В США заявили о разработке "говорящих листовок"

Американское Командование специальных операций USSOCOM заявило о разработке специальных "говорящих листовок". По заявлению специалистов-разработчиков, листовки будут применяться среди гражданского населения и солдат противника, желающих сдаться в плен, передает "РГ" со ссылкой на Defense One.Создатели "говорящей листовки" заявляют, что уже подготовили экспериментальный образец, представляющий собой носитель толщиной в четыре стандартных печатных листа, содержащий тридцатисекундную аудиозапись. "Листовка" заключена в прочный корпус, не пропускающий влагу и имеющий свойства сохранить послание целым вне зависимости от погодных условий. Создатели заявляют, что листовка должна быть доступной для сборки "на коленке". Кроме голосового сообщения "говорящие листовки" могут содержать и письменные обращения, а также отправлять сигнал о получении.В настоящее время производство одной "говорящей листовки" обходится слишком дорого, но специалисты изыскивают способы удешевить их производство. Несомненной пользой от применения таких листовок, по мнению специалистов Службы военной информационной поддержки - MISO, будет эффект психологического давления на солдат противника, который убедит их сдаться в плен.