16:42 29 июня
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Минобороны поставило задачу реанимировать проект УБС МиГ-АТ. Як-130 подкачали?

Генеральный конструктор Объединённой авиастроительной корпорации Сергей Коротков, выступая на слушаниях перед членами Совета федерации, рассказал о возобновлении работ на проектом самолёта. Речь идёт о проекте МиГ-АТ. Это проект, который мыслился как замена "летающим партам" - чешским учебным L-29 и L-39. Работы над проектом велись в середине 90-х, однако в итоге МиГ-АТ так и не суждено было оказаться в войсках. При этом первый полёт опытного образца поднялся в воздух в 1996 году.

В 2008 году самолёт уже выполнил полёт с новым турбореактивным двигателем АЛ-55И. Испытания проводились на аэродроме Жуковский. Машина была в небе около получаса и поднималась на высоту до 3 тысяч метров.

Минобороны поставило задачу реанимировать проект УБС МиГ-АТ. Як-130 подкачали?



Сергея Короткова цитирует РИА Новости:
Минобороны сегодня поставило задачу рассмотреть возможность серийного производства (МиГ-АТ). Вначале поведение испытаний и сдача заказчику. На всё про всё три года, то есть уже через три года должна выпускается серийная продукция, мы к этому стремимся.

МиГ-АТ – российский реактивный учебно-боевой самолёт. В корпорации МиГ отмечают, что на сегодняшний день программа может быть возобновлена в реализации, для чего будет достаточно появление инвестора. Технологические процессы законсервированы, но не ликвидированы.

Причиной того, что в своё время МиГ-АТ так и не стал основным УБС ВКС РФ и не пошёл на экспорт, можно считать проигрыш конкурентной борьбы с его стороны другому УБС – Як-130. При этом к Як-130, который уже несколько лет стоит на вооружении ВКС России, нередко возникают претензии со стороны лётного состава. Вероятно, и по этой причине МО РФ ставит задачу по возобновлению работ над проектом МиГ-АТ.

О стоимости реализации программы массового производства УБС МиГ-АТ не сообщается.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 48

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  1. svp67 (Сергей) Сегодня, 14:06
    О стоимости реализации программы массового производства УБС МиГ-АТ не сообщается.
    Вот интересный вопрос. Что дешевле, устранить выявленные недостатки у ЯК-130 или начать выпуск МИГ-АТ? Не хотелось бы думать о попытке "распила"
    svp67
    1. MPN (Павел) Сегодня, 14:08
      Цитата: svp67
      Вот интересный вопрос. Что дешевле
      Вопрос в цене эксплуатации...
      Работы над проектом велись в середине 90-х, однако в итоге МиГ-АТ
      Вот именно в 90х. Средств развивать 2е машины не было ( да и сейчас смотрю "....для чего будет достаточно появление инвестора. ..." ) Як-130 самолет много дороже МиГ-АТ и не нужен допустим при начальной подготовке пилотов транспортной и стратегической авиации... Замену Л-39 все равно придется искать, Як-130 дорого обходится и целесообразен не во всех случаях. Мысль, что не оправдал, ошибочна, оправдает еще и как там .для чего создавался...
      MPN
      1. dauria (Алексей) Сегодня, 14:17
        Мысль, что не оправдал, ошибочна..


        Как раз так и есть - ни богу свечка , ни чёрту кочерга. Почему не учить ,как раньше - 2 года "Элки", 2 года спарки по типу. Сами отдали нишу чехам с Як-30 , теперь плачем. Поклониться "яковлевцам" и поискать у них старые чертежи Як-тридцатого. Для парты его хватит.
        dauria
        1. MPN (Павел) Сегодня, 14:29
          Цитата: dauria
          Как раз так и есть - ни богу свечка , ни чёрту кочерга

          Цель Як-130 это абсолютно новый принцип обучения. Его система управления может имитировать характеристики управляемости и поведения различных типов ЛА, в этом и суть. На нем можно готовить летчиков непосредственно под ту машину на которой предстоит летать, что существенно снижает использование контрольных полетов при дообучении на конкретный тип ЛА, а в месте с тем и выпуск необходимого количества спарок для этих целей.
          MPN
          1. dauria (Алексей) Сегодня, 14:32
            Цель Як-130 это абсолютно новый принцип обучения.


            Да у нас уже есть один "новый принцип" - ЕГЭ. Может, хватит ? Или в СССР бестолочи были ?
            dauria
            1. MPN (Павел) Сегодня, 14:38
              И при чем тут ЕГЭ? Повторюсь если не внимательно читали
              На нем можно готовить летчиков непосредственно под ту машину на которой предстоит летать, что существенно снижает использование контрольных полетов при дообучении на конкретный тип ЛА, а в месте с тем и выпуск необходимого количества спарок для этих целей.
              Смысл совсем не в ЕГЭ
              MPN
              1. dauria (Алексей) Сегодня, 14:46
                В части вместо вывозных тоже Яки пойдут ? И спецы, запчасти , представителей тоже на 2 типа самолётов держать ? Да и эффективность "иммитации" по сравнению с настоящим не напрягает ?
                dauria
            2. NEOZ Сегодня, 15:31
              Цитата: dauria
              в СССР бестолочи

              предлагаете освоить ВАЗ 2101 ? ведь в СССР были не бестолочи!!!!!
              NEOZ
              1. dauria (Алексей) Сегодня, 15:44
                предлагаете освоить ВАЗ 2101 ? ведь в СССР были не бестолочи!!!!!

