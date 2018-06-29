14:15 29 июня
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Минобороны испытывает новые санитарные машины на базе «Водника»

В российской армии проходят испытания бронированные санитарно-эвакуационные машины на базе ГАЗ-39371 «Водник», сообщают Известия.

Минобороны испытывает новые санитарные машины на базе «Водника»


Медицинский отсек машины оснащен набором диагностического и реанимационного оборудования, что позволяет стабилизировать состояние пострадавших до прибытия в госпиталь.


Изначально «Водник» создавался как многоцелевой армейский автомобиль для транспортировки военнослужащих и грузов по всем видам дорог, в том числе по труднопроходимой местности. Машина легко передвигается по непролазной грязи и болотистой местности, преодолевает вброд неглубокие водные преграды. Клиренс машины – 475 мм. В 2001 году они успешно прошли испытания в Чечне в качестве автомобилей сопровождения.

Броня «Водника» гарантировано защищает экипаж и раненых от пуль калибра 7,6 мм и осколков. Имеется возможность установки дополнительной навесной брони.

В состав медицинского оборудования входит, в том числе аппаратура стимуляции сердечной деятельности, искусственной вентиляции легких, другое реанимационное оборудование.

По мнению военного эксперта Олега Желтоножко, машина способная работать на переднем крае и обеспечивающая при этом экстренную медицинскую помощь, будет востребована в армии.

Он напомнил, что в войсках уже долгое время в качестве эвакуационной машины используется гусеничный МТ-ЛБ. Это недорогая и проходимая машина, однако у нее имеется существенный недостаток: внутри не хватает места для размещения необходимого медицинского оборудования. По сути, это эвакуатор с установленными внутри носилками.

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
15

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 10

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 13:02
    Что то не понятно по фразе -В 2001 году они успешно прошли испытания в Чечне в качестве автомобилей сопровождения?Тогда танки сопровождавшие колонны горели как свечи.В чём заключался успех?В сопровождении раненных,врачей ,в лучшем оказании помощи с этим оборудованием при обстрелах КАЛИБРОМ 7,6 ММ?.А вообще классная машина.Лучше современнее чем "санитарка"
    Мар.Тира
    1. Freelancer7 (Freelancer7) Сегодня, 13:07
      Танки горели от ПТУРов или грантомётов. Тут броня максимум 7,62 выдерживает. А для машины сопровождения главное чтобы прилетевшая мина разорвавшаяся рядом не убила... Нормальная машина. Надеюсь не дорогая.
      Freelancer7
      1. MPN (Павел) Сегодня, 13:11
        Цитата: Freelancer7
        . Надеюсь не дорогая.

        Судя по всему она практически в серии. Радует, что медикам по всей видимости финансирование выделили, и вертолеты и полевые пункты и вот машины... Радует что это реально появилось. Есть надежда, что на этом финансировании не слишком много вилл построено...
        MPN
      2. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 13:13
        Цитата: Freelancer7
        Тут броня максимум 7,62 выдерживает.

        Броня «Водника» гарантировано защищает экипаж и раненых от пуль калибра 7,6 мм и осколков.
        Цитата: Freelancer7
        Надеюсь не дорогая.

        Всё зависит от производителя.На гражданке такие вездеходы стоят не мало
        Мар.Тира
      3. рич (дмитрий) Сегодня, 13:31
        еще советский задел. А так очень преспективная платформа
        рич
      4. электроОлег (Олежище) Сегодня, 13:58
        Машина хорошая, но плоскодонка. При наезде на мину будет швандец.
        электроОлег
  2. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 13:19
    Ну отличный реанимобиль для поля боя должен получится . И скольким он бойцам жизнь спасёт , которые раньше при эвакуации умирали ... отличная штука .
    КВУ-НСвД
  3. Алексей 2016 (Алексей) Сегодня, 13:35
    Водник ГАЗ-39371 разработан в ОКБ ОАО «ГАЗ». Изготавливался на Арзамасском машиностроительном заводе.
    Принят на вооружение Министерства обороны России в 2005 году. Проектирование было начато еще в 1985-м году. Всего у ГАЗ-3937 «Водник» насчитывается 26 сменных модулей, с помощью которых можно в кратчайшие сроки и с использованием простейших приспособлений переоборудовать машину из одного варианта в другой. В 90-е демонстрировали на всех выставках(отечественныХ) вооружения. В чем же новизна этой машины?
    Алексей 2016
  4. shura7782 (Александр) Сегодня, 13:43
    Хочется верить, что машина отвечает заявленным требованиям. Вот только автор не довёл информацию (отзывы) эксплуатирующих её. И самое главное - отзывы медиков.
    shura7782
  5. uav80 (Александр) Сегодня, 14:11
    Медики же изначально "водника" зарезали, т.к. через высоко расположенный и довольно небольшой люк удобно только носилки с ранеными проталкивать, а легкораненым самим в машину практически не попасть было...
    Если только сейчас модуль поменяли, а так машина их устраивала...
    uav80
Картина дня