Гроза гитлеровского тыла. Ко Дню партизан и подпольщиков

29 июня в России отмечается День партизан и подпольщиков. Этот праздник был установлен в марте 2009 года Государственной Думой Российской Федерации по инициативе Брянской областной Думы в память о тех героических людях, которые в годы Великой Отечественной войны самоотверженно сражались против гитлеровцев на оккупированных территориях. Дата для установления праздника была выбрана не случайно, поскольку именно 29 июня 1941 года Совет народных комиссаров СССР и ЦК ВКП (б) выпустили специальную директиву, обращенную к партийным, советским, профсоюзным и комсомольским органам и предписывавшую создавать подпольные, партизанские и диверсионные отряды и группы для борьбы с гитлеровскими захватчиками. Эта директива дала начало мощному партизанскому и подпольному движению, охватившему практически все оккупированные гитлеровцами и их союзниками территории СССР.Наиболее мощное партизанское движение развернулось в лесных массивах Европейской части СССР, прежде всего – на территории Белорусской ССР и ряда сопредельных областей РСФСР, в первую очередь Брянской области. По некоторым данным, в годы Великой Отечественной войны в тылу противника действовало более миллиона советских партизан и подпольщиков – люди самых разных возрастов, национальностей, профессий, которые не побоялись выступать против захватчиков на оккупированных территориях.Пожалуй, самой известной советской партизанкой стала Зоя Космодемьянская. 31 октября 1941 года 18-летняя Зоя в числе двух тысяч комсомольцев явилась к месту сбора добровольцев, откуда была направлена в диверсионную школу. После трехдневного обучения группу, в которую входила Зоя, перебросили в район Волоколамска, где советскими партизанами были заминированы дороги. Затем Зоя в составе диверсионной группы была направлена для выполнения задания по поджогу 10 населенных пунктов. В районе деревни Головково группа Зои столкнулась с превосходящими силами противника и понесла в бою серьезные потери.Сама Зоя попала в плен и после жестоких пыток 29 ноября 1941 года казнена. Судьба Зои, к сожалению, была типична для многих тысяч совсем молодых советских граждан, которые добровольцами шли в партизанские отряды и диверсионные группы. До сих пор точная численность погибших в годы войны партизан и подпольщиков не установлена. Зато известно, что только партизанами и подпольщиками были уничтожены или захвачены в плен более миллиона гитлеровских солдат и офицеров. Более 4000 танков, 1100 самолетов, 65 000 автомобилей – вот далеко не полный перечень того ущерба, который советские партизаны нанесли оккупантам.Самым известным партизанским командиром Великой Отечественной войны был, безусловно, Сидор Артемьевич Ковпак (1887-1967). К моменту начала войны ему было уже 54 года, а за плечами – огромный жизненный опыт, участие в Первой мировой и Гражданской войнах. Работавший чернорабочим, с началом Первой мировой войны Сидор Ковпак был призван в армию, служил в 186-м Асландузском пехотном полку, участвовал в легендарном Брусиловском прорыве. О том, каким Ковпак был воином, лучше всего говорят два Георгиевских креста, которыми он был награжден во время Первой мировой войны. Во время Гражданской войны Ковпак командовал партизанским отрядом, воевал в составе Чапаевской дивизии, а с наступлением мира ушел на хозяйственную работу. Казалось, что ему больше и не придется уже воевать.С 1937 года Сидор Ковпак возглавлял Путивльский горисполком Сумской области Украинской ССР, а когда на территорию УССР вторглись в 1941 году гитлеровские войска, советское руководство вспомнило большой военный опыт Сидора Артемьевича. Он командовал Путивльским партизанским отрядом, затем – партизанским соединением на Сумщине. В 1942 году Сидор Артемьевич стал Героем Советского Союза, а в 1943 году Ковпаку было присвоено звание генерал-майора. Сумское партизанское соединение, которым командовал Ковпак, в 1944 году было переименовано в 1-ю Украинскую партизанскую дивизию имени С. А. Ковпака, а командиром дивизии был назначен генерал-майор Петр Петрович Вершигора (1905-1963), бывший прежде заместителем Ковпака по разведке.