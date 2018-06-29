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В США ищут способ «перехитрить» российские С-400
ВВС США нуждаются в помощи сухопутных сил, чтобы совместными усилиями «перехитрить» мощную зенитную систему российских ПВО С-400, пишет портал Military.com со ссылкой на главу боевого авиационного командования генерала Джеймса Холмса.
Совместно с командованием сухопутных сил мы ищем решение, которое поможет нам преодолеть эти системы (С-400) более быстро и более эффективно, сказал генерал журналистам во время делового завтрака в Вашингтоне.
По словам Холмса, основное беспокойство у военного руководства вызывает возросшая дальность усовершенствованной зенитной системы по сравнению с предыдущим комплексом С-300. Он отметил, что это обстоятельство значительно ограничивает радиус применения боевых самолетов четвертого поколения.
При этом генерал заявил, что у американских военных имеются определенные возможности, которые будут объединены в плане разведывательных мероприятий и управления. Кроме того, Вооруженные силы США обладают различными системами большого радиуса действия.
Холмс философски заметил, что в мире всегда так происходит – постоянно развиваются наступательные системы и наряду с ними совершенствуются оборонительные вооружения. В данном случае «мы видим повышение дальности зенитного комплекса и увеличение чувствительности его датчиков», добавил он.
На вопрос о том, планирует ли Пентагон использовать уже имеющиеся дальнобойные системы либо намерен создать специальные гиперзвуковые ракеты, генерал отвечать не стал.
Совместно с командованием сухопутных сил мы ищем решение, которое поможет нам преодолеть эти системы (С-400) более быстро и более эффективно, сказал генерал журналистам во время делового завтрака в Вашингтоне.
По словам Холмса, основное беспокойство у военного руководства вызывает возросшая дальность усовершенствованной зенитной системы по сравнению с предыдущим комплексом С-300. Он отметил, что это обстоятельство значительно ограничивает радиус применения боевых самолетов четвертого поколения.
При этом генерал заявил, что у американских военных имеются определенные возможности, которые будут объединены в плане разведывательных мероприятий и управления. Кроме того, Вооруженные силы США обладают различными системами большого радиуса действия.
Холмс философски заметил, что в мире всегда так происходит – постоянно развиваются наступательные системы и наряду с ними совершенствуются оборонительные вооружения. В данном случае «мы видим повышение дальности зенитного комплекса и увеличение чувствительности его датчиков», добавил он.
На вопрос о том, планирует ли Пентагон использовать уже имеющиеся дальнобойные системы либо намерен создать специальные гиперзвуковые ракеты, генерал отвечать не стал.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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