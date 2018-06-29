18:46 29 июня
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Контрактник ВСУ лишил электронных "мозгов" ЗРК "Тор" - украл детали с драгметаллами

Контрактника вооружённых сил Украины задержали за хищение деталей военной техники. Речь идёт о военнослужащем одной из воинских частей, дислоцированной на территории Житомирской области.

Сообщается, что объектом хищения стали комплектующие с содержанием драгметаллов. Причём эти комплектующие "принадлежали" ЗРК "Тор". В итоге, как сообщает украинская пресса, ссылающая на военную прокуратуру, зенитный ракетный комплекс был выведен из строя.

Контрактник ВСУ лишил электронных "мозгов" ЗРК "Тор" - украл детали с драгметаллами



Выясняется, что хищение не было разовым. Контрактник промышлял "скручиванием" запчастей в течение нескольких недель.

Из сообщения:
Установлено, что в течение двух недель июня 2018 контрактник, мастер мастерской одной из воинских частей, расположенной в пгт Городок Радомышльского района, имея свободный доступ к военной технике, которую он обслуживал, демонтировал и похитил из боевой машины 9А330 "Тор" блоки с электронными платами и элементы плат, которые содержат драгоценные металлы: серебро, золото и платину.


Отмечено, что произошло "разукомплектование" ЗРК. По последним данным, сбыть похищенное украинский военнослужащий не успел. Все платы и другие комплектующие были обнаружены и изъяты.



Теперь, на основании возбужденного в отношении военнослужащего ВСУ уголовного дела ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Это далеко не первый случай, когда украинские военнослужащие пытаются промышлять разукомплектованием вооружений и военной техники с целью продажи либо отдельных деталей, либо непосредственно вооружений "по частям".

Использованы фотографии: военная прокуратура ЦР Украины
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Комментарии 28

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  1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 16:55
    ...Контрактник ВСУ лишил электронных "мозгов" ЗРК "Тор" - украл детали с драгметаллами...

    Чудны дела твои, Господи!!!... fellow
    Спасибо за помощь Донбассу... yes
    Захисник 404-ой вытащил мозги из ЗРК lol
    Не далее 1,5-2 месяцев назад, такой же кастрюлеголовый, спёр блоки ДЗ с той ржавой рухляди, что именуются в 404-ой танками laughing
    Андрей К
    1. MPN (Павел) Сегодня, 17:00
      Сколько там того драгмета... Е мое, дай мозги чудикам... Хотя нет Господи не надо, я поторопился с просьбой. feel Пусть естественный отбор пройдет...по Дарвину..
      MPN
      1. dauria (Алексей) Сегодня, 17:26
        Сколько там того драгмета... Е мое, дай мозги чудикам..


        Мозги у него есть, знаний мало. Выкусывал бы блокировочные по цепям питания через один и плату на место. Вреда нет , а прибыль приличная. Со спичечного коробка две зарплаты.
        dauria
        1. cniza (Виктор) Сегодня, 17:32
          Вот и вся их армия.
          cniza
          1. dauria (Алексей) Сегодня, 17:39
            Вот и вся их армия.


            Думаете, таких у нас нет ? Ошибаетесь. Даже круче - они и мы родом из одной страны. Вот раздербанивание на детали "секретных" блоков с заводской пломбой - это шедевр. Причём наш, российский. ( Хотя, приоритет могут оспорить в любой бывшей республике ) . И перестаньте делать круглые глаза. wink
            dauria
            1. cniza (Виктор) Сегодня, 17:51
              Конечно есть , но не во время ведения боевых действий.
              cniza
              1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 18:16
                Цитата: cniza
                ...Конечно есть , но не во время ведения боевых действий...

                Вить hi
                Есть и в нашем зоопарке долбоящеры wassat
                Андрей К
          2. рич (дмитрий) Сегодня, 18:06
            Дать ему звание "Почетный электрик ЛДНР" laughing
            рич
            1. volodya (владимир) Сегодня, 18:45
              Цитата: рич
              Дать ему звание "Почетный электрик ЛДНР" laughing

              Да всё правильно делают, избавляются от советского прошлого! Это же перемога! У них теперь всё от полосатых, а выпить хочется!
              volodya
    2. Starover_Z (Юрий) Сегодня, 17:00
      Контрактник промышлял "скручиванием" запчастей в течение нескольких недель.

      Никак двойной контрактник - служил в ВСУ работая и на ФСБ России. Но видать курсы подготовки короткие были, попался, не доделав дела. Ничего, "он был не один" ! Другие доделают !
      Starover_Z
    3. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:58
      Остаётся только наградить убытка?В 90-е в Рязанском училище ВДВ в парке была украдена БМД,причем не на ходу,она там как памятник стояла..
      Цитата: Андрей К
      ...Контрактник ВСУ лишил электронных "мозгов" ЗРК "Тор" - украл детали с драгметаллами...

