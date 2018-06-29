Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
Минобороны испытывает новые санитарные машины на базе «Водника»
В российской армии проходят испытания бронированные санитарно-эвакуационные машины на базе ГАЗ-39371 «Водник», сообщают Известия.
Медицинский отсек машины оснащен набором диагностического и реанимационного оборудования, что позволяет стабилизировать состояние пострадавших до прибытия в госпиталь.
Изначально «Водник» создавался как многоцелевой армейский автомобиль для транспортировки военнослужащих и грузов по всем видам дорог, в том числе по труднопроходимой местности. Машина легко передвигается по непролазной грязи и болотистой местности, преодолевает вброд неглубокие водные преграды. Клиренс машины – 475 мм. В 2001 году они успешно прошли испытания в Чечне в качестве автомобилей сопровождения.
Броня «Водника» гарантировано защищает экипаж и раненых от пуль калибра 7,6 мм и осколков. Имеется возможность установки дополнительной навесной брони.
В состав медицинского оборудования входит, в том числе аппаратура стимуляции сердечной деятельности, искусственной вентиляции легких, другое реанимационное оборудование.
По мнению военного эксперта Олега Желтоножко, машина способная работать на переднем крае и обеспечивающая при этом экстренную медицинскую помощь, будет востребована в армии.
Он напомнил, что в войсках уже долгое время в качестве эвакуационной машины используется гусеничный МТ-ЛБ. Это недорогая и проходимая машина, однако у нее имеется существенный недостаток: внутри не хватает места для размещения необходимого медицинского оборудования. По сути, это эвакуатор с установленными внутри носилками.
Медицинский отсек машины оснащен набором диагностического и реанимационного оборудования, что позволяет стабилизировать состояние пострадавших до прибытия в госпиталь.
Изначально «Водник» создавался как многоцелевой армейский автомобиль для транспортировки военнослужащих и грузов по всем видам дорог, в том числе по труднопроходимой местности. Машина легко передвигается по непролазной грязи и болотистой местности, преодолевает вброд неглубокие водные преграды. Клиренс машины – 475 мм. В 2001 году они успешно прошли испытания в Чечне в качестве автомобилей сопровождения.
Броня «Водника» гарантировано защищает экипаж и раненых от пуль калибра 7,6 мм и осколков. Имеется возможность установки дополнительной навесной брони.
В состав медицинского оборудования входит, в том числе аппаратура стимуляции сердечной деятельности, искусственной вентиляции легких, другое реанимационное оборудование.
По мнению военного эксперта Олега Желтоножко, машина способная работать на переднем крае и обеспечивающая при этом экстренную медицинскую помощь, будет востребована в армии.
Он напомнил, что в войсках уже долгое время в качестве эвакуационной машины используется гусеничный МТ-ЛБ. Это недорогая и проходимая машина, однако у нее имеется существенный недостаток: внутри не хватает места для размещения необходимого медицинского оборудования. По сути, это эвакуатор с установленными внутри носилками.
Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти