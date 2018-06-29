ЕС призвал Россию "признать ответственность" за крушение малазийского Боинга

Евросоюз призывает Россию признать "ответственность" за крушение малазийского Boeing MH17 над территорией Донбасса в 2014 году. Такая резолюция была принята на саммите ЕС в Брюсселе, сообщают зарубежные СМИ.В документе говорится, что Евросовет полностью поддерживает резолюцию СБ ООН 2166, касающуюся сбитого малазийского Boeing MH17. Также ЕС призывает Российскую Федерацию признать ответственность за сбитый самолет и в полной мере начать сотрудничать с прилагаемыми усилиями по установлению истины, справедливости и ответственности. Резолюция 2166 была принята в июле 2014 г. Поддержавшие ее страны «самым решительный образом» осудили действия, которые привели к крушению авиалайнера, и призвали провести всестороннее независимое расследование.Ранее признать ответственность России за катастрофу Boeing MH17 также призывали НАТО и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини.Напомним, Boeing MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года над территорией Донбасса, жертвами стали 298 человек. Следственная группа установила, что самолет был сбит из российского зенитного комплекса «Бук», якобы принадлежащего 53-й зенитной бригаде ВС РФ. Москва все выдвинутые обвинения отвергает, заявляя в свою очередь, что страны, якобы ведущие "расследование", не принимают аргументы, представленные Россией.