11:55 29 июня
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Французский активист: западные СМИ пишут чушь о Донбассе

Французский активист, руководитель ассоциации Ouest-Est Никола Миркович рассказал журналистам о пребывании в Донбассе, в том числе на линии фронта, передает РИА Новости.



Миркович отметил, что бои между силами ополчения и ВСУ идут практически ежедневно. При этом некоторые районы Донецка выглядят очень даже прилично. Однако на севере города люди живут плохо – «очень и очень бедно».


Он много разговаривал с местными, и среди его вопросов был один неизменный: «Где российская армия? Я ее что-то не вижу». Люди отвечали: «Мы тоже не видим, а хотелось бы видеть!».

Миркович не стал отрицать, что вообще не видел россиян. Они были, но все являлись добровольцами, приехавшими защищать республики по зову сердца.

Я был в Донецке, был в Луганске, но нигде не видел российских военных. Однако в западных изданиях так называемые специалисты говорят, что российская армия там есть. Это чушь,
заявил гражданин Франции.

Он рассказал, что гуманитарной деятельностью стал заниматься после натовских бомбежек в Югославии. По словам Мирковича, он знает, что такое война и каковы последствия вмешательства альянса в дела независимых государств.

Когда я увидел, что творится на Украине, то понял – там происходит то же самое,
сказал он.

Миркович напомнил, что США выделили $5 млрд. на «установлении демократии на Украине» (об этом в 2014 году заявлял Госдеп). Но что такое демократия по-американски – это режим, который подчиняется Вашингтону, подчеркнул он.

По словам французского активиста, вмешательство США в дела Украины необходимо прекратить ради установления мира.

Но пока те, кто устроил Майдан, всё еще здесь. Как можно надеяться на достижение мира в стране? Их нужно отстранить,
заключил он.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 26

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  1. собаковод Сегодня, 09:11
    Это, конечно, хорошо, что западные журналисты вещают об этом в своих и не только изданиях. Вот только зелёненькие фантики дороже.
    собаковод
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:12
      hi Глас вопиющего в пустыне . Ещё и посадить могут за фото с пулемётом . sad
      bouncyhunter
      1. КОТ БАЮН (Василий Глебский) Сегодня, 09:17
        Приветствую, Паша! hi
        Ещё и посадить могут за фото с пулемётом

        Ну знает же чел что ему грозит - пусть себе.
        Жаль что мало таких адекватных.
        КОТ БАЮН
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:20
          Вася , привет ! hi
          Цитата: КОТ БАЮН
          Жаль что мало таких адекватных.

          Пока ещё встречаются те , кому честь дороже зелёных фантиков ...
          bouncyhunter
          1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 09:29
            Паш, Василий привет soldier
            Глас вопиющего в пустыне . Ещё и посадить могут за фото с пулемётом .

            Точно так.
            Демократия под полосатиками это такое, такое .... ладно, не буду выражаться, итак лишних "бонусов" нахватал!
            rocket757
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:31
              Привет , Витя ! soldier А выражаться и не надо - всё понятно . yes
              bouncyhunter
      2. майор Юрик (Юрий) Сегодня, 09:38
        Цитата: bouncyhunter
        hi Глас вопиющего в пустыне . Ещё и посадить могут за фото с пулемётом . sad

        Паша, не все так плохо,тогда он окажется в одной камере со Сталлоне, Шварценеггером и Уиллисом. laughing А насчет мнения человека непосредственно с места событий это хорошо,вода камень точит, и его показания на военном трибунале пригодятся! negative
        майор Юрик
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:42
          Юра hi Так вряд ли кто-то скажет что говорить правду про Донбасс это плохо . Плохо то , что эту правду слышать не хотят , да ещё и затыкают рот "неудобным" правдорубам .
          bouncyhunter
          1. майор Юрик (Юрий) Сегодня, 09:57
            Цитата: bouncyhunter
            Юра hi Так вряд ли кто-то скажет что говорить правду про Донбасс это плохо . Плохо то , что эту правду слышать не хотят , да ещё и затыкают рот "неудобным" правдорубам .

