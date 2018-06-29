Вы у меня допишетесь! Расстрел американских журналистов в штате Мэриленд

Нет ничего более ужасного, как сидеть под столом и слышать, что по людям идёт стрельба, а затем убийца перезаряжает своё оружие.

В редакции американской газеты The Capital на окраине города Аннаполис (штат Мэриленд) неизвестный устроил стрельбу, успев многократно перезарядить оружие. По предварительным данным, погибли по меньшей мере четыре человека. Известно о том, что напавший на редакцию американского СМИ вёл огонь через закрытую стеклянную дверь.В Твиттере появилось свидетельство одного из очевидцев:Через некоторое время после первых известий о стрельбе стало известно, что преступник задержан сотрудниками полиции. Его имя установлено. Стрелявшим является некий Джеррод Рамос, у которого, как выяснилось, свои счёты с этой газетой.Пресс-служба департамента полиции штата Мэриленд сообщает, что Рамос в 2012 году подавал на редакцию газеты в суд за клевету. В 2011 году в местной газете вышел материал, в котором утверждается, что Рамос осуществлял сексуальные домогательства в отношении своей бывшей одноклассницы, которую нашёл через Фейсбук. Тогда Рамос получил три месяца тюрьмы условно, а его иск к газете суд отклонил.Теперь становится известно, что в соцсетях Рамос неоднократно угрожал сотрудникам газеты и заявлял, что «скоро до них доберётся». В качестве прозрачного намёка Рамос публиковал посты о нападении во Франции на редакцию скандального издания «Шарли Эбдо» со словами "Вы у меня допишетесь!" Но никаких подозрений это не вызывало. Как результат – смерть по меньшей мере 4 человек.Убийство 4-х журналистов ставит США в число наиболее опасных стран мира для осуществления журналистской деятельности.