Режиссер по профессии, из военного опыта имевший лишь службу барабанщиком и старшиной музыкальной команды, Вершигора в годы войны сделал головокружительную карьеру – он начал с наблюдателя местной противовоздушной обороны в Киеве, затем служил помощником командира и командиром взвода, командиром роты, командиром батальона 264-й стрелковой дивизии, был ранен, а после лечения переведен в разведывательное управление Брянского фронта и вскоре заброшен за линию фронта, где в августе 1942 года стал заместителем командира соединения Сидора Ковпака. Петр Вершигора был уникальным человеком, умудрявшимся совмещать службу командиром партизанской дивизии с ежедневным трудом военного корреспондента. Именно уникальные фотоснимки Вершигоры стали главным свидетельством быта и борьбы советских партизан Великой Отечественной.Что касается городов, оккупированных гитлеровцами, а также территорий, чей ландшафт местности не подходил для организации широкомасштабного партизанского движения, то здесь действовали многочисленные подпольные организации. Пожалуй, самой знаменитой городской организацией подпольщиков в годы войны была «Молодая гвардия», действовавшая в г. Краснодоне Ворошиловградской области Украинской ССР.Небольшой шахтерский город Краснодон был оккупирован гитлеровскими войсками 29 июля 1942 года. После ожесточенных боев вермахту все же удалось занять стратегически важный Донбасс. Однако практически сразу после того, как в Краснодон вошли немцы, в городе стали появляться подпольные антифашистские группы. Они объединяли преимущественно молодежь – комсомольцев, проживавших в городе, а также бойцов и командиров Красной Армии, которые каким-то образом оказались в Краснодоне – или отстали от отступающих частей, или тайно пробрались в город, бежав из плена.В конце сентября 1942 года разрозненные подпольные группы объединились в организацию «Молодая гвардия». Ее командиром был избран 22-летний Иван Туркенич. Детство и юность Туркенича, родившегося в селе Новый Лиман в Воронежской области, прошли в Краснодоне, куда его отец – шахтер переехал в год рождения Ивана. Здесь Иван учился в школе, затем - на педагогическом рабочем факультете Ворошиловградского государственного педагогического института имени Тараса Шевченко.В 1940 г. Туркенич окончил три курса Севастопольского техникума железнодорожного транспорта и был призван в армию. Его направили учиться в Севастопольское военное училище зенитной артиллерии, откуда выпустили в 1941 году в звании лейтенанта. Затем Туркенич прошел подготовку на курсах командиров минометных батарей в Самарканде, а в мае 1942 года ушел на фронт. С июня 1942 года он служил на должности помощника начальника штаба 614-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка, был ранен во время боев на Среднем Дону, попал в плен, но вскоре умудрился бежать во время этапирования пленных в лагерь в Суровикино. Туркеничу удалось добраться до родного Краснодона, где он сразу примкнул к подпольщикам и как боевой офицер РККА стал командиром «Молодой гвардии».Название организации, кстати, придумал 16-летний Сергей Тюленин – вчерашний школьник, а затем шахтер, который сразу примкнул к антифашистскому подполью. Среди организаторов «Молодой гвардии» был и Олег Кошевой, которому за полтора месяца до вступления в Краснодон немецких войск исполнилось всего 16 лет. В «Молодой гвардии» Олег Кошевой отвечал за вопросы безопасности, а некоторые источники называют его комиссаром подпольной организации. Эти совсем юные ребята, каждодневно рискуя собственными жизнями, на протяжении полугода вели ожесточенную борьбу против немецких оккупантов. Более пяти тысяч антифашистских листовок, диверсии против электромеханических мастерских, водружения красных флагов на различные городские объекты – далеко не полный перечень действий «Молодой гвардии». Так, молодогвардейцы устроили поджог биржи труда, благодаря которому более двух тысяч краснодонских юношей и девушек избежали отправки в рабство в Германию.«Молодой гвардии» оставалось дотянуть до освобождения Донбасса советскими войсками считанные месяцы, но незадолго до начала отступления гитлеровская контрразведка смогла выйти на организацию и ее ключевых членов. В январе 1943 года в Краснодоне начались массовые аресты молодогвардейцев. Участь героев сопротивления была ужасной. В течение 15, 16 и 31 января 1943 года в 58-метровый шурф шахты № 5 гитлеровские палачи сбросили 71 человека, причем часть сброшенных была расстреляна, но многих гитлеровцы сбрасывали живыми. Так, сбросили в шахту 17-летнего Сергея Тюленина с переломанными во время допросов руками. 