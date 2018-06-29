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Минобороны проведет модернизацию «Змея Горыныча»

Российское военное ведомство заказало разработку обновленной самоходной реактивной установки разминирования – УР-15 «Метеор», сообщает газета Известия.



Машины подобного типа являются одним из самых эффективных средств разминирования (создания проходов в минном поле). В армии они получили прозвище «Змей Горыныч». По мнению экспертов, решение о модернизации УР было принято после их применения в Сирии.


До конца текущего года должен быть подготовлен предварительный проект установки, стоимость которого составит около 75 млн. рублей.

Предполагаются две концепции машины – на базе БМП-3, а также танков Т-72 или Т-90. При этом существует требование к установке – способность преодолевать водные преграды. БМП с такой задачей справится легко, однако ее броня не сравнится с танковой.

Поэтому к рассмотрению также предложен вариант роботизированной машины, интегрированной в современные системы управления.

В настоящее время на вооружении российской армии стоит реактивная установка разминирования УР-77 «Метеорит», созданная на базе самоходки 2С1 «Гвоздика». Эти установки показали свои возможности в Сирии как по прямому назначению, так и при ведении боев в городских условиях.

По мнению военного эксперта Олега Желтоножко, именно сирийский опыт заставил Минобороны обратить внимание на этот недооцененный вид вооружения и заказать разработку обновленной УР.

Эксперт полагает, что саму метательную систему усовершенствовать будет сложно, она проста и надежна. Поэтому, скорее всего, меняться будет только платформа. При этом он отметил, что ключи к повышению эффективности УР лежат в полной ее автономности и максимально возможной роботизации.

Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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Комментарии 13

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  1. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 12:22
    Эксперт полагает, что саму метательную систему усовершенствовать будет сложно, она проста и надежна. Поэтому, скорее всего, меняться будет только платформа (из текста)
    С чего этот эксперт пришёл к такому выводу? Метательную систему ещё можно совершенствовать, например, могут остаться целыми мины имеющие взрыватели двукратного нажатия (например мина ТМ-62 со взрывателем МВД-62), противопехотные мины натяжного действия. Не реагируют на взрывную волну магнитные, сейсмические и инфракрасные взрыватели и так далее. Сирийский опыт это явно продемонстрировал. А платформы тут вообще не причём.
    Проксима
    1. MPN (Павел) Сегодня, 12:35
      Эксперт полагает, что саму метательную систему усовершенствовать будет сложно, она проста и надежна. Поэтому, скорее всего, меняться будет только платформа. При этом он отметил, что ключи к повышению эффективности УР лежат в полной ее автономности и максимально возможной роботизации
      Принцип метательной системы останется, но характеристики можно улучшать, кроме того необходимо (с учетом расширения методов применения) разрабатывать к ней новую зарядку (боеприпасы), то как возможность применения кроме фугасного заряда, осколочный, объемно детонирующий и еще чего там придумать. Платформа в условиях городского боя только танковая и желательно роботизированная, т.к. дальность применения этого комплекса будет практически в плотную... Ну так как то думается. (все это исключительно личное мнение , не претендующее на что то серьезное в первой инстанции)
      MPN
    2. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 12:50
      Цитата: Проксима
      Эксперт полагает, что саму метательную систему усовершенствовать будет сложно, она проста и надежна. Поэтому, скорее всего, меняться будет только платформа (из текста)
      С чего этот эксперт пришёл к такому выводу? Метательную систему ещё можно совершенствовать, например, могут остаться целыми мины имеющие взрыватели двукратного нажатия (например мина ТМ-62 со взрывателем МВД-62), противопехотные мины натяжного действия. Не реагируют на взрывную волну магнитные, сейсмические и инфракрасные взрыватели и так далее. Сирийский опыт это явно продемонстрировал. А платформы тут вообще не причём.

