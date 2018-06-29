11:53 29 июня
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СМИ: РЖД готовит сокращение более 40 тысяч сотрудников

Одна из крупнейших государственных компаний объявила о планах по «повышению уровня благосостояния сотрудников». Речь идёт о госкомпании РЖД, о планах руководства которой сообщает информационная служба РИА Новости. В материале рассказывается о том, как управление компанией собирается упомянутое благосостояние российских железнодорожников повышать.

Как выясняется, основной вектор такого повышения – сокращение персонала. Причём, если верить сообщению РИА Новостей, сокращение весьма существенное.

Так, отмечается, что в течение ближайших 6-7 лет РЖД урежет свой персонал на 42 тысячи сотрудников (это более 5 процентов всего кадрового состава компании).


Добавлено, что численность штата планируется сокращать за счёт «перераспределения трудовых ресурсов и внедрения новых технологий».
При этом отмечается, что к 2025 году средняя зарплата в госкомпании (в связи с сокращением численности сотрудников) вырастет с нынешних 55 тысяч рублей до 80 тыс.

СМИ: РЖД готовит сокращение более 40 тысяч сотрудников

Фото 2017 года


О том, будут ли предоставлены рабочие места тем самым сокращаемым 42 тыс. сотрудников РЖД, в материале не сообщается. Как не сообщается и того, не подстегнёт ли массовое сокращение в отрасли рост безработицы в стране в целом.

На этом фоне стоит обратить внимание на заработные платы футболистов в клубе, который курирует РЖД. Речь о ФК «Локомотив». Стоимость многих игроков команды, ставшей чемпионом России в 2018 году, составляет по несколько миллионов евро. Мануэл Фернандеш – около 5,5 млн евро. Эдер – 3,5 млн евро. Антон Миранчук – 8 млн евро. Гильерме – около 3 млн евро. Отсюда – зарплаты точно не 55 тыс. рублей в месяц. Коснётся ли сокращение в РЖД и рядов чемпиона России по футболу?

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 98

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  1. Logall (Александр) Сегодня, 08:51
    Одна из крупнейших государственных компаний объявила о планах по «повышению уровня благосостояния сотрудников».
    Здравствуй, родная страна! Люди наверное на поездах меньше ездить стали? На самолёты пересели? Или вообще выезжать перестали?
    И немного о наболевшем:
    стоит обратить внимание на заработные платы футболистов
    Я бы ещё за управленцев вспомнил!
    VisaSam.ru/russia…zarplata-rzd.html
    Сколько зарабатывает руководство РЖД. Зарплата главы РЖД по нынешним меркам считается фантастической. Предыдущий руководитель ОАО в день зарабатывал до 1 млн. 300 000 р...
    Сколько это в пенсиях? В день!
    средняя зарплата в госкомпании (в связи с сокращением численности сотрудников) вырастет с нынешних 55 тысяч рублей до 80 тыс.
    Ну да, работяги получат те же зарплаты, а руководству поднимут. И средний заработок увеличится...
    Logall
    1. Chertt (Алексей) Сегодня, 08:55
      На этом фоне стоит обратить внимание на заработные платы футболистов в клубе, который курирует РЖД

      Очень "дешевый" попПулисткий пассаж, -смазал всю статью. Автор еще бы о "детских садиках для беременных пенсионерах" вставил
      Chertt
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 09:15
        Почему дешевый...Оптимизировать так всех...Посмотреть кто сколько стоит и стоит ли вообще он таких бабок.Я даже не о футболистах..
        Цитата: Chertt
        На этом фоне стоит обратить внимание на заработные платы футболистов в клубе, который курирует РЖД

        Очень "дешевый" попПулисткий пассаж, -смазал всю статью. Автор еще бы о "детских садиках для беременных пенсионерах" вставил
        210окв
        1. Chertt (Алексей) Сегодня, 09:21
          Цитата: 210окв
          Оптимизировать так всех..

          Так я ж, за любую революцию (идеальный оптимизатор). Только страну жалко
          Цитата: 210окв
          Я даже не о футболистах.

          А вот о футболистах, я бы с вами согласился.Терпеть профессиональный спорт не могу, только энтузиазм любителей
          Chertt
        2. raw174 (Равиль) Сегодня, 10:55
          Цитата: 210окв
          Оптимизировать так всех...

          На мой взгляд, так вообще нужно запретить компаниям с серьёзным гос участием все эти непонятные расходы на футболистов, теннисистов и прочих спортсменов. На кой этот Локомотив кормить, ведь з\п футболистов - не основная статья расходов...
          raw174
    2. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 09:09
      Цитата: Logall
      Я бы ещё за управленцев вспомнил!

      Я, вот, тоже подумал, что сокращать будут среднее звено и ниже. А кол-во "замзамычей" только увеличат.
      Avis-bis
      1. Logall (Александр) Сегодня, 09:20
        Цитата: Avis-bis
        А кол-во "замзамычей" только увеличат.

        У нас в стране целая социальная п̶р̶о̶к̶л̶а̶д̶к̶а̶ прослойка образовалась, каста - "замзамычи"! Паразитическое образование: пользы никакой, а вреда... Высасывают из предприятий деньги тех, кто их действительно зарабатывает - РАБОТЯГИ!
        Logall
        1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 09:39
          Цитата: Logall

          У нас в стране целая социальная п̶р̶о̶к̶л̶а̶д̶к̶а̶ прослойка образовалась, каста - "замзамычи"!

          Я и говорю...
          Avis-bis
        2. MPN (Павел) Сегодня, 09:59
          Ну вот и как этим 40 000 без работы до 65 лет (до пенсии дожить? Где блин рабочие места? Правительство АУУУ! angry
          MPN
          1. электроОлег (Олежище) Сегодня, 10:05
            Какие ещё рабочие места? Выгнать всех, чтоб не доработали до повышенного пенсионного возраста, а потом по этой причине пенсии нахрен лишить! Таков их гадкий план!
            электроОлег
            1. MPN (Павел) Сегодня, 10:09
              Дело в том, что при таком раскладе не только от пенсионеров избавятся, так еще и детей до совершеннолетия не на что растить... sad
              MPN
              1. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 11:02
                Социально ответственные.
                С перенаселением Земли борются.
                kakvastam
            2. АнГиНа (Андрей) Сегодня, 10:50
              Можно коварно сесть в тюрьму: корми Родина!
              АнГиНа
          2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 10:28
            Цитата: MPN
            Ну вот и как этим 40 000 без работы до 65 лет (до пенсии дожить? Где блин рабочие места? Правительство АУУУ! angry

            Правительство на другой планете живет, родной. Салют Паш!
            sabakina
            1. MPN (Павел) Сегодня, 10:45
              Цитата: sabakina
              Правительство на другой планете живет, родной. Салют Паш!

              Привет Слава! hi Задолбали уже эти инопланетяне... yes
              MPN
              1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 11:17
                Цитата: MPN
                Привет Слава! hi Задолбали уже эти инопланетяне... yes
                Паш, так РЕН ТВ давно уже во все колокола звонит, утверждая, что они среди нас. Прилетают с инспекцией посмотреть, вымерли мы или нет?
                sabakina
                1. MPN (Павел) Сегодня, 11:25
                  Цитата: sabakina
                  Прилетают с инспекцией посмотреть, вымерли мы или нет?

                  То то мне кажется, что у Медведева хвост есть..., раньше думал, что это у него зад пухнет от недоедания на гос харчях.. belay . wink
                  MPN
        3. RaptorF22 Сегодня, 11:10
          Вообще-то они Гномики wink
          RaptorF22
      2. Диванный эксперт (Евгений) Сегодня, 10:09
        Работаю в автостопах на севере, в конце 13 года сдал на 5й разряд, сдавал вместе с блатюками( племянник замзамыча по приборам безопасности, и пасынком нашего начальника участка) им дали а мне нет..хотя я потомственный железнодорожник.. и срочную службу прошел в жд войсках. И зп в 55к с учетом северных надбавок никогда не было на руки 30к выходило. Работал на кп алсн напарника отобрали.. и еще почти всех пенсионеров выгнали которые ремонтировали аппаратуру алс, так теперь еще и эту аппаратуру туда сюда шлем для ремонта, учитывая что дксв весит 23кг и ук 11кг, так отправляют по 3 комплекта.. и переработку не платят.. конченные слов нет.. пенсионеры которых на пенсию отправили замену себе не приготовили.. из молодняка никто ничего не шарит, расти дают тем кто лижет хорошо, ставки 8-х разрядов отдают в дирекцию, хотя надо их отдать тем кто на кп алсн работает.. слов просто нет. Одни маты..
        Диванный эксперт
        1. Диванный эксперт (Евгений) Сегодня, 10:16
          А еще как проходят селекторные совещания, так сразу понял какой культурный уровень у начальников и замзамычей. Одни маты оскорбления, благо я в них не учавствую)) один раз начальника эксплуатации завуалированно на причинных местах таскал:) вся дежурка эксплуатации ржала как кони:) спасибо вам дорогие участники ВО за ваши комментарии, благодаря вам научился использовать наш великий язык :)
          Диванный эксперт
        2. RaptorF22 Сегодня, 11:13
          Это Россия wink А где же Они Запутинцы wink Опять плохой Госдеп виноват? wink Где же эти Голованы и прочие вопящие о стабильности? good
          RaptorF22
        3. prapor55 (Александр) Сегодня, 11:26
          Привествую Вас на Зап.Сиб.у нас слесарей перевели в стм сервис сам не интересовался,разряды как в ржд остались?
          prapor55
    3. майор Юрик (Юрий) Сегодня, 09:12
      Привет,Саша hi У меня жена всю жизнь на железке работает, разброс зарплат начальства и работников на порядок , а то и больше. Спец в управлении дороги получает 35-38 тыс, и это в Питере! Работы как грязи, не разгибаясь, т.к. один человек делает работу за 3-4 чел. Главная забота это содрать побольше тарифов за перевозки и денюшку в кубышку и на понты. Жлобство и хамство ,по отношению к подчиненным это всегда был фирменный знак железных дорожников. На маленьких станциях работники до ветру ходят на фанерное очко в лесу,на биотуалеты ржд не разориться. Короче очередная бредятная статья про то ,как у ржд всё ништяк,угу, помоище ещё то....! negative
      майор Юрик
      1. Logall (Александр) Сегодня, 09:14
        Юрий, приветствую hi !
        Цитата: майор Юрик
        Жлобство и хамство ,по отношению к подчиненным это всегда был фирменный знак железных дорожников.

        Не только РЖД, во всех госкомпаниях такая тенденция прослеживается: в энергетике в частности...
        Logall
        1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 09:18
          СМИ: РЖД готовит сокращение более 40 тысяч сотрудников
          - всех на пенсию досрочно ? класс ! слава Путину !
          Дедкастарый
          1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 09:36
            Будет, не будет сокращения? Откуда известно???
            Одно плохо, такое могёт быть, в принципе уже бывало и есть.
            Сокращение под видом оптимизации, улучшения и т.п. .... капитализмь проклятый!
            Добавить пенсионные "хороводы" и вот он повод для возмущения и даж бунта (как власти это назовут!) .... хотя, люди просто хотят социальной СПРАВЕДЛИВОСТИ .... права на нормальную работу и нормальную жизнь!
            А этого у нас нет и не предвидится! Капитализьм проклятый, звериный его оскал во всей "красе"!
            rocket757
        2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 09:41
          Logall (Александр) Сегодня, 09:14
          Не только РЖД, во всех госкомпаниях такая тенденция прослеживается: в энергетике в частности...

          В энергетике до оптимизировались! Теперь по абонентам даж уборщицы с бухгалтерами ходють, с счётчиков показания снимают! Скоро по столбам начнут лазить ... нормальных электромонтёров на такой дикий режим работы, с такой оплатой, не найдёшь!
          Зато зам-замов хоть отбавляй! В верхних конторах конечно, в низовых таких и нет считай ... если начальника нет, подпись поставить не у кого!!!
          rocket757
          1. Logall (Александр) Сегодня, 09:50
            Цитата: rocket757
            нормальных электромонтёров на такой дикий режим работы, с такой оплатой, не найдёшь!

            А мы-энергетики ушли из-под "попечения" гос-ва! Теперь во благо коммерсантов трудимся... Эти люди умеют платить по труду и участию. Они умеют считать убытки из-за потери сотрудника на котором "висит" предприятие... Вот и платят, но не везде опять-таки. Но где не платят люди не держатся либо работают сомнительные "специалисты".
            Logall
            1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 10:55
              "Бегут" наши энергетики на заработки, туда где они ЕСТЬ! У нас на месте всё кисло .... впрочем у газовиков, водопроводчиков и многих прочих не лучше!
              Периферия однако, начальство хотить жить в шоколаде, а работяги\спецы у них, типа сами собой появятся и за копейки работать будут! Потому и горит МНОГОЕ, взрывается, потому как за копейки работают дилетанты или того хуже, неучи ....
              rocket757
      2. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 10:49
        Цитата: майор Юрик
        Главная забота это содрать побольше тарифов за перевозки и денюшку в кубышку и на понты.

        Сейчас стою на погрузке. Груз запихали,пошел оформлять документы.. получатель на Чукотке,транзитом через Архангельск.До порта я на авто,потом морем..и это выходит дешевле чем на ЖД. Причем получатель карьер и доступ к ЖД имеет,но отправляет морем... Этожь какие тарифы на РЖД,что даже такой составняк дешевле выходит?
        dvina71
        1. майор Юрик (Юрий) Сегодня, 11:04
          Геннадий hi , тарифы на ж.д. перевозки это священная корова для ржд! Как они формируются, по какому принципу известно только Правительству РФ. Самая дешевая перевозка это водой, потом авто, а там где нет воды и дорог безраздельно над златом правит железка, и пофиг им слезы отправителей. Куча посредников, шальных поборов за подачу-уборку вагонов, использование погрузочно-выгрузочных путей и устройств, оформление документов и проч. придумки менагеров от ржд. negative
          майор Юрик
          1. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 11:08
            Цитата: майор Юрик
            Куча посредников, шальных поборов за подачу-уборку вагонов, использование погрузочно-выгрузочных путей и устройств, оформление документов и проч. придумки

            Ну чтож..спасибо добрым людям,что нас без работы не оставляют...
            dvina71
          2. asiat_61 (игорь) Сегодня, 11:39
            Ещё пешком.
            asiat_61
    4. Starover_Z (Юрий) Сегодня, 10:08
      Цитата: Logall
      Люди наверное на поездах меньше ездить стали? На самолёты пересели?

