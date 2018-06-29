11:52 29 июня
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Ситуация в Сирии. В Дараа сложили оружие более 600 боевиков

Сирийская армия освободила от террористов обширную территорию в провинции Дейр-эз-Зор. Более 600 боевиков сложили оружие в Дараа. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на местные источники.



На севере провинции Хомс сдетонировало взрывное устройство, заложенное боевиками. Погиб офицер сирийской армии. Напомним, правительственные войска ведут работу по разминированию этих территорий. Северная часть провинции была освобождена от радикалов в середине мая. Боевики, базировавшиеся в окрестностях Ар-Растана, были вынуждены согласиться с условиями САА и сдать оружие, получив взамен возможность безопасно выйти из Хомса.


Стало известно, что в провинции Дейр-эз-Зор сирийская армия (САА) освободила от террористов ИГ (группировка запрещена в РФ) территорию площадью 5800 кв. км (пустыня Бадия аш-Шам). Исламисты понесли значительные потери, уничтожено несколько штабов противника. Кроме того, военнослужащие пресекли попытку группы террористов пересечь границу с Ираком. В ходе столкновения убиты несколько боевиков, уничтожена их бронемашина, захвачен беспилотник.

В провинции Дараа правительственные войска освободили от боевиков поселения Млейхат Шарки и Гарби, город Рахм, а также военную базу 52-ой бригады САА, захваченную радикалами в 2015 году. Кроме того, более 600 исламистов, базирующихся в городе Аш-Шарай, сложили оружие. Позже стало известно об освобождении города Аль-Харак. Поддержку сирийским частям в ходе наступления оказывают ВКС России.

На севере провинции Хама продолжилась операция САА против террористов «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ). Артиллерия правительственных сил вела огонь по опорным пунктам группировки в районе поселений Аль-Латамина, Кафр Зета, Аль-Арбаин, Хасраи и Аз-Закият.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 32

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  1. Венд (Анатолий) Сегодня, 09:50
    Пусть быстрей наступит мир на вашей земле!
    Венд
    1. Грибок (Витёк) Сегодня, 10:01
      Янки мешают
      Грибок
    2. MPN (Павел) Сегодня, 10:03
      Цитата: Венд
      Пусть быстрей наступит мир на вашей земле!

      Увы США с Израилем не разделяют Ваших порывов. sad
      MPN
      1. Венд (Анатолий) Сегодня, 10:04
        Цитата: MPN
        Цитата: Венд
        Пусть быстрей наступит мир на вашей земле!

        Увы США с Израилем не разделяют Ваших порывов. sad

        Вот уж на кого мне действительно наплевать так это на США и Израиль.
        Венд
        1. MPN (Павел) Сегодня, 10:07
          Анатолий hi Я действительно не сомневаюсь , что Вам наплевать и полностью поддерживаю ваш пост
          Пусть быстрей наступит мир на вашей земле!
          Однако и им наплевать на желания мира всеми нормальными людьми... Так, что переплевка с ними бестолковое занятие, только мочить и больше ни куда не вывозить этих автобусами... hi
          MPN
          1. Венд (Анатолий) Сегодня, 10:22
            Цитата: MPN
            Анатолий hi Я действительно не сомневаюсь , что Вам наплевать и полностью поддерживаю ваш пост
            Пусть быстрей наступит мир на вашей земле!
            Однако и им наплевать на желания мира всеми нормальными людьми... Так, что переплевка с ними бестолковое занятие, только мочить и больше ни куда не вывозить этих автобусами... hi

            Вот поэтому Павел Россия и помогает Сирии.
            Венд
      2. spektr9 Сегодня, 10:06
        Кто не хочет мира пускай получит то что желает, а именно ядерный фугас ..
        spektr9
    3. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:03
      Пока в Сирии присутствуют матрасы - говорить и даже думать о мире рано ...
      bouncyhunter
    4. Chertt (Алексей) Сегодня, 10:03
      Более 600 боевиков сложили оружие в Дараа

      Там 600, там 800, там 1000. Сколько их. Такое ощущение что их на автобусах по "местам сдач в плен" катают. А че, тоже занятие, лишнее не хулиганят
      Chertt
      1. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 10:18
        посыл отличный (!)
        600 боевиков перешедших на сторону САР - это конечно с натяжкой, фактически ещё одна Бригада. Возьмут 1 батальон из Республиканской гвардии в 300 чел., + из этих 600 - 2 батальона по 300 чел., + 40 КРАЗов, 10 БМП-2, 10 танков Т-54/Т-72, 10 буксируемых пушек.
        * получаем + ещё 25 км., контролируемого фронта ну или к примеру границы с Иорданией, без особых напрягов и снятия войск с других рубежей.
        Romario_Argo
      2. Piramidon (Степан) Сегодня, 10:56
        Цитата: Chertt
        Там 600, там 800, там 1000. Сколько их. Такое ощущение что их на автобусах по "местам сдач в плен" катают. А че, тоже занятие, лишнее не хулиганят

        У окружающих Сирию эмиров бабок много, вот и нанимают всё новых.
        Piramidon
  2. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 10:01
    Хорошие новости...
    parusnik
    1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 10:02
      похоже,наш народ всё меньше волнуют Сирия и Украина,начинается своя головная боль в стране.
      Дедкастарый
      1. консерватор (Александр) Сегодня, 10:18
        похоже,наш народ всё меньше волнуют Сирия и Украина,начинается своя головная боль в стране.


        раз ты решил тут не по теме пописать с болью о Россиюшке (ну как обычно), то я спрошу тебя

        как продвигается твоя форумная революция? Есть успехи в борьбе? Влад узурпатор собирает уже вещи, чтоб сбежать на Лазурный берег? Или ты ему дал еще немного времени на сборы?

