Минобороны США заказало поставку шведских гранатометов

Министерство обороны США подписало со шведской компанией Saab новый контракт на поставку 84-мм ручных противотанковых гранатометов "Карл Густав" М3 на сумму 16 млн долларов. Согласно контракту, поставки гранатометов американской армии пройдут в 2019 году.В дополнение к ранее поставленным типам боеприпасов, в новом контракте предусмотрена поставка многоцелевого выстрела MT-756, ранее американской армией не заказываемого. Выстрел MT-756 предназначен для применения в условиях городских боев, он позволяет уничтожать цели, находящиеся внутри зданий или других сооружений с помощью тандемной боевой части.Carl Gustaf M3 (Carl Gustaf m/86) — третья модель шведского гранатомёта, разработанная в 1991 году. Стальной ствол заменен на тонкостенный лейнер (стальной нарезной вкладыш) в кожухе из стеклопластика, что позволило уменьшить массу оружия до 10 кг. Имеет рукоять для переноски (по типу винтовки M-16), 3-кратный оптический прицел. M3 способен поражать цели на дальности до 1,3 км, используя боеприпасы различных типов, включая осколочно-фугасные, противотанковые кумулятивные, осколочно-фугасные двойного назначения. Официально гранатомет "Гарл Густав" принят на вооружение армии США в конце 2015 года. В американской армии гранатомет "Карл Густав" в модификации M3 получил обозначение MAAWS (Multirole Anti-Armor Anti-Personnel Weapon System MAAWS).