      Просто это значит, что в Управлении засели д~эффективные менахеры, а не ж.д. профессионалы !
      Не они шпалы меняют в любую погоду и не они занимаются автоматикой и сигнализацией вдоль путей и подвижной состав не ремонтируют.
      А приведённая фраза точна до последней буквы для Ж.Д. Молдовы ! 2,5 пассажирских состава проезжающих через Украину, 2 границы, 4 таможни по ночам ! На самолёте чуть дороже, зато в несколько раз быстрее ! А "современные" управленцы везде одинаковые.
      Starover_Z
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 10:56
        Эт точно! Если где то начинают заправлять манахеры, дело дрянь .... а то и полная хана!
        rocket757
    5. Бар1 (Тимур) Сегодня, 11:08
      ну да 40тыс. человек будут по нолям получать,а остальные 50-80тыс.р. А чё забыл упомянут о верхнем руководстве ржд? там тоже будет сокращение или сокращение зарплат? Надо бы посмотреть сколько верхних манагероф и сколько на них бабла уходит,а то не статья ,а так -.
      Бар1
  2. Владивосток1969 (Сергей) Сегодня, 08:54
    "Оптимизация" в действии.
    Владивосток1969
    1. Chertt (Алексей) Сегодня, 08:57
      Цитата: Владивосток1969
      "Оптимизация"

      А вам именно слово "Оптимизация" не нравится, или мысль какая есть wink
      Chertt
      1. Владивосток1969 (Сергей) Сегодня, 09:01
        Кому предназначено,тот мою мысль понял.Вы можете пройти стороной. hi
        Владивосток1969
  3. kebeskin (Алексей) Сегодня, 08:55
    Футболистам исключительно зарплату повысят за счет сокр работников.
    kebeskin
    1. asiat_61 (игорь) Сегодня, 11:41
      Ну а если не 11 , а 7 , во у них попрёт.
      asiat_61
  4. gukoyan (Igor) Сегодня, 08:56
    Что-то совсем фигово раз такие перестановки.
    А зп футболистам кривоногим и чиновникам тупоголовым не хотят порезать? Это же будет большое вливания бабосов в казну!
    Всё против простого люда, аж тошно.
    gukoyan
  5. spirit (spirit) Сегодня, 08:57
    Ну босам РЖД тоже хочется шубохранилеще как у кореша гаранта Якунина. Так что нужно автоматизировать работу,ну тоесть что делали 2 будет делать 1 за теже деньги)
    spirit
  6. проходящий (Андрей) Сегодня, 08:58
    Воооот,Воооо она эффектность правительства .Увеличить пенсионный возраст,задрать налоги,по сокращать госструктуры.Сейчас выгонят, как раз предпенсионный возраст. Поднимут рентабельность и продадут "Вексельбергам". Ура нашей власти drinks
    При падении уровня жизни, драйверами должны быть, как раз гос предприятия.
    Наверное на продажу
    проходящий
    1. zapfen (Толик Петров) Сегодня, 09:09
      Ну обещали же рывок.
      zapfen
      1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 09:36
        грядёт плохое,страшно за детей и внуков. recourse
        Дедкастарый
  7. Blue Fox Сегодня, 09:00
    Так, наверное, средняя зарплата 55 тыр., это как раз среднее арифметическое от ЗП футболёра и до последнего сигнальщика из ремонтно-эксплуатационной бригады.
    Blue Fox
  8. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 09:01
    О то ж. У наших новоявленных менеджеров, с оксфордами и гарвардами, на большее мозгов не хватает, как только оптимизировать и сокращать людей, да вводить новые налоги. Средняя зарплата 55т у них. Вы пойдите поговорите с работниками РЖД, они вам расскажут, сколько они получают.
    vladimirvn
    1. Диванный эксперт (Евгений) Сегодня, 10:29
      На руки выходит 33 максимум по 4му разряду, выполнял работу по 8му когда на кп алсн работал, сейчас работаю на плановом ремонте. Разницы не заметил, зато нервы целее
      Диванный эксперт
      1. prapor55 (Александр) Сегодня, 11:42
        9 разряд за май 159 часов 13800 аванс+42862 -5314 оплата мед.комиссии-это с полной премией повезло. июнь 192 часа но премии уже нет.
        prapor55
  9. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 09:02
    И всё это подаётся как "долгосрочная программа развития компании" РЖД. Обычно когда компания развивается - набирают новых сотрудников.
    После выборов все "ведомства" как с цепи спустились. Просто ни дня без "непопулярных решений".
    Что же будет дальше? "Огласите весь список, пожалуйста..." : belay
    samarin1969
    1. проходящий (Андрей) Сегодня, 09:32
      Что же будет дальше? "Огласите весь список, пожалуйста..."

