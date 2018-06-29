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Р-30 "Булава" принята на вооружение подводного флота ВМФ России
Информационное агентство ТАСС со ссылкой на источники в ВПК сегодня сообщает о том, что на вооружение ВМФ России принят ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой Р-30 «Булава». Напомним, что всё последнее время на флотских полигонах осуществлялись плановые испытания этой МБР, которые в итоге были признаны успешными.
Из заявления источника ТАСС:
При этом на данную минуту министерство обороны информацию о принятии ВМФ РФ на вооружения МБР «Булава» не подтверждает.
Напомним, что крайнее испытание МБР «Булава» ВМФ РФ производилось 22 мая текущего года. А начало испытательному процессу было положено ещё в 2005 году. За это время было осуществлено свыше 30 пусков, из которых 7 были признаны неудачными.
Для справки:
Р-30 «Булава-30» - твердотопливная МБР комплекса Д-30. Ракеты предназначены для вооружения атомных подводных ракетоносцев проекта 955 «Борей». Разработка «Булавы» ведётся с 1998 года, когда, несмотря на известные финансовые трудности в стране, всё же были изысканы средства на укрепление ядерной триады.
По ТТХ:
Дальность – до 11 тыс. км, стартовая масса – 36,8 тонн, забрасываемая масса – 1,15 т. Ракета способна нести шесть боевых блоков индивидуального наведения.
Из заявления источника ТАСС:
Программа контрольных стрельб, заданная военным ведомством, полностью и успешно выполнена, надёжность МБР «Булава» подтверждена.
При этом на данную минуту министерство обороны информацию о принятии ВМФ РФ на вооружения МБР «Булава» не подтверждает.
Напомним, что крайнее испытание МБР «Булава» ВМФ РФ производилось 22 мая текущего года. А начало испытательному процессу было положено ещё в 2005 году. За это время было осуществлено свыше 30 пусков, из которых 7 были признаны неудачными.
Для справки:
Р-30 «Булава-30» - твердотопливная МБР комплекса Д-30. Ракеты предназначены для вооружения атомных подводных ракетоносцев проекта 955 «Борей». Разработка «Булавы» ведётся с 1998 года, когда, несмотря на известные финансовые трудности в стране, всё же были изысканы средства на укрепление ядерной триады.
По ТТХ:
Дальность – до 11 тыс. км, стартовая масса – 36,8 тонн, забрасываемая масса – 1,15 т. Ракета способна нести шесть боевых блоков индивидуального наведения.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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