09:10 29 июня
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С ринга на нары. Продолжение истории с избиением военного инженера под Ростовом

На минувшей неделе «Военное обозрение» публиковало материал, посвящённый невероятно жестокому избиению военного инженера в Ростовской области. Сам информационный повод вызвал широчайший общественный резонанс. Причём один из немаловажных нюансов – это не столько сама драка, сколько то, что местные правоохранители изначально решили спустить случившееся на тормозах. Но спустить на тормозах в итоге не получилось.

За последние несколько дней история в Миллерово обросла подробностями. Подтвердилась информация о том, что жестокому избиению молодого военного авиаинженера подверг профессиональный боксёр Даниил Грицай, который, как сообщают ростовские СМИ, в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения и перешёл в состояние «неконтролируемой агрессии». Наносил удары ногами в голову. Пресса назвала фамилию наносившего эти удары.

С ринга на нары. Продолжение истории с избиением военного инженера под Ростовом



Это местная «звезда» Даниил Грицай, который тренирует в спортивном зале представителей районных правоохранительных органов и по совместительству обучает местных детей силовым единоборством. Эти тренировки уже неоднократно позволяли Грицаю выходить сухим из воды даже после откровенных противоправных действий, которые тот совершал и до случая с инженером Несмеловым. В частности, были опубликованы кадры из одного из местных кафе, где Грицай наносит удар мужчине, который просто задел его плечом на танцевальной площадке. Причём удар отправляет мужчину в нокаут, и того переносят с пола на диван в бессознательном состоянии.

Сообщается о том, что и на третий день после избиения у гостиницы военного инженера Грицай спокойно ходил по улицам города. Мало того, он отправился в больницу, куда был доставлен пострадавший, и открыто угрожал. К тому времени инженер Несмелов провёл несколько часов в реанимации, в состоянии, которое медики диагностировали как пограничное с комой.

Лишь после того, как эта история попала в СМИ, в отношении Грицая возбудили уголовное дело, хотя местная полиция до сих пор крайне неохотно идёт на контакт с прессой.

Окружение Грицая заявляет, что Несмелов "сам виноват", потому что нанёс удар первым.

По последним данным, на месте инцидента работают следственные органы из Ростова-на-Дону. Грицай, если верить сообщениям местной прессы, отправлен в СИЗО. За применение профессиональным боксером чрезмерной силы с откровенной жестокостью Грицаю теперь грозит до 8 лет лишения свободы.

Использованы фотографии: Соцсети
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Комментарии 69

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  1. Настоящий россиянин (Марат) Сегодня, 07:24
    Ну и армия у нас...даже фамилия - Несмелов.
    Настоящий россиянин
    1. NordUral (Евгений) Сегодня, 07:27
      Вы то, Марат, наверняка, Смелов по жизни?
      NordUral
      1. Быков. (Быков Алексей) Сегодня, 07:30
        Цитата: NordUral
        Вы то, Марат, наверняка, Смелов по жизни?

        Храбров
        Быков.
        1. Татьяна Сегодня, 07:31
          За применение профессиональным боксером чрезмерной силы с откровенной жестокостью Грицаю теперь грозит до 8 лет лишения свободы.

          Представляю, как этот Грицай всю колонию, включая администрацию, 8 лет держать в страхе будет! Застрелили бы его - и всё! Но это не сделают, а наоборот, постараются от него избавиться - и отпустят ДОСРОЧНО это "зверьё" на свободу!
          Татьяна
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 07:38
            Татьяна love В зоне и таким крутым бойцам рога обламывают . yes
            bouncyhunter
            1. Чёрный Сегодня, 07:59
              Представляю, как этот Грицай всю колонию, включая администрацию, 8 лет держать в страхе будет!
              Это вряд ли...
              Даниил Грицай, который тренирует в спортивном зале представителей районных правоохранительных органов
              За это на зоне ему могут вполне предъявить. Так что в дальнейшем он вполне может стать дежурным по бараку обиженных.В общем " С ринга на нары" вполне может превратиться " в стрингах на нарах" laughing
              Чёрный
              1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:12
                hi
                Цитата: Чёрный
                " С ринга на нары" вполне может превратиться " в стрингах на нарах"

                Без слов : good lol drinks
                bouncyhunter
              2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 08:23
                Этот убыток работал на ментов..Если судить "по понятиям".Со всеми вытекающими на зоне..Разобраться необходимо и с бездействием полиции.
                Цитата: Чёрный
                Представляю, как этот Грицай всю колонию, включая администрацию, 8 лет держать в страхе будет!
                Это вряд ли...
                Даниил Грицай, который тренирует в спортивном зале представителей районных правоохранительных органов
                За это на зоне ему могут вполне предъявить. Так что в дальнейшем он вполне может стать дежурным по бараку обиженных.В общем " С ринга на нары" вполне может превратиться " в стрингах на нарах" laughing
                210окв
            2. himRa (Rahim) Сегодня, 08:08
              Цитата: bouncyhunter
              В зоне и таким крутым бойцам рога обламывают .

