09:09 29 июня
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Р-30 "Булава" принята на вооружение подводного флота ВМФ России

Информационное агентство ТАСС со ссылкой на источники в ВПК сегодня сообщает о том, что на вооружение ВМФ России принят ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой Р-30 «Булава». Напомним, что всё последнее время на флотских полигонах осуществлялись плановые испытания этой МБР, которые в итоге были признаны успешными.

Из заявления источника ТАСС:
Программа контрольных стрельб, заданная военным ведомством, полностью и успешно выполнена, надёжность МБР «Булава» подтверждена.


Р-30 "Булава" принята на вооружение подводного флота ВМФ России



При этом на данную минуту министерство обороны информацию о принятии ВМФ РФ на вооружения МБР «Булава» не подтверждает.

Напомним, что крайнее испытание МБР «Булава» ВМФ РФ производилось 22 мая текущего года. А начало испытательному процессу было положено ещё в 2005 году. За это время было осуществлено свыше 30 пусков, из которых 7 были признаны неудачными.

Для справки:
Р-30 «Булава-30» - твердотопливная МБР комплекса Д-30. Ракеты предназначены для вооружения атомных подводных ракетоносцев проекта 955 «Борей». Разработка «Булавы» ведётся с 1998 года, когда, несмотря на известные финансовые трудности в стране, всё же были изысканы средства на укрепление ядерной триады.

По ТТХ:
Дальность – до 11 тыс. км, стартовая масса – 36,8 тонн, забрасываемая масса – 1,15 т. Ракета способна нести шесть боевых блоков индивидуального наведения.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 28

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  1. Vard Сегодня, 06:30
    Хорошая новость... Это оружие не мести... Хотя в случае чего так и будет... Но сдерживания..
    Vard
    1. himRa (Rahim) Сегодня, 06:34
      Цитата: Vard
      Хорошая новость... Это оружие не мести... Хотя в случае чего так и будет... Но сдерживания..

      Да ...с утреца настроение прибавилось! hi
      По сути мы простые граждане можем быть спокойными и уверенными! good
      himRa
      1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 06:39
        Р-30 "Булава" принята на вооружение подводного флота ВМФ России
        дальше
        :При этом на данную минуту министерство обороны информацию о принятии ВМФ РФ на вооружения МБР «Булава» не подтверждает.
        request
        андрей юрьевич
        1. himRa (Rahim) Сегодня, 06:41
          laughing парадокс,аднака!
          Но обьясняется довольно просто ,в непростой международной ситуации...
          Хороший понт,дорогого стоит! wassat
          himRa
          1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 07:35
            Непонятная ситуация. Может быть и газетная утка.
            Булаву много раз испытывали, многие пуски были неудачными. А потом надолго замолчали про неё вообще. Если и была "серия испытательных пусков", то в печати про неё молчали.
            Shurik70
            1. himRa (Rahim) Сегодня, 07:47
              Цитата: Shurik70
              Булаву много раз испытывали, многие пуски были неудачными.

              Все ж ...настаиваю необходимость в оружие не мести но возмездия была давно!
              Неудачными были 7пусков из 30 что состовляет примерно 20% а это не ,,многие,, а все таки ,,меньшие,, hi т.е небольшая часть пусков!
              himRa
      2. Titsen (Ig Titsen) Сегодня, 06:46
        Цитата: himRa
        По сути мы простые граждане можем быть спокойными и уверенными!


        Ура увеличению пенсионного возраста?

        Не радуйтесь - просто лобби наконец продавило свой не совсем удачный проект.

        А что же с возрастом выхода на пенсию!!!?
        Titsen
        1. himRa (Rahim) Сегодня, 06:48
          Цитата: Titsen
          Ура увеличению пенсионного возраста?

          Болезный,тебя кто научил так грубо работать?при чем здесь милиция если куры дохнут!!?
          himRa
        2. igorbrsv Сегодня, 07:03
          Про пенсию на другом сайте
          igorbrsv
        3. asv363 (Сергей) Сегодня, 08:00
          Цитата: Titsen
          Ура увеличению пенсионного возраста?
          Не радуйтесь - просто лобби наконец продавило свой не совсем удачный проект.
          А что же с возрастом выхода на пенсию!!!?

          В темах нужно обсуждать только то, что имеет непосредственное отношение к новости или статье.
          asv363
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:32
    Ну и чудненько.Долго и нудно конечно это все проходило.Тринадцать лет .Но наверно это того стоило,изделие надо было доводить.
    210окв
  3. himRa (Rahim) Сегодня, 06:32
    При этом на данную минуту министерство обороны информацию о принятии ВМФ РФ на вооружения МБР «Булава» не подтверждает.

    Мне нравитца позиция МО...
    НО как грится дыма без огня не бывает,и эти ,,слухи,, вселяют веру нашему МО и руководителям в частности!
    Ура!,товарищи!
    himRa
  4. Грибок (Витёк) Сегодня, 06:32
    А синеву куда денут?
    Грибок
    1. Siberia 9444 (Александр) Сегодня, 06:42
      Останется либо заменять лайнером , булава делась под Борей я так понимаю
      Siberia 9444
    2. Piramidon (Степан) Сегодня, 08:16
      Цитата: Грибок
      А синеву куда денут?