            Паш, я про то, что когда начнут судить фашей, то поднимут все статьи,показания и свидетелей. Пока янки будут хоть как-то приспосабливать шумерию для своих интересов - команды реагировать не будет. Как только штатам будет дороговато тянуть эту воровскую шайку и они отвалят - сразу все борцы за возделывание укропа будут криком кричать,что там фашисты и садисты! Жаль у Пиночета уже не спросить, сдох зараза, а то бы рассказал как янкесовские корешки бросили его на нары! negative
            майор Юрик
          2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 10:18
            Да уж, посмотреть как наглобритты стараются подмять по себя разные организации, которые должны как бы за всех стараться ... нас упорно так оттуда выпихивают!
            Не напрямую, но ставят в такие условия, шо находиться там нашим невмесно!
            Подойдёт срок судить всяких разных, а судить ентих бармалеев будут их спонсоры\ хозява!
            И шо тем бармалеям бояться такого суда? Пожурят и отпустят... ну мож отшлёпают, для вида и всех делов!
            Хорошо б собраться, в крепкую такую группу всем, кому наглобритты и прочие дермократичные, передовые, много гадостей наделали! Такие ведь есть, только ждут чего то .... дождутся, ага, потом опять как оглашенные прыгать верещать будут ... тфу, смотреть противно.
            rocket757
      3. MPN (Павел) Сегодня, 09:47
        hi Паша!
        Цитата: bouncyhunter
        Ещё и посадить могут за фото с пулемётом .

        Так надо всех ихних политиков срочно сфотографировать с пулеметами, носимыми баллистическими ракетами и не знаю с чем еще но срочно и посажать. wink
        MPN
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:49
          Паш hi Под угрозу сесть попадают "неудобные" , а те кто не отклоняется от линии Фашингтонского ЦК могут хоть верхом на "Тополе" фоткаться .
          bouncyhunter
    2. Венд (Анатолий) Сегодня, 09:52
      Западные СМИ пишут то, что им сказали, а большее не правду способны единицы.
      Венд
    3. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 10:53
      Видео к новости
      Владыка Ситх
  2. Yrec (Юрий) Сегодня, 09:13
    Интересно, каким СМИ дал это интервью данный активист? Нашим, что-ли? А смысл? Мы и так всё это знаем. ИноСМИ? А смысл? Они это интервью засунут подальше или извратят. Радует, конечно, что не все на Западе разучились правду говорить, но много ли таких?
    Yrec
    1. samkoma Сегодня, 10:51
      Знает только бог, остальные думают, что знают.
      samkoma
  3. ivselim (Иван) Сегодня, 09:25
    Глас вопиющий в пустыне.
    ivselim
  4. Altona (Евгений) Сегодня, 09:36
    К сожалению, мы были лучшего мнения о российской власти и её словах о "защите русских".
    Altona
  5. Симон (Вячеслав) Сегодня, 09:47
    На конец то правда стала просачиваться в Европу. Из искры возгорится ПЛАМЯ! Первая искорка уже проскочила в Европу. wink
    Симон
    1. Безликий (Безликий) Сегодня, 10:12
      Увы, но и искра без денег и политической воли не горит...
      Безликий
  6. Симон (Вячеслав) Сегодня, 09:54
    Цитата: Yrec
    Интересно, каким СМИ дал это интервью данный активист? Нашим, что-ли? А смысл? Мы и так всё это знаем. ИноСМИ? А смысл? Они это интервью засунут подальше или извратят. Радует, конечно, что не все на Западе разучились правду говорить, но много ли таких?

    Да, МНОГО! С Чемпионата Мира по футболу теперь разъедутся по своим странам "активисты" и весь мир будет знать правду о России и русских людях! tongue
    Симон
  7. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:59
    Конечно хорошо, что европеец говорит о том, что реально происходит на Донбассе и об отсутствии российских войск. Но это капля в европейском болоте, которое погрязло во вранье по поводу России. Те кто не хочет слышать правду не услышат ее даже если вдруг все СМИ Европы напишут об этом.
    rotmistr60
    1. samkoma Сегодня, 11:03
      Правду читают, слушают слово божье.
      samkoma
  8. Georgievic (Georgievic) Сегодня, 10:39
    ".... Их нужно отстранить,
    заключил он... " Да не отстранить а отстрелять!
    Georgievic
  9. Сибирячка (Ирина) Сегодня, 10:53
    Отстранить - это значит отстрелять? Для этого нужна лицензия? Кто ее должен выдаь: Франция, Меркель, Пиндохалифат? Или это отстранение должно выглядеть как-то по другому? Убедить умными речами?
    Сибирячка
  10. Архивариус Вася (Архивариус Вася) Сегодня, 11:35
    Молодец мужик, не побоялся, высказал все как есть angry . Обидно что домой теперь ему ходу нет, наверняка уже и дело завели(((
    Архивариус Вася
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