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CNN: Трамп пойдёт на сделку с Путиным по Сирии
Американский телеканал CNN, называемый президентом США «фейк-ньюс», сообщил об "известных редакции" планах Трампа на встречу с Путиным. Речь идёт о планах обсуждения нескольких конкретных вопросов. Один из таких вопросов – ситуация в Сирии.
CNN в материале Мишель Косински и Зейчери Коэна заявляет, что Дональд Трамп собирается предложить Владимиру Путину «сделку по Сирии». Сделка, как заявлено, будет направлена на то, чтобы американские «войска как можно быстрее покинули» территорию САР.
Телеканал, ссылающийся на неназванные источники, заявляет, что американский президент на днях обсуждал вывод военного контингента США из Сирии с иорданским королём Абдаллой II. Суть сделки описывается следующим образом: США не будут препятствовать тому, чтобы официальный Дамаск взял под свой контроль всю южную сирийскую границу в обмен на предоставление находящимся там боевикам возможности беспрепятственного выхода. О том, куда именно США собираются выводить марионеточную армию террористов с юга Сирии, не сообщается. В Иорданию?
CNN отмечает, что в плане Трампа – получение от России гарантий по иранскому военному присутствию в САР. А именно – Россия «не должна допустить того, чтобы иранские и проиранские вооружённые формирования закрепились на юге Сирии».
Из материала американских журналистов:
В Белом доме эту информацию на данный момент не комментируют.
CNN в материале Мишель Косински и Зейчери Коэна заявляет, что Дональд Трамп собирается предложить Владимиру Путину «сделку по Сирии». Сделка, как заявлено, будет направлена на то, чтобы американские «войска как можно быстрее покинули» территорию САР.
Телеканал, ссылающийся на неназванные источники, заявляет, что американский президент на днях обсуждал вывод военного контингента США из Сирии с иорданским королём Абдаллой II. Суть сделки описывается следующим образом: США не будут препятствовать тому, чтобы официальный Дамаск взял под свой контроль всю южную сирийскую границу в обмен на предоставление находящимся там боевикам возможности беспрепятственного выхода. О том, куда именно США собираются выводить марионеточную армию террористов с юга Сирии, не сообщается. В Иорданию?
CNN отмечает, что в плане Трампа – получение от России гарантий по иранскому военному присутствию в САР. А именно – Россия «не должна допустить того, чтобы иранские и проиранские вооружённые формирования закрепились на юге Сирии».
Из материала американских журналистов:
Ключевая задача Трампа – вытеснение из Сирии иранских войск и контролируемых Ираном вооружённых формирований.
В Белом доме эту информацию на данный момент не комментируют.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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