позиции российской компании более прочными.Напомним, что украинская компания добивается заморозки газпромовских активов за рубежом. На данный момент пока лишь Коммерческий суд Лондона решил пойти по стопам Стокгольмского арбитража и объявил о заморозке активов российской компании в Британии. Однако на основании решения апелляционного суда Свеа такое решение, как считают в «Газпроме» противоречит юридическим нормам.На этом фоне приходят сообщения о том, что газопровод «Северный поток-2» по дну Балтийского моря начнут строить и без разрешения со стороны Дании. Речь идёт о так называемом «альтернативном маршруте», который будет проходить вне морской экономической зоны Дании. Известно, что строительство нового газопровода начнётся уже текущим летом. Подготовительные работы на суше и на морском дне уже ведутся.