      По мере поступления "Булавы" и окончания сроков эксплуатации "Синевы" будут снимать с вооружения. ИМХО
      Piramidon
      1. Звездочка (Александр) Сегодня, 08:48
        А мне "Синева" больше нравиться.
        Лучшая ракета.
        Звездочка
    3. donavi49 Сегодня, 08:37
      Никуда. У макеевской ракеты - свои лодки, у МИТовской свои. Ракеты макеева в Борей не лезут, также как не лезет Булава в Дельфина.
      donavi49
  5. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 07:05
    Так приняли на вооружение? Или ещё нет? МО молчит... Оружие могучее и грозное. При дальности в четверть экватора, из любого из океанов достанет кого угодно...
    Горный стрелок
    1. himRa (Rahim) Сегодня, 07:10
      Цитата: Горный стрелок
      Так приняли на вооружение? Или ещё нет?

      Дружишше,когда не хватает данных мы вынуждены верить! Да и 13 лет испытаний подтверждают нашу веру... hi drinks
      himRa
  6. GRIGORIY76 (Григорий) Сегодня, 07:31
    Не положено МО о таких событиях сообщать, на принятии булавы должен президент отпиариться.
    GRIGORIY76
    1. Piramidon (Степан) Сегодня, 08:25
      Цитата: GRIGORIY76
      Не положено МО о таких событиях сообщать, на принятии булавы должен президент отпиариться.

      В МО уже ищут тот "источник в ВПК" который инфу ТАСС слил. angry laughing
      Piramidon
  7. Per se. (Сергей) Сегодня, 07:46
    "При этом на данную минуту министерство обороны информацию о принятии ВМФ РФ на вооружения МБР «Булава» не подтверждает[". Если из 30 пусков 7 были неудачные, это порядка 23 %, почти четверть. Хотелось бы порадоваться, но не сильно получается. Если немцы, в своё время приняли на вооружение новую торпеду с неконтактным взрывателем, и заполучили в реальности проблемы, так у них хоть было время для анализа и исправления ситуации, в ядерной войне уже не будет возможности что-либо исправлять, если флот оснастят болванками. Так, для иллюстрации, выдержка из статьи "Деревянный меч адмирала Деница" ("Техника-Молодёжи", 1973 год).
    17 октября 1939 года голос берлинского диктора оповестил мир об успешной морской операции. Подводная лодка «U-47» проникла в главную базу английского флота Скапа-Флоу и, потопив линкор «Ройял Оук», благополучно вернулась в Германию.
    Вскоре после этого ее командир капитан-лейтенант Гюнтер Прин поведал представителям прессы красочные подробности своего подвига. Об одном умолчал кавалер Рыцарского и Железного крестов: как могло случиться, что при стрельбе по большому неподвижному кораблю из 8 выпущенных торпед цель поразили лишь 3? Никто не придал значения этому непонятному и тревожному факту. И напрасно…
    В апреле 1940 года фашисты вероломно вторглись в нейтральную Норвегию, а немецкие подводные лодки заняли позиции у побережья Скандинавии. 42 подводных корабля, вооруженных торпедами нового типа. Такая армада, по замыслу адмиралов, должна была нейтрализовать мощь английского надводного флота.
    Когда же королевский флот начал наносить удары по вражеским кораблям и транспортам, подводные лодки адмирала Деница пустили в дело свои торпеды. Но вот парадокс: атаки из-под воды поразительно часто заканчивались безрезультатно. Уже к середине апреля ни у кого не осталось сомнения в том, что немецкие торпеды ненадежны.
    Командир «U-48» Г. Шульце одним из первых убедился в этом. 11 апреля он увидел в перископ английский тяжелый крейсер «Кумберленд». Позиция подводной лодки, дистанция до цели – все обещало успех. Последовал трехторпедный залп и… крейсер спокойно растаял за горизонтом.
    Вечером того же дня Шульце атаковал тяжелый крейсер «Йорк». На этот раз пирату, казалось бы, повезло; он явственно услышал три взрыва. Увы, его торпеды взорвались слишком рано, на вполне безопасной для корабля дистанции.
    13 апреля «U-48» и «U-46» атаковали линкор «Уорспайт» – и снова преждевременные взрывы. О подобных же казусах докладывали и другие подводники. Наконец 15 апреля Г. Прин получил неоспоримое доказательство неисправности своих торпед. В этот день он скрытно подкрался к якорной стоянке английских кораблей, а затем – с дистанции 750 метров – произвел четырехторпедный залп по сплошной стене из транспортов и крейсеров. Промах практически исключался, но экипаж «U-47» не услышал ни одного взрыва. Прин лично проверяет боеготовность оставшихся торпед, перезаряжает аппараты, атакует, и опять вместо взрывов – тишина.
    Per se.
    1. Piramidon (Степан) Сегодня, 08:31
      Цитата: Per se.
      Если из 30 пусков 7 были неудачные, это порядка 23 %, почти четверть. Хотелось бы порадоваться, но не сильно получается.

