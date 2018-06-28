22:53 28 июня
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Вы не преодолеете российскую ПВО! США пытаются "втюхать" F-35 немцам

Соединенные Штаты не оставляют попыток заставить Германию приобрести широко разрекламированный американский истребитель пятого поколения F-35. Решение Германии вооружить Люфтваффе европейскими самолетами Eurofighter Typhoon, в США называют поспешным, передает "Взгляд" со ссылкой на Task & Purpose.

Вы не преодолеете российскую ПВО! США пытаются "втюхать" F-35 немцам


Американские эксперты заявляют, что отказ от F-35 означает для Германии невозможность преодоления российской ПВО, так как по их мнению, истребитель четвертого поколения, а к нему относится европейский самолет, не способен преодолеть противовоздушную оборону России.


Здесь необходимо напомнить, что ВВС Германии имеют на вооружении устаревшие истребители "Торнадо", способные нести ядерное оружие. Предполагаемые им на замену Eurofighter Typhoon такой функции не имеют, а по имеющимся договорам, немецкие ВВС должны быть вооружены самолетами, способными нанести удар ядерным оружием. Недавно Берлин направил запрос в Вашингтон на возможность сертификации европейского самолета, но существует вероятность того, что сертификация истребителя искусственно затянется или самолет ее вообще не пройдет. С другой стороны Германия может вообще отказаться предоставлять свои самолеты для размещения американского ядерного оружия.

В самой Германии ярым сторонником приобретения американских истребителей является экс-начальник штаба немецких ВВС Карл Мюльнер, который ранее неоднократно заявлял о преимуществах F-35 над другими самолетами, за что и был уволен в начале этого года.

Ранее начальник штаба ВВС ФРГ генерал-лейтенант Инго Герхартц заявил, что Люфтваффе срочно требуется финансирование, так как самолеты находятся в плачевном состоянии.

Использованы фотографии: https://www.youtube.com/
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Комментарии 20

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  1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 21:36
    Германцы строят северный поток-2 чтобы Россию бомбить?
    Аристарх Людвигович
    1. maxim947 (Максим) Сегодня, 21:40
      Втюхиванию налево и направо матрасами своего F-35 и т.п. надо отдать должное, независимо от характеристик и качества оного, заводы работают, деньги идут, причем большинству они абсолютно без надобности. Крепко они многих подмяли.
      maxim947
      1. рич (дмитрий) Сегодня, 21:52
        Вы не преодолеете российскую ПВО! США пытаются "втюхать" F-35 немцам

        Тут толкование только одно. Собираются преодолевать нашу ПВО.
        Интересно представитель РФ в Совбезе поднимит эту тему, или опять промолчим?
        рич
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 21:37
    Не преодолете ПВО?А это им надо?
    210окв
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 21:39
      А что же тевтоны от "супер-пупер" летака Фу-35 отказываются ? Нехорошо так партнёров по НАТО подводить . Или дороговато , или что-то знают о нём неудобоваримое ? wink
      bouncyhunter
    2. MPN (Павел) Сегодня, 21:49
      Цитата: 210окв
      Не преодолете ПВО?А это им надо?

      Это надо Америке, они сами лезть не собираются,на убой других толкают. А немцам те деньги, что на Ф35 им предлагают отдать, целесообразнее в свою промышленность вложить, в тот же еврофайтер... и это правильно, за чем им Америку развивать?
      MPN
  3. kventinasd (Олег) Сегодня, 21:38
    отказ от F-35 означает для Германии невозможность преодоления российской ПВО

    А то мериканцы преодолевали laughing
    Ну пусть попробуют лишнехромосомные.
    kventinasd
  4. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 21:43
    Вы не преодолеете российскую ПВО! США пытаются "втюхать" F-35 немцам
    А кому как не немцам эту дюже очень дорогую приблуду втюхнуть!? Денег честно кстати заработанных(ну скажем ,не откровенно напечатанных за гланды) Идеально.Идеальный продукт для перевода бабла в железяку..Не, ну круче только швейцарские часы good Кто в тренде ,тот поймёт hi
    Наблюдатель2014
    1. Kurare Сегодня, 22:27
      Цитата: Наблюдатель2014
      А кому как не немцам эту дюже очень дорогую приблуду втюхнуть!?

      hi Только от словосочетания "ядерное оружие" в Германии у людей кишки в узелок завязываются, тем более воевать против России. В Германии, после вылета с ЧМ в России, очень злобные шутки по этому поводу в обиходе. Куда уж там супер-пупер-вундер-вафф(л)е против России.
      Kurare
  5. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 21:47
    Матрасия не успокоится, пока эту вундервафлю всем своим сателлитам не втюхает. Не возьмут добровольно, заставят насильно.
    Egorovich
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 22:11
      Саш , не в тему - как тебе такая новость ?
      В Конгресс США внесли законопроект, в котором Пуэрто-Рико предложили включить в состав страны отдельным штатом. Об этом 28 июня сообщил официальный сайт Конгресса США.

