Итоги недели. «Средства у нас есть. У нас ума не хватает»

Тренеришка под крышей

Не смог досмотреть. УАЗ уехал - позор какой-то. Надеюсь, виновные будут найдены и получат по заслугам.

После "кущёвок"должно слетать всё руководство МВД на местах (с увольнением и лишением званий),а у нас как всегда стрелочника найдут или вообще на тормозах дело спустят.

А если не было камеры на здании, мы бы ничего не узнали.

Давно пора было серьёзно взяться за этих "звездунов", но более строгого наказания заслуживают те работники "органов", которые беззастенчиво поддерживают подонков, таким просто нет места в правоохранительных органа, ведь они фактически такие же бандиты как и этот Грицай.

Украина катит в Крым

Статью писал человек глубоко не умный. Емкость бензобака 50-60 л, разница в цене на бензин 20 р. Стоять в очереди и проходить проверку ради 120 р.? Народ привык отдыхать в Крыму, у многих там родственники, многие построили там минигостиницы.

У кастрюлек не хватает ума даже на элементарную арифметику? Разница в цене за литр 20 рублей, если залить 50 литров в бак, то выгода 1000 рублей, если заполнить еще канистру, то выгода плюс еще 400 рублей.

Совсем хреново на Украине с образованием стало. Впрочем, неудивительно. Случайно не вы делали подсчет на Корреспондент Украина, что Россия будет забивать сваи 24 года?

Очередь из нэзалэжных на приём к клятому агрессору и оккупанту.. . Надо на границе у каждого брать письменную расписку о том, что они признают, що Крым российский, да еще видеосъемку делать. Нет расписки, нет Крыма, загорайте в ЕС, на лазурном берегу или у себя под Жмэринкой, там и заправляйтесь.

Украинская политфлюгерность

Удачи тебе, Евгений Мураев! Не легко же тебе придётся... В этой стране правда-матка лишь до мусорки доведёт. Или до гроба!

Не будьте наивными! Чтобы у нас на Украине оставаться в народных депутатах все эти годы, надо быть высокопрофессиональной проституткой.

И этот орёл - тот же птенец гнезда Кучмы-Ющенко-Януковича: сынок генерального директора АОЗТ «Рапид» (Харьков), торговал оптом нефтепродуктами, занимался финансами. Короче торгаш. Был назначен Януковичем председателем Змиёвской районной государственной администрации, затем нардеп от Партии регионов Януковича, затем (же после майдана) нардеп от Оппозиционого блока. А сейчас переметнулся в партию Рабиновича "Лэхайм" (За жизнь). Не может в нынешней Верховной Раде быть нормальный человек - это видно по принимаемым законам.

А Россия-то согласна восстанавливать? Её-то спросили?

Как бы это восстановление связей не выродилось опять в "Россия должна помочь братскому народу".

Два слова о самой боеспособной армии

держат фронт в 10–11 километров.

Как пафосно..., ну герои не иначе... Домой идите..., ваш фронт, вы и держите. Сами себе создали фронт и держат, сказал бы за чего подержаться можете..., вот за него и держитесь обеими руками...

В Яворове и Бердичеве, получается, америГАДцы готовят мобрезерв для Новороссии... Ну молодцы, приятно это слышать.

Разделили нас вначале по республикам, а теперь уже и внутри наших квазигосударств народ делят. Одна часть народа убивает другую, а третья равнодушно проходит мимо.

Пенсионная реформа – это очень, очень, очень хорошо...

Вообще, того, кто выдвинул это предложение и поддержал, нужно судить, так как это геноцид и грабёж...

"- Кукушка-кукушка, сколько мне жить ?

- Доxрена ещё , иди работай.... "

( слова народные)

У таких как я сейчас и вправду дела самые паршивые. Потому что вставать в ряды навальных это себя не уважать. А терпеть беспредел власти уже нет ни желания, ни возможности. Как просочиться между струйками в ливень? Совершенно нет понимания...