      Извините! но по моему, уже хватит решений. К зиме, люди и так будут "жестко" выживать, привет 90.
      Наверное, еще рубь уронят ,ну что б, не надеялись на улучшения
      проходящий
    2. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 09:42
      Если будут строить скоростную ЖД Москва - Пекин, то работников набирать придётся.
      Вадим237
      1. Диванный эксперт (Евгений) Сегодня, 10:57
        А кто будет строить, знаете? Не русские точно.. киргизы будут строить, какие новые рабочие места? Дешевле джамшутов с равшанами привезти из солнецного таджикистонама:)
        Диванный эксперт
      2. 76rtbr (сергей) Сегодня, 11:15
        посмотрите кто работает на окнах по замене жд полотна , одна средняя азия и китайсы , это реальные факты на ДВЖД !!! та и набирают гастралёров а не своих
        76rtbr
        1. Диванный эксперт (Евгений) Сегодня, 11:29
          В вихоревке в нечетном парке 2 пути заменили, ни одного русского не видел, только шч подключали сцб, были русские
          Диванный эксперт
      3. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 11:53
        работников набирать придётся

        В Китае, однозначно. Эти ребята свой интерес понимают, а нашим - лишь бы ничего не делать.
        Московское метро скоро китайцы копать будут, и это подаётся как офигенное достижение.
        kakvastam
  10. космонафт (космонафт) Сегодня, 09:03
    буржуи внаглую плюют в харю простому народу.не пойму,специально провоцируют что ли на не хорошее?
    космонафт
    1. AUL (Александр) Сегодня, 09:48
      ,специально провоцируют что ли на не хорошее?
      Думаю, что специально. Спровоцируют в каком-то регионе или в какой-то отрасли беспорядки, и тут наша доблестная росгвардия им растолкует, что к чему. Жестко и показательно. Чтоб другим неповадно было. И под это дело дополнительно гайки закрутить.
      AUL
  11. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 09:03
    Так подобные сокращения не только в РЖД произойдет, произошли сокращения в ФГУП Росморпорт тож с целью оптимизации, причем сокращаются работники в Управлениях подчиненные филиалам, а не посредственно в филиалах сокращения не ведутся, наоборот за счет сокращений мест в Управлениях, увеличивается количество единиц в Филиале, который руководит Управлениями..А отчетность о сокращении мест подается в Центральный аппарат в Москву, как общая мол по филиалу сократили столько-то, столько-то.
    parusnik
    1. 9PA (Евгений) Сегодня, 09:10
      Гнать рждшников
      9PA
      1. Улиточник N9 (Улиточник) Сегодня, 09:41
        Программа создания "25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест" объединенная с программой "повышения благосостояния населения" усиленная программой "борьбы с бедностью, сокращения бедности в 2 раза"-в действии. Главное -"проголосовали" "правильно".....
        Улиточник N9
      2. Леший1975 Сегодня, 11:26
        Цитата: 9PA
        Гнать рждшников

        Может кого другого уже пора гнать? Повыше?
        Леший1975
  12. Odissei (Юрий) Сегодня, 09:15
    Ну надо же )))))сам работаю на железке , первый раз слышу про зарплаты в 55 тыщ )))))) может у начальства да , но не у рабочих.... Сокращения давно уже идут ... называется это оптимизацией ...Лучше бы себе сократили оклады , так называемые управленцы ...на железке сплошное очковтирательство...Интересно как это будет при нынешней пенсионной реформе...Медкомиссия каждый год , как в космос... вот и повод для сокращения )))
    Odissei
  13. stas-21127 (СтанИслав) Сегодня, 09:16
    Я проработал на МПС по том РЖД 10 лет, увольнять будут работяг, так всегда было, любое начальство, даже мало-мальское хрен кто тронет.
    stas-21127
  14. 1536 (Евгений) Сегодня, 09:32
    С раннего утра была информация о 35 тыс. К 18.00 сколько будет? Может быть, вообще все управление локомотивами и электричками автоматизировать, ввести на ж/д транспорте искусственный интеллект и на этом закончить? Кстати, железнодорожники в России - больше, чем железнодорожники. Представить только на минуту, что будет, если среди них 99% процентов запротестуют, например, против "пенсионной реформы" (когда "преобразования" коснуться непосредственно их), да еще, не дай бог, забастуют по-настоящему, волосы дыбом встают, где только можно. А искусственный интеллект, что с него взять? Управлять можно прямо с iWatch, даже спускаясь по горнолыжной трассе.
    Кстати, следует напомнить, что кризис в России 1917 года, окончившийся "ВОСР", во многом был спровоцирован именно забастовкой профсоюза железнодорожников (Викжель).
    1536
  15. BISMARCK94 (Александр) Сегодня, 09:33
    Работаю после окончания вуза в ржд. Меня держит только целевое, так бы сам уже свалил. Молодняк врядли будут трогать. Но он сам оттуда бежит, у нас в подразделении бешеная текучка просто. Все идет к тому, что рабочие должности займут мигранты и прочий аутсорсинг. А бывший персонал ржд будет любоваться еженедельными крушениями
    BISMARCK94
    1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 09:42
      Цитата: BISMARCK94
      еженедельными крушениями

