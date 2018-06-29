09:10 29 июня
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Каковы причины провала «Оплотов» на биатлоне в ФРГ? Комиссия разберется

В Киеве создана рабочая группа, призванная установить причины технических и конструкционных изъянов у танков Т-84 «Оплот», которые не позволили украинским экипажам достойно выступить на соревнованиях Strong Europe Tank Challenge-2018 в Германии, передает РИА Новости.



Представители Минобороны, Генштаба, Сухопутных войск ВСУ, концерна «Укроборонпром» и предприятий украинского ОПК обсудили «всплывшие» на соревнованиях неисправности на совместном совещании и приняли решение создать специальную комиссию для выявления недостатков танка и определения путей их устранения.


Чуть ранее в «Укроборонпроме» сообщили, что модернизация системы управления огнем осуществлена на пяти «Оплотах».

Там заявили, что по завершении работ были проведены приемо-сдаточные испытания боевых машин с участием представителей заказчика. Были тщательно проверены все узлы и агрегаты. Однако каких-либо недостатков выявлено не было. Об этом свидетельствует приемо-сдаточная документация.

В концерне также отметили, что после модернизации танки доказали свою эффективность на международном учении Combined Resolve X.

Напомним, украинская команда танкистов заняла последнее место на соревнованиях Strong Europe Tank Challenge, организованных бундесвером и американской армией. Перовое место заняла Германия, набрав 1450 баллов. У Украины – 950 баллов.

В соревнованиях участвовали также команды из США, Австрии, Франции, Британии, Польши и Швеции.

Состязания проводятся в Графенвере с 2016 года. «Биатлон» включает в себя 12 этапов, в том числе стрельба в наступлении и обороне. Именно стрельбы стали одной из основных причин провала украинской команды.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 23

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  1. himRa (Rahim) Сегодня, 08:25
    Я и так могу сказать!
    ,,Остров невезения в океяне есть,, wassat
    А если серьезно то в ютубе есть ролик как дрожит ствол пушки!!
    himRa
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:32
      В Киеве создана рабочая группа, призванная установить причины технических и конструкционных изъянов у танков Т-84 «Оплот»

      Чую , эта "рабочая группа" и в этом случае найдёт "руку Кремля" . wink
      bouncyhunter
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 08:34
        Паш hi Если СБУ будет участвовать-наверняка.
        Цитата: bouncyhunter
        В Киеве создана рабочая группа, призванная установить причины технических и конструкционных изъянов у танков Т-84 «Оплот»

        Чую , эта "рабочая группа" и в этом случае найдёт "руку Кремля" . wink
        210окв
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:35
          Дима , привет ! hi Да там и без СБУ хватает "охотников на ведьм" . yes
          bouncyhunter
          1. Чёрный Сегодня, 08:38
            Засудили.Россия купила комиссию laughing
            Чёрный
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:40
              Тоже неплохой вариант . lol
              bouncyhunter
            2. Сидор Лютый (Алексей) Сегодня, 08:47
              Цитата: Чёрный
              Засудили.Россия купила комиссию laughing

              Ты продал ревербеллирующий карбонайзер сафлопоиду без лицензии?! («Люди в черном», 1997) (с)
              Сидор Лютый
              1. himRa (Rahim) Сегодня, 09:05
                Цитата: Сидор Лютый
                Ты продал ревербеллирующий карбонайзер сафлопоиду без лицензии?! («Люди в черном», 1997) (с)

                Тихо,тихо!!! Не вызывайте ,,духа,,
                Гридасова!!
                himRa
      2. cniza (Виктор) Сегодня, 08:35
        Это целая спец. операция ФСБ с ГРУ и СВР.
        cniza
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:36
          Привет , Витя ! hi
          Цитата: cniza
          Это целая спец. операция ФСБ с ГРУ и СВР.