Нужна реальная конструктивная оппозиция без перегибов в виде "вернем Крым", или "вернем СССР". Но проблема в том что нет лидера и объединяющей силы у такой оппозиции, а все кто мог в силу интеллектуальных или личных способностей такую оппозицию организовать предпочитает прагматично включиться в существующую систему и не выражая протестов тихо в ней работать на себя. А на перегибы властей закрывать глаза, как на явление стихийное, вроде грозы летом - ее никак не отменишь, проще зонтик иметь под рукой.

Сбыча мечт

Вот и всё, западное политическое враньё выползло наружу во время чемпионата мира по футболу! Зарубежные болельщики правду увидели своими глазами . Политическая, информационная наша победа друзья.

Ростовчане, наверное, офигели от "просвещённой Европы", ещё никто, кроме швейцарцев, не пытался осквернить Дон...

Мы ТОЖЕ составляем своё мнение о "цивилизованном западе"!..

Почему то всё про западных аборигенов об их мнении о России...Теперь спросите россиян о европейцах.

Немцам ФАТАЛЬНО НЕ ВЕЗЕТ в России и сегодняшнее поражение, тому лишнее подтверждение.

«Лидер» без опозданий

Недавно проходила информация, что из-за отсутствия должного количества доков такой длины, решено ограничиться длинной 140-150 метров и отказаться от ядерной установки, в пользу обычной, что позволит его строить на всех флотах.

Угу, вот только сожалению двигательная должна появляться не к началу строительства корабля, а к началу его проектирования. Неизвестно какие турбины еще выйдут, а от этого зависят и размер и расположение топливных емкостей для обеспечения требуемой автономности, неизвестно какие габариты, а от этого зависят силовые точки крепление в машинном отделении, неизвестно какой мощности, а от этого зависят параметры других частей параметры энергоснабжения и т.д. Можно конечно все потом подгонять и переделывать "по месту", но неужели мучения «Ивана Грена» ничему не научили?

Надо Горшковы строить, а лучше супер Горшковы, ударными темпами. Они нужны уже вчера. И когда их будет несколько десятков, на всех Флотах, тогда можно уже будет задумываться о чистых авианосцах и их охранении такими исполинами как «Лидер». Это штучный товар. А «Горшковы» - рабочие лошадки Флота.

Энный заход на перемирие

Должно что-то решиться после ЧМ. Хочется, чтобы не военным путём...

Не понятно, вообще какой смысл договариваться о перемирии, если они ВСУ все равно не будут выполняться? С таким же успехом можно воду в ступе толочь.

Это таки армия, сидящая в окопах и рядом. В основном.

При каждой попытке реально "повоевать" эта армия каждый раз получала по сусалам. И пока еще, ИМХО, этого не забыла.

Это - карательная армия, а не воюющая.

Немногие в мире могут похвастаться тем же.

Российские самолёты и вертолёты выводятся из Сирии

Надо ждать массированной неприятности в Сирии. Не рановато ли выводить?

Перефразируя поэта: если Россия вывела из Сирии 11 самолётов и вертолётов за неделю, значит, это кому-нибудь нужно…

Поскольку от МО РФ есть только подтверждение о выводе 11 летательных аппаратов и техперсонала, то не будем спешить с выводами. Гроссмейстер никогда не интересуется мнением своих фигур, делая очередной ход в партии.

Целей становится меньше… Естественно. Вот и выводят "лишних"… А что в этом удивительного?

Без слёз не взглянешь?

Основная морская ударная сила РФ — СФ, но, чтобы достать Штаты, основного противника, ему надо пройти Норвегию и Англию. ТФ имеет открытый выход в океан и может свободно достать Штаты, но это такая глухомань: ни кадров, ни техники.

