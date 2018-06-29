11:56 29 июня
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ЕС призвал Россию "признать ответственность" за крушение малазийского Боинга

Евросоюз призывает Россию признать "ответственность" за крушение малазийского Boeing MH17 над территорией Донбасса в 2014 году. Такая резолюция была принята на саммите ЕС в Брюсселе, сообщают зарубежные СМИ.

ЕС призвал Россию "признать ответственность" за крушение малазийского Боинга


В документе говорится, что Евросовет полностью поддерживает резолюцию СБ ООН 2166, касающуюся сбитого малазийского Boeing MH17. Также ЕС призывает Российскую Федерацию признать ответственность за сбитый самолет и в полной мере начать сотрудничать с прилагаемыми усилиями по установлению истины, справедливости и ответственности. Резолюция 2166 была принята в июле 2014 г. Поддержавшие ее страны «самым решительный образом» осудили действия, которые привели к крушению авиалайнера, и призвали провести всестороннее независимое расследование.


Ранее признать ответственность России за катастрофу Boeing MH17 также призывали НАТО и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини.

Напомним, Boeing MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года над территорией Донбасса, жертвами стали 298 человек. Следственная группа установила, что самолет был сбит из российского зенитного комплекса «Бук», якобы принадлежащего 53-й зенитной бригаде ВС РФ. Москва все выдвинутые обвинения отвергает, заявляя в свою очередь, что страны, якобы ведущие "расследование", не принимают аргументы, представленные Россией.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 30

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  1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 11:31
    Каяться - это к ахеджаковой
    Дормидонт
    1. vkl.47 (vkl.47) Сегодня, 11:35
      "И монастырь тоже я?"(С)
      vkl.47
      1. Идущий (Виктор) Сегодня, 11:37
        Рано или поздно , но скакуны признаются , так что ЕС идёт по известному адресу , тем более они прекрасно знают кто виновен.
        Идущий
        1. MPN (Павел) Сегодня, 11:45
          и призвали провести всестороннее независимое расследование.
          belay А до этого , с 2014 чего было? belay
          MPN
        2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:51
          Виктор ! hi
          ЕС призвал Россию "признать ответственность" за крушение малазийского Боинга

          Угу , а коричневым вареньем им морду лица не намазать ? negative
          bouncyhunter
          1. Идущий (Виктор) Сегодня, 11:54
            Паша! hi цинизм этих "деятелей" зашкаливает , ведь все знают...
            Идущий
      2. Ванёк (Иван) Сегодня, 11:45
        Цитата: vkl.47
        монастырь


        Часовню*
        Ванёк
    2. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 11:38
      Его и сбили то для того,что бы постоянно провоцировать и злить Россию.Неужели они откажутся так быстро от этой провокации.Они замолчат,если у России будут железные доказательства провокации чужих спецслужб.Но увы у нас их нет,поэтому и идёт такой вой.И будет идти.Нам надо быть к этому готовыми,и противодействовать разрушением их единения.Во всяком случае в ближайшее время.Вроде началось получаться помаленьку?
      Мар.Тира
      1. Например Сегодня, 11:42
        Цитата: Мар.Тира
        Они замолчат,если у России будут железные доказательства провокации чужих спецслужб.

        Да ладно! lol
        Пробирку помните? Ирак в руинах после этого потряхивания. Хусейн в могиле, США по прежнему банкуют и шавкам европейский побоку.
        У нас же многие до сих пор обращают внимание на заявления разного толка от этих шавок.
        Смысл?
        Например
        1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 11:44
          Цитата: Например
          Пробирку помните?

          Мы не США,и на подлог не пойдём.У нас другое видение мира,тем и сильны.
          Мар.Тира
    3. Кубик123 (Андрей) Сегодня, 11:51
      Цитата: Дормидонт
      Каяться - это к ахеджаковой

      Расчет на то, что если человеку постоянно говорить, что он свинья, то когда-то он захрюкает. Наивные laughing В игнор!
      Кубик123
  2. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 11:32
    Надо призвать к ответственности ЕС - за покровительство военным преступникам, которые намеренно провели борт Boeing MH17 над зоной боевых действий и сбивших его.
    ...ЕС призывает Российскую Федерацию признать ответственность за сбитый самолет...

