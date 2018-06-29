14:18 29 июня
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В США заявили о разработке "говорящих листовок"

Американское Командование специальных операций USSOCOM заявило о разработке специальных "говорящих листовок". По заявлению специалистов-разработчиков, листовки будут применяться среди гражданского населения и солдат противника, желающих сдаться в плен, передает "РГ" со ссылкой на Defense One.

В США заявили о разработке "говорящих листовок"


Создатели "говорящей листовки" заявляют, что уже подготовили экспериментальный образец, представляющий собой носитель толщиной в четыре стандартных печатных листа, содержащий тридцатисекундную аудиозапись. "Листовка" заключена в прочный корпус, не пропускающий влагу и имеющий свойства сохранить послание целым вне зависимости от погодных условий. Создатели заявляют, что листовка должна быть доступной для сборки "на коленке". Кроме голосового сообщения "говорящие листовки" могут содержать и письменные обращения, а также отправлять сигнал о получении.


В настоящее время производство одной "говорящей листовки" обходится слишком дорого, но специалисты изыскивают способы удешевить их производство. Несомненной пользой от применения таких листовок, по мнению специалистов Службы военной информационной поддержки - MISO, будет эффект психологического давления на солдат противника, который убедит их сдаться в плен.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 28

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  1. andrewkor Сегодня, 13:03
    Ух,скока денюжек освоят креативщики,молодцы!
    А ещё голограмму надо применить,в "Star Wars"мне понравилось!
    И ещё вспомнилось: Лейтенант Тарасов и ваши люди ,сдавайтесь,гарантируем горячее питание,сухую одежду..."-"В зоне особого внимания"!
    Или из ВОВ : "Русские сдавайтесь мы вам...", из окопа в ответ:"А узбеки ,можно?"
    andrewkor
    1. MPN (Павел) Сегодня, 13:07
      Музыкальные открытки на службе НАТО. smile
      листовки будут применяться среди гражданского населения и солдат противника, желающих сдаться в плен
      И как определять среди кого распространять? , а вдруг распространишь среди тех кто не желает? what Деньги на ветер? winked
      MPN
      1. роман66 (роман) Сегодня, 13:09
        Гарри Поттер им в помощь..
        роман66
        1. Logall (Александр) Сегодня, 13:11
          Сколько же американцам этих листовок в "топку" влезет, когда этих вояк партизаны изловят?
          Logall
          1. Anarchist (Александр) Сегодня, 13:15
            Цитата: Logall
            Сколько же американцам этих листовок в "топку" влезет

            Полная "топка" листовок! yes
            Anarchist
            1. himRa (Рахим) Сегодня, 13:30
              Цитата: Anarchist
              Цитата: Logall
              Сколько же американцам этих листовок в "топку" влезет

              Полная "топка" листовок! yes

              Когда найдут способ удешевить ...а пока ...МО платит будем искать способ удешевления laughing
              ,,Беспорядок! А это что?еще и новый бурбулятор выкинули!,, wassat
              Проще сразу на гаджеты транслировать!! laughing без всяких ,,листовок,,
              himRa
              1. Идущий (Виктор) Сегодня, 13:35
                Беспроигрышная система " немножко " зарабатывать на карман.
                Идущий
                1. Татьяна Сегодня, 13:43
                  Интересно, и на каком языке американцы эти говорящие листовки с призывом к противнику им сдаться собираются выпускать?
                  Надо, полагать, что в первую очередь на русском!
                  Татьяна
                  1. Идущий (Виктор) Сегодня, 13:47
                    На русском в первую очередь , но смогут ли?...
                    Идущий
                  2. igorbrsv Сегодня, 13:51
                    Не. На русском не будут. Санкции на свое МО придется им наложить для этого. Эти ж листовки мы на батарейки разберем.
                    igorbrsv
                  3. himRa (Рахим) Сегодня, 14:00
                    Цитата: Татьяна
                    Интересно, и на каком языке американцы эти говорящие листовки с призывом к противнику им сдаться собираются выпускать?

                    Естественно на языке противника....НО
                    боюсь,что вообще не на каком!имея возможность ,,сломать,, физически матрасы не будут заморачиваться сломать ,,психологически,, и статья похожа на фейк!
                    himRa
                    1. Татьяна Сегодня, 14:10
                      Цитата: himRa
                      статья похожа на фейк!