Сдаётся мне, что автор ухватил косвенные аргументы изменения концепции дальнейшего построения флота. Ну действительно, получить такие "аргументы" в распоряжение более чем привлекательно. И даже если РПКСН не подвергнутся "гипермодернизации" с изменением конструктива, а получат "набор конструкторов" для изменения конфигурации вооружения, всё в жилу. 9М96Е — наиболее эффективный вариант для ПВО "Борея" с дальностью и весовыми, отвечающими "зенитному моменту". Иметь возможность "сбросить с неба" основного противника, не рискуя попасть под обстрел даже грядущими гиперзвуковыми штуками, — несомненный стратегический аргумент. Боезапас же этих ракет просто чарующий. Без переделки с использованием модульных контейнеров "Борей" сможет принять до 16 таких ЗУР в шахту от "Булавы". Однако всё же целью для такого "щита" будут всё же ПЛУР в большей степени чем авиация. Но… Предположим, что мы наблюдаем появление нового подкласса кораблей, РПКОП (ракетный подводный крейсер огневой поддержки) для соединения. Наличие защищённой ракетной платформы, способной резко усилить ПВО соединения с использованием средств обнаружения НК, да плюс определённое количество КР на борту — это прямо бонус. Ну и, в принципе, такая концепция открывает возможность использования "Бореев" индивидуально. Необходимо только в те же шахты разместить и противоторпедные системы, усилив "индивидуальную" защиту. Собственная система вооружения — БПЛА подводного старта (опыт есть на тех же 949А). И кстати, на случай, не приведи господи, войны. Что там у нас с ядерными КР, способными стать летающей РЛС на многодневный (если не многомесячный) период? Средства устойчивой связи даже с использованием перископного комплекса, я думаю, — вопрос, решаемый уже сейчас.

Уже стоят на вооружении ТПК для ДЭПЛ и АПЛ под ТА 533-мм с ЗУР от ЗРК Бук 9М317М с АГСН, с дальностью в 50 км.

Подводные зелёные человечки

В свое время подключение к кабелям было любимым развлечением ЦРУ. И вот теперь они испугались ответки…

Зазря показали, как Путин амфору нашел! Теперь он везде прищепки цепляет и слушает, о чем Трамп с Меркель говорят!

Хорошо, что ЦРУ ещё не знает о подводных лодках ФСБ/КГБ в степях Украины, которые могут неожиданно появляться у побережья Америки и загадочно исчезать в фьордах Норвегии… )))

Так звучит более весомо и устрашающе, а если в скобках указывать КГБ, то, действительно, страх обывателя возрастает в разы. "Какие ваши доказательства…" (к/ф).

Враг Америки — её флот

Да, тяжело эсминцам бороздить волны Северного Ледовитого океана… Холодно. И, кроме белых медведей, женщин нет…

А нечего полосатым (или вообще кому-либо, кроме ВМФ РФ), делать во "внутреннем океане" России.

«…формирующемся ударными темпами русско-китайском военно-политическом марьяже».

Да, РФ и Китай не тузы. Или?..

Страшный русский институт

«Китайские СМИ назвали российский "Борей" "самой страшной лодкой в мире"».

Так и хочется ответить, чуть перефразировав Шрека: "Не очень-то вежливо! Нормальная подлодка".

Подлодки в России умеют строить, и не только, опыт огромный! Но главный кошмар для Запада — это их экипажи и боевой дух русских. (В Сирии это показали всему миру.) Даже если одна останется под толщей льдов Арктики и т.д., но за всех нас она отомстит, выбрав момент для удара возмездия… Не дай Бог, конечно, но Россия просто так не сдастся!

Дожили, теперь даже китайцы убеждают… Кто не слепой, уже давно понял, что влияние в мире давно уже перешло к Китаю. США только и остаётся, что кулаками махать. 5-10 лет, и РФ будет придатком Китая, типа как когда-то Китай был придатком США и Ко.

Франкенштейн на выставке

Вопрос спорный,"красавицей" ,"Армату" можно спьяну назвать…

Т-90М намного симпатичнее «Арматы» и других конкурентов будет.

Т-90 — это финальный шедевр классической компоновки и красивое её завершение! Безусловно, дальше пойдут типа "Арматы". Кроме безопасности экипажа, эта компоновка очень удобна для разработки танка-робота. А это, увы, уже не фантастика, а грозно надвигающееся завтра, т. к. живучесть его при условии доведения всех систем управления до рабочего уровня повысится в разы в сравнении с обычным танком! А это, согласитесь, весьма существенно, и очень серьёзная заявка на завтрашний день!

