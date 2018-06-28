Боровой: Украинские спецслужбы пытаются прибрать к рукам всю власть в стране

Единственный политик, против которого сейчас борется Кремль, – это Михаил Саакашвили. У Путина просто руки начинают дрожать во время выступлений, когда он говорит о Саакашвили. Все остальное – более-менее управляемо, в том числе и Кремлем.

Когда спецслужба заявляет об опасности покушений на украинских журналистов и об этом не знает даже представитель в ООН, это свидетельствует о том, что она начала самостоятельную игру.