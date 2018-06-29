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CNN: Трамп пойдёт на сделку с Путиным по Сирии

Американский телеканал CNN, называемый президентом США «фейк-ньюс», сообщил об "известных редакции" планах Трампа на встречу с Путиным. Речь идёт о планах обсуждения нескольких конкретных вопросов. Один из таких вопросов – ситуация в Сирии.

CNN в материале Мишель Косински и Зейчери Коэна заявляет, что Дональд Трамп собирается предложить Владимиру Путину «сделку по Сирии». Сделка, как заявлено, будет направлена на то, чтобы американские «войска как можно быстрее покинули» территорию САР.




Телеканал, ссылающийся на неназванные источники, заявляет, что американский президент на днях обсуждал вывод военного контингента США из Сирии с иорданским королём Абдаллой II. Суть сделки описывается следующим образом: США не будут препятствовать тому, чтобы официальный Дамаск взял под свой контроль всю южную сирийскую границу в обмен на предоставление находящимся там боевикам возможности беспрепятственного выхода. О том, куда именно США собираются выводить марионеточную армию террористов с юга Сирии, не сообщается. В Иорданию?

CNN отмечает, что в плане Трампа – получение от России гарантий по иранскому военному присутствию в САР. А именно – Россия «не должна допустить того, чтобы иранские и проиранские вооружённые формирования закрепились на юге Сирии».

Из материала американских журналистов:
Ключевая задача Трампа – вытеснение из Сирии иранских войск и контролируемых Ираном вооружённых формирований.


В Белом доме эту информацию на данный момент не комментируют.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 8

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  1. AloeMC (Сергей) Сегодня, 05:49
    То есть открыто признали, что они покровители убийц и насильников?
    AloeMC
    1. Кубик123 (Андрей) Сегодня, 05:55
      Цитата: AloeMC
      То есть открыто признали, что они покровители убийц и насильников?

      С чего это? Это всего лишь "фэйк-ньюс" от CNN. Максимум, - это "прощупывание" позиции. Не более.
      Кубик123
    2. Sharky (Supreme leader) Сегодня, 05:56
      То есть открыто признали, что они покровители убийц и насильников?

      Да ладно вам, признали... в статье прямо указано:
      Американский телеканал CNN, называемый президентом США «фейк-ньюс»

      Вопрос в другом, что делать с американцами, если не уйдут?
      Вот, товарищ выше правильно написал, пока я страдал с мобильной версией ВО, пытаясь оставить нормальный комментарий. Сколько лет, а так и не допилили до нормального уровня работы request.
      Sharky
  2. собаковод Сегодня, 05:51
    В свете последних событий в ООН по вопросу, связанному с ОЗХО, нужно вообще жёстко поднимать вопрос о легитимности контингентов на территории Сирии.
    собаковод
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 06:12
      Цитата: собаковод
      В свете последних событий в ООН по вопросу, связанному с ОЗХО, нужно вообще жёстко поднимать вопрос о легитимности контингентов на территории Сирии.

      " а судьи кто...? "(с)
      андрей юрьевич
  3. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 05:54
    Мелковато копают! Трамп будет торговаться по Сирии? Или Путин будет по ней торговаться? Можно, если мимоходом... Тут Китай угрожает "трейджерис" амеровские обрушить... Как выкинет - сразу триллион... И не стоило бы полосатоухим радоваться - типа если стоимость долговых бумаг резко снизится, то и долг государственный упополамится... Эти бумаги в залогах у банков, под них кредиты получены... Это будет такой эффект! В один миг дутые бумажки превратятся в макулатуру. Останутся "на коне" те страны, у которых промпроизводство реальное...
    Наверное, именно это беспокоит Трампа-завоевателя... А вовсе не Хезболла.
    Горный стрелок
    1. Кубик123 (Андрей) Сегодня, 06:04
      Цитата: Горный стрелок
      Тут Китай угрожает "трейджерис" амеровские обрушить... Как выкинет - сразу триллион... И не стоило бы полосатоухим радоваться - типа если стоимость долговых бумаг резко снизится, то и долг государственный упополамится... Эти бумаги в залогах у банков, под них кредиты получены... Это будет такой эффект! В один миг дутые бумажки превратятся в макулатуру.

      Евгений, думаю, что Вы переоцениваете значимость продажи трежерис. Ну, продаст их Китай, выкупит ФРС. Переведут одну статью госдолга в другую, не более. А у Китая на руках останется такая же "бумага", только называться она будет не трежерис, а доллары ФРС США.
      Кубик123
  4. Грибок (Витёк) Сегодня, 06:16
    Да никуда они не уйдут. Зря поджигали Ближний Восток что ли. Будут сидеть до конца пока БВ весь не разрушать.
    Грибок
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