Крюк в пятнадцать километров

Дания потеряет халявную плату за транзит в угоду Штатам, потом будет локти кусать, как Болгария, но будет поздно…

Как бы то ни было, но просто так никто не выступает, это обычная бизнес-практика: делиться надо. Все хотят денежку, привилегий, льгот и т.д. Торговля, она и есть торговля, все хотят свой процент…

Да не-е… Тут все проще: гейропейцы хотят гарантий того, что Россия продолжит кормить америко-гейропейский проект под названием "Украина".

Путин, введи войска!

+100500 Евросоюз опять скукожится в общий рынок с Аллеманией во главе.

Две-три страны ещё смогут договориться, типа Бенилюкса, а больше стран — уже начнётся раздрай, что мы и наблюдаем в ЕС.

Вот Испания принимает иммигрантов. И что? Ходят по улицам, нигде не работают, воруют всё, что только могут. Опасно стало ночью по улицам ходить. А ещё пять лет назад такого не было.

По плохим дорогам НАТО не ездит

Сидите дома и не рыпайтесь, и не будет у вас проблем.

Это европейские дороги их не устраивают! А подумали эти стратеги, что ждало бы их на российских? Километра бы не прошли, даже без малейшего нашего сопротивления! Да и колеса бы покрали в первую же ночь.

Они воочию увидели масштабные переброски российских войск и вооружений с востока на запад, и наоборот. Поэтому им и стало грустно, особенно на опыте последних учений, да и Грузия лишний раз указала на эти трудности.

А зачем им куда-то ехать до ТВД, если он развернётся у них же на месте?

Выход у них только один: поснимать башни с танков и переоборудовать их в мостоукладчики. Тогда, может и доберутся куда-нибудь. Только как при этом воевать будут? Придорожных канав и оврагов у нас предостаточно. И это я ещё поля в весенний и осенний период не упомянул.

Выход проще: просто поснимать башни и заварить погоны. Так по верхам и поползут, пока танков хватит. Километров на 50 одноколейки. Это без учёта тех, кто не удержится и скатится на бок.

В два ряда и закатать асфальтом. Пусть потом следующие подгоняют. Так у нас нормальные дороги появятся.

Тупые. Хоть бы поразмышляли над тем, почему в СССР жестко требовали у конструкторов вес танков не более 46 тонн. Ежу понятно, что ваши коробки размером с дом и весом 70 тонн не смогут вписаться в мосты и разъезды.

* «Средства у нас есть. У нас ума не хватает» – фраза из мультфильма «Зима в Простоквашино»