      Этого Олега Желтоножка назвать военным экспертом возможно лишь с большой натяжкой. Мужичок без военного образования (военная кафедра в УПИ не в счёт). Никакого опыта в управлении войсками нет. Никакого опыта в создании (разработка, производство) военной техники нет. Есть лишь опыт склеивания и раскрашивания моделей военной техники. Плюс - увлекается военной историей. Но этого явно мало для принятия столь высокого и гордого звания - "военный эксперт". Ну, а раз он сам себя позиционирует как военного эксперта, то мы его будем звать просто - эксперд.
      Николай Фёдоров
      1. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 13:16
        Цитата: Николай Фёдоров
        Этого Олега Желтоножка назвать военным экспертом возможно лишь с большой натяжкой. Мужичок без военного образования (военная кафедра в УПИ не в счёт). Никакого опыта в управлении войсками нет. Никакого опыта в создании (разработка, производство) военной техники нет. Есть лишь опыт склеивания и раскрашивания моделей военной техники. Плюс - увлекается военной историей. Но этого явно мало для принятия столь высокого и гордого звания - "военный эксперт". Ну, а раз он сам себя позиционирует как военного эксперта, то мы его будем звать просто - эксперд.

        Наверняка этот Олег Желтоножко грамотный, знающий военную историю парень, но когда даёшь интервью такому солидному изданию, как "Известия", то как-то надо посерьёзнее быть, тем более, когда тебя позиционируют, как военного эксперта. Поверьте, я не против таких "регалий" (уважаемого Олега Капцова тоже представляют на других площадках, как эксперта в области военного кораблестроения) главное, чтобы "титул" не разнился с информацией, которую они выдают аудитории. hi
        Проксима
    3. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 12:51
      Цитата: Проксима
      Сирийский опыт это явно продемонстрировал. А платформы тут вообще не причём.

      Приветствую hi По видео-кадрам в Сирии его использовали для разрушения укрытий и позиций в которых прятались боевики.Так что нам остаётся гадать,в чём заключается его модернизация?
      Мар.Тира
      1. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 13:23
        Цитата: Мар.Тира
        Так что нам остаётся гадать,в чём заключается его модернизация?

        Приветствую Олег hi Это уж точно - только гадать. Можно быть уверенным только в одном, что эта установка в Сирии получила бесценный опыт и для наших конструкторов появилось необъятное море для её модернизации.
        Проксима
    4. Piramidon (Степан) Сегодня, 13:49
      Цитата: Проксима
      С чего этот эксперт пришёл к такому выводу? Метательную систему ещё можно совершенствовать

      Не путайте собственно МЕТАТЕЛЬНУЮ систему (ту штуку, которая крепится на носитель) с ЗАРЯДАМИ, которые она метает. (Или мечет request )
      Piramidon
  2. Грибок (Витёк) Сегодня, 12:29
    Давно пора уже
    Грибок
  3. Romka47 (Роман) Сегодня, 12:32
    Страшный персонаж этот "змей горыныч"
    Romka47
    1. рич (дмитрий) Сегодня, 13:45
      страшный, то страшный - да вот полоса разминирования не особо широкой получается. Есть более серьезные системы например - УР-83П "метеорит" ширина полосы разминирования 5-8 метров. Но выплевывает этот "метеортит" за раз 1380кг ВВ!
      рич
  4. Виктор март 47 (Виктор март 47) Сегодня, 13:00
    Не специалист, но вот кто-нибудь поправит меня в идее применения кассетной зарядки этого метательного устройства? "Скорострельность" была бы заметно повышена.
    Виктор март 47
    1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 13:54
      Цитата: Виктор март 47
      Не специалист, но вот кто-нибудь поправит меня в идее применения кассетной зарядки этого метательного устройства? "Скорострельность" была бы заметно повышена.

      Ну в Сирии по боевикам может быть.Ещё шариками или иголками нашпиговать,самое то будет.И название старое оставить для маскировки good good good good
      Мар.Тира
  5. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 13:12
    Реальная модернизация с приданием радикально новых возможностей применения - это роботизация . Да и плавучесть в этом случае придать проще -вопрос бронирования в этом случае не стоит так остро и размеры станут много компактнее . Можно сохранить место для мехвода - возможность ручного управления улучшит мобильность в некоторых условиях при отсутствии трала .
    КВУ-НСвД
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