      Дык, уже почти и так еженедельные... (Милль пардон за "вики"):
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Железнодорожные_про
      исшествия_в_России#2010-%D0%B5
      Avis-bis
  16. Улиточник N9 (Улиточник) Сегодня, 09:36
    Там (в РЖД) итак уже, почти один "аутсорсинг"-которому никакое такое "повышение" не светит, по определению.... Очевидно решили поднять зарплату "клеркам" и "управленцах" путем вывода оставшегося персонала в "аутсорсинг".
    Улиточник N9
  17. Altona (Евгений) Сегодня, 09:45
    Цитата: Улиточник N9
    Программа создания "25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест" объединенная с программой "повышения благосостояния населения" усиленная программой "борьбы с бедностью, сокращения бедности в 2 раза"-в действии. Главное -"проголосовали" "правильно".....

    ---------------------------
    Это примерно тоже самое, что не дать пенсию в 60 и 55 лет, оставить 14 млн человек без пенсий и создать аж миллион(!) рабочих мест. А куда 13 млн трудоустроить это уже неважно. Ну сейчас кремлевские бодрячки прибегут, расскажут, что пиво и чипсы с футболом гораздо важнее. Что в телевизоре мы великая страна и Путин наш герой.
    Altona
    1. Стирбьорн (Михаил) Сегодня, 10:07
      Цитата: Altona
      Ну сейчас кремлевские бодрячки прибегут, расскажут, что пиво и чипсы с футболом гораздо важнее. Что в телевизоре мы великая страна и Путин наш герой.

      Да-да, жду сообщение от Мариныинет, что без сокращения 42 тыс обойтись нельзя, оно хоть и не популярно, но необходимо wassat
      Стирбьорн
      1. Улиточник N9 (Улиточник) Сегодня, 10:39
        Правильно....главное -"чтобы войны не было".... wassat
        Улиточник N9
    2. сорок восьмой (Дима) Сегодня, 11:01
      Цитата: Altona
      Ну сейчас кремлевские бодрячки прибегут, расскажут, что пиво и чипсы с футболом гораздо важнее. Что в телевизоре мы великая страна и Путин наш герой.

      Вы что хотите как на Украине? Мы еще от 90х не оправились. Это все происки Госдепа. Путин за это не отвечает. ЦБ филиал ФРС. Начните с себя. Нытики. Пошли бы во власть и сделали. Стабильность.
      сорок восьмой
      1. Monster_Fat (Да Какая Разница) Сегодня, 11:13
        Именно так....
        Monster_Fat
  18. Larum (Larum) Сегодня, 09:52
    Новые шлубогранилища будут строить...
    Кстати , патриот Якунин с семьей уже за бугром или как?
    Larum
    1. сорок восьмой (Дима) Сегодня, 11:06
      Давно. Вот издал мемуары на английском языке. The Treacherous Path называется.
      сорок восьмой
  19. mitchhunter Сегодня, 10:00
    в течение ближайших 6-7 лет РЖД урежет свой персонал на 42 тысячи сотрудников (это более 5 процентов всего кадрового состава компании)
    а если потом получим обратный эффект? В виде аварий и катастроф на жд путях. Вон у нас МЧС "хорошо" справляется в с пожарами лесными. Штат сократили, сэкономили, а леса горят тысячами гектаров и за одно целые селения выгорают
    mitchhunter
  20. Леший1975 Сегодня, 10:06
    СМИ: РЖД готовит сокращение более 40 тысяч сотрудников.
    Ну "слава Богу", а то я уже за переживал. Смотрю о народе забывать стали. Нет, не забыли и плюшек подкинули : к 2025 году средняя зарплата в госкомпании (в связи с сокращением численности сотрудников) вырастет с нынешних 55 тысяч рублей до 80 тыс. (вот наверное рядовые работяги удивились и нынешнему уровню з,п,). А это так уже и вовсе мелочи: "О том, будут ли предоставлены рабочие места тем самым сокращаемым 42 тыс. сотрудников РЖД, в материале не сообщается. Как не сообщается и того, не подстегнёт ли массовое сокращение в отрасли рост безработицы в стране в целом.". На фоне ожидаемой безработицы после повышения пенсионного возраста.
    А Путин опять не причем, это все злой ДАМ: "Учредителем и единственным акционером ОАО «РЖД» является Российская Федерация. От имени Российской Федерации полномочия акционера осуществляет Правительство Российской Федерации"
    Леший1975
  21. Комментарий был удален.
  22. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 10:23
    ..Страшно, когда "бухгалтеры",определяют курс, не только отрасли, но и Страны..
    Сибирский цирюльник
    1. Shahno (Павел) Сегодня, 10:31
      Не бухгалтеры, а маркетологи. Кстати, на "проклятом" западе самые уважаемые маркетологи имеют прекраснейшее инженерное образование(а зачастую и практику по технической специфике отрасли). Так что, при правильном подходе не страшно(Боинг, Локхид, Интел, Рафаэль, как пример).
      Shahno
      1. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 11:08
        Вы сами, частично, раскрыли один из "корней " наших проблем : отсутствие представления о теме, которой они пытаются "рулить" Ведь,если посмотреть, то в подовляющем большинстве, наши "управленцы",не имеют профильного образования . Всякие, ВШУ, Академии при Президенте, ит. д. ,беру не в счет ибо для меня,это вообще "мутные конторы",с пафосным названием
        Слово "бухгалтер ",я написал, выражая образ мышления,а не образования
        Сибирский цирюльник
  23. afrikanez (KONGO) Сегодня, 10:27
    численность штата планируется сокращать за счёт «перераспределения трудовых ресурсов и внедрения новых технологий
    Знатное "перераспределение", когда за трех "пашет" один и ни каких тебе технологий. Вот "истинная" забота о рабочих. Начальство про себя ни когда не забудет, в плане зарплат!
    afrikanez
    1. Леший1975 Сегодня, 10:50
      Цитата: afrikanez
      численность штата планируется сокращать за счёт «перераспределения трудовых ресурсов и внедрения новых технологий
      Знатное "перераспределение", когда за трех "пашет" один и ни каких тебе технологий. Вот "истинная" забота о рабочих. Начальство про себя ни когда не забудет, в плане зарплат!

