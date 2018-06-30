Необычный художник необычно о войне

В Новороссийске Валерия Туракевича знают все, кто интересуется искусством. За пределами Новороссийска — только граждане, тесно связанные с живописью.О Валерии я слышал ещё в институте, давно это было. Пару раз ходил на выставки, но на этом моё заочное знакомство с Туракевичем и закончилось.Каким же было моё удивление, когда фамилию Туракевич я услышал в рядах новороссийских поисковиков!.. Благодаря финтам столичной богемы у меня выработалась идиосинкразия к так называемой творческой интеллигенции. Сразу возникает физиономия вечно извиняющейся Ахеджаковой, подпитого Ефремова или же не вмещающегося в кадр Быкова. А тут вдруг – целый художник, картины которого находятся в частных коллекциях как в России, так и за рубежом.Однако впервые я встретился с Туракевичем мимолётно на «Бескозырке-2018». Валерий, как мне показалось, не участвовал, просто пришёл, так сказать, морально поддержать товарищей, да и просто, потому что он новороссиец, а проводилась «Бескозырка».Второй раз я увиделся с Туракевичем абсолютно случайно, когда заглянул к нашим поисковикам по-дружески. Тогда я и узнал, что Валера написал целую серию картин, посвящённых Великой Отечественной войне.Валерий родился в 1969 году на севере Казахстана. Отслужил, как полагается, срочную службу в армии. Окончил Кокчетавское медицинское училище в 88-м году, а в 95-м педагогический университет имени Ч. Валиханова. Успел поработать и фельдшером «скорой помощи», и корреспондентом, и преподавателем. Некоторое время жил в Москве, пока окончательно не перебрался в Новороссийск.Граждане привыкли к батальной живописи, чуть меньше к лиричным этюдам, эпизодам войны, когда человек просто человек, а не солдат. Ведь порой забываешь, что солдат тоже человек, а порой необходимо это забыть, как бы цинично это ни звучало. Но стиль Туракевича, по моему скромному неискушённому мнению, одинаково далёк как от батальной живописи, так и от лиричных акварелей.Здесь есть что-то от экспрессионистов. Впрочем, оценку делать читателю. Лишь укажу, что картины намеренно выполнены в монохромных тонах. А сам автор написал серию картин под впечатлением не от батальных сцен, а от жёсткой кинохроники и фотографий тех великих и ужасных событий.Сейчас картины экспонируются в столице. И, надеюсь, необычность подачи столь тяжёлой для нашей страны темы привлечёт внимание молодёжи, особенно богемной. И она, эта самая молодёжь, попытается понять те события не через линзу современного бездарного кинематографа или различных псевдоисториков, а через собственный опыт соприкосновения с историей. К примеру, в поисковом отряде, как это сделал художник. Почему бы и нет?