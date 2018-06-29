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Минобороны США заказало поставку шведских гранатометов

Министерство обороны США подписало со шведской компанией Saab новый контракт на поставку 84-мм ручных противотанковых гранатометов "Карл Густав" М3 на сумму 16 млн долларов. Согласно контракту, поставки гранатометов американской армии пройдут в 2019 году.

Минобороны США заказало поставку шведских гранатометов


В дополнение к ранее поставленным типам боеприпасов, в новом контракте предусмотрена поставка многоцелевого выстрела MT-756, ранее американской армией не заказываемого. Выстрел MT-756 предназначен для применения в условиях городских боев, он позволяет уничтожать цели, находящиеся внутри зданий или других сооружений с помощью тандемной боевой части.


Carl Gustaf M3 (Carl Gustaf m/86) — третья модель шведского гранатомёта, разработанная в 1991 году. Стальной ствол заменен на тонкостенный лейнер (стальной нарезной вкладыш) в кожухе из стеклопластика, что позволило уменьшить массу оружия до 10 кг. Имеет рукоять для переноски (по типу винтовки M-16), 3-кратный оптический прицел. M3 способен поражать цели на дальности до 1,3 км, используя боеприпасы различных типов, включая осколочно-фугасные, противотанковые кумулятивные, осколочно-фугасные двойного назначения. Официально гранатомет "Гарл Густав" принят на вооружение армии США в конце 2015 года. В американской армии гранатомет "Карл Густав" в модификации M3 получил обозначение MAAWS (Multirole Anti-Armor Anti-Personnel Weapon System MAAWS).


Использованы фотографии: U.S. Army
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Комментарии 11

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  1. Vard Сегодня, 12:12
    10 кг... многовато будет... Хотя характеристики не указаны... может это ещё и мало...
    Vard
    1. MPN (Павел) Сегодня, 12:19
      По сути это динамореактивная пушка ручная, судя по видео... Многоразовый, отсюда и вес... Полагаю, это даже легкий..
      MPN
      1. электроОлег (Олежище) Сегодня, 13:25
        Всё правильно, пусть заказывают. Своих то нет видимо нормально-вменяемых!
        электроОлег
        1. MPN (Павел) Сегодня, 13:28
          Они(США) этот гранатомет с самого его появления заказывают, у самих не получалось создать с приемлемой мобильностью и эффективностью. Думаю основная часть как раз в америке и находится...
          MPN
  2. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 12:24
    Официально гранатомет "Гарл Густав" принят на вооружение армии США в конце 2015 года.
    Да вроде его уже юзают там давненько.. Морпехи уж точно его полюбили smile - боюсь ошибится , но вроде с 70-х ..Хотя это конечно значительно улучшеный вариант
    КВУ-НСвД
    1. Bongo (Сергей) Сегодня, 12:40
      Цитата: КВУ-НСвД
      Да вроде его уже юзают там давненько.. Морпехи уж точно его полюбили smile - боюсь ошибится , но вроде с 70-х ..Хотя это конечно значительно улучшеный вариант

      Противотанковые средства американской пехоты (кликабельно) hi
      Bongo
    2. WATCH_OFFICER (Виталий) Сегодня, 12:44
      Начали эксплуатировать в 70х, а оффициально поставили на вооружение только в 90х. В 2015 это последняя модернизация.
      WATCH_OFFICER
  3. Гуру (Олег) Сегодня, 12:26
    Судя по Видео расчет из двух человек, не многовато ?
    Гуру
  4. Инжeнeр (Александр Владимирович) Сегодня, 12:26
    Официально гранатомет "Гарл Густав" принят на вооружение армии США в конце 2015 года.

    американцы с ним и в Ираке и в Афганистане успели повоевать.
    Инжeнeр
  5. andrewkor Сегодня, 13:19
    Я все жду когда США примут на вооружение АК ,полюбили они его ещё во Вьетнаме,РПГ-7 вроде уже есть!Беретту в замен Кольта ведь приняли и немецкие 120 мм. пушки к Абрамсам.В прошлом духовые инструменты для военных оркестров в ГДР закупали!Так что надежда есть!
    andrewkor
  6. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 14:15
    Цитата: электроОлег
    Всё правильно, пусть заказывают. Своих то нет видимо нормально-вменяемых!

    Они Пингвинов своих половине мира впаривают. Не в лом и эти фаусты у шведов покупать на такие деньжищи.
    Плотник 2329
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