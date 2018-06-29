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СМИ: РЖД готовит сокращение более 40 тысяч сотрудников
Одна из крупнейших государственных компаний объявила о планах по «повышению уровня благосостояния сотрудников». Речь идёт о госкомпании РЖД, о планах руководства которой сообщает информационная служба РИА Новости. В материале рассказывается о том, как управление компанией собирается упомянутое благосостояние российских железнодорожников повышать.
Как выясняется, основной вектор такого повышения – сокращение персонала. Причём, если верить сообщению РИА Новостей, сокращение весьма существенное.
Так, отмечается, что в течение ближайших 6-7 лет РЖД урежет свой персонал на 42 тысячи сотрудников (это более 5 процентов всего кадрового состава компании).
Добавлено, что численность штата планируется сокращать за счёт «перераспределения трудовых ресурсов и внедрения новых технологий».
При этом отмечается, что к 2025 году средняя зарплата в госкомпании (в связи с сокращением численности сотрудников) вырастет с нынешних 55 тысяч рублей до 80 тыс.
О том, будут ли предоставлены рабочие места тем самым сокращаемым 42 тыс. сотрудников РЖД, в материале не сообщается. Как не сообщается и того, не подстегнёт ли массовое сокращение в отрасли рост безработицы в стране в целом.
На этом фоне стоит обратить внимание на заработные платы футболистов в клубе, который курирует РЖД. Речь о ФК «Локомотив». Стоимость многих игроков команды, ставшей чемпионом России в 2018 году, составляет по несколько миллионов евро. Мануэл Фернандеш – около 5,5 млн евро. Эдер – 3,5 млн евро. Антон Миранчук – 8 млн евро. Гильерме – около 3 млн евро. Отсюда – зарплаты точно не 55 тыс. рублей в месяц. Коснётся ли сокращение в РЖД и рядов чемпиона России по футболу?
Как выясняется, основной вектор такого повышения – сокращение персонала. Причём, если верить сообщению РИА Новостей, сокращение весьма существенное.
Так, отмечается, что в течение ближайших 6-7 лет РЖД урежет свой персонал на 42 тысячи сотрудников (это более 5 процентов всего кадрового состава компании).
Добавлено, что численность штата планируется сокращать за счёт «перераспределения трудовых ресурсов и внедрения новых технологий».
При этом отмечается, что к 2025 году средняя зарплата в госкомпании (в связи с сокращением численности сотрудников) вырастет с нынешних 55 тысяч рублей до 80 тыс.
Фото 2017 года
О том, будут ли предоставлены рабочие места тем самым сокращаемым 42 тыс. сотрудников РЖД, в материале не сообщается. Как не сообщается и того, не подстегнёт ли массовое сокращение в отрасли рост безработицы в стране в целом.
На этом фоне стоит обратить внимание на заработные платы футболистов в клубе, который курирует РЖД. Речь о ФК «Локомотив». Стоимость многих игроков команды, ставшей чемпионом России в 2018 году, составляет по несколько миллионов евро. Мануэл Фернандеш – около 5,5 млн евро. Эдер – 3,5 млн евро. Антон Миранчук – 8 млн евро. Гильерме – около 3 млн евро. Отсюда – зарплаты точно не 55 тыс. рублей в месяц. Коснётся ли сокращение в РЖД и рядов чемпиона России по футболу?
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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