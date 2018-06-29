11:54 29 июня
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Минобороны внедряет технологию блокчейн

Восьмое главное управление МО РФ, которое отвечает за защиту гостайны, начало работу по внедрению технологии блокчейн, сообщают Известия.



Для этого в составе военного технополиса «ЭРА» создается специальная научная лаборатория. С помощью указанной технологии планируется выявлять электронные атаки на критически важную информационную инфраструктуру.


К этой работе привлечены, в том числе операторы из научной роты Краснодарского училища имени генерала армии С.М. Штеменко. Училище готовит специалистов в области защиты информации для всех видов и родов войск.

По словам председателя совета Фонда развития цифровой экономики Германа Клименко, технология блокчейн является эффективным инструментом, которым уже успешно пользуются гражданские организации.

Он отметил, что вирусы изменяют код программного обеспечения или данных и стараются замаскировать этот факт от программ контролеров целостности данных. Блокчейн же в силу своей природы может являться хранилищем для эталонного кода и обеспечивать независимую верификацию и достоверность данных (кода).

В военном ведомстве помимо закрытого сегмента передачи данных, предназначенного для секретной информации, имеются и ресурсы с доступом к обычному интернету. Они используются в основном различными хозяйственными (например, финансовым) департаментами для делопроизводства.

Ранее сообщалось, что под строительство военного технополиса «ЭРА» отведено 17 га под Анапой. Предполагается, что он станет своеобразным хабом, где будут трудиться специалисты со всей России.

Блокчейн (blockchain) – выстроенная по определенным правилам непрерывная цепочка блоков (связный список), содержащих информацию. Чаще всего копии таких цепочек хранятся на множестве разных компьютеров независимо друг от друга.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 3

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  1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 11:31
    Это необходимо делать. Но что же они все поближе к курортам то стремятся?Вот о чём они там думать будут?Сибирь надо заселять.
    Мар.Тира
    1. MPN (Павел) Сегодня, 11:49
      технология блокчейн является эффективным инструментом, которым уже успешно пользуются гражданские организации.
      А военным еще это дело только изобретать предложили? Странно, не легче у гражданских купить? а не ЭРУ строить.
      MPN
  2. d1m1drol (Владимир) Сегодня, 11:32
    Хоть что то доброе о криптотехнологиях сказали hi
    d1m1drol
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