Французский активист: западные СМИ пишут чушь о Донбассе

Я был в Донецке, был в Луганске, но нигде не видел российских военных. Однако в западных изданиях так называемые специалисты говорят, что российская армия там есть. Это чушь,

Когда я увидел, что творится на Украине, то понял – там происходит то же самое,

Но пока те, кто устроил Майдан, всё еще здесь. Как можно надеяться на достижение мира в стране? Их нужно отстранить,