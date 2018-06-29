16:41 29 июня
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Минобороны РФ до конца года получит восемь отремонтированных "стратегов"

Министерство обороны России планирует получить от ПАО "Туполев" до конца этого года восемь отремонтированных стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС. Об этом в пятницу на селекторном совещании военного ведомства заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

Минобороны РФ до конца года получит восемь отремонтированных "стратегов"


В своем выступлении глава российского военного ведомства заявил, что ПАО "Туполев" до конца 2018 года отремонтирует восемь стратегических бомбардировщиков, в результате чего появится возможность продлить сроки эксплуатации стратегов и повысить их боевые возможности. Министр добавил, что на сегодняшний день очень важно качественно и в срок провести ремонт и модернизацию самолетов, являющихся важной составляющей ядерной триады России.


Сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 с изменяемой стреловидностью крыла поступили на вооружение советской Дальней авиации в 1987 году. Самолёт максимальной взлётной массой 275 т способен развивать скорость до 2200 км/ч и может нести до 45 т боеприпасов. На вооружении российской армии состоят 16 бомбардировщиков Ту-160, постепенно модернизируемых до версии Ту-160М. Помимо замены двигателей и бортового оборудования, Ту-160М получают расширенную номенклатуру вооружений — в частности, самолёты смогут применять перспективные стратегические крылатые ракеты Х-101/Х-102.

Ту-95МС — ракетоносец, выпуск которого налажен в 1981 году. Ту-95МС выполнен на основе Ту-142МК, представляет свободнонесущий цельнометаллический среднеплан с четырьмя турбовинтовыми двигателями, которые расположены в стреловидных крыльях. Серийное производство Ту-95МС закончено в 1992 году, всего их выпущено 90 штук. Вооружение Ту-95МС составляют 6 ракет X-55, в барабанной установке в фюзеляже. Ещё 10 ракет может быть размещено на внешних подвесках.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 9

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  1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 14:01
    Кстати, селекторное совещание
    Владыка Ситх
    1. MPN (Павел) Сегодня, 14:14
      до конца этого года восемь отремонтированных стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС
      Вот только сколько каких? 1 Ту-160 и 7 Ту-95 или наоборот?Существенная разница. winked
      MPN
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 14:20
        Цитата: MPN
        Вот только сколько каких?

        На какую разведку работаем?
        Александр романов
        1. MPN (Павел) Сегодня, 14:23
          Цитата: Александр романов
          На какую разведку работаем?

          laughing На ВО.. laughing
          MPN
        2. Zaslon (ИВАН) Сегодня, 15:34
          Цитата: Александр романов
          Цитата: MPN
          Вот только сколько каких?

          На какую разведку работаем?

          На Массад , как и ты Александр... wassat bully Своих не узнаешь ???
          Zaslon
  2. Симон (Вячеслав) Сегодня, 14:28
    Хорошо, модернизируются наша стратегическая авиация. Когда были выпущены эти ракетоносцы - бомбардировщики, а до сих пор востребованы. good
    Симон
    1. Виктория-В (Виктория) Сегодня, 16:18
      Под воздействием нагрузок , прочность стали постепенно падает в два раза. Дальнейшего падения прочности не будет. С алюминиевыми сплавами хуже, там прочность постепенно падает до нуля. Жизнь фюзеляжа самолета в основном лимитирована числом полетов и временем.
      Виктория-В
  3. Zaslon (ИВАН) Сегодня, 15:37
    Отличная новость ,наведем жути на буржуев ..Боятся они Россию ,хотя и в несколько раз силнее нас . Но душонка у них слабенькая против русского боевого духа !
    Zaslon
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:46
      Цитата: Zaslon
      ,наведем жути на буржуев .

      Батюшки святы,да это же Михан laughing
      Александр романов
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