В социальных сетях и блогах горячо обсуждается инцидент, который произошёл в городе Миллерово Ростовской области. Ранним утром в Миллерово был жестоко избит молодой военный инженер, который находился в городе в служебной командировке для работы над одним из проектов в войсковой части ЮВО.Молодчик многое о себе возомнил. Горячая кровь, природное хамство, мания вседозволенности, помноженные на покровительство местных царьков – в итоге результат тот, о котором теперь известно всей стране. А сколько ещё таких зарвавшихся молодчиков по стране – там, где до бога высоко, до царя далеко, а местная власть считает себя пупом Земли. И ведь часто сходит с рук. А что порождается безнаказанностью – известно прекрасно.С украинской стороны на въезде в Россию (на территорию Крыма) скапливаются сотни автомобилей, которые растягиваются вереницей на несколько километров. Наибольшее число автомобилей отмечено в районе пункта пропуска Каланчак. Поводов для скопления – как минимум два.Очередь автомобилей с территории Украины в Крым рвёт киевские шаблоны. Милый сердцу Херсон и Бердянск почему-то для отдыха многие не рассматривают. И объяснение тому имеется. Автомобили с двойными баками куда лучше смотрятся для украинского владельца на АЗС, где бензин по 44, а не по 64 за литр. Можно за неделю несколько выездов «на курорт» сделать и лишнюю украинскую зарплату наварить. А потом ведь ещё кто-то и расскажет своим внукам, как он лишал «оккупанта» дизельного топлива, чтобы «танки не прошли»...По словам нардепа, представляющего политическую платформу "За жизнь", экономика Украины ежегодно теряет десятки миллиардов долларов от действующих нелепых санкций, народ нищает, тарифы для населения и промышленности растут по указке кредиторов, при этом война продолжается, как продолжается и внешнее управление страной, выстроенное США.Украинские депутаты – такие... депутаты. Сегодня они «кацапов» призывают выжигать атомным оружием, завтра – предлагают дружить с Россией на паритетных началах. В общем, «флюгерность» повышенная – куда политический ветер дунет – туда и поворачиваются. Не исключено, что после завершения всей этой майданной истерии украинские нардепы объявят, что вообще они всегда были за Россию, а своими майданными воплями просто прикрывали любовь к восточному соседу, чтобы никто не догадался...По словам Бутусова, на сегодняшний день украинские бригады укомплектованы менее чем на половину. Из материала:«К концу ротации подразделения на передовой нередко можно увидеть роту в 40 человек, или батальон, в котором 200 человек держат фронт в 10–11 километров».И такого рода сводки практически каждый день. То ротация у них сорвалась, то половина армии разбежалась по хуторам, то кто-то «по синьке» провалился в подтопленный окоп и нечаянно геройски «загинул». Однако эта «лучшая армия отдельно взятого континента тем не менее продолжает делать своё грязное дело – палить по школам, больницам, жилым массивам и объектам транспортной инфраструктуры. Кто остановит?Либеральные издания одно за другим публикуют графики проведения в разных регионах страны митингов всех тех, кто собирается поднять немного (или много) рейтингового пиара на анонсированной правительством пенсионной реформе в виде повышения возраста выхода на пенсию. Собираются митинговать активисты-навальнисты, активисты-коммунисты и псевдокоммунисты, онижедети, ультралибералы, кремлеботы-антикремлеботы, белоленточные несогласные и прочие, прочие, прочие.О пенсионной реформе, как выясняется, либо хорошо, либо ничего. А раз уж заговорили – значит хорошо.Ура, товарищи! На наших с вами глазах вершится история. Работающих людей в стране будет больше, пенсионеры станут богаче, экономика начнёт расти по 10, да что там по десять – по 25, процентов в год. Да что там в год – в квартал!Посему предлагаем уже сейчас скинуться всем народом – и отлить из чего-нибудь... памятник нашему правительству. Кто-то там в своё время говорил – «отлить из гранита». Что ж, сказано – сделано. Будем отливать из гранита!В средствах массовой информации и социальных сетях публикуются отзывы иностранных болельщиков об их пребывании в России во время Чемпионата мира по футболу. Турнир только набирает обороты, а эмоции уже зашкаливают. И радует, что для многих они в первую очередь положительные.