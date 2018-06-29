09:10 29 июня
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Трамп - Макрону: Выходи из Евросоюза, ЕС - хуже Китая

Американское издание The Washington Post выходит с сенсационным материалом. В нём сообщаются подробности переговоров президентов США и Франции во время визита последнего в Вашингтон. В материале американской прессы заявлено, что Дональд Трамп предлагал Эммануэлю Макрону начать работу по выходу Франции из состава Европейского союза – по примеру Британии.

Американская газета, ссылаясь на ряд европейских источников, пишет о том, что Трамп на встрече с Макроном недоумевал, почему Франция «всё ещё в ЕС».

В материале приводится заявление Трампа, в котором тот предлагал Макрону заключить соглашение с Соединёнными Штатами Америки. По словам Трампа, «это для Франции было бы более выгодно, чем нахождение в составе Евросоюза».


Трамп - Макрону: Выходи из Евросоюза, ЕС - хуже Китая


Отмечается, что Макрон предлагал Трампу наладить сотрудничество с ЕС в вопросах торговли, чтобы «совместно противодействовать Китаю».

Ответ Трампа:
Это исключено, потому что Евросоюз хуже Китая.


Напомним, что после встречи с Трампом Макрон признал, что переговоры в Вашингтоне у него оставили неприятные впечатления. Однако о подробностях того, что ему говорил Трамп во время встречи, президент Франции не говорил. Своё дело сделали американские СМИ, которые в подробностях рассказали, какое предложение американский президент сделал французскому коллеге.

На данный момент процедуру выхода из состава ЕС реализует Британия, в которой большинство подданных проголосовали за Брекзит на референдуме.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 25

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  1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:07
    Получается что Трамп предлагает Макрону "дружить" против ЕС ? Интересное кино ...
    bouncyhunter
    1. himRa (Rahim) Сегодня, 08:13
      Цитата: bouncyhunter
      Получается что Трамп предлагает Макрону "дружить" против ЕС ? Интересное кино .

      Приветствую,дружишше! hi
      Англосаксонская психология! Все перессорить друг,с другом...
      Но мне кажется что матрасы бояться не ЕС а если ЕС обьеденится с Россией! Экономические связи давние,да и границы в связи с глобализацией стираются!
      himRa
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:15
        Цитата: himRa
        Англосаксонская психология! Все перессорить друг,с другом...

        С такой психологией можно и самим остаться в гордом одиночестве в окружении врагов . yes
        bouncyhunter
        1. Chertt (Алексей) Сегодня, 08:24
          Цитата: bouncyhunter
          С такой психологией можно и самим остаться в гордом одиночестве

          И такой период у англосаксов был, назывался «Блестящая изоляция» в середине 19 века. Успешный период кстати. Трамп, по своему не глупо решил. Что бы выжила экономика США, необходимо разрушить все другие экономики мира. В принципе -логично. Хватит ли силенок
          Chertt
        2. Кубик123 (Андрей) Сегодня, 08:26
          Цитата: bouncyhunter
          Цитата: himRa
          Англосаксонская психология! Все перессорить друг,с другом...

          С такой психологией можно и самим остаться в гордом одиночестве в окружении врагов . yes

          Если до сих пор не читали, очень советую книгу Гарри Гаррисона "Неукротимая планета". Вот где американская психология во всей красе. laughing
          Кубик123
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:30
            Приключения Язона динАльта стали первой прочитанной мною книгой Гарри Гаррисона . yes
            bouncyhunter
            1. Кубик123 (Андрей) Сегодня, 08:32
              В детстве не ощущаешь всей прелестной психологичности этой книги. Тоже зачитывался, как и Шекли. good
              Кубик123
              1. himRa (Rahim) Сегодня, 08:41
                Цитата: Кубик123
                В детстве не ощущаешь всей прелестной психологичности этой книги. Тоже зачитывался, как и Шекли. good

                Вы что делаете!!?как это можно!!?
                Нельзя посвещать ,,окгуглов,, в эти тайны!!
                Иж что удумали! книжки читать! laughing
                himRa
                1. Кубик123 (Андрей) Сегодня, 08:43
                  Цитата: himRa
                  Цитата: Кубик123
                  В детстве не ощущаешь всей прелестной психологичности этой книги. Тоже зачитывался, как и Шекли. good

                  Вы что делаете!!?как это можно!!?
                  Нельзя посвещать ,,окгуглов,, в эти тайны!!
                  Иж что удумали! книжки читать! laughing

                  Уходящее искусство. lol
                  А книжки, - это "451 градус по Фаренгейту" Бредбери.
                  Кубик123
                  1. himRa (Rahim) Сегодня, 08:48
                    Цитата: Кубик123
                    Уходящее искусство.