              Здарофф, Паша!
              Все верно ты пишешь....два разА подымут,один раз опустят! И синяков нет и ссатца будет всю жись! wassat
              Для этого и существует ,,система,, drinks
              himRa
              1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:11
                Рахим , привет ! hi У меня сосед был - сиделец с 25-летним стажем . Много поучительного рассказывал , в том числе и про то , как урезонивают излишне ретивых . wink
                bouncyhunter
          2. himRa (Rahim) Сегодня, 07:40
            Цитата: Татьяна
            отпустят досрочно это "зверьё" на свободу!

            Могу согласится с Вами,Таня...
            Действительно,приобретенные навыки необходимо приравнивать к оружию,но уверен ,,система,, если не уничтожит этого человека то лишит его потенциала...и выйдет на свободу инвалидом,с опущенными почками...на зверя есть другой зверь!
            Буквально в предыдущей теме мы осуждали журналистов но вынужден признать что в данном случае журналисты сделали свое дело и правоохранительным органам пришлось выполнить свою функцию!
            hi
            himRa
            1. урман (александр) Сегодня, 08:05
              Цитата: himRa
              выйдет на свободу инвалидом,с опущенными почками..

              Это смотря в какую зону попадёт и как устроится.
              Назначат бригадиром и будет за счёт сидельцев жировать, выбивая из них план , на радость начальству колонии.
              И выйдет ещё большим и обнаглевшим зверем.
              урман
              1. himRa (Rahim) Сегодня, 08:17
                Цитата: урман
                Назначат бригадиром

                Сомневаюсь,уважаемый!лес wink
                За сотрудничество с ментами,максимум
                в стрингах на нары

                wassat
                himRa
          3. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 07:51
            он дальше шестерки не поднимется, интеллекта маловато... любой смотрящий не потерпит такого
            Не либероид Русский
            1. электроОлег (Олежище) Сегодня, 08:17
              "Спортсмен" это синоним слова "беспредельщик". С 90-х ещё. winked Раз он с ментами околачивался всю дорогу, то будет красной масти, будет пацанов ломать там честных, с-ка.
              электроОлег
          4. Skarpzd (Евгений) Сегодня, 08:28
            на зонах и не таких видели. все герои пока не заснули. а вот когда заснут....
            Skarpzd
        2. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 07:41
          Настоящий россиянин (Марат) Сегодня, 07:24
          Ну и армия у нас...даже фамилия - Несмелов.

          Цитата: Быков.
          Вы то, Марат, наверняка, Смелов по жизни?
          Храбров

          Марат (он же настоящий россиянин, миханище, супермихан) тролль, правда безобидный. Пишет всякую бредятину, ранее косил под Михана, пока его не забанили..
          Аристарх Людвигович
      2. Комментарий был удален.
      3. kapitan_21 (Александр) Сегодня, 08:02
        Судя по всему это не военный, а представитель промышленности, т.е. ВПК. А наше пресса его назвала "военным инженером".
        kapitan_21
    2. Shurik70 (Александр) Сегодня, 07:27
      Может ещё и отмазаться, раз с местными ментами дружбу водит.
      Shurik70
    3. SSR (Roman) Сегодня, 07:28
      Цитата: Настоящий россиянин
      Ну и армия у нас...даже фамилия - Несмелов.

      Вас сильно и часто роняли. Соболезную.
      ПС.
      Полицейских, которые смотрели и невмешались, лишить и гнать из органов а также надо устроить проверку всей деятельности полиции в данной области.
      SSR
      1. свободный (Андрей) Сегодня, 08:28
        Цитата: SSR
        Цитата: Настоящий россиянин
        Ну и армия у нас...даже фамилия - Несмелов.

        Вас сильно и часто роняли. Соболезную.
        ПС.
        Полицейских, которые смотрели и невмешались, лишить и гнать из органов а также надо устроить проверку всей деятельности полиции в данной области.