Чемпионат мира в России перевалил на стадию матчей на вылет. Сегодня в одной восьмой финала играет наша сборная. Лужники. Москва. Эээх, а вдруг всё-таки чудо: Иньеста выходит с несварением - срезка испанцев в свои ворота – гол! Ошибка бригады арбитров, включая арбитров на видеоповторе, в пользу России – гол! Испанцы расстраиваются и после первого тайма не выходят из раздевалки – техническое поражение 0:3.Или всё-таки, товарищи футболисты, сами, своими силами, насколько сможем – при родном стадионе и без глупых ошибок.Один из важнейших и интереснейших проектов отечественного военного кораблестроения – эсминец типа «Лидер». Пока он находится на ранних стадиях, но уже в ближайшем будущем должно стартовать строительство головного корабля новой серии.Любая информация о задержке по тому или иному военно-морскому проекту или по отказу от его реализации не может оставлять равнодушным. Особенно печально всё выглядит, когда изначально всё преподносится с помпой, а затем спускается на тормозах. Хотелось бы верить, что в этом случае ничего подобного не произойдёт, и ВМФ РФ получит «Лидера» в срок.Оперативное командование ДНР сообщает о резком обострении ситуации на азовском направлении. Украинские силовики подвергли обстрелу территории ДНР в районе населённого пункта Коминтерново. Под обстрелом оказались Ленинское и Саханка. В общей сложности было выпущено 25 мин калибром 120 мм. Также применялись вооружения боевых машин пехоты, гранатомёты и «стрелковка».На неделе стороны конфликта на Донбассе в очередной раз обменялись информационными любезностями. В ЛДНР рассказали как крошили укроп, в ВСУ пели дифирамбы самим деле, объявляя, как расправлялись с «ворогом» на передовых позициях. Обозвав друг друга террористами и оккупантами, ушли на выходные. А с 1 июля, говорят, очередное перемирие... Школьное было, пасхальное было, хлебное – тоже было. Главный вопрос, через какое количество минут новый вариант перемирия нарушат в этот раз?Со ссылкой на российское военное командование ТАСС опубликовало информацию о ситуации с авиапарком ВКС РФ в Сирии. В материале информационного агентства утверждается, что за неделю с территории Сирийской Арабской Республики на аэродромы базирования в Российской Федерации выведены 11 различных летательных аппаратов. Речь идёт о боевых самолётах и вертолётах.Разумеется, это не значит, что Россия совсем ушла из Сирии. Уже на следующий день агентство «Рейтер» со ссылкой на неназванные источники выдало материал, в котором говорится, что авиация ВКС РФ впервые нанесла удары по позициям боевиков в южных провинциях Сирии: в районе Голанских высот. «Рейтер» утверждает, что в общей сложности по боевикам было нанесено не менее двадцати ударов.Кстати, не спит и сирийская армия. 25 июня сообщалось, что армия Сирии начала масштабное наступление на позиции террористов на юге. 4-я механизированная дивизия САА начала наступление в направлении административного центра провинции Дараа (одноимённому городу). Массированным ракетным ударом с применением установок Golan-1000 были смяты передовые позиции боевиков «южного фронта».Что касается вывод техники, тот тут можно было предположить, следующее: к примеру, авиационная техника выведена в Россию для ремонтных работ. Но обращает на себя внимание следующая ремарка: «Боевые самолёты совершали перелёт своим ходом». Значит, о выявлении неисправностей речь не идёт.Обращает на себя внимание и другое сообщение: в Россию, в пункты постоянной дислокации, вернулись военнослужащие из лётно-технического звена ВКС РФ, которые последнее время находились на аэродроме Хмеймим и обслуживали ту самую (ныне выведенную) авиатехнику.Возможно, вывод проводится из-за изменившейся ситуации в САР: удерживать крупное авиакрыло ВКС РФ на сирийской территории нецелесообразно, ведь правительственные силы в стране побеждают.Взглянуть на количество «Оскаров-II» (название дано в кодификации НАТО) в строю предлагает аналитик Е. Даманцев. В составе Северного флота ВМФ России их лишь три, а Тихоокеанского флота — две! Ситуация не из приятных, делает специалист вывод.