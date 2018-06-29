06:26 29 июня
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Вы у меня допишетесь! Расстрел американских журналистов в штате Мэриленд

В редакции американской газеты The Capital на окраине города Аннаполис (штат Мэриленд) неизвестный устроил стрельбу, успев многократно перезарядить оружие. По предварительным данным, погибли по меньшей мере четыре человека. Известно о том, что напавший на редакцию американского СМИ вёл огонь через закрытую стеклянную дверь.

Вы у меня допишетесь! Расстрел американских журналистов в штате Мэриленд


В Твиттере появилось свидетельство одного из очевидцев:
Нет ничего более ужасного, как сидеть под столом и слышать, что по людям идёт стрельба, а затем убийца перезаряжает своё оружие.



Через некоторое время после первых известий о стрельбе стало известно, что преступник задержан сотрудниками полиции. Его имя установлено. Стрелявшим является некий Джеррод Рамос, у которого, как выяснилось, свои счёты с этой газетой.

Пресс-служба департамента полиции штата Мэриленд сообщает, что Рамос в 2012 году подавал на редакцию газеты в суд за клевету. В 2011 году в местной газете вышел материал, в котором утверждается, что Рамос осуществлял сексуальные домогательства в отношении своей бывшей одноклассницы, которую нашёл через Фейсбук. Тогда Рамос получил три месяца тюрьмы условно, а его иск к газете суд отклонил.

Теперь становится известно, что в соцсетях Рамос неоднократно угрожал сотрудникам газеты и заявлял, что «скоро до них доберётся». В качестве прозрачного намёка Рамос публиковал посты о нападении во Франции на редакцию скандального издания «Шарли Эбдо» со словами "Вы у меня допишетесь!" Но никаких подозрений это не вызывало. Как результат – смерть по меньшей мере 4 человек.

Убийство 4-х журналистов ставит США в число наиболее опасных стран мира для осуществления журналистской деятельности.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 6

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:13
    Журналюги,бойтесь.Вы в ответе за каждое слово написанное или произнесённое вами...Достали видимо вы человека,хотя таким способом решать проблемы нельзя.
    210окв
  2. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 06:14
    Мутная статья, мутные мотивы убийств. Статья не имеющая отношения к ВО ! am
    Uncle Lee
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:18
      Владимир,доброе утро...Может это и нам предупреждение....Допишетесь блин.. what
      Цитата: Uncle Lee
      Мутная статья, мутные мотивы убийств. Статья не имеющая отношения к ВО ! am
      210окв
  3. mitchhunter Сегодня, 06:15
    Лишь бы написать, придут убивать, то не нас а соседей по кабинету
    mitchhunter
  4. Victor_B (Виктор) Сегодня, 06:19
    Людей жалко...
    Но журналюги, вроде как, и не люди.
    А в США оружие - свобода!
    А так вроде и не жалко.
    Victor_B
  5. Letnab (Алексей) Сегодня, 06:25
    Получается что газета без заявления якобы пострадавшей обвинила человека в домогательствах, за что он еще и срок схлопотал... Суд во встречной претензии отказал, и что человеку остается, молчать?
    Letnab
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