      Чудны дела твои, Господи!!!... fellow
      Спасибо за помощь Донбассу... yes
      Захисник 404-ой вытащил мозги из ЗРК lol
      Не далее 1,5-2 месяцев назад, такой же кастрюлеголовый, спёр блоки ДЗ с той ржавой рухляди, что именуются в 404-ой танками laughing
      210окв
  2. NKT (Сергей) Сегодня, 16:56
    Сейчас быстро определят - завербован ФСБ.
    NKT
  3. Фил77 (Сергей) Сегодня, 17:01
    Ничего нового такое было,есть и будет во многих армиях мира.
    Фил77
    1. ALEXXX1983 (Алексей) Сегодня, 18:17
      Цитата: Фил77
      Ничего нового такое было,есть и будет во многих армиях мира.

      Во многих. Но точно не во всех, вряд ли в том же Цахале такое встречается.
      ALEXXX1983
  4. ded100 (Сергей) Сегодня, 17:05
    Молодец контрактник! good
    ded100
  5. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 17:05
    Есть предположение, что этимология названия одной из русофобских помоек восходит к глаголу "украсть". И как мы видим, это предположение далеко не беспочвенно
    Дормидонт
  6. Zaslon (ИВАН) Сегодня, 17:11
    Вот заметьте мужики Армия Украины после развала СССР по степени вооружение высокотехнологичного была второй в европе после России (а скорее всего даже еще круче, там ведь все сконцентрировали в противостояние с западом )
    Где все ? Космос , танкостроение, ракетостроение, судостроение и т.д. т.д. т.д.ВСЯ страна напрягалась .. Все туда , все ресурсы (Хрущев ,Брежнев украинцами были ) ГДЕ ВСЕ "братья" ?
    Все разграбили и ноете....

    А паренек видать понял ,что все равно сгниет или продадут ..А кушать хочется ,не платит коган
    Zaslon
    1. GRIGORIY76 (Григорий) Сегодня, 17:53
      Украина - блеклая тень УССР, примерно так же как и Россия РСФСР.
      GRIGORIY76
  7. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 17:24
    [quote][/quote]Грамотный был , знал , что брать - драгметаллов в такой технике и особенно в советской немало . Их общее количество на комплекс указано в документации комплекса . Но что бы найти - надо быть неплохим специалистом .
    КВУ-НСвД
  8. NF68 (Николай.) Сегодня, 17:25
    Они эдак всё растащат на металлолом.
    NF68
  9. Пленник (Айрат) Сегодня, 17:27
    Внучок партизанский, однозначно! Побольше бы таких "металлистов" в ВСУ. laughing
    Пленник
  10. Xander (Александр) Сегодня, 17:37
    Там на трех оплотах на танковом биатлоне датчики пушек отказали, стоило бы хлопца спросить laughing
    Xander
  11. Imobile (Игорь) Сегодня, 17:42
    Помню 90. Тогда были алюминиевые бочки по 40 литров рублей по 40. Потом они исчезли. В металлоломе их стали принимать по 70 руб. Мужики прикинули - это же по 30 рублей с бочки и посдавали все. Через несколько недель появились в продаже бочки - цена 800 руб
    Imobile
  12. FomaKinyaev (Евгений) Сегодня, 17:47
    А я считаю прекращать нужно эти новости с украины.Давно ли у нас порядок навели?Не от хорошей жизни он цветнину полез воровать.Все эти новости о плохой украине -это клин между нашими народами,и заходит он без особого сопротивления,как лом в говно.Думаю с той стороны ,подобное вещание. Не продавайте своих братьев пропаганде.Хотел сказать дешевой пропаганде,да нет ,вижу не дешевая ,раз по всем каналам одна украина ,да как у них все там плохо.Будьте бдительны товарищи, враг хозяйничает в наших огородах.
    FomaKinyaev
  13. ё-моё Сегодня, 17:49
    Менталитет,с ! Ничего не поделаешь !!!
    ё-моё
  14. Jovanni (Evgenevgen) Сегодня, 18:13
    По последним данным, сбыть похищенное украинский военнослужащий не успел.

    Вот тут недоработочка нашей службы приема вторсырья. Подоступнее пункты приема запчастей надо располагать. Чтоб успевали...
    Jovanni
  15. BAI Сегодня, 18:30
    Все платы и другие комплектующие были обнаружены и изъяты.

    Это плохо. Смогут восстановить.
    BAI
  16. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 18:36
    Ну,что ж....был бы спрос,а предложение появится ! Были же некоторое время назад слухи,что в ЛНР имеются 2 ЗРК "Тор-М".... wink
    Nikolaevich I
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