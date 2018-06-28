22:53 28 июня
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Боровой: Украинские спецслужбы пытаются прибрать к рукам всю власть в стране

Причисляющий себя к стану оппозиционных политиков России Константин Боровой дал очередное интервью украинским СМИ. Издание «Апостроф» заинтересовало отношение Борового к грядущим выборам на Украине. Напомним, что в «незалежной» выборы президента состоятся в 2019 году.

По словам г-на Борового, Кремль не будет делать ставку на кого-либо из украинских политиков, так как «нынешняя политическая нестабильность на Украине Москву устраивает». Не будет ставить Москва ни на Тимошенко, ни на кого-либо ещё, как считает Боровой. При этом «оппозиционер» добавляет, что знает, против кого точно выступит Москва. Это Михаил Саакашвили.

Боровой для «Апострофа»:
Единственный политик, против которого сейчас борется Кремль, – это Михаил Саакашвили. У Путина просто руки начинают дрожать во время выступлений, когда он говорит о Саакашвили. Все остальное – более-менее управляемо, в том числе и Кремлем.



По словам Борового, на данный момент на Украине проявило себя желание спецслужб застолбить за собой всю полноту власти. Лучший друг Валерии Новодворской (ныне покойной) отмечает, что примером может служить случай с Бабченко, которого спецслужбы «убили», а затем «воскресили».

Боровой: Украинские спецслужбы пытаются прибрать к рукам всю власть в стране


Боровой:
Когда спецслужба заявляет об опасности покушений на украинских журналистов и об этом не знает даже представитель в ООН, это свидетельствует о том, что она начала самостоятельную игру.


А кто стоит за украинскими спецслужбами? Разве не подмяли эти силы политическую власть на Украине ещё в 2014-м?..

Константин Боровой, председательствующий в партии с говорящим названием «Западный выбор», отмечает, что нынешнее положение вещей на Украине во многом устраивает и определённые круги на самой Украине. В качестве примера Боровой приводит украинских олигархов, которые, несмотря на все заявления о войне с Россией, продолжают участвовать в наращивании товарооборота. Фамилию главного украинского олигарха Боровой не называет... Не говорит г-н Боровой и о том, что противостояние Украины и России в первую очередь выгодно именно Западу, а если конкретнее - США.

Использованы фотографии: Фейсбук/К.Боровой
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Комментарии 30

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  1. новичок (garik) Сегодня, 20:38
    дураком был, дураком помрёт. что ж ты мелишь? не всю, но большую часть “власти“ танцует аваков, не к ночи будет сказано.
    новичок
    1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 20:40
      Цитата: новичок
      дураком был, дураком помрёт.

      Это боровая свинья
      хрыч
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 20:43
        Друже Хрыч drinks
        Цитата: хрыч
        Это боровая свинья

        Так надо этого кабанчика на котлеты и сало пустить . Правда , из кныря продукция воняет - но мыздобулам пойдёть . wassat
        А если серьёзно - этот експерд просто вещает укроСМИ то , за что ему заплатили .
        bouncyhunter
        1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 20:49
          Привет Дружище! drinksТакже на фото с бухлом Скрипали резвились, ну Бабченко также, как Скрипали воскрес, а вот как Боровой перейдет на другой уровень ... восставших из Ада wassat
          хрыч
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 20:53
            А ему не обязательно воскресать - отработанный материал . wink
            bouncyhunter
            1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 21:09
              Цитата: bouncyhunter
              А ему не обязательно воскресать

              Осиновый кол все равно лишним не будет am
              хрыч
              1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 21:21
                Цитата: хрыч
                Осиновый кол все равно лишним не будет

                А кто против-то (кроме самого борового , есессна) ? bully
                bouncyhunter
      2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 20:51
        Интересно,этот чудила видел как трясутся руки у ВВП?Убыток свинский!
        Цитата: хрыч
        Цитата: новичок
        дураком был, дураком помрёт.