      Тут еще нужно посмотреть по датам этих неудачных пусков. Если они были на начальном этапе испытаний, а потом пошли удачные, то это нормальная практика.
      Piramidon
  8. Santor (Viktor) Сегодня, 07:49
    Цитата: Titsen
    А что же с возрастом выхода на пенсию!!!?

    А нормально кстати.... Как пример.
    Уволился в запас, получил пенсию, встал вопрос о работе и... с двумя высшими военными и одним гражданским места найти не мог. Не потому что не нужен а... как объяснила девочка - брать не хотят так как из за того что у меня пенсиония законная и за меня с определенного возраста надо больше отчислять в ПФР. Еле устроился в железнодорожную охрану на 15 грязных.... И то ладно.... А другие и по менее получают в других охранных - это глубокая провинция, не машква.

    Жене трижды продляли контракт, начальник управления выходил на Москву что бы продлить далее но.. там развели руками. И жена ушла в запас... почти 5 лет прошло и равного ей специалиста ее профиля так и не появилось. А она спокойно работает "на гражданке" да еще и репетиторствует.

    Если бы возраст был бы продлен, то автоматом бы ушли бы в небытие градации отчислений в ПФР. Тем более об этом прямо и говорится в ПРОЕКТЕ. То есть на данный момент, при увеличении возраста выхода на пенсию исходят из того, что СПЖ кардинально изменился по сравнению с ранними периодами, когда в 1995 году для мужчин он составлял 64 года - для женщин 75... На данный момент начиная с 15 года СПЖ для мужчин перевалил рубеж 71 год - женщин 77 лет.

    Я так и не вижу причин для визга и воплей... Ну пойдешь ты сейчас на пенсию и что - куда дальше? Дело даже не в том что денег не хватит или там как (смотря кем работал и как) - дома сидеть то не охота. На работе и общение, и то да се... Ладно в больших городах и областных центрах ... А в десятках тысяч маленьких городов?

    Для справки в Германии и Дании пенсионный возраст с 67 лет для обоих полов. В Европе только в Люксембурге пенсионный возраст 60 лет. И все.

    И самое главное - численность людей пенсионного возраста увеличивается, а численность трудоспособного населения уменьшается.

    Когда то эта проблема должна была быть решена, хотя граждане всех стран кстати относились к этому изменению негативно.

    В СНГ только в Украине, России, Беларуси и Узбекистане так и осталась планка пенсионного 60/55.

    Пенсионная система в РФ в сегодняшнем виде сможет просуществовать максимум 5-6 лет, потом будет резкий обвал. Именно из за демографии. Люди стали жить дольше.... Значит и дольше могут или работать или получать пенсии.
    Альтернативы нет.
    Santor
  9. 257950 (Алексей) Сегодня, 07:54
    Интересно на 11 тыс. какой вес забрасывает?
    257950
  10. kapitan281271 (Константин) Сегодня, 08:21
    Да сколько можно, на моей памяти третье, или четвёртое сообщение- " БУЛАВА" принята на вооружение****************
    kapitan281271
  11. isker (Alexandr) Сегодня, 08:41
    "..крайнее испытание"
    мая твая не понимайт! шиссен, швайн!
    isker
  12. Viktor Afanasev (Виктор Афанасьев) Сегодня, 08:58
    С одной стороны новость радует, с другой, на мой взгляд сам проект БУЛАВА какой то сырой... Надеюсь всё же что то толковое сделают когда нибудь. Может это уже не БУЛАВА будет, а что то более новое в тех же размеРах )))
    А ведь изначально отказались от "БАРКА" - из за неудачных пусков lol в самом начале испытаний и необходимости "дофинансировать" . Решили что легче начать заново... laughing
    "В 1998 г. по предложению главкома ВМФ В.Куроедова Советом Безопасности России закрыта тема «Барк» ГРЦ им.Макеева и после проведения конкурса (участники — МИТ и ГРЦ им.Макеева с проектом «Булава-45» главного конструктора Каверина Ю.А.) начато проектирование БРПЛ «Булава» в МИТе."
    За столько лет "БАРК" был бы уж точно доведён до ума...
    АПЛ "Борей" сначала проектировался под "БАРК", потом перепроектировался под "БУЛАВУ".

    БУЛАВА / твёрдотопливная:
    Масса забрасываемая — 1150 кг
    Масса одного боевого блока — 95 кг
    Дальность действия:
    — 5500 км (в ходе испытаний, Белое море — Кура, Камчатка)
    — 8000 км (по проекту, «Булава-30»)

    ЛАЙНЕР / жидкотопливная:
    Забрасываемая масса, кг. - до 2000
    Максимальная дальность, км. - 8300 - 11 500
    Viktor Afanasev
Картина дня