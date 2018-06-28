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Оружейник из ДНР создал пистолет-пулемет для городских боев

В Донецкой народной республике разработали новый пистолет-пулемет. По заявлению разработчика, данный ПП "Оплот" создается для внутренних войск и спецподразделений и предназначен для ведения боев в городских условиях и в помещениях.

Оружейник из ДНР создал пистолет-пулемет для городских боев


Создатель оружия Владимир Мищенко пояснил, что ПП "Оплот" разработан под патрон ПМ и работает по схеме со свободным затвором. Имеется трехпозиционный предохранитель, огонь ведется одиночными выстрелами и очередями. На ПП установлен открытый прицел, выдвижной приклад и (куда от этого деваться) планка Пикатинни. В ПП применяется магазин на 25 патронов. Скорострельность - 850-900 выстрелов в минуту. Прицельная дальность - 75 метров, максимальная - 350 метров. Имеется возможность установки глушителя, также произведенного в ДНР.


В настоящее время ПП находится в стадии доработки. В процессе испытаний высказано предложение установить другой приклад и настраиваемый прицел. Кроме этого, предполагается применение двух типов магазинов: один под обычный патрон, а второй под спецпатрон для стрельбы с глушителем.

Напомним, что эта не первая разработка оружейников ДНР. Ранее донецкие умельцы продемонстрировали 23-мм снайперскую винтовку "Сепаратист".


Использованы фотографии: https://www.youtube.com/
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Комментарии 33

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  1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 20:40
    Вот кто-то сделает такой у себя в гараже - его посадят.
    А другого - наградят ...
    А если серьёзно - из современных надёжных систем НИ ОДНА не заработала сразу. Мелкие доделки (или правильно сказать недоделки?) выявляли длительными испытаниями.
    Shurik70
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 21:02
      Да поставьте им наконец "Каштан" или АКСУ..
      210окв
      1. рич (дмитрий) Сегодня, 21:05
        эта "новость" для ветки "вооружение"
        рич
        1. san4es Сегодня, 21:28
          Цитата: рич
          эта "новость" для ветки "вооружение"

          -- Точно..hi... работает по схеме со свободным затвором.
          ....Система запирания ствола 02 .... bully... drinks ...... hi
          san4es
    2. частное лицо Сегодня, 21:12
      В Чечне в 90-х тоже занимались подобным ремеслом, тоже хотели наладить производство своих "Борзов".
      частное лицо
  2. Chicot 1 (Василий) Сегодня, 20:41
    Полку кустарных "трещеток" прибыло...
    Chicot 1
  3. Xander (Александр) Сегодня, 20:43
    Ну и кто рискнет воевать с этим чудом инженерной мысли? recourse
    Xander
    1. Симаргл (Андрей) Сегодня, 20:49
      Кому придётся.
      Симаргл
      1. Xander (Александр) Сегодня, 21:18
        Надеюсь никому, альтернативы хватает. Бегать с этим кальяном, с отдачей флак-88 и глушителем который глушит сирену неотложки а не выстрел, ну я б например не рискнул. hi
        Xander
        1. Маки Авелльевич (Дмитрий) Сегодня, 21:32
          Цитата: Xander
          с отдачей флак-88 и глушителем который глушит сирену неотложки а не выстрел


          пускай им кто то раскажет что самый большой секрет глушителя это дозвуковой патрон.
          Маки Авелльевич
          1. Weyland (Константин) Сегодня, 22:02
            Цитата: Маки Авелльевич
            самый большой секрет глушителя это дозвуковой патрон.

            Подозреваю, что у них там запасы патронов "Макарова" старого образца - а они-то хиленькие, дозвуковые (у "Макарова" - 315 м/с)
            Weyland
    2. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 21:09
      Цитата: Xander
      Ну и кто рискнет воевать с этим чудом инженерной мысли? recourse

      ВСУ будут, куда денутся. Я имею в виду не воевать этим чудом, а именно как сказано - с этим чудом. По результатам посмотрим.
      Doliva63
      1. san4es Сегодня, 21:48
        Цитата: Doliva63
        ...По результатам посмотрим.

        hi .....ППШ против МР40.... soldier
        ППШ и МР-40 - два самых распространенных пистолета-пулемета Великой Отечественной Войны. Немецкое оружие было разработано конструктором Генрихом Фольмером в 1938 году, Советское - известным оружейником Георгием Шпагиным и принят на вооружение в 1940 году. ППШ было очень легко производить, это дало СССР некоторые преимущество: другим странам пришлось создавать такой простой в использовании и производстве пистолет-пулемет уже во время войны.... soldier
        san4es
        1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 22:42
          Лучший пистолет-пулемет 2-й Мировой - ППС
          Дормидонт
  4. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 20:47
    Ну пусть штампуют, чё... Пригодится чать.
    Известные вояки, немцы середины 20 в., говаривали, что лучше ППШ нет автомата для уличных боёв.
    Самые матёрые вояки того же периода, бойцы РККА, молчком, но с довольной усмешкой согласились со своим противником.
    Это так, к слову пришлось... drinks
    Плотник 2329
    1. рич (дмитрий) Сегодня, 21:01
      а что разве финский суоми был хуже своей советской копии ппш
      Это так, к слову пришлось...
      рич
      1. Керенский (Кирилл) Сегодня, 21:12
        разве финский суоми был хуже

