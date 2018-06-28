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Боровой: Украинские спецслужбы пытаются прибрать к рукам всю власть в стране
Причисляющий себя к стану оппозиционных политиков России Константин Боровой дал очередное интервью украинским СМИ. Издание «Апостроф» заинтересовало отношение Борового к грядущим выборам на Украине. Напомним, что в «незалежной» выборы президента состоятся в 2019 году.
По словам г-на Борового, Кремль не будет делать ставку на кого-либо из украинских политиков, так как «нынешняя политическая нестабильность на Украине Москву устраивает». Не будет ставить Москва ни на Тимошенко, ни на кого-либо ещё, как считает Боровой. При этом «оппозиционер» добавляет, что знает, против кого точно выступит Москва. Это Михаил Саакашвили.
Боровой для «Апострофа»:
По словам Борового, на данный момент на Украине проявило себя желание спецслужб застолбить за собой всю полноту власти. Лучший друг Валерии Новодворской (ныне покойной) отмечает, что примером может служить случай с Бабченко, которого спецслужбы «убили», а затем «воскресили».
Боровой:
А кто стоит за украинскими спецслужбами? Разве не подмяли эти силы политическую власть на Украине ещё в 2014-м?..
Константин Боровой, председательствующий в партии с говорящим названием «Западный выбор», отмечает, что нынешнее положение вещей на Украине во многом устраивает и определённые круги на самой Украине. В качестве примера Боровой приводит украинских олигархов, которые, несмотря на все заявления о войне с Россией, продолжают участвовать в наращивании товарооборота. Фамилию главного украинского олигарха Боровой не называет... Не говорит г-н Боровой и о том, что противостояние Украины и России в первую очередь выгодно именно Западу, а если конкретнее - США.
По словам г-на Борового, Кремль не будет делать ставку на кого-либо из украинских политиков, так как «нынешняя политическая нестабильность на Украине Москву устраивает». Не будет ставить Москва ни на Тимошенко, ни на кого-либо ещё, как считает Боровой. При этом «оппозиционер» добавляет, что знает, против кого точно выступит Москва. Это Михаил Саакашвили.
Боровой для «Апострофа»:
Единственный политик, против которого сейчас борется Кремль, – это Михаил Саакашвили. У Путина просто руки начинают дрожать во время выступлений, когда он говорит о Саакашвили. Все остальное – более-менее управляемо, в том числе и Кремлем.
По словам Борового, на данный момент на Украине проявило себя желание спецслужб застолбить за собой всю полноту власти. Лучший друг Валерии Новодворской (ныне покойной) отмечает, что примером может служить случай с Бабченко, которого спецслужбы «убили», а затем «воскресили».
Боровой:
Когда спецслужба заявляет об опасности покушений на украинских журналистов и об этом не знает даже представитель в ООН, это свидетельствует о том, что она начала самостоятельную игру.
А кто стоит за украинскими спецслужбами? Разве не подмяли эти силы политическую власть на Украине ещё в 2014-м?..
Константин Боровой, председательствующий в партии с говорящим названием «Западный выбор», отмечает, что нынешнее положение вещей на Украине во многом устраивает и определённые круги на самой Украине. В качестве примера Боровой приводит украинских олигархов, которые, несмотря на все заявления о войне с Россией, продолжают участвовать в наращивании товарооборота. Фамилию главного украинского олигарха Боровой не называет... Не говорит г-н Боровой и о том, что противостояние Украины и России в первую очередь выгодно именно Западу, а если конкретнее - США.
Использованы фотографии: Фейсбук/К.Боровой
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