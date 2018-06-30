07:46 30 июня

Необычный художник необычно о войне

В Новороссийске Валерия Туракевича знают все, кто интересуется искусством. За пределами Новороссийска — только граждане, тесно связанные с живописью.

О Валерии я слышал ещё в институте, давно это было. Пару раз ходил на выставки, но на этом моё заочное знакомство с Туракевичем и закончилось.

Каким же было моё удивление, когда фамилию Туракевич я услышал в рядах новороссийских поисковиков!.. Благодаря финтам столичной богемы у меня выработалась идиосинкразия к так называемой творческой интеллигенции. Сразу возникает физиономия вечно извиняющейся Ахеджаковой, подпитого Ефремова или же не вмещающегося в кадр Быкова. А тут вдруг – целый художник, картины которого находятся в частных коллекциях как в России, так и за рубежом.


Однако впервые я встретился с Туракевичем мимолётно на «Бескозырке-2018». Валерий, как мне показалось, не участвовал, просто пришёл, так сказать, морально поддержать товарищей, да и просто, потому что он новороссиец, а проводилась «Бескозырка».

Второй раз я увиделся с Туракевичем абсолютно случайно, когда заглянул к нашим поисковикам по-дружески. Тогда я и узнал, что Валера написал целую серию картин, посвящённых Великой Отечественной войне.

Необычный художник необычно о войне

Валерий Туракевич в поисковом отряде на должности фельдшера. Медик всегда ко двору, особенно когда речь идёт о работе в горах

Валерий родился в 1969 году на севере Казахстана. Отслужил, как полагается, срочную службу в армии. Окончил Кокчетавское медицинское училище в 88-м году, а в 95-м педагогический университет имени Ч. Валиханова. Успел поработать и фельдшером «скорой помощи», и корреспондентом, и преподавателем. Некоторое время жил в Москве, пока окончательно не перебрался в Новороссийск.







Граждане привыкли к батальной живописи, чуть меньше к лиричным этюдам, эпизодам войны, когда человек просто человек, а не солдат. Ведь порой забываешь, что солдат тоже человек, а порой необходимо это забыть, как бы цинично это ни звучало. Но стиль Туракевича, по моему скромному неискушённому мнению, одинаково далёк как от батальной живописи, так и от лиричных акварелей.







Здесь есть что-то от экспрессионистов. Впрочем, оценку делать читателю. Лишь укажу, что картины намеренно выполнены в монохромных тонах. А сам автор написал серию картин под впечатлением не от батальных сцен, а от жёсткой кинохроники и фотографий тех великих и ужасных событий.









Сейчас картины экспонируются в столице. И, надеюсь, необычность подачи столь тяжёлой для нашей страны темы привлечёт внимание молодёжи, особенно богемной. И она, эта самая молодёжь, попытается понять те события не через линзу современного бездарного кинематографа или различных псевдоисториков, а через собственный опыт соприкосновения с историей. К примеру, в поисковом отряде, как это сделал художник. Почему бы и нет?
Автор: Восточный ветер


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Комментарии 5

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  1. Vard Сегодня, 06:32
    Чем хорош импрессионизм.. он действует сразу на подкорку головного мозга... На эмоции... Автору большое спасибо за то что познакомил с таким художником...
    Vard
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:34
    Картины интересные в смысле манеры письма..А вот насчет богемы...Им это не поможет,ибо они ни дня не трудились на благо общества..А вот Валерий работал и работает на благо Отчизны..В этом и разница.
    210окв
    1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 06:59
      Цитата: 210окв
      Картины интересные в смысле манеры письма..А вот насчет богемы...Им это не поможет,ибо они ни дня не трудились на благо общества..А вот Валерий работал и работает на благо Отчизны..В этом и разница.

      Да и хрен с ней,этой*богемой*!Пусть себе считают себя элитой среди себя.
      Фил77
  3. Фил77 (Сергей) Сегодня, 06:57
    Мне тоже очень.понравилосьТехника письма необычная и то,что в монохроме здорово смотрится!Туракевичу большого успеха!Автору большое спасибо за интересную статью об интересном Художнике!
    Фил77
  4. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 07:43
    Словно рисунки из фронтового альбома...Здорово..Автору спасибо...
    parusnik
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