      Оно конечно автоматизация и роботизация дело нужное и против прогресса не попрешь. И с течением времени это нормально, когда вместо 3 справляется 1. Так и должно быть. Но только после того, как государство может обеспечить задействование двух сокращаемых. А не просто мешалкой под зад и иди, куда глаза глядят. Ну или любимый совет Медведева: бизнесом займитесь. Доходы населения снижаются, так бизнес уж так расцветает, так расцветает. Все в бизнес. Очередной повод задуматься, для тех кто еще не задумался, а нужно нам такое государство с такими властями? И по прежнему готовы поддерживать ВВП, аргументируя лишь бы не было 90-х? У 42 тысяч, планируемых к сокращению, эти 90-е вполне могут вернуться. А если наложится на безработицу по увеличению пенс. возраста, так и точно вернуться. Экономика не растет (и по стат данным кое-как), так откуда возьмутся новые рабочие места? Или позиция, пока меня лично не коснулось, так все пока и не плохо, многими считается нормальной?
      Леший1975
  24. V.B. (Владислав) Сегодня, 10:35
    А император в конце декабря 17-го и не думал, что остался один месяц... и поделом. Люблю "Бег". Осталось на них Хлудова дождаться
    V.B.
  25. LUCKY777 (Лексус) Сегодня, 10:40
    Цитата: MPN
    Ну вот и как этим 40 000 без работы до 65 лет (до пенсии дожить?

    Помните рассказ злоумышленник?

    Вот она, эта гайка!.. С каковою гайкой он и задержал тебя. Так ли это было? ... — Ты это свое «чаво» брось, а отвечай на вопрос! для чего ты отвинчивал гайку?

    Так вот я говорю вам:
    - Воровать идти! wassat

    Сразу появится работа у полиции, судебных органов и ФСИН. Отец воровать будет, сын сажать, а внук на вышке охранять! Так, глядишь и прорвёмся к прорывному рывку.
    LUCKY777
  26. Altona (Евгений) Сегодня, 10:47
    Цитата: Shahno
    Не бухгалтеры, а маркетологи.