Возможно, сей негативный расклад изменится с началом серийного производства перспективных малошумных противокорабельных и противолодочных ракетоносцев 5-го поколения класса «Хаски». Они предназначены как для уничтожения подлодок «Вирджиния», «Эстьют» и «Огайо» с помощью противолодочных управляемых ракет 91РЭ1 «Калибр-ПЛ» с радиусом действия 50 км и скоростью на воздушном участке траектории в 2700 км/ч, так и для нанесения ударов по надводным и наземным целям посредством ПКР 3М22 «Циркон» и 3М14К «Калибр-ПЛ» соответственно. Кроме того, предусматривается использование новых звукопоглощающих материалов на основе композитов в покрытии корпуса судна. Наиболее же подвижные и громкие механизмы энергетической установки разместят на многоярусных амортизационных платформах улучшенной конструкции. Эти конструктивные особенности должны превратить «Хаски» в ещё более опасных и малошумных подводных охотников, нежели «Virginia Block V». Вот только перспективы скорой реализации нового проекта санкт-петербургского морского бюро машиностроения «Малахит» находятся сегодня в состоянии полной неопределённости…«Российская угроза» стала краеугольным камнем американской политики. Она является «обоснованием» сверхрасходов. Сегодня администрация США, используя давний страх, взялась запугивать американцев русскими «волчьими стаями», орудующими у американских берегов. Целью российских подводников якобы являются трансконтинентальные подводные кабели связи, связывающие США с ЕС и другими странами. По сообщениям американских СМИ, на этот канал связи приходится 95 процентов обмена информацией, посредством которого США ежедневно проводят финансовые операции, оцениваемые в 10 триллионов долларов.Кто же орудует под водой? Что за продвинутые русские шпионят так далеко от Родины?По-видимому, это передовые отряды ФСБ. Да-да. Именно так считают лица американской администрации.Всю ответственность за «подводную охоту» американские должностные лица действительно возложили на ФСБ. Однако тут есть большая неувязка технического характера. Примерно с такими неувязками одно время сталкивалась Джен Псаки из Госдепа, когда её атаковал вопросами корреспондент Мэтт Ли. Впрочем, нынешняя неувязка серьёзнее. Это не какая-нибудь там кремлёвская «карусель» на русских псевдовыборах.В распоряжении ФСБ нет подводного флота, а зоной её ответственности является территория России. Разведкой в дальнем зарубежье занимаются ГРУ ГШ ВС РФ и Служба внешней разведки.Почему же Белый дом упоминает ФСБ?Всё просто: таким образом в головы американцев закладывается доза былого страха перед всемогущим советским КГБ, памятным по холодной войне. Про СВР телезрители и не слышали, да и ни к чему им тонкие нюансы.Кроме того, с аббревиатурами ФСБ и КГБ ассоциируется Путин. И это значит, что страх граждан можно умножить примерно на десять. Шутка ли: люди Путина у берегов Америки! Подводные зелёные человечки!Командующий военно-морскими операциями ВМС США, полный адмирал Джон М. Ричардсон сделал любопытное заявление. Оно было опубликовано на портале Defensenews.com в статье «ВМС США сыты по горло боевыми дежурствами по ПРО». Он накинулся с критикой на «священную корову» американского МО и ВПК — на вбухивание денег в бесполезную дыру под названием «американская ПРО». Ричардсон заявил, что корабли надо «разгрузить от задач боевого дежурства по ПРО, переложив задачи на наземные системы в ближайшие же 10 лет».По сути, адмирал Ричардсон попытался подкинуть широкой публике следующую мысль: мол, пусть на берегу страдают всякими ПРО-глупостями, пусть даже страдают и моряки, но именно на берегу (наземные "Иджисы" обслуживают флотские).Генерал ВВС США К. Лемэй в свое время сказал: "СССР всего лишь наш противник, а наш настоящий враг — это флот". Со стороны флотских не последовало ответного афоризма лишь потому, что сказать было нечего.Китайские СМИ охарактеризовали российские подводные лодки проекта 955 "Борей" как ночной кошмар для США. Журналисты КНР считают, что залповый пуск четырех ракет "Булава", по мощности эквивалентный взрыву 160 ядерных бомб, является ответом России на рост численности американских войск в Восточной Европе.По мнению журналистов Ifeng.com, российские субмарины обладают "страшным оружием" — межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава" Р-30 в количестве 16 штук, а также 12 торпедными аппаратами в носовой части субмарины, способными запускать как торпеды, так и противокорабельные ракеты. Аналитики отмечают также, что МБР "Булава" была спроектирована в том же институте, где создавался российский "Тополь-М".