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Минобороны проведет модернизацию «Змея Горыныча»
Российское военное ведомство заказало разработку обновленной самоходной реактивной установки разминирования – УР-15 «Метеор», сообщает газета Известия.
Машины подобного типа являются одним из самых эффективных средств разминирования (создания проходов в минном поле). В армии они получили прозвище «Змей Горыныч». По мнению экспертов, решение о модернизации УР было принято после их применения в Сирии.
До конца текущего года должен быть подготовлен предварительный проект установки, стоимость которого составит около 75 млн. рублей.
Предполагаются две концепции машины – на базе БМП-3, а также танков Т-72 или Т-90. При этом существует требование к установке – способность преодолевать водные преграды. БМП с такой задачей справится легко, однако ее броня не сравнится с танковой.
Поэтому к рассмотрению также предложен вариант роботизированной машины, интегрированной в современные системы управления.
В настоящее время на вооружении российской армии стоит реактивная установка разминирования УР-77 «Метеорит», созданная на базе самоходки 2С1 «Гвоздика». Эти установки показали свои возможности в Сирии как по прямому назначению, так и при ведении боев в городских условиях.
По мнению военного эксперта Олега Желтоножко, именно сирийский опыт заставил Минобороны обратить внимание на этот недооцененный вид вооружения и заказать разработку обновленной УР.
Эксперт полагает, что саму метательную систему усовершенствовать будет сложно, она проста и надежна. Поэтому, скорее всего, меняться будет только платформа. При этом он отметил, что ключи к повышению эффективности УР лежат в полной ее автономности и максимально возможной роботизации.
Машины подобного типа являются одним из самых эффективных средств разминирования (создания проходов в минном поле). В армии они получили прозвище «Змей Горыныч». По мнению экспертов, решение о модернизации УР было принято после их применения в Сирии.
До конца текущего года должен быть подготовлен предварительный проект установки, стоимость которого составит около 75 млн. рублей.
Предполагаются две концепции машины – на базе БМП-3, а также танков Т-72 или Т-90. При этом существует требование к установке – способность преодолевать водные преграды. БМП с такой задачей справится легко, однако ее броня не сравнится с танковой.
Поэтому к рассмотрению также предложен вариант роботизированной машины, интегрированной в современные системы управления.
В настоящее время на вооружении российской армии стоит реактивная установка разминирования УР-77 «Метеорит», созданная на базе самоходки 2С1 «Гвоздика». Эти установки показали свои возможности в Сирии как по прямому назначению, так и при ведении боев в городских условиях.
По мнению военного эксперта Олега Желтоножко, именно сирийский опыт заставил Минобороны обратить внимание на этот недооцененный вид вооружения и заказать разработку обновленной УР.
Эксперт полагает, что саму метательную систему усовершенствовать будет сложно, она проста и надежна. Поэтому, скорее всего, меняться будет только платформа. При этом он отметил, что ключи к повышению эффективности УР лежат в полной ее автономности и максимально возможной роботизации.
Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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