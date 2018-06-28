Оружейник из ДНР создал пистолет-пулемет для городских боев

В Донецкой народной республике разработали новый пистолет-пулемет. По заявлению разработчика, данный ПП "Оплот" создается для внутренних войск и спецподразделений и предназначен для ведения боев в городских условиях и в помещениях.Создатель оружия Владимир Мищенко пояснил, что ПП "Оплот" разработан под патрон ПМ и работает по схеме со свободным затвором. Имеется трехпозиционный предохранитель, огонь ведется одиночными выстрелами и очередями. На ПП установлен открытый прицел, выдвижной приклад и (куда от этого деваться) планка Пикатинни. В ПП применяется магазин на 25 патронов. Скорострельность - 850-900 выстрелов в минуту. Прицельная дальность - 75 метров, максимальная - 350 метров. Имеется возможность установки глушителя, также произведенного в ДНР.В настоящее время ПП находится в стадии доработки. В процессе испытаний высказано предложение установить другой приклад и настраиваемый прицел. Кроме этого, предполагается применение двух типов магазинов: один под обычный патрон, а второй под спецпатрон для стрельбы с глушителем.Напомним, что эта не первая разработка оружейников ДНР. Ранее донецкие умельцы продемонстрировали 23-мм снайперскую винтовку "Сепаратист".