        Он был изрядно сложен в производстве. Именно поэтому сам ППШ сознательно ухудшили (упростили в производстве). Дабы его могли делать ученики на раздолбанных станках.
        Керенский
      2. Weyland (Константин) Сегодня, 22:06
        Цитата: рич
        что разве финский суоми был хуже своей советской копии ппш

        копией "Суоми" скорее был ППД. А ППШ был не лучше, а намного технологичнее и дешевле (штамповка вместо токарки) . "Тигр" тоже был лучше Т-34 - но "Тигров" выпустили 1350, а Т-34 - разиков в 40 поболе!
        Weyland
      3. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 22:27
        Дима, прЮвет! Вообще-то ты меня удивляешь....
        sabakina
  5. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 20:58
    На фото - приклад в грудь, что ли?! belay
    Радует, что земля русская не оскудевает изобретателями drinks , но в шахтах Донбасса, по-моему, много проверенного оружия закопано, не?
    Doliva63
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 21:01
      Валентин hi drinks
      Рукасто-головастых хватает . yes
      Цитата: Doliva63
      На фото - приклад в грудь, что ли?!

      А разве он не сложен ? what
      Цитата: Doliva63
      но в шахтах Донбасса, по-моему, много проверенного оружия закопано, не?

      Не пали ... wink
      bouncyhunter
      1. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 21:11
        Цитата: bouncyhunter
        Валентин hi drinks
        Рукасто-головастых хватает . yes
        Цитата: Doliva63
        На фото - приклад в грудь, что ли?!

        А разве он не сложен ? what
        Цитата: Doliva63
        но в шахтах Донбасса, по-моему, много проверенного оружия закопано, не?

        Не пали ... wink

        Во, блин. Молчу. hi drinks
        Doliva63
      2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 22:38
        Паш, прЮвет! Чё он дымит как кальян?
        sabakina
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 22:50
          Привет , Слава ! hi Разве это "дымит" ? Может , патроны с истёкшим сроком годности . wink
          bouncyhunter
  6. WATCH_OFFICER (Виталий) Сегодня, 21:01
    Патрон ПМ и так дозвуковой. Зачем изобретать отдельный магазин для спецпатронов, которые будут использоваться для стрельбы с глушителем?
    WATCH_OFFICER
    1. Керенский (Кирилл) Сегодня, 21:17
      Патрон ПМ и так дозвуковой.

      При стрельбе очередями эффективность ПБС резко падает. И сетку накручивали и воду подливали... Ну а тут по такому пути пошли.
      Керенский
  7. друг зверей Сегодня, 21:01
    Ещё одна сумрачная ппшка, задача которой - попасть с 10 метров.
    друг зверей
    1. MPN (Павел) Сегодня, 21:12
      предназначен для ведения боев в городских условиях и в помещениях.
      Спецназ США по моему (фото были) для городских боев и в зданиях применял ППШ...
      MPN
      1. друг зверей Сегодня, 21:32
        Видел только, как они нашли ппш у боевиков и развлекались.
        друг зверей
        1. R.L. (Robert Adam) Сегодня, 21:45
          На фото -ребята баловались. В бою применяли свои ARки. Сейчас ищут пути возобновления использования "автоматов" и начинают, снова с немецких MP и пробуют новые конструкции и свои и европейские. Истина рождается в разборках
          R.L.
    2. Комментарий был удален.
  8. Piramidon (Степан) Сегодня, 21:13
    Ну почему именно "Оплот"? На фига название с укротанка слизывать?
    Piramidon
    1. друг зверей Сегодня, 21:40
      Это не только танк, но и известная харьковская структура с противоречивой репутацией.
      друг зверей
  9. gladcu2 (gladcu2) Сегодня, 22:08
    Я в шестом классе " создавал" похожее на уроках труда.

    Давайте перестанем обращать внимание на новости подобных масштабов.

    Сейчас похожие вещи делают все кому не лень. Технологии позволяют. От компютерных чертёжных программы переводящих графику в G коды до не дорогих фрезеровальных станков ЧПУ, которые можно ставить у себя в гараже.

    Если нечего вообще делать, а очень хочется. То можно и на 3 d принтере сделать в пластике.

    Принтеры от 200 долларов. Графическая программа бесплатна. А в интернете можно найти уже готовые образцы в программных файлах .

    Ну что удивительного и стоящего внимания?
    gladcu2
    1. AID.S Сегодня, 22:30
      Цитата: gladcu2
      Давайте перестанем обращать внимание на новости подобных масштабов.

      Чтобы перестать обращать внимание, надо сначала обратить внимание. laughing
      AID.S
  10. Морской Кот (Константин) Сегодня, 22:38
    Раз ребята делают, значит им нужно. Делают сами, а не ждут когда им дяди подарят. Здесь, сидя в тепле и комфорте, очень просто рассуждать о "гаражных" самоделках и подсмеиваться над этим. Только не стоит забывать, что там идёт ВОЙНА и убивают людей. И если эта машинка поможет кому-то спасти свою жизнь, то значит изобретатели трудились недаром. А критиковать чужую работу может каждый ... (написал кто, а определение почему-то пропало). Кстати, машинка-то с переднего шептала стреляет. Я вот и вспомнил статьи про аргентинские ПП, - Донецкий-то поприличней будет. soldier
    Морской Кот
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