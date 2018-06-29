11:52 29 июня
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В США ищут способ «перехитрить» российские С-400

ВВС США нуждаются в помощи сухопутных сил, чтобы совместными усилиями «перехитрить» мощную зенитную систему российских ПВО С-400, пишет портал Military.com со ссылкой на главу боевого авиационного командования генерала Джеймса Холмса.



Совместно с командованием сухопутных сил мы ищем решение, которое поможет нам преодолеть эти системы (С-400) более быстро и более эффективно, сказал генерал журналистам во время делового завтрака в Вашингтоне.


По словам Холмса, основное беспокойство у военного руководства вызывает возросшая дальность усовершенствованной зенитной системы по сравнению с предыдущим комплексом С-300. Он отметил, что это обстоятельство значительно ограничивает радиус применения боевых самолетов четвертого поколения.

При этом генерал заявил, что у американских военных имеются определенные возможности, которые будут объединены в плане разведывательных мероприятий и управления. Кроме того, Вооруженные силы США обладают различными системами большого радиуса действия.

Холмс философски заметил, что в мире всегда так происходит – постоянно развиваются наступательные системы и наряду с ними совершенствуются оборонительные вооружения. В данном случае «мы видим повышение дальности зенитного комплекса и увеличение чувствительности его датчиков», добавил он.

На вопрос о том, планирует ли Пентагон использовать уже имеющиеся дальнобойные системы либо намерен создать специальные гиперзвуковые ракеты, генерал отвечать не стал.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 34

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  1. ЛМН (Максим) Сегодня, 10:39
    Ну,ну.. удачи хитрецам lol

    PS.Мы как бы уже С-500 тестируем
    ЛМН
    1. майор Юрик (Юрий) Сегодня, 10:42
      Цитата: ЛМН
      Ну,ну.. удачи хитрецам lol

      В США ищут способ «перехитрить» российские С-400

      На хитрую задницу есть С-500! tongue
      майор Юрик
      1. ЛМН (Максим) Сегодня, 10:44
        Цитата: майор Юрик
        Цитата: ЛМН
        Ну,ну.. удачи хитрецам lol

        В США ищут способ «перехитрить» российские С-400

        На хитрую задницу есть С-500! tongue

        Видимо я опоздал с поправлением)
        Впрочем приятно,что кто то думает как ты)
        drinks
        ЛМН
        1. MPN (Павел) Сегодня, 10:53
          Цитата: ЛМН
          Впрочем приятно,что кто то думает как ты)

          И не один. wink
          MPN
      2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:46
        Типичный пример "миролюбия" матрасов : ищут способ борьбы с оборонительным комплексом С-400 . wink
        bouncyhunter
      3. роман66 (роман) Сегодня, 11:38
        есть очень простой способ - летать от нее подальше, в идеале - над штатами, гад буду, там им ничто угрожать не будет
        роман66
    2. Арон Заави (Арон) Сегодня, 10:51
      Цитата: ЛМН
      Ну,ну.. удачи хитрецам lol

      PS.Мы как бы уже С-500 тестируем

      Вряд ли С-500 будет учавствовать в региональных конфликтах в отличии от С-400.
      Арон Заави
      1. ЛМН (Максим) Сегодня, 11:45
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: ЛМН
        Ну,ну.. удачи хитрецам lol

        PS.Мы как бы уже С-500 тестируем

        Вряд ли С-500 будет учавствовать в региональных конфликтах в отличии от С-400.

        Чего это?С-400 тоже вроде ни где не участвовал.А вот С-300 очень даже "участвует" например в Сирии))Просто потому,что ОН ЕСТЬ.
        С-400 участвует в мировором перераспределении,потому что ОН ЕСТЬ.
        И С-500 будет участвовать,потому..что ОН ЕСТЬ.

        Или вы имеете ввиду,что через какое то время эти системы просто потеряют актуальность? what
        ЛМН
      2. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 11:45
        дело не в масштабе конфликта а том что ЗРК сбивают вплоть до боевых блоков МБР/ОТРК на разных высотах и на разных скоростях:
        С-300В4 высота - 70 км, скорость - 4,5 км/сек
        С-400 высота - 70 км, скорость - 4,5 км/сек.
        С-500 высота - 110 км., скорость - 7,4 км/сек
        В статье, говориться о куполе ПВО т.е. Купол РЛС ЗРК + Купол дальности ЗУР ЗРК + промежуток между Куполами 2-х, 3-х.... РЛС и Куполом дальности ЗУР - контролируется истребителями ПВО: Су-30, Су-35, Миг-31
        С-300В4 РЛС - 600 км, ЗУР 9М83М - 200 км;
        С-400 РЛС - 600 км, ЗУР 48Н6Е3 - 250 км. 40Н6Е - 400 км.
        С-500 РЛС 1500-800 км., ЗУР 40Н6М - 400 км., а Противоракета 77Н6-Н1/2 - 600 км., избыточна для перехвата Ф-22 или даже Б-52.
        Romario_Argo
    3. Венд (Анатолий) Сегодня, 10:55
      Цитата: ЛМН
      Ну,ну.. удачи хитрецам lol

      PS.Мы как бы уже С-500 тестируем

      Они его уже нашли это санкции государствам, которые покупают С-400. laughing
      Венд
      1. ЛМН (Максим) Сегодня, 11:49
        Цитата: Венд
        Цитата: ЛМН
        Ну,ну.. удачи хитрецам lol

        PS.Мы как бы уже С-500 тестируем

        Они его уже нашли это санкции государствам, которые покупают С-400. laughing

        Удачи им ещё раз laughing
        ЛМН
  2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 10:40
    Это НОРМАЛЬНО! Так всегда было.
    Короче флаг им в руки, пущай думають .... а наши новое, ещё более хитро-мудрое изобретать будут!
    rocket757
    1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 10:43
      Цитата: rocket757
      Это НОРМАЛЬНО! Так всегда было.
      Короче флаг им в руки, пущай думають .... а наши новое, ещё более хитро-мудрое изобретать будут!