    Голландские спецы никак не могут привязать Россию к этому преступлению, решили уговорить.
    Андрей К
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 11:37
      Призвать к ответственности и немножечко побомбить
      Дормидонт
    2. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 11:41
      Андрей, салют! У меня возникла аналогичная мысль: призвать к ответственности США и ЕС за создание на Украине фашистского режима, принявшего решение на уничтожение самолета
      pvv113
  3. лесовозник (игорь) Сегодня, 11:39
    Не по адресу призыв. Им в Киев и Вашингтон.
    лесовозник
  4. Eddie (Илья) Сегодня, 11:40
    Давай Россия,признавай вину за все беды на шарике! Эти ребята из ЕС совсем видно страх потеряли,!
    Eddie
  5. Фил77 (Сергей) Сегодня, 11:42
    Лицемерие этих представителей Европы уже просто зашкаливает!Они похоже всё на нас готовы повесить.
    Фил77
  6. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:42
    признать "ответственность"
    А еще признать ответственность за нападение на Францию в 1812 г, на Германию в 1941. Пора призвать к ответственности ЕС за Югославию, Ливию, помощь американцам в Ираке и далее по списку. Оборзели и очумели г-да европейцы.
    rotmistr60
  7. Barzha (Dmitriy) Сегодня, 11:43
    А в причастности к гибели Помпеи признаться не нужно?
    А если серьёзно, то скоро от России будут требовать признать, что и Вторую мировую войну развязал СССР...
    Barzha
  8. LUCKY777 (Лексус) Сегодня, 11:43
    И за развязывание второй мировой, чисто так, прицепом.
    LUCKY777
    1. Ванёк (Иван) Сегодня, 11:50
      Цитата: LUCKY777
      чисто так, прицепом.


      Хаа smile . А вдруг проканает!? smile

      hi
      Ванёк
  9. Masya Masya (Маня) Сегодня, 11:43
    Презумпция невиновности (лат. praesumptio innocentiae) — один из основополагающих принципов уголовного судопроизводства, заключающийся в том, что лицо считается невиновным, пока его вина в совершенном преступлении не будет доказана в порядке, предусмотренном законом...
    Masya Masya
    1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 11:49
      Цитата: Masya Masya
      Презумпция невиновности (лат. praesumptio innocentiae) — один из основополагающих принципов уголовного судопроизводства, заключающийся в том, что лицо считается невиновным, пока его вина в совершенном преступлении не будет доказана в порядке, предусмотренном законом...

      Да не соблюдается она уже давно в современной дипломатии!Только право сильного.А добиться его может и должна наша дипломатия,это их задача,а не выражать постоянную озабоченность!
      Фил77
    2. Был Мамонт (Был мамонт) Сегодня, 11:51
      Цитата: Masya Masya
      Презумпция невиновности... .

      «Ах, я чем виноват?» — «Молчи! устал я слушать,
      Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
      Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать».
      И. Крылов.
      Только, вот, Россия не ягненок, подавятся.
      Был Мамонт
    3. Ванёк (Иван) Сегодня, 11:52
      Ну это мы с вами знаем.

      Марина hi
      Ванёк
  10. AlexS (Алекс) Сегодня, 11:46
    И еще они требовали доказать, что Россия не виновна. Вот наглые и бессовестные рожи!!!
    AlexS
  11. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 11:51
    А может пора потребовать, чтоб ЕС признал, что поддерживает фашистские и неонацистские режимы и сам является фашистской организацией? Это хотя бы правда и имеет доказательства, в отличие от их словесных выкидышей
    Стройбат запаса
  12. Zubr Сегодня, 11:52
    Опять старую шарманку завели. Я вот смотрю на своего кота, когда ему делать нечего, он поступает как Евросоюз.. smile
    Zubr
    1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 11:54
      Цитата: Zubr
      Опять старую шарманку завели. Я вот смотрю на своего кота, когда ему делать нечего, он поступает как Евросоюз.. smile

      Ха!И мой аналогично,но пока в Европу не просится.толерантности не хватает! hi
      Фил77
  13. shubin Сегодня, 11:54
    Хитро завернули, сначала признать вину, и лишь потом начать разбираться.
    shubin
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