      Источник : https://news.mail.ru/politics/33937073/?frommail=
      1
      bouncyhunter
      1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 22:31
        Паш, ничего удивительного. Людей там чуть более 3х миллионов. Население бедное, в составе матрасии им будет явно лучше. Только здесь одно "но". Опять двойные стандарты - Пуэрто-Рико и Крым.
        Egorovich
  6. Rusj Сегодня, 21:50
    А с чего это Амерзы взяли что ФУ 35 её может преодолеть ? По факту, ФУ-35 точно такой же нож как и EuroFighter. Наземным радарам глубоко фиолетово все ухищрения по сокрытию сигнатуры и притвориться птичкой всяко не получится. США - лжецы.
    Rusj
  7. Rusj Сегодня, 22:16
    Однако когда дело дошло до компьютерного моделирования воздушных боев F-22 и F-35 с нашими Су-35 и перспективным истребителем пятого поколения Т-50. (В конце концов, F-35 тоже перспективный самолет, поскольку находится на этапе освоения войсками). Так вот, в этой четверке F-35 оказался самым уязвимым самолетом. Были и реальные учебные бои между F-35 и Су-30МКИ, находящимся на вооружении ВВС Индии. И там «американец» продул со счетом 1:19. И это несмотря на то, что F-35 вооружен эффективной ракетой ближнего действия AIM-9X с отклоняемым вектором тяги и матричной инфракрасной ГСН. Однако принцип «первый увидел — первый выстрелил» продукту компании Lоckheed Martin не сильно помог.
    Так что же может этот самолет, чтобы прорвать систему ПВО России? А конкретно — избежать поражения ракетой ЗРС С-400. Автор статьи в National Interest Крис Осборн вынужден признать, что малозаметность тут будет практически бесполезной. Поскольку РЛС современных российских зенитно-ракетных комплексов способны различить самолеты-невидимки за сотни километров. Уничтожение неизбежно !!!
    Например, «пилот F-35 может использовать РЛС с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) для выявления вражеских средств ПВО и для уклонения от них». То-то на позициях ПВО будут рады, что самолет, врубив излучающую антенну, отчетливо сигнализирует — я здесь!
    «В том случае, если F-35 не сможет в полной мере уклониться от наземных средств ПВО противника, летчику придется задействовать скорость, маневренность машины и свои боевые навыки, чтобы защититься от вражеских ударных средств и систем». И это при том, что скорость самолета не превышает 1,6 М, а ракета С-400 разгоняется до 5 М. Маневренность у «американца» невысока. Не оставляет шансов американскому пилоту разница в максимальной способности к перегрузке самолета и ракеты — 9 g против 20 g. Свои боевые навыки пилоту могут понадобиться лишь для того, чтобы успеть катапультироваться.

    Даже реклама моющих средств и прочей бытовой химии не доросла еще до такого уровня наглого обмана потребителей.
    Rusj
    1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 22:26
      "Поскольку РЛС современных российских зенитно-ракетных комплексов способны различить самолеты-невидимки за сотни километров"///

      А на самом деле, радар комплекса С-400 может вести свои ракеты на Ф-35 примерно с 25-30 км smile
      И в Антее-Алмазе это отлично знают.
      voyaka uh
      1. Kurare Сегодня, 22:31
        Цитата: voyaka uh
        И в Антее-Алмазе это отлично знают.

        У Вас такие классные контакты в компании? Прямо информация из первых уст!
        А если серьёзно, очень немногие имеют полную возможностях как Ф 35 так и С 400. Не лукавьте, Вы к этому кругу не относитесь.
        Kurare
      2. Dart2027 Сегодня, 22:41
        Цитата: voyaka uh
        И в Антее-Алмазе это отлично знают.

        А Вы-то откуда знаете?
        Dart2027
        1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 22:52
          Это очевидно. Иначе бы не таскали вместе с комплексом С-400 отдельный громоздкий радар метрового диапазона. Это как собака-проводник для слепого. Чтоб залаять заранее и предупредить. Зрения слепому не добавляет, но все-таки как-то уверенее. wink
          voyaka uh
      3. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 22:46
        voyaka uh

        Это называется от вас тонким троллингом...
        Не надо...
        Некрасиво и непохоже на вас.
        NN52
  8. Evgenijus (Евгений) Сегодня, 22:18
    Разговоры про преодоление российской ПВО самолетами НАТО четко указывает на агрессивные намерения этой военной организации. Речь у натовских генералов идет не про оборону своих стран, а о преодоление обороны чужой страны. Так кто агрессор?
    Evgenijus
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