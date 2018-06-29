Минобороны поставило задачу реанимировать проект УБС МиГ-АТ. Як-130 подкачали?

Минобороны сегодня поставило задачу рассмотреть возможность серийного производства (МиГ-АТ). Вначале поведение испытаний и сдача заказчику. На всё про всё три года, то есть уже через три года должна выпускается серийная продукция, мы к этому стремимся.

Генеральный конструктор Объединённой авиастроительной корпорации Сергей Коротков, выступая на слушаниях перед членами Совета федерации, рассказал о возобновлении работ на проектом самолёта. Речь идёт о проекте МиГ-АТ. Это проект, который мыслился как замена "летающим партам" - чешским учебным L-29 и L-39. Работы над проектом велись в середине 90-х, однако в итоге МиГ-АТ так и не суждено было оказаться в войсках. При этом первый полёт опытного образца поднялся в воздух в 1996 году.В 2008 году самолёт уже выполнил полёт с новым турбореактивным двигателем АЛ-55И. Испытания проводились на аэродроме Жуковский. Машина была в небе около получаса и поднималась на высоту до 3 тысяч метров.Сергея Короткова цитирует РИА Новости МиГ-АТ – российский реактивный учебно-боевой самолёт. В корпорации МиГ отмечают, что на сегодняшний день программа может быть возобновлена в реализации, для чего будет достаточно появление инвестора. Технологические процессы законсервированы, но не ликвидированы.Причиной того, что в своё время МиГ-АТ так и не стал основным УБС ВКС РФ и не пошёл на экспорт, можно считать проигрыш конкурентной борьбы с его стороны другому УБС – Як-130. При этом к Як-130, который уже несколько лет стоит на вооружении ВКС России, нередко возникают претензии со стороны лётного состава. Вероятно, и по этой причине МО РФ ставит задачу по возобновлению работ над проектом МиГ-АТ.О стоимости реализации программы массового производства УБС МиГ-АТ не сообщается.