    -----------------------
    Счетоводы они...Баланс не могут свести...
    Altona
    1. Shahno (Павел) Сегодня, 11:06
      Так я не против. Заставьте некоторых ваших министров достичь уровня нач. службы маркетинга Локхид...И все у вас будет хорошо...Не я сажал счетоводов в кресла. Все это не дипломатично, но я рискну...
      Shahno
  27. T.Henks (Игорь) Сегодня, 10:54
    Наконец и РЖД в ногу со времннем пойдёт! Сбер протопал этим путём в прошлом-позапрошлом. Выметут балласт, предпенсионников, малость от сэкономленного добавят пока живым, будут пахать они и за того парня. Тенденция, однако! Сокращать будут до явных всем аварий. Ну и на вкусное - даже в правительственном авиа сокращают, даже 96 илы за границей не хотят запускать свои движки, тоже оптимизировали? Лепота!
    T.Henks
  28. RaptorF22 Сегодня, 11:07
    Ну как вам товарищи Кто если не Путин? wink Стабильное сокращение рабочих мест winked
    RaptorF22
  29. TAMBU (tambu) Сегодня, 11:09
    Этот вопрос должен решать профсоюз и забастовка самих железнодорожников...ну может какие сознательные партии свои пикеты выставят у офисов РЖД...
    TAMBU
    1. Диванный эксперт (Евгений) Сегодня, 11:36
      Это уже вроде как уголовка.. жд нельзя забастовки устраивать.. вроде даже статьи есть в ук.. если память не изменяет
      Диванный эксперт
  30. pafegosoff (Архип Пафегосов) Сегодня, 11:11
    В РЖД сначала сдали в Китай весь металл с ПКЗ, а потом и госзапас. На чём наживался Аксёненко и прочие (За Фадеева не скажу - спасал МПС как мог от судьбы МГА ("Аэрофлота"). Но наступили еще более новые времена...
    Состояние инфраструктуры чудовищное! Нет болтов, накладок, запасных рельсов иэлементов стрелочных переводов для замены остродефектных. Капитальные ремонты проводятся с великолепной экономией в карман руководителей. Приписки, отписки, бумажки... Каждый жулик хочет иметь отписку за "экономию" в свой карман от нижестоящих - аварии как-то не хотят уменьшаться из-за экономии. Контроль как бы возрастает. А исполнять, ремонтировать кто и чем будет? Компьютеры будут гайки крутить? 3D принтеры рельсы и стрелки отливать?
    Заворовались вконец.
    Российские Бумажные Дороги: РБД. Квалифицированные кадры не нужны - колют глаза начальству. Ну, может где-то под Москвой хорошо, а на некоторых дорогах главного хода ТрансСиба - полный отстой!
    pafegosoff
  31. Гуру (Олег) Сегодня, 11:17
    Так, отмечается, что в течение ближайших 6-7 лет РЖД урежет свой персонал на 42 тысячи сотрудников (это более 5 процентов всего кадрового состава компании).

    Армия безработных на подходе, О каком благосостоянии говорил ВВ Путин, а главное чьем Благосостоянии.
    Гуру
  32. Леший1975 Сегодня, 11:19
    В.В. Путин : мы должны обеспечить такой рывок в развитии страны по всем перечисленным мной направлениям, придать такую динамику, чтобы после того, как эти будущие шесть лет пройдут, даже если в жизни страны наступят какие-то сбои, какие-то сложности, какие-то непредвиденные обстоятельства, чтобы набранный темп, инерция движения были такими мощными, чтобы Россия все равно шла вперед", - заключил он.
    Подробнее на ТАСС:
    http://tass.ru/politika/4915051
    Подводя первые итоги, можно констатировать, не соврал: темп действительно взят сурьезный. Ну по поводу инерции конечно еще нужно посмотреть, тут чтобы в разнос не пошло (хотя по моему мнению, именно так этот процесс и будет выглядеть как отказ от всяких обязательств между государством и обществом).
    Ну а по поводу: "чтобы Россия все равно шла вперед" пошла, не совсем наверное Россия, но по головам населению точно.
    Леший1975
  33. top_war_shit (Евлампий) Сегодня, 11:21
    рыба гниет с головы
    top_war_shit
  34. KudrevKN (Константин) Сегодня, 11:23
    Во Франции тоже беспорядки - там не так радикально сокращают железнодорожников, а возмущаются больше?Странно,оказывается, там железнодорожники (профсоюзы) менее политически подкованы, нежели российские "более сознательные" - возмущаться подобно баранам не будут: НА ШАШЛЫК, ЗНАЧИТ НА ШАМПУР!?
    KudrevKN
  35. asiat_61 (игорь) Сегодня, 11:31
    О том, будут ли предоставлены рабочие места тем самым сокращаемым 42 тыс. сотрудников РЖД, в материале не сообщается. Как не сообщается и того, не подстегнёт ли массовое сокращение в отрасли рост безработицы в стране в целом.....А когда буржуины думали о народе? Сейчас прямо из магазина, люблю швепс тоник, было до повышения цен на бензин 89 стало 107.Тоник, он без алкогольный, так ,что не партесь. Ну ещё и ндс подняли наши заботливые.СЛАВА ВЕЛИКОМУ ПУТИНУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    asiat_61
  36. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 11:32
    Оно ведь как? Либо урезать непомерные зарплаты руководству, либо сократить персонал
    Дормидонт
  37. prapor55 (Александр) Сегодня, 11:34
    Цитата: майор Юрик
    Куча посредников, шальных поборов за подачу-уборку вагонов, использование погрузочно-выгрузочных путей и устройств, оформление документов

    Зато замы по непонятным вопросам при деле.
    prapor55
  38. nikvic46 (Николай Малюгин) Сегодня, 11:43
    Не верю в сокращения,в результате которых наступит период "молочных рек с кисельными берегами".Зарплата рабочим ведется по советскому фонду заработной платы.А себе скромные остатки,на которые дельцы покупают богатые дома за границей,яхты и всякую богатую ерунду. Сокращения на РЖД уже были.Сократили бабушек у шлагбаумов,разорили заводы,которые и поставляли новую технику .Интересно куда пойдут работать сокращенные
    кадры,если у нас принимают на работу не по опыту и знаниям,а вопросом "От кого?".
    nikvic46
Картина дня