          Саботаж чистой воды - к гадалке не ходи . wassat
          bouncyhunter
          1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:42
            Доброе утро Паша! hi Скоро мы услышим их версию , а отчет будет и того "веселей".
            cniza
      3. Сидор Лютый (Алексей) Сегодня, 08:42
        Цитата: bouncyhunter
        В Киеве создана рабочая группа, призванная установить причины технических и конструкционных изъянов у танков Т-84 «Оплот»

        Чую , эта "рабочая группа" и в этом случае найдёт "руку Кремля" . wink

        Мы строили, строили и наконец построили. Ура! («Чебурашка и крокодил Гена», 1969)(с)
        Сидор Лютый
      4. антивирус Сегодня, 09:02
        а разве ее там нет?

        Рука Кремля и подтолкнула "дружескую руку ЕС" под локоток, та --в бок кохлам, дыхание сбила
        антивирус
    2. cniza (Виктор) Сегодня, 08:33
      Просто у них хотелки бегут впереди мозгов и рук.
      cniza
    3. Chertt (Алексей) Сегодня, 08:34
      Цитата: himRa
      Я и так могу сказать!

      "Были же люди как люди, и вдруг все сразу стали кр****. Парадокс...(с)"
      Иногда, даже обидно -братья как ни как, хоть и недоделанные
      Chertt
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 08:33
    А ведь там люди(на производстве) еще наверняка с советским образованием и опытом..Куда все делось?
    210окв
    1. himRa (Rahim) Сегодня, 08:35
      Цитата: 210окв
      Куда все делось?

      Хохлы,сэр! wink
      himRa
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 08:38
        Да Рахим..Это диагноз..Хутор победил.
        Цитата: himRa
        Цитата: 210окв
        Куда все делось?

        Хохлы,сэр! wink
        210окв
  3. антивирус Сегодня, 08:34
    Говорили Азовмаш много мет.лома дал.
    Вот радость Зюзину будет-он ближе к Донбассу и Кривбассу,
    когда кохлов в бараний рог свернем.
    50 лет -время активной жизни поколения термиста-технолога-дворника-конструктора- фрезеровщика-электроника-мастера-бригадира-снабже
    нца--отк-ашника-пирометриста-сантехника( без военпредов)-и др лабуды немодных профессий.
    НАДО ЖДАТЬ ПОКА ОНИ УЙДУТ ОТ СВОИХ РАБ МЕСТ И ТЕ ЗАКРОЮТСЯ(ХТЗ И МАЛЫШЕВА, И УЗЛОВАЯ, И ДР).
    ТОЛЬКО ТОГДА МОЖНО БУДЕТ ВЗЯТЬ, ВСЕ СОЗДАННОЕ ПРИ СССР, У КОХЛОВ И ОТПРАВИТЬ В ОМСК-ЧЕЛЯБУ-Н ТАГИЛ НА ПЕРЕДЕЛКУ-МОДЕРНИЗАЦИЮ.
    приз большой --ждать еще труднее, за границами правления ВВП
    антивирус
    1. himRa (Rahim) Сегодня, 08:54
      Цитата: антивирус
      когда кохлов в бараний рог свернем.

      Уверен...дело это святое!
      Цитата: антивирус
      время активной жизни поколения термиста-технолога-дворника-конструктора- фрезеровщика-электроника-мастера-бригадира-снабже

      Все верно,дружишше готовое изделие это всего лишь верхушка айсбега!
      усилий сотен а то и тыщи специалистов...
      himRa
      1. антивирус Сегодня, 09:00
        усилий сотен а то и тыщи специалистов...

        А ЕЩЕ МОЛОКО НАДО И РУБЕРОИД ДЛЯ КРЫШ+СВЕТОФОРЫ НА ПЕРЕКРЕСТКАХ(домой ходить со смены)
        антивирус
  4. isker (Alexandr) Сегодня, 08:35
    в подлиннике -
    "..по завершенні робіт були проведені приймально-здавальні випробування бойових машин за участю представників замовника"
    в переводе с мовы -
    кейс с хабаром за "успешные испытания" был передан лично в руки представителю заказчика...
    isker
  5. gukoyan (Igor) Сегодня, 08:50
    А что там расследовать?
    Машины были не исправны. Акты по-любому подписывали на авось.
    А причины - барахлящий СУО, не работающий стабилизатор и не заряжающий автомат заряжания... И всего делов, обычная халатность.
    gukoyan
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