9 февраля 1943 года в районе города Ровеньки расстреляли Олега Кошевого и еще четырех молодогвардейцев, а 14 февраля советские войска освободили Краснодон. Наши опоздали всего на пять дней.Аналогичная организация существовала в 1941-1943 гг. в Таганроге, а руководил ей рабочий металлургического завода Василий Ильич Афонов (1910-1943). Комиссаром отряда и его подлинным вдохновителем был Семен Григорьевич Морозов – первый секретарь Таганрогского городского комитета ВЛКСМ, который сразу после оккупации города перешел на нелегальное положение под псевдонимом «Николай» и стал одним из главных организаторов сопротивления гитлеровским захватчикам. Как и в других городах, в Таганроге подпольщики занимались расклейкой антифашистских воззваний, диверсиями против объектов инфраструктуры, нападали на малочисленные гитлеровские патрули, разоблачали и казнили предателей и вражеских агентов.Тем не менее, за считанные дни до освобождения Таганрога советскими войсками гитлеровцы смогли выйти на след подпольщиков. 14 февраля 1943 года Красная Армия освободила соседний Ростов-на-Дону, но Таганрог еще находился в руках немцев. 18 февраля 1943 г. гестаповцы схватили Семена Морозова и его соратников, а 23 февраля 1943 года Морозов и 18 других подпольщиков были расстреляны на берегу Таганрогского залива. На этом расправы над советскими гражданами не прекратились – гитлеровцы смогли выйти на след и других подпольщиков. 2 июня 1943 г. в балке возле села Петрушино были казнены 120 человек. Среди них был и 13-летний Толик Назаренко, несмотря на свой юный возраст выполнявший очень важные и ответственные поручения. Советские войска смогли освободить Таганрог лишь 30 августа 1943 года, когда и стало известно о страшной участи таганрогских героев – подпольщиков.Трагической была и история подпольных групп, действовавших в Одессе. Город находился под контролем немецких и румынских оккупантов с 1941 по 1944 годы. Когда советские войска покинули Одессу, в городе оставили подпольный Одесский обком КП(б)У и Одесско-пригородный районный комитет КП(б)У. Обком организовал одесское подполье, а Одесско-пригородным райкомом были созданы два партизанских отряда, действовавших на территории Одесской области. Часть подпольщиков скрывалась от гитлеровцев в знаменитых Одесских катакомбах.За годы оккупации подпольщиками и партизанами были уничтожены на территории Одессы и ее окрестностей более 3 тысяч румынских и немецких солдат и офицеров. Например, отряд, которым командовал капитан госбезопасности Владимир Молодцов, несмотря на свою численность в 70-80 человек, отвлекал на себя огромные вражеские силы в 16 тыс. румынских солдат и офицеров. К сожалению, в феврале 1942 г. в результате предательства Владимир Молодцов и его соратники были арестованы румынской контрразведкой. О том, как сражались с оккупантами подпольщики, прятавшиеся в одесских катакомбах, писатель Валентин Катаев написал произведение «Волны Чёрного моря».Подобные перечисленным подпольные организации действовали и во многих других городах и населенных пунктах Советского Союза, которые были оккупированы противником. Действовавшие нелегально, каждый день находившиеся на грани разоблачения, советские подпольщики внесли свой огромный вклад в приближение Великой Победы. Стоит отметить, что многие дела партизан и подпольщиков неизвестны широкой публике до сих пор. Объемная история советского подполья и партизанского движения не написана, а если она когда-либо появится, то можно быть уверенным в том, что откроются новые героические страницы сопротивления. Сегодня, в День партизан и подпольщиков, нельзя не вспомнить всех этих бесстрашных людей добрым словом. Мы никогда не должны забывать о том, что именно благодаря героям, защищавшим советскую страну в годы Великой Отечественной войны, удалось не просто отстоять свободу и независимость нашей Родины, но и спасти ее народы от геноцида, освободить мир от нацизма.