        #cкоро

        ?
        консерватор
      2. Грибок (Витёк) Сегодня, 10:19
        Нытики создайте себе отдельную тему и не засоряйте другие темы своим нытьём. Это же не так сложно!
        Грибок
        1. консерватор (Александр) Сегодня, 10:21
          Нытики создайте себе отдельную тему и не засоряйте другие темы своим нытьём. Это же не так сложно!


          тут это модно.
          консерватор
          1. Грибок (Витёк) Сегодня, 10:24
            Превратили прекрасный ресурс о военной тематики в чёрти что... Печально.
            Грибок
        2. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 10:42
          Цитата: Грибок
          Нытики создайте себе отдельную тему

          Вообще достали уже и нытики ,но ещё больше провокаторы УРРРЯ патриоты.Для которых не важно что делает власть,главное заработать рейтинг своей значимости в её защите.на этом в общем то техническом первоначально сайте,предназначенном для военных специалистов.Столько дерьма набежало,и все себя значимыми фигурами считают,наплевав на чужое мнение,да так,что впору венец на голову одевать затмив Христа.Всё по Сирии будет более менее ясно после встречи Путина с американским президентом.Вот там то они и обозначат свои общие приоритеты,и интересы один на один без давления всяких партнёров.Раньше аналитики говорили что с республиканцами легче договариваться и находить общий язык.Главное не отступать и не упасть опять на колени перед гегемоном.
          Мар.Тира
          1. Грибок (Витёк) Сегодня, 10:48
            Высказывай своё мнение в профильной ветке!!! А не плачь как девочка в каждой про пенс.возраст. Который ещё даже не повысили
            Грибок
            1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 10:53
              Цитата: Грибок
              плачь как девочка в каждой про пенс.возраст.

              Это вы мне что ли?Так я давно на пенсии,и где я плакал про пенсии покажите?У вас в 58,63 вроде уходили на покой,но сейчас тоже поднимают причём реально а не в проекте как у нас,,но это ваши проблемы
              Мар.Тира
              1. Грибок (Витёк) Сегодня, 10:59
                У нас уже подняли его. Ещё давно. Все живы здоровы. Есть плюсы и есть минусы. Это неизбежно.
                Грибок
                1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 11:03
                  Цитата: Грибок
                  Ещё давно. Все живы здоровы.

                  Не совсем,мой тесть в Петропавловске помер в 61.Но это не по теме.
                  Мар.Тира
          2. igorbrsv Сегодня, 11:09
            "сайте,предназначенном для военных специалистов.Столько дерьма набежало,и все себя значимыми фигурами считают," (для Мар. Тира)
            Не в пример Вам наверное. Вы то другое дело. (Далее не для Мар. Тира) В каждую статью влазиют и пишут про пенсию. Такое ощущение что не статья им интересна, а кипишь народный организовать. Возможно это проплачено? Один предложение реформы внес, другой раздул, третий с печеньками в тени пока?
            igorbrsv
            1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 11:16
              Цитата: igorbrsv
              Не в пример Вам наверное.

              Есть грешок и у меня,приходиться отвечать.На это и рассчитано провокаторами.Про плату это вы зря конечно.Да и рейтинг сайта от этого ого-го какой!Патриоты,уря патриоты,русофобы и недовольные валом валят.Но по этому вопросу на форуме надо высказываться.Там на всё есть ответы.
              Мар.Тира
      3. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 10:29
        Меня волнует Сирия.Хотя бы потому что в рядах бармалеев, воюет достаточное количество боевиков с Северного Кавказа.Чем больше их там убьют, воздух чище будет.
        parusnik
  3. Гуру (Олег) Сегодня, 10:16
    Да события на Украине уже надоели, Сирия тоже приедаться стала, а в России крадется полная (_,_), даже если власть пойдет на попятную народ уже успокоить не получится.
    Гуру
    1. Грибок (Витёк) Сегодня, 10:17
      А что не так с вами?
      Грибок
      1. консерватор (Александр) Сегодня, 10:22
        Олег просто сейчас на диване уже свергает власть Кремля. Сейчас мы новости включим и увидим его лик и он станет новым Президентом

        Вот так то

        даже если власть пойдет на попятную народ уже успокоить не получится.


        кастрюля съехала на голове, поправь. разверни ручками чтоб они были параллельны ушам

        а то не случится революция гидности и ты опять будешь грустить тут со своими друзьями по форумной борьбе


        консерватор
        1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 10:32
          а то не случится революция гидности
          ...Она уже случилась в октябре 1993...Просто зачистка затянулась по строительству "нового" и "справедливого" государства.
          parusnik
          1. Shahno (Павел) Сегодня, 10:37
            Так она и после 1917 22 года длилась?
            Shahno
        2. Комментарий был удален.
  4. igorbrsv Сегодня, 10:41
    А куда интересно пленных бармалеев девают? Не не тех которых на автобусах катают, те сами сдавались. Неужто на удобрения пускают
    igorbrsv
  5. igorbrsv Сегодня, 11:16
    Цитата: консерватор
    Олег просто сейчас на диване уже свергает власть Кремля. Сейчас мы новости включим и увидим его лик и он станет новым Президентом

    Вот так то

    даже если власть пойдет на попятную народ уже успокоить не получится.


    кастрюля съехала на голове, поправь. разверни ручками чтоб они были параллельны ушам

    а то не случится революция гидности и ты опять будешь грустить тут со своими друзьями по форумной борьбе

    Прям в яблочко
    igorbrsv
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