                      Ну почему "фейк"? Музыкальные же поздравительные открытки в мире давно существуют! И не так уж они и дороги.
                      Главное здесь - это размер самого тиража этих говорящих листовок и гарантия их сбыта. Самое лучшее при этом для прибыли их производителя - это получение госзаказа на них из бюджета государства.
                      имея возможность ,,сломать,, физически матрасы не будут заморачиваться сломать ,,психологически,,

                      А психологическую войну во время Горячей войны ещё никто не отменял!
                      Татьяна
          2. роман66 (роман) Сегодня, 13:15
            думаешь, наши звери уж такие? пристрелят побыстрому
            роман66
      2. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 13:50
        Цитата: MPN
        Музыкальные открытки на службе НАТО. smile

        Та же мыслЯ. "Бывший тинейджер вспомнил про открытки 1990-ых и добрался до госбюджета".
        Avis-bis
    2. рич (дмитрий) Сегодня, 13:28
      "
      Листовка" заключена в прочный корпус, не пропускающий влагу и имеющий свойства сохранить послание целым вне зависимости от погодных условий.

      Замучаешся такую табачком набивать и сворачивать yes
      Или это специально для борьбы с курильщиками? belay
      рич
  2. Комментарий был удален.
    1. reservist (Алексей) Сегодня, 13:08
      Цитата: Стройбат запаса
      Раньше хоть полезный материал кидали ...

      там же наверняка будет литиевая батарейка, которая для какого-нибудь гаджета сгодится ...
      reservist
  3. T.Henks (Игорь) Сегодня, 13:06
    Хочу такую! Из поликлиники! И с обратной связью! Особенно зубной и ЭМЭРТЭ. Без платы. Интернет спутниковый? Чубайс?
    T.Henks
  4. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 13:14
    История повторяется... В прошлый раз немцы распространяли для нас говорящую пропаганду. Не помогло. Теперь эти ушлёпки хотят уговорить сдаться. И этим не поможет.
    Николай Фёдоров
  5. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 13:14
    Ну если противник даже читать не могёт , то тады даааа....Распильщики ..денег девать некуды...аж нык жаба душит... laughing
    КВУ-НСвД
  6. Лесс Сегодня, 13:20
    "Листовка" заключена в прочный корпус, не пропускающий влагу и имеющий свойства сохранить послание целым вне зависимости от погодных условий.
    Вот ведь не люди... Даже листовку нормальную сделать не могут. Кому она на фиг нужна в прочном корпусе?...
    Кроме голосового сообщения "говорящие листовки" могут содержать и письменные обращения, а также отправлять сигнал о получении.
    Ну может наши умельцы придумают как с помощью "сигнала о получении" отправить смс с "наилучшими пожеланиями".
    А "говорящая" это наверное для тех кто читать не умеет...
    Лесс
  7. LUCKY777 (Лексус) Сегодня, 13:23
    Возьмите меня дизайнером, пример работы высылаю...

    Пригласительный билет на курорт Гуантаномо!
    LUCKY777
  8. Фил77 (Сергей) Сегодня, 13:24
    А насчёт говорящей туалетной бумаги слабо было подумать?тоже мне,креативщики!
    Фил77
  9. Денимакс Сегодня, 13:25
    Лучше тогда смартфоны скинуть и подключить к интернету. Все залипнут и никто не будет воевать.
    Денимакс
  10. ваняватный Сегодня, 13:26
    чубайсу не говорите , по любому выклянчит из бюджета пару -тройку лярдов на черно белые агитки...
    ваняватный
  11. iouris (iouris) Сегодня, 13:29
    Следующий шаг - мультимедийные листовки. Скорей бы война.
    iouris
  12. Дилетант (Виктор Лобков) Сегодня, 13:38
    И чего замарачиваются. Сбрасывали бы обычные Ipad в ударопрочном исполнении. Себе дешевле, людЯм приятнее.
    Дилетант
  13. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 13:39
    Вот народ с ума сходит, вот кому деньги девать некуда. Только одна просьба, желательно чтобы листовки были в драматическом исполнении и где надо с художественным свистом. Чтобы было - ".....читай не так, как пономарь, а с чувством, с толком, с расстановкой" fellow
    Ros 56
  14. Servisinzhener (Андрей) Сегодня, 14:03
    Лучше бы сделали её на мягкой хорошо впитывющей бумаге свёрнутой в рулоны по 50 метров. С одной стороны текст, а с другой фотографии американских президентов, героев и достопримичательностей.
    Servisinzhener
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