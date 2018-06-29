Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
Конгресс США проголосовал за продление запрета на сотрудничество с «Рособоронэкспортом»
Нижняя палата американского Конгресса приняла в четверг законопроект о военных расходах на 2019 год, в котором продлевается запрет для Пентагона использовать бюджетные средства для заключения сделок с компанией «Рособоронэкспорт», передает ТАСС.
Согласно документу, Пентагону запрещено подписывать с компанией контракты, меморандумы о намерении и взаимопонимании, другие соглашения, а также предоставлять ей кредиты и кредитные гарантии.
При этом министр обороны имеет приостановить действе этого правила, если он после консультаций с руководством Госдепа и национальной разведки, решит, что сотрудничество с «Рособоронэкспорт» крайне важно для нацбезопасности США. Однако здесь имеется существенная оговорка: перед заключением сделки министр должен будет убедить сенаторов в том, что российская компания «прекратила поставки летальной военной техники» сирийскому правительству, а также в том, что Вооруженные силы РФ покинули Крым (кроме того контингента в Севастополе, базирование которого предусмотрено соглашением между Москвой и Киевом).
Что касается финансирования Пентагона, то в следующем году он получит $606,5 млрд. Еще $68,1 млрд. будут выделены на обеспечение военных операция за рубежом.
$22,7 млрд. из военного бюджета должны пойти на строительство 12 новых боевых кораблей, еще $9,4 млрд. – на закупку 93 истребителей-бомбардировщиков F-35.
За принятие документа проголосовали 359 конгрессменов, высказались против – 49.
Согласно документу, Пентагону запрещено подписывать с компанией контракты, меморандумы о намерении и взаимопонимании, другие соглашения, а также предоставлять ей кредиты и кредитные гарантии.
При этом министр обороны имеет приостановить действе этого правила, если он после консультаций с руководством Госдепа и национальной разведки, решит, что сотрудничество с «Рособоронэкспорт» крайне важно для нацбезопасности США. Однако здесь имеется существенная оговорка: перед заключением сделки министр должен будет убедить сенаторов в том, что российская компания «прекратила поставки летальной военной техники» сирийскому правительству, а также в том, что Вооруженные силы РФ покинули Крым (кроме того контингента в Севастополе, базирование которого предусмотрено соглашением между Москвой и Киевом).
Что касается финансирования Пентагона, то в следующем году он получит $606,5 млрд. Еще $68,1 млрд. будут выделены на обеспечение военных операция за рубежом.
$22,7 млрд. из военного бюджета должны пойти на строительство 12 новых боевых кораблей, еще $9,4 млрд. – на закупку 93 истребителей-бомбардировщиков F-35.
За принятие документа проголосовали 359 конгрессменов, высказались против – 49.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти