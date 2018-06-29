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Ситуация в Сирии. В Дараа сложили оружие более 600 боевиков
Сирийская армия освободила от террористов обширную территорию в провинции Дейр-эз-Зор. Более 600 боевиков сложили оружие в Дараа. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на местные источники.
На севере провинции Хомс сдетонировало взрывное устройство, заложенное боевиками. Погиб офицер сирийской армии. Напомним, правительственные войска ведут работу по разминированию этих территорий. Северная часть провинции была освобождена от радикалов в середине мая. Боевики, базировавшиеся в окрестностях Ар-Растана, были вынуждены согласиться с условиями САА и сдать оружие, получив взамен возможность безопасно выйти из Хомса.
Стало известно, что в провинции Дейр-эз-Зор сирийская армия (САА) освободила от террористов ИГ (группировка запрещена в РФ) территорию площадью 5800 кв. км (пустыня Бадия аш-Шам). Исламисты понесли значительные потери, уничтожено несколько штабов противника. Кроме того, военнослужащие пресекли попытку группы террористов пересечь границу с Ираком. В ходе столкновения убиты несколько боевиков, уничтожена их бронемашина, захвачен беспилотник.
В провинции Дараа правительственные войска освободили от боевиков поселения Млейхат Шарки и Гарби, город Рахм, а также военную базу 52-ой бригады САА, захваченную радикалами в 2015 году. Кроме того, более 600 исламистов, базирующихся в городе Аш-Шарай, сложили оружие. Позже стало известно об освобождении города Аль-Харак. Поддержку сирийским частям в ходе наступления оказывают ВКС России.
На севере провинции Хама продолжилась операция САА против террористов «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ). Артиллерия правительственных сил вела огонь по опорным пунктам группировки в районе поселений Аль-Латамина, Кафр Зета, Аль-Арбаин, Хасраи и Аз-Закият.
На севере провинции Хомс сдетонировало взрывное устройство, заложенное боевиками. Погиб офицер сирийской армии. Напомним, правительственные войска ведут работу по разминированию этих территорий. Северная часть провинции была освобождена от радикалов в середине мая. Боевики, базировавшиеся в окрестностях Ар-Растана, были вынуждены согласиться с условиями САА и сдать оружие, получив взамен возможность безопасно выйти из Хомса.
Стало известно, что в провинции Дейр-эз-Зор сирийская армия (САА) освободила от террористов ИГ (группировка запрещена в РФ) территорию площадью 5800 кв. км (пустыня Бадия аш-Шам). Исламисты понесли значительные потери, уничтожено несколько штабов противника. Кроме того, военнослужащие пресекли попытку группы террористов пересечь границу с Ираком. В ходе столкновения убиты несколько боевиков, уничтожена их бронемашина, захвачен беспилотник.
В провинции Дараа правительственные войска освободили от боевиков поселения Млейхат Шарки и Гарби, город Рахм, а также военную базу 52-ой бригады САА, захваченную радикалами в 2015 году. Кроме того, более 600 исламистов, базирующихся в городе Аш-Шарай, сложили оружие. Позже стало известно об освобождении города Аль-Харак. Поддержку сирийским частям в ходе наступления оказывают ВКС России.
На севере провинции Хама продолжилась операция САА против террористов «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ). Артиллерия правительственных сил вела огонь по опорным пунктам группировки в районе поселений Аль-Латамина, Кафр Зета, Аль-Арбаин, Хасраи и Аз-Закият.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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