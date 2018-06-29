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С ринга на нары. Продолжение истории с избиением военного инженера под Ростовом
На минувшей неделе «Военное обозрение» публиковало материал, посвящённый невероятно жестокому избиению военного инженера в Ростовской области. Сам информационный повод вызвал широчайший общественный резонанс. Причём один из немаловажных нюансов – это не столько сама драка, сколько то, что местные правоохранители изначально решили спустить случившееся на тормозах. Но спустить на тормозах в итоге не получилось.
За последние несколько дней история в Миллерово обросла подробностями. Подтвердилась информация о том, что жестокому избиению молодого военного авиаинженера подверг профессиональный боксёр Даниил Грицай, который, как сообщают ростовские СМИ, в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения и перешёл в состояние «неконтролируемой агрессии». Наносил удары ногами в голову. Пресса назвала фамилию наносившего эти удары.
Это местная «звезда» Даниил Грицай, который тренирует в спортивном зале представителей районных правоохранительных органов и по совместительству обучает местных детей силовым единоборством. Эти тренировки уже неоднократно позволяли Грицаю выходить сухим из воды даже после откровенных противоправных действий, которые тот совершал и до случая с инженером Несмеловым. В частности, были опубликованы кадры из одного из местных кафе, где Грицай наносит удар мужчине, который просто задел его плечом на танцевальной площадке. Причём удар отправляет мужчину в нокаут, и того переносят с пола на диван в бессознательном состоянии.
Сообщается о том, что и на третий день после избиения у гостиницы военного инженера Грицай спокойно ходил по улицам города. Мало того, он отправился в больницу, куда был доставлен пострадавший, и открыто угрожал. К тому времени инженер Несмелов провёл несколько часов в реанимации, в состоянии, которое медики диагностировали как пограничное с комой.
Лишь после того, как эта история попала в СМИ, в отношении Грицая возбудили уголовное дело, хотя местная полиция до сих пор крайне неохотно идёт на контакт с прессой.
Окружение Грицая заявляет, что Несмелов "сам виноват", потому что нанёс удар первым.
По последним данным, на месте инцидента работают следственные органы из Ростова-на-Дону. Грицай, если верить сообщениям местной прессы, отправлен в СИЗО. За применение профессиональным боксером чрезмерной силы с откровенной жестокостью Грицаю теперь грозит до 8 лет лишения свободы.
За последние несколько дней история в Миллерово обросла подробностями. Подтвердилась информация о том, что жестокому избиению молодого военного авиаинженера подверг профессиональный боксёр Даниил Грицай, который, как сообщают ростовские СМИ, в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения и перешёл в состояние «неконтролируемой агрессии». Наносил удары ногами в голову. Пресса назвала фамилию наносившего эти удары.
Это местная «звезда» Даниил Грицай, который тренирует в спортивном зале представителей районных правоохранительных органов и по совместительству обучает местных детей силовым единоборством. Эти тренировки уже неоднократно позволяли Грицаю выходить сухим из воды даже после откровенных противоправных действий, которые тот совершал и до случая с инженером Несмеловым. В частности, были опубликованы кадры из одного из местных кафе, где Грицай наносит удар мужчине, который просто задел его плечом на танцевальной площадке. Причём удар отправляет мужчину в нокаут, и того переносят с пола на диван в бессознательном состоянии.
Сообщается о том, что и на третий день после избиения у гостиницы военного инженера Грицай спокойно ходил по улицам города. Мало того, он отправился в больницу, куда был доставлен пострадавший, и открыто угрожал. К тому времени инженер Несмелов провёл несколько часов в реанимации, в состоянии, которое медики диагностировали как пограничное с комой.
Лишь после того, как эта история попала в СМИ, в отношении Грицая возбудили уголовное дело, хотя местная полиция до сих пор крайне неохотно идёт на контакт с прессой.
Окружение Грицая заявляет, что Несмелов "сам виноват", потому что нанёс удар первым.
По последним данным, на месте инцидента работают следственные органы из Ростова-на-Дону. Грицай, если верить сообщениям местной прессы, отправлен в СИЗО. За применение профессиональным боксером чрезмерной силы с откровенной жестокостью Грицаю теперь грозит до 8 лет лишения свободы.
Использованы фотографии: Соцсети
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