        Таких полицейских нужно садить!
        свободный
    4. Chertt (Алексей) Сегодня, 07:31
      Цитата: Настоящий россиянин
      Ну и армия у нас.

      Вы все буковки в статье прочитайте "Военный инженер". Там "боец спецназа" ни где нет wink
      Chertt
      1. гильза (максим) Сегодня, 07:36
        Н-да...Так быт карьера спортивная закончилась...Да и служебная поди у некоторых то же...
        гильза
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 08:28
          А вот про служебную надо поглядеть...Там рука руку моет..Хотя,что бы кресло сохранить сдадут хоть мать родную.
          Цитата: гильза
          Н-да...Так быт карьера спортивная закончилась...Да и служебная поди у некоторых то же...
          210окв
      2. Ю-81 (Юрий) Сегодня, 07:37
        Кто он по специальности вовсе не важно. Фамилия, как и национальность не дают человеку каких то особых качестве и не забирают их.
        А вот то что этот первый комментатор напачкал здесь - это как раз свидетельство умственной неполноценности.
        Ю-81
      3. rocket757 (Виктор) Сегодня, 07:45
        Военный инженер эт в первую очередь ГОЛОВА и руки умелые, в армии достаточно ребят которые и такого "спортсмена" могут размазать и по асфальту тоже.
        Служивых из органов надо "ровнять" вместе с их начальством!
        rocket757
        1. Chertt (Алексей) Сегодня, 07:51
          Цитата: rocket757
          Служивых из органов надо "ровнять" вместе с их начальством!

          Так это и есть "главное". И таких преступлений по стране, когда власти, беспредел "своих" прикрывают -сотни.
          Chertt
          1. урман (александр) Сегодня, 08:08
            Поправлю, тысячи.
            урман
            1. godun (Владимир) Сегодня, 08:58
              Цитата: урман
              Поправлю, тысячи.

              Эта цифра ближе к истине,в нашей губернии в каждом райцентре своя республика ШКИД со своими законами,вернее беззаконием,со своими князьками,вершащими делишки по своим правилам,не имеющим ничего общего с законом,и на мой взгляд это системные проблемы по всей стране,за редким исключением.
              godun
    5. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 07:37
      нужно думать прежде чем ерунду писать fool
      p/s/ можете изменить ситуацию, завербуйтесь в армию
      Василенко Владимир
    6. Петр1 (петр) Сегодня, 07:44
      А на видео двое бойцов было.почему про второго то молчят?
      Петр1
    7. Krasnodar Сегодня, 08:23
      Цитата: Настоящий россиянин
      Ну и армия у нас...даже фамилия - Несмелов.

      В драке с мастером спорта по боксу можно победить в трёх случаях:
      Если Вы мастер спорта по борьбе, по стрельбе или по бегу. А военный Вы при этом или пожарник или менеджер по недвижимости - дело десятое ))))
      Krasnodar
    8. 210окв (дмитрий) Сегодня, 08:26
      Марат,а чего морда на аватарке разбита?
      210окв
    9. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 08:39
      нужно разрешать короткоствол.
      уравняет шансы любого дрыща перед всякими боксёрами.
      KLV2018
      1. gaura Сегодня, 08:49
        Тогда бы этого военного еще и посадили бы
        gaura
      2. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 09:09
        Цитата: KLV2018
        уравняет шансы любого дрыща перед всякими боксёрами.

        ну это вряд ли, ЛЮБЫМ оружием нужно уметь пользоваться, а просто носить его в кармане, отберут и вас же пристрелят. кроме того для изменения ситуации нужно отменять статью о допустимой мере самообороны, без этого все разрешения бесмысленны
        Василенко Владимир
  2. kartalovkolya Сегодня, 07:27
    Давно пора было серьёзно взяться за этих "звездунов",но более строгого наказания заслуживают те работники "органов",которые беззастенчиво поддерживают подонков,таким просто нет места в правоохранительных органа ведь они фактически такие же бандиты как и этот Грицай. Но не мешает разобраться серьёзнее и определить принадлежность этого подонка к "правосекам",а это уже другая статья и срок...
    kartalovkolya
    1. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 07:51
      Цитата: kartalovkolya
      е работники "органов",которые беззастенчиво поддерживают подонков

      Так можно рассуждать если бы это был единичный случай. А тут на лицо круговая порука начиная от местной прокуратуры, полиции и наверняка судей. Такое не может быть случайным, т.к. продолжалось не один год, а возможно не один десяток лет. Очевидно, что правоохранительная система, со всеми своими службами внутренней безопасности просто не работает. И если она не работает в одном регионе, то наверняка найдутся сотни других где есть такие же отморозки типа Грицая и такие же работники полиции покрывающие местный беспредел.
      Vita VKO
  3. Комментарий был удален.
    1. Салаватский МЧС (Борис) Сегодня, 07:32
      Представляю, как он всю колонию, включая администрацию, держать в страхе будет!