                    А я бы все таки был оптимистом....
                    Книгу заменить полностью не возможно!
                    Хоть бы взять статистику по тиражам! hi
                    himRa
                    1. Кубик123 (Андрей) Сегодня, 08:54
                      Цитата: himRa

                      Книгу заменить полностью не возможно! hi

                      Тоже так думаю. В отличие от Гугла, книга дает комплексный взгляд автора. Т.е. не сборник фактов, а целостное восприятие. Но у большинства современной молодежи на них просто нет времени. crying Нет времени остановиться и задуматься. Но, возможно это придет с возрастом.
                      Кубик123
          2. cniza (Виктор) Сегодня, 08:30
            Приветствую всех! hi , США понимает что конец их близок и Трамп делает все правильно , если сможет...
            cniza
        3. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 08:57
          Привет, Паша!
          Похоже, до Трампа дошло, что он растерял союзников, вот и взял Макрона в разработку
          pvv113
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:05
            Володя , салют hi Посмотрим что из этого всего получится - пока рано выводы делать .
            bouncyhunter
      2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 08:36
        "Крестный отец" сделал предложение от которого нельзя отказаться...Ну никак.. belay
        Цитата: himRa
        Цитата: bouncyhunter
        Получается что Трамп предлагает Макрону "дружить" против ЕС ? Интересное кино .

        Приветствую,дружишше! hi
        Англосаксонская психология! Все перессорить друг,с другом...
        Но мне кажется что матрасы бояться не ЕС а если ЕС обьеденится с Россией! Экономические связи давние,да и границы в связи с глобализацией стираются!
        210окв
      3. электроОлег (Олежище) Сегодня, 08:43
        Я читал, что глобализация не прошла. И её как-бы уже не будет в том виде. Потому что вид диктовался США, а они всё глубже идут к такой то бабушке. Мне вот интересно, в США есть директива, что на "экономическую агрессию" они вправе ответить ядерным ударом. Будут шантажировать в итоге, или нет? Всё же у ствола пьяный ковбой с наглой рожей. winked
        электроОлег
  2. andrewkor Сегодня, 08:08
    Ну,есть ещё сомневающиеся ,что Трампон агент ВВП?
    andrewkor
  3. Ren (Renat) Сегодня, 08:08
    Разделяй, стравляй и властвуй! feel
    Ren
  4. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 08:11
    Трамп,это типичный персонаж американских вестернов,здоровый вооружённый громила-ковбой,в салуне,у которого есть только одно правильное мнение-собственное.
    андрей юрьевич
    1. Чёрный Сегодня, 08:16
      Цитата: андрей юрьевич
      Трамп,это типичный персонаж американских вестернов,здоровый вооружённый громила-ковбой,в салуне,у которого есть только одно правильное мнение-собственное

      добавлю ....много патронов и мало мозгов laughing
      Чёрный
  5. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 08:17
    Трамп - Макрону: Выходи из Евросоюза, по примеру Британии.Типа : "Третьим будешь?"..Мы новый союз замутим, а остальных не пригласим.Вполне реально.Обама действовал пряником, Трамп кнутом.
    parusnik
  6. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 08:18
    Развалит рыжий ЕС... Почуял слабину - будет добивать... Китай ему не по зубам, а ЕС - куда слабее...
    Горный стрелок
    1. Кубик123 (Андрей) Сегодня, 08:30
      Цитата: Горный стрелок
      Китай ему не по зубам, а ЕС - куда слабее...

      Китай - мощное единое дерево, а ЕС - веник из отдельных прутиков.
      Кубик123
  7. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 08:29
    Вот она где и кем,бомба под Евросоюз закладывается.."Разделяй и властвуй"-успешно перенятый извечный америГАДский принцип..
    Злой 55
  8. антивирус Сегодня, 08:58
    о подробностях того, что ему говорил Трамп во время встречи, президент Франции не говорил

    Про АА Громко-- " если все рассказать-мир перевернется"
    антивирус
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