      Ну да борьба щита и меча. Повидимому распространение С-400 в мире заставляет США искать возможность борьбы с ними для сохранения преимущества в региональных конфликтах.
      Арон Заави
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:25
        Для региональных конфликтов, наверняка, где есть подразделения ПВО скомплектованные например С-400. Вопрос ведь только цены и эффективности.
        Моё профессиональное мнение - против полноценной, эшелонированной ПВО - ПРО, т.е. СИСТЕМЫ, может бороться только не менее сложная, комплексная СИСТЕМА, состоящая из многих и многих разнообразных элементов.
        Я уже писал, что непреодолимых систем не бывает, это очень дорого ... а эффект не очевидный!
        Вот отдельные подразделения ПВО, не имеющие возможностей полноценной системы, обойти, перехитрить можно! Так что какую идею будут осуществлять янки, например, это предположение автора.
        Как оно на самом деле будет? Мечта "продырявить" наше ПВО-ПРО в целом, достойна именно для янки. Затраты и технические проблемы это как раз для них.
        rocket757
  3. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 10:40
    Ни о чем! Обычная практика.
    НасРать
    1. ЛМН (Максим) Сегодня, 10:48
      Цитата: НасРать
      Ни о чем! Обычная практика.

      Ну да..кроме того,что США признала ,что С-400 оружие "неимеющееаналогов".. wink
      ЛМН
  4. Шукшин (Александр) Сегодня, 10:45
    Генерал видимо не в курсе, что С-400 есть в ВС России уже сегодня. То что они пытаются перехитрить будет только.....если будет вообще, а к этому времени на вооружение встанет С-500 и т.д.
    Они с 1941 все думают как наши ВС "перехитрить", разрабатывая конкретные планы вторжения, к счастью эти планы ПОСТОЯННО срывают наши гениальные ученные и не менее гениальные военные)))
    Шукшин
  5. Кокос (Дмитрий) Сегодня, 10:51
    Искать можно перехитрить незя laughing
    Кокос
    1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 10:53
      Цитата: Кокос
      Искать можно перехитрить незя laughing

      Ну к С-300 например наши ключик подобрали.
      Арон Заави
      1. q75agent (.......) Сегодня, 11:05
        ну да на компьютере только wink laughing
        q75agent
      2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 11:12
        Арон, а чё, красивый мультик! Долго рисовал? wink
        sabakina
      3. ultra (Михаил) Сегодня, 11:19
        Интересный мультик!Ждём вторую серию! laughing
        ultra
      4. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 11:29
        Прикольная хуцпа
        Дормидонт
  6. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 10:54
    Совместно с командованием сухопутных сил мы ищем решение, которое поможет нам преодолеть эти системы (С-400) более быстро и более эффективно, сказал генерал журналистам во время делового завтрака в Вашингтоне.

    Иными словами, медленное и менее эффективное решение уже есть. Вполне естественно, что с появление новых систем ПВО приходится менять тактику, а объединение авиации и сухопутных сил в этом направлении вполне может дать хорошие результаты.
    А. Привалов
    1. _Ugene_ (_Ugene_) Сегодня, 11:06
      Иными словами, медленное и менее эффективное решение уже есть.
      Одиночная ПВО среди чистого поля или пустыни обречена без вариантов. ПВО должна быть эшелонированной и включать в себя, в том числе, авиацию ПВО.
      _Ugene_
    2. dauria (Алексей) Сегодня, 11:11
      а объединение авиации и сухопутных сил в этом направлении вполне может дать хорошие результаты.


      Что-то мне подсказывает, что фронтовую авиацию ( пилотируемую) в недалёком будущем просто отменят. Как арбалет, лошадей, бронепоезда и.т.д. Одно дело наклепать 10 тысяч самолётов по дешёвке и возить на них дешёвые фугаски , заменяя артиллерию. И совсем другое- потратить всё на три сотни "вундерфафлей" и дрожать, как бы их не сбили при атаке копеечного сарая.. Она оправдывает себя только в комплекте с ЯО. Иначе пустая трата денег. А для ЯО и тактических баллистических ракет за глаза.
      dauria
    3. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 11:30
      наукообразная хуцпа
      Дормидонт
    4. роман66 (роман) Сегодня, 11:40
      медленное есть - подъехать на танке и раздавить гусеницами
      роман66
  7. arhPavel (Paul) Сегодня, 11:08
    Мы ищем способ как на вас напасть с минимальными потерями.
    Это просто трындец
    arhPavel
    1. GRF (Евгений) Сегодня, 11:20
      Да, нам щас привычней: партнер, сегодня мы идем к вам )
      GRF
  8. helmi8 (Сергей) Сегодня, 11:15
    значительно ограничивает радиус применения боевых самолетов четвертого поколения.

    А можно подумать, что на пятое это не распространяется. laughing Очередное выбивание денег, иначе "все пропало".
    helmi8
  9. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:24
    Холмс философски заметил
    Когда пока нет решения как противостоять российскому комплексу, то не грех и пофилософствовать. Лучше удариться в философию, чем пытаться воевать, а тем более с Россией. А еще можно на скрипке поиграть, как литературный однофамилец.
    rotmistr60
    1. роман66 (роман) Сегодня, 11:42
      и закидываться коксом от скуки
      роман66
  10. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 11:28
    Единственный способ перехитрить российский С-400 - прикинуться мертвым
    Дормидонт
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