Такой вот страшный русский институт. То «Тополя» вырастит, то «Булавой» пригрозит огреть. Чем больше вороги наседают, тем быстрее думают в том институте…На выставке "Евросатори-2018" большой резонанс вызвал странный бронеобъект под названием Euro Main Battle Tank (EMBT), представленный франко-немецким консорциумом KNDS. «Напоминал он продукт противоестественных сексуальных отношений немецкого танка "Леопард-2" и французского "Леклерка", да, собственно, таковым и является, — комментирует выставку аналитик Я. Вяткин. — Противоестественных потому, что оба объекта — мужского пола, а не как в известной частушке времен Великой Отечественной про "танк танкетку полюбил, в лес гулять ее водил". Также он напомнил работы известного биотехнолога 19 в. д-ра Виктора Франкенштейна и его исторического прототипа из века 17-го, который реально пытался создать живого человека из частей трупов. Со вполне предсказуемым результатом. В данном случае результат примерно такой же».Стало быть, заметим, европейские чудовища горят желанием конкурировать с русской красавицей «Арматой».И действительно, чудовища! Процесс создания новой машины схож с биологическим делом доктора Франкенштейна. Бронеобъект EMBT состоит из корпуса "Леопарда", к которой прилеплена башня от "Леклерка". При формировании этакого гибрида случились проблемы, и незащищенный погон башни пришлось приподнять. Кадавр стал выглядеть совсем странно и потерял часть защиты.Премьер-министр Дании Л. Л. Расмуссен выступил с неожиданным заявлением. По его словам, правительством Дании уже подготовлен и внесён в парламент законопроект, который позволит наложить «вето» на реализацию проекта трубопровода «Северный поток 2». Или, по меньшей мере, задержать реализацию проекта. Также премьер призвал другие страны Евросоюза провести дополнительный анализ всех рисков, связанных с новым маршрутом поставок газа из России и роли Украины в качестве транзитёра газа.Чего добьётся Дания? Обхода?Обход Дании (участка морского дна у одного из принадлежащих Дании островов на Балтике) составит 15-20 километров. Весь же морской участок трубопровода протянется более чем на тысячу километров. И что такое пятнадцать километров на этой линии? Корректировка маршрута может занять пару недель. Ну, надо накинуть ещё месячишко на бюрократизацию процесса и непременные «заявления» разных политиков в ЕС, связанные с согласованием изменённого маршрута. Проект это не остановит, а вот Дания лишится так называемой платы за дно от России.Италия наконец-то обрела новое правительство. Сформировали его две партии, относящиеся к лагерю евроскептиков. Партия «Пять звезд», которую считают популистской партией левого толка, и «Лига Севера», исповедующая зачастую совершенно противоположные взгляды на многие актуальные вопросы современной экономической и социальной повестки, смогли каким-то чудом договориться, повергнув в шок не только саму Италию, но и европейские бюрократические круги. Неудивительно: ведь одна из важнейших точек соприкосновения между этими партиями — резко отрицательное отношение к миграционной политике ЕС!Brexit Великобритании, финансовая катастрофа Греции, миграционный кризис, сильное политическое брожение в Италии — это и многое другое потихоньку подтачивает Евросоюз, превращая его в тяжело больной организм, помочь которому сможет только срочная терапия. Скоро из Европы послышится: «Путин, введи войска!», а европресса вместо русофобии и «аннексии Крыма» станет пропагандировать зелёных человечков и русский мир.«Washington Post» пишет о предварительном анализе натовских военных учений на территории Прибалтики и Польши. В материале со ссылкой на офицеров американской армии говорится о выявлении существенных трудностей, которые могут стать критическими в случае реального вооружённого конфликта на указанных выше территориях. Отмечается, что трудности у натовских войск возникли уже на этапе переброски сил и средств в районы проведения маневров. Даже передовые подразделения не смогли уложиться в плановые показатели при переброске в восточные области Польши. Причиной называется «не соответствующая нормам транспортная инфраструктура». Натовцам не подходят ни узкие дороги, ни мосты, которые не рассчитаны на массу современных танков.Всё это означает одно: шансов победить в Прибалтике у натовской военщины нет. Чтобы «спланировать» противостояние пресловутой российской угрозе, натовцам пришлось бы перестроить всю транспортную инфраструктуру стран Прибалтики, а заодно и Польши. Теперь понятно, почему поляки столь страстно зазывают к себе американскую армию — и даже готовы раскошелиться на содержание базы.Кстати, президент Трамп мечтает о создании большого числа рабочих мест для американцев. Чем не работа — строить дороги и мосты для литовцев и поляков?