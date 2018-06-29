Минобороны РФ до конца года получит восемь отремонтированных "стратегов"

Министерство обороны России планирует получить от ПАО "Туполев" до конца этого года восемь отремонтированных стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС. Об этом в пятницу на селекторном совещании военного ведомства заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.В своем выступлении глава российского военного ведомства заявил, что ПАО "Туполев" до конца 2018 года отремонтирует восемь стратегических бомбардировщиков, в результате чего появится возможность продлить сроки эксплуатации стратегов и повысить их боевые возможности. Министр добавил, что на сегодняшний день очень важно качественно и в срок провести ремонт и модернизацию самолетов, являющихся важной составляющей ядерной триады России.Сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 с изменяемой стреловидностью крыла поступили на вооружение советской Дальней авиации в 1987 году. Самолёт максимальной взлётной массой 275 т способен развивать скорость до 2200 км/ч и может нести до 45 т боеприпасов. На вооружении российской армии состоят 16 бомбардировщиков Ту-160, постепенно модернизируемых до версии Ту-160М. Помимо замены двигателей и бортового оборудования, Ту-160М получают расширенную номенклатуру вооружений — в частности, самолёты смогут применять перспективные стратегические крылатые ракеты Х-101/Х-102.Ту-95МС — ракетоносец, выпуск которого налажен в 1981 году. Ту-95МС выполнен на основе Ту-142МК, представляет свободнонесущий цельнометаллический среднеплан с четырьмя турбовинтовыми двигателями, которые расположены в стреловидных крыльях. Серийное производство Ту-95МС закончено в 1992 году, всего их выпущено 90 штук. Вооружение Ту-95МС составляют 6 ракет X-55, в барабанной установке в фюзеляже. Ещё 10 ракет может быть размещено на внешних подвесках.