      Ну уж это навряд ли. Там ему контингент сам мозги вкрутит, если будет рыпаться.
      Салаватский МЧС
    2. kartalovkolya Сегодня, 07:37
      Конечно отношение к Армии у нас наплевательское.Я вспомнил рассказы моего покойного отца,офицера еще довоенной Красной Армии,в те времена офицеры всегда были при оружии и никто даже косо не пытался на них посмотреть,а тем более поднять руку,все знали что за этим последует. А по-поводу того,что этот будет "ставить на уши" всю зону это Ваши выдумки ,не таким " рога там отшибают",если не администрация так "авторитеты" это сделают и порхать ему там "петухом"!
      kartalovkolya
  4. Berkut154 (Владимир) Сегодня, 07:31
    Доигрался х..р на скрипке, заодно весь оркестр потянул . Без крышевания ментовского он никто . Надо бы начальника местного увд которого он тренировал тоже по статье халатность привлеч лет на пять
    Berkut154
  5. В H (В H) Сегодня, 07:32
    И чем это все кончится ? Полицаям не нужно что бы их обвинили как минимум в бездействии ,за это могут наказать . Поэтому они наверняка будут всеми способами отмазывать того ,кто может много знать и много рассказать. Судя по всему там крепкая мужская дружба промеж полицаев и не только этим тренером ..а вот на чем она основана ....???
    В H
  6. Ваддимм (Вадим) Сегодня, 07:32
    Если инженер военнослужащий, то это юрисдикция военной прокуратуры.
    Ваддимм
    1. Piramidon (Степан) Сегодня, 07:59
      Цитата: Ваддимм
      Если инженер военнослужащий, то это юрисдикция военной прокуратуры.

      Но дело то завели не на военного, а на гражданского. При чем тут военная прокуратура?
      Piramidon
  7. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 07:32
    Это результат безнаказанности... К этому он пришёл не сразу. Но сейчас - 8 лет! Жизнь сломана практически... Ради чего? Вот ... Неумный чел. wassat
    Горный стрелок
    1. gaura Сегодня, 07:39
      Как ради чего? Да у таких людей вся жизнь сводится, чтобы доказать, что у них самый длинный и толстый. Сначала мальчики самоутвеждаются, а в его возрасте держат рекорд, так сказать. Но история еще далека до завершения, он еще отмазаться может, если кто-нибудь из федерального уровня не займется им. Местные оправдают и даже до суда не доведут
      gaura
  8. В H (В H) Сегодня, 07:32
    Цитата: В H
    И чем это все кончится ? Полицаям не нужно что бы их обвинили ,как минимум в бездействии ,за это могут наказать . Поэтому они наверняка будут всеми способами отмазывать того ,кто может много знать и много рассказать. Судя по всему там крепкая мужская дружба промеж полицаев и не только этим тренером ..а вот на чем она основана ....???
    В H
  9. AwaZ (Walery) Сегодня, 07:34
    вообще то , нападение профессионального бойца на обывателя, пусть даже военного, надо давно приравнивать к убийству или покушению на это, со всеми соответствующими последствиями. Кроме всего, ясно что его и за прошлые " косяки" покрывали. Вот щас и надо всех вместе с ним отправить в места не столь отдаленные ..
    AwaZ
    1. 9PA (Евгений) Сегодня, 07:40
      Почему нельзя просто пристрелить собаку?
      9PA
      1. 9PA (Евгений) Сегодня, 07:41
        Еще крест носит
        9PA
      2. gaura Сегодня, 08:11
        Так смертная казнь отменена. Пристрелить в подворотне - новая статья
        gaura
    2. гильза (максим) Сегодня, 07:41
      Владение единоборством является отягчающем обстоятельством . Зря тут ходит легенда ,что суд как правило это не учитывает. Однако ж в суде то у нас люди заседают...Человеки. Так что как повернётся не ясно. Хорошо бы и правда военная прокуратура делом занялась и где-нибудь в округе суд затеяли,где на этого " товарища тренера" всем фиолетово.
      гильза
    3. shura7782 (Александр) Сегодня, 08:59
      Цитата: AwaZ
      вообще то , нападение профессионального бойца на обывателя, пусть даже военного, надо давно приравнивать к убийству или покушению на это, ..

      Можно добавить "подрыв боеготовности..." . Представте, что это не авиаинженер, а высококласный пилот палубник.
      shura7782
  10. Zloy (Павел) Сегодня, 07:46
    Дрищ какой- то, самоутверждается на неподготовленных людях... пусть теперь гремит котелками по зонам.
    Zloy
  11. Хаджи Мурат (Денис) Сегодня, 07:47
    дать по максималке,отягчающие налицо....
    Хаджи Мурат
  12. 501Legion (Артём) Сегодня, 07:50
    быдлота которой в России пруд пруди.
    501Legion
  13. yehat (Сергей) Сегодня, 07:54
    че-то не похож Грицай на профессионального боксера, физическая форма не та и поведение.
    обычный гопник, который пытается заниматься боксом.
    yehat
  14. Moskovit (Алексей) Сегодня, 07:59
    Будет все как с мирзаевым. Адвокаты будут тянуть резину, экспертизы, внезапные свидетели, то, се. В результате статью перквалифицируют в более легкую, год в сизо за 1.5 и пойдет "спортсмен" из зала суда спокойно домой.
    У нас в Красногорске еще в декабре один ......подло перерезал горло своей бывшей жене, оставив маленького ребенка без матери. Бросился в бега, поймали. Казалось, сади в тюрьму, но нет, мама занимает пост в Приднестровье, сразу пошло давление. Было уже две экспертизы, типа невменяемый, что дальше будет, неизвестно...
    Moskovit
    1. Грац (Грац) Сегодня, 08:51
      нет там видео на ютубе обошло полстраны, ничего уже не спрячешь, видно как он уже лежачего не способного защищаться бьет булыжником по голове
      Грац
  15. Бэре (Алексей) Сегодня, 08:12
    Закрыть скота am
    Бэре
  16. Qwertyarion (Вячеслав) Сегодня, 08:29
    Подобные зверьки (боксомёты) хорошо известны в населенном пункте где они проживают. Их знает и полиция, но работу на упреждение противоправных действий с ним не проводили. Судя по видео человек подобное делал неоднократно и был уверен, что наказания не будет (либо с психикой не всё в порядке). Но в любом случае полиции ранее он был известен. Зверёк должен был быть на коротком поводке и не помышлять совершать подобное. Недоработка органов.
    Qwertyarion
  17. Altona (Евгений) Сегодня, 08:29
    Цитата: Татьяна
    Представляю, как этот Грицай всю колонию, включая администрацию, 8 лет держать в страхе будет!

    ------------------------------
    Ну сейчас, там есть методы на таких .
    Altona
  18. Viktor Afanasev (Виктор Афанасьев) Сегодня, 08:33
    К сожалению, у нас за убийство южане получают меньше, чем танцующие девочки...
    А этот, тут от мохнатой руки зависит...
    Ну и то что до этого его полицаи покрывали - теперь если всплыло, они уже в одной лодке...
    Скорее всего "условно" будет. А местных ментов пожурят или переведут "на повышение"...
    Viktor Afanasev
    1. бухаш (Олег Швецов) Сегодня, 08:56
      Местные полицаи сидеть должны за соучастие,так как поощряли его выходки своим покровительством.Но будет так как вы написали,просто,может,другие местные зверьки осторожнее будут.
      бухаш
  19. Грац (Грац) Сегодня, 08:49
    покушение на убийство там в чистом виде
    Грац
  20. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 08:50
    Интересно, как следователи оценят бездействие наряда? Помочь бы надо, чтобы и этот эпизод должную оценку получил.
    Rostislav
  21. shura7782 (Александр) Сегодня, 08:51
    К великому, сожаления таких случаев очень много. Достаточно, хотя бы, посмотреть "Дорожные войны". Это стало такой сопутствующей с нашей жизнью неотъемлемой нормой. Хочется взять слово норма в кавычки, но не получается.
    shura7782
  22. Аматар Сегодня, 08:52
    Кто-то из правоохранительных органов, по моему мнению, тоже должен понести ответственность.
    Аматар
  23. gukoyan (Igor) Сегодня, 09:02
    Вот в тюрячке зеков будет теперь бить... Если его там ночью не придушат.
    gukoyan
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