Почему НАТО проиграет сражение с Россией

Североатлантический альянс не сможет защитить прибалтийские страны в случае нападения России. К таким выводам пришло руководство НАТО по завершении учений в Европе. Главная причина кроется в отвратительном качестве дорог. Мосты не выдерживают массы тяжелых боевых машин, а узкие автодороги не позволяют перебросить по ним большое количество войск.



Еще одна проблема – это железные дороги в государствах бывшего СССР, которые имеют более широкую колею, нежели в западноевропейских странах. То есть, чтобы переправить технику, скажем, из Германии в Литву, необходимо либо перегружать ее с состава на состав, либо менять колесные пары. Все это значительно снижает оперативные возможности войск НАТО.



И наконец – бюрократическая волокита, которая не позволяет войскам США двигаться без контроля со стороны властей той или иной страны. Необходимо получать всевозможные разрешения от различных инстанций, а будучи в пути, вежливо пропускать товарные и пассажирские поезда. Все это превращает военные учения в посмешище и выиграть войну в таких условиях Североатлантическому альянсу не представляется возможным.