        Это боровая свинья
        210окв
        1. Шариков Полиграф Полиграфович Сегодня, 21:03
          Когда ВВП вспоминает вот это, то у него трясутся НЕ только руки, а и всё тело целиком...
          От дикой ржачки :-)))
          Шариков Полиграф Полиграфович
          1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 21:08
            Цитата: Шариков Полиграф Полиграфович
            От дикой ржачки

            Михо тут намедни шестилетний срок словил кстати wassat
            хрыч
    2. рич (дмитрий) Сегодня, 21:11
      Господи, сколько гордости и счастья на лице "живого трупа". сам Натаныч разрешил ему вместе с ним сфотографироваться
      рич
  2. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 20:41
    Украине, нужен такой же как Путин: "Петю на покой а И.О. президента с СБУ"
    Romario_Argo
    1. новичок (garik) Сегодня, 20:43
      чую юля всех подмёт, на поечах авакова выскочит.
      новичок
      1. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 20:49
        а я чую что наша СВР плотно работает в нужном нам направлении именно по СБУ, чтобы ЦРУ США выкинуть подальше к Румынии
        Romario_Argo
        1. новичок (garik) Сегодня, 20:54
          вы имеете в виду теперешнего военпрокурора, или кого ещё? признаться сюрприз, поделитесь, если можео инфой. я думал нормальных из сбу попросили, да полеостью дта служба сейчас является отделением переферийной политической полиции ЦРУ.
          новичок
        2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 20:59
          На фото два кислых друга.Один внезапно воскресший убыток,второй будущий(надеюсь на это)страдалец за идею...
          Цитата: Romario_Argo
          а я чую что наша СВР плотно работает в нужном нам направлении именно по СБУ, чтобы ЦРУ США выкинуть подальше к Румынии
          210окв
      2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 20:55
        На плечах Авакова?Костляво и неудобно..У этого армянина есть более удобное "сиденье"..
        Цитата: новичок
        чую юля всех подмёт, на поечах авакова выскочит.
        210окв
        1. новичок (garik) Сегодня, 21:01
          Дмитрий, не соглашусь. аваков, пройдя много ступеней власти, так не чьим человеком и не стал. но мы ж знаем, из какой “колыбели“ он выскочил. чую. очень замысловатый сговор хозяйки с халопом.
          новичок
    2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 20:53
      И в самом деле,зачем им сильный президент?Пусть хоть гомика изберут...Там у них с эти не проблема..
      Цитата: Romario_Argo
      Украине, нужен такой же как Путин: "Петю на покой а И.О. президента с СБУ"
      210окв
      1. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 20:56
        нам нужно лояльное к России государство, необязательно про-российское, главное чтобы без фашизма, и американского маразма...
        Romario_Argo
        1. новичок (garik) Сегодня, 21:05
          я понимаю ваш посыл, но в этой конторе вряд ли адъекватные остались. хотя может быть всяко разно.
          новичок
  3. Chicot 1 (Василий) Сегодня, 20:45
    Боровой: Украинские спецслужбы пытаются прибрать к рукам всю власть в стране

    Ну, так в чем же дело, Кинстантин?.. Без промедления начинай спонсировать "повстанцев". Опыт у тебя уже есть...
    Chicot 1
  4. R.L. (Robert Adam) Сегодня, 20:49
    Ладно! К названию стемы, А в России этого нет?
    R.L.
    1. Шариков Полиграф Полиграфович Сегодня, 21:23
      В России спецслужбы ЗАДАВИЛИ гражданскую войну.
      Пусть и с трудом, но задавили.
      А вна Мазепии спецслужбы РАЗВЯЗАЛИ гражданскую войну.
      Почувствуйте разницу !!!
      Шариков Полиграф Полиграфович
  5. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 20:56
    "Единственный политик, против которого сейчас борется Кремль, – это Михаил Саакашвили"...
    Боровой ты чего куришь?
    Саакашвили ни кто и звать его ни как, и тоже самое можно сказать про самого Борового.
    Ретвизан 8
  6. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 21:00
    Цитата : " лучший друг Валерии Новодворской", по моему этим всё сказано!
    Ретвизан 8
    1. Шариков Полиграф Полиграфович Сегодня, 21:25
      Жаба уже соскучилась без него..
      Скорей бы уж :-)))
      Шариков Полиграф Полиграфович
  7. Altona (Евгений) Сегодня, 21:12
    Константин Боровой, председательствующий в партии с говорящим названием «Западный выбор»
    ------------------------------------------------
    По-моему, в названии его партии перепутали начальные слоги, ей больше подойдет название "Выпадный забор". Да и сам Константин Боровой наверное уже Бонстанстин Коровой.
    Altona
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 22:38
      Западловый выбор
      Дормидонт
  8. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 22:37
    Почему это животное до сих пор живо?
    Дормидонт
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