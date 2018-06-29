14:19 29 июня
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Конгресс США проголосовал за продление запрета на сотрудничество с «Рособоронэкспортом»

Нижняя палата американского Конгресса приняла в четверг законопроект о военных расходах на 2019 год, в котором продлевается запрет для Пентагона использовать бюджетные средства для заключения сделок с компанией «Рособоронэкспорт», передает ТАСС.



Согласно документу, Пентагону запрещено подписывать с компанией контракты, меморандумы о намерении и взаимопонимании, другие соглашения, а также предоставлять ей кредиты и кредитные гарантии.


При этом министр обороны имеет приостановить действе этого правила, если он после консультаций с руководством Госдепа и национальной разведки, решит, что сотрудничество с «Рособоронэкспорт» крайне важно для нацбезопасности США. Однако здесь имеется существенная оговорка: перед заключением сделки министр должен будет убедить сенаторов в том, что российская компания «прекратила поставки летальной военной техники» сирийскому правительству, а также в том, что Вооруженные силы РФ покинули Крым (кроме того контингента в Севастополе, базирование которого предусмотрено соглашением между Москвой и Киевом).

Что касается финансирования Пентагона, то в следующем году он получит $606,5 млрд. Еще $68,1 млрд. будут выделены на обеспечение военных операция за рубежом.

$22,7 млрд. из военного бюджета должны пойти на строительство 12 новых боевых кораблей, еще $9,4 млрд. – на закупку 93 истребителей-бомбардировщиков F-35.

За принятие документа проголосовали 359 конгрессменов, высказались против – 49.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 8

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  1. Zubr Сегодня, 13:44
    Подарок Трампу в предверии встречи с ВВП. Конгресс матрасных продолжает пакостить.. smile
    Zubr
    1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 14:07
      Цитата: Zubr
      Конгресс матрасных продолжает пакостить..

      Так это и хорошо.Не согласованные,противоречащие друг другу действия властных структур США расшатывают основы государства,под названием США.Пускай дерутся..Демократитческое большинство в конгрессе использовало против Трампа русский след.Судя по событиям он отбился,теперь его ход.
      Мар.Тира
  2. MPN (Павел) Сегодня, 13:44
    запрета на сотрудничество с «Рособоронэкспортом»
    Зря. теперь С-400 они у нас не купят. laughing
    MPN
    1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 14:09
      Цитата: MPN
      теперь С-400 они у нас не купят. laughing

      Ну почему же...
      продлевается запрет для Пентагона использовать бюджетные средства для заключения сделок с компанией «Рособоронэкспорт», передает ТАСС.
      Вот, из бюджета нельзя, а с привлечением частных инвестиций - пожалуйста. yes laughing Тут ещё момент:
      За принятие документа проголосовали 359 конгрессменов, высказались против – 49.
      Вот, против - 49. Да у нас там нехилое лобби, скоро "будем стоять как полный папа", в уровень с евреями. wassat
      Paranoid50
      1. MPN (Павел) Сегодня, 14:12
        laughing
        Цитата: Paranoid50
        Вот, против - 49. Да у нас там нехилое лобби, скоро "будем стоять как полный папа", в уровень с евреями.

        До евреев нам далекооо... Особенности национальные с евреями ну очень разные. wink
        MPN
  3. Неплохой (Виталий) Сегодня, 13:45
    К встрече готовятся, чтобы Трамп не расслаблялся. Мол ты там держись.
    Неплохой
  4. Симон (Вячеслав) Сегодня, 13:56
    Цитата: MPN
    запрета на сотрудничество с «Рособоронэкспортом»
    Зря. теперь С-400 они у нас не купят. laughing

    И РД-180 тоже! wink laughing
    Симон
  5. Симон (Вячеслав) Сегодня, 14:00
    Да..а, печатают и печатают доллары тонами, сломаться не может печатный станок! recourse
    Симон
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