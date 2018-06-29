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Трамп - Макрону: Выходи из Евросоюза, ЕС - хуже Китая
Американское издание The Washington Post выходит с сенсационным материалом. В нём сообщаются подробности переговоров президентов США и Франции во время визита последнего в Вашингтон. В материале американской прессы заявлено, что Дональд Трамп предлагал Эммануэлю Макрону начать работу по выходу Франции из состава Европейского союза – по примеру Британии.
Американская газета, ссылаясь на ряд европейских источников, пишет о том, что Трамп на встрече с Макроном недоумевал, почему Франция «всё ещё в ЕС».
В материале приводится заявление Трампа, в котором тот предлагал Макрону заключить соглашение с Соединёнными Штатами Америки. По словам Трампа, «это для Франции было бы более выгодно, чем нахождение в составе Евросоюза».
Отмечается, что Макрон предлагал Трампу наладить сотрудничество с ЕС в вопросах торговли, чтобы «совместно противодействовать Китаю».
Ответ Трампа:
Напомним, что после встречи с Трампом Макрон признал, что переговоры в Вашингтоне у него оставили неприятные впечатления. Однако о подробностях того, что ему говорил Трамп во время встречи, президент Франции не говорил. Своё дело сделали американские СМИ, которые в подробностях рассказали, какое предложение американский президент сделал французскому коллеге.
На данный момент процедуру выхода из состава ЕС реализует Британия, в которой большинство подданных проголосовали за Брекзит на референдуме.
Американская газета, ссылаясь на ряд европейских источников, пишет о том, что Трамп на встрече с Макроном недоумевал, почему Франция «всё ещё в ЕС».
В материале приводится заявление Трампа, в котором тот предлагал Макрону заключить соглашение с Соединёнными Штатами Америки. По словам Трампа, «это для Франции было бы более выгодно, чем нахождение в составе Евросоюза».
Отмечается, что Макрон предлагал Трампу наладить сотрудничество с ЕС в вопросах торговли, чтобы «совместно противодействовать Китаю».
Ответ Трампа:
Это исключено, потому что Евросоюз хуже Китая.
Напомним, что после встречи с Трампом Макрон признал, что переговоры в Вашингтоне у него оставили неприятные впечатления. Однако о подробностях того, что ему говорил Трамп во время встречи, президент Франции не говорил. Своё дело сделали американские СМИ, которые в подробностях рассказали, какое предложение американский президент сделал французскому коллеге.
На данный момент процедуру выхода из состава ЕС реализует Британия, в которой большинство подданных проголосовали за Брекзит на референдуме.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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