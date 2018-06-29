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Французский активист: западные СМИ пишут чушь о Донбассе
Французский активист, руководитель ассоциации Ouest-Est Никола Миркович рассказал журналистам о пребывании в Донбассе, в том числе на линии фронта, передает РИА Новости.
Миркович отметил, что бои между силами ополчения и ВСУ идут практически ежедневно. При этом некоторые районы Донецка выглядят очень даже прилично. Однако на севере города люди живут плохо – «очень и очень бедно».
Он много разговаривал с местными, и среди его вопросов был один неизменный: «Где российская армия? Я ее что-то не вижу». Люди отвечали: «Мы тоже не видим, а хотелось бы видеть!».
Миркович не стал отрицать, что вообще не видел россиян. Они были, но все являлись добровольцами, приехавшими защищать республики по зову сердца.
Он рассказал, что гуманитарной деятельностью стал заниматься после натовских бомбежек в Югославии. По словам Мирковича, он знает, что такое война и каковы последствия вмешательства альянса в дела независимых государств.
Миркович напомнил, что США выделили $5 млрд. на «установлении демократии на Украине» (об этом в 2014 году заявлял Госдеп). Но что такое демократия по-американски – это режим, который подчиняется Вашингтону, подчеркнул он.
По словам французского активиста, вмешательство США в дела Украины необходимо прекратить ради установления мира.
Миркович отметил, что бои между силами ополчения и ВСУ идут практически ежедневно. При этом некоторые районы Донецка выглядят очень даже прилично. Однако на севере города люди живут плохо – «очень и очень бедно».
Он много разговаривал с местными, и среди его вопросов был один неизменный: «Где российская армия? Я ее что-то не вижу». Люди отвечали: «Мы тоже не видим, а хотелось бы видеть!».
Миркович не стал отрицать, что вообще не видел россиян. Они были, но все являлись добровольцами, приехавшими защищать республики по зову сердца.
Я был в Донецке, был в Луганске, но нигде не видел российских военных. Однако в западных изданиях так называемые специалисты говорят, что российская армия там есть. Это чушь,заявил гражданин Франции.
Он рассказал, что гуманитарной деятельностью стал заниматься после натовских бомбежек в Югославии. По словам Мирковича, он знает, что такое война и каковы последствия вмешательства альянса в дела независимых государств.
Когда я увидел, что творится на Украине, то понял – там происходит то же самое,сказал он.
Миркович напомнил, что США выделили $5 млрд. на «установлении демократии на Украине» (об этом в 2014 году заявлял Госдеп). Но что такое демократия по-американски – это режим, который подчиняется Вашингтону, подчеркнул он.
По словам французского активиста, вмешательство США в дела Украины необходимо прекратить ради установления мира.
Но пока те, кто устроил Майдан, всё еще здесь. Как можно надеяться на достижение мира в стране? Их нужно отстранить,заключил он.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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