                Ну что Вы... Конечно же в автошколах надо начинать обучение с "Ламборджини Диабло". А главное - за ресурс самолётов и обучение пусть платят курсанты. Как тот буфетчик, который угробил 70 человек. Его тоже на "иммитаторах" учили. Была школа , был порядок. Теперь бизнес, и ничего личного.
                dauria
                1. NEOZ Сегодня, 16:25
                  Цитата: dauria
                  Была школа , был порядок

                  кто, по Вашему, виновен в крушении СССР, школа и/или порядок? может еще какие нибудь варианты?
                  п.с.
                  Вы, явно перегибаете палку... как и я.
                  NEOZ
          2. Fatum.Inc (Александр) Сегодня, 15:34
            Официально не где не говорили, но по слухам эта система имитации ни фига не работает. По этому летают просто так как есть и все равно большинство катастроф яка по вине этой системы управления которая глючит.
            Fatum.Inc
            1. MPN (Павел) Сегодня, 15:37
              А тут работать надо, идея очень даже не плохая...
              MPN
      2. Chertt (Алексей) Сегодня, 14:18
        Цитата: MPN
        Як-130 дорого обходится и целесообразен не во всех случаях.

        Еще и третью машину создавать надо, для самого начального обучения. Типа СР-10
        Chertt
        1. MPN (Павел) Сегодня, 14:33
          Цитата: Chertt
          Еще и третью машину создавать надо, для самого начального обучения. Типа СР-10

          Я бы предпочел две МиГ-АТ и Як-130. МиГ по сути полноценная замена Л-39 с нулевым практически ресурсом( в смысле на долго хватит) и то , что он обеспечит рабочие места и развитие корпорации МиГ только в +. Для училищ ВТА только +, Як -130 там избыточен много.
          СР-10 все таки не то... (опять , это только личное мнение).
          MPN
          1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 15:07
            Согласен с вами про малый оставшийся ресурс Л 39 ( судя по статье мах на три года осталось..) Поэтому им замена и нужна..
            И если опять переходят на 4х годичное обучение с выпуском в октябре( летнное), то возвращаются к старой схеме, два раздела на Л 39 (Миг ат) и крайний раздел ( 4 курс) на Як 130. И это хорошо.. И для РСК МиГ, и для Сокола ( если конечно опять в Луховицы не отдатут)..
            И что то мне кажется, что в таком случае Як 152 уходит в небытие.. Вместе с каракатицей СР 10...
            NN52
            1. MPN (Павел) Сегодня, 15:20
              Цитата: NN52
              И что то мне кажется, что в таком случае Як 152 уходит в небытие.. Вместе с каракатицей СР 10...

              СР-10 ну не то, его надо еще лизиать и лизать, по сути на его базе надо с нуля проектировать серийный самолет и делался он без ТТЗ, возможно много чего там делать еще надо. Як 152 вообще для училища что то типа прикола, как раньше в ДОСАФ самое то бы было..
              MPN
              1. mark1 Сегодня, 15:50
                Цитата: MPN
                СР-10 ну не то, его надо еще лизиать и лизать,

                Ну конечно. у МиГа все уже вылизано и блестит как у кота.
                Вы наверно очень хорошо знакомы с программой испытаний СР-10 и его проблемами судя по Вашим безаппеляционным суждениям.
                СР-10 по критерию "стоимость-эффективность" ( на мой взгляд) смотрится гораздо лучше МиГ-АТ. Не надо уподобляться сеятелю облигаций с известного плаката и сорить деньгами на право и налево.
                mark1
              2. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 15:52
                MPN
                При пятилетнем сроке обучения, может и имел смысл Як 152, перед Л 39 ( чтобы по нелетке на Л 39 не списывать).
                А сейчас при 4х летнем, не имеет смысла Як 152..(некуда по времени его воткнуть...)
                NN52
                1. san4es Сегодня, 16:39
                  hi ...В марте 1996 года состоялся полет первого прототипа МиГ-АТ под управлением Р.П. Таскаева. Данный экземпляр был укомплектован французской авионикой и двигателями. По сравнению с аванпроектом масса аппарата увеличилась на 260 кг, уменьшилась площадь крыла. Стабилизатор переместили в нижнюю часть киля, убрав при этом подфюзеляжный гребень в хвостовой части.
                  Второй прототип был укомплектован российской авионикой и поднят в воздух осенью 1997 года. До этого времени на первом самолете было выполнено около 300 полетов.
                  Впервые в истории российского самолетостроения самолет в 1999 г оснастили цифровой электродистанционной системой управления. Благодаря ее внедрению удалось улучшить пилотажные характеристики и управляемость самолета.
                  Поскольку полноценного финансирования со стороны правительства РФ нет, сотрудники РСК МиГ вынуждены искать инвесторов и заказчиков за границей, демонстрируя МиГ-АТ на различных выставках и авиасалонах.
                  Модификации МиГ-АТ
                  МиГ-АТБ – экспортная модификация ударного легкого истребителя;

                  МиГ-АТР – учебный вариант, эксплуатируемый в России;

                  МиГ-АТФ – учебный экспортный вариант, оснащен французской авионикой и двигателями.
                  МиГ-АТ характеристики:


                  Модификация МиГ-АТ
                  Размах крыла, м 10.16
                  Длина самолета, м 12.01
                  Высота самолета, м 4.62
                  Площадь крыла, м2 17.67
                  Масса, кг
                  нормальная взлетная 5210
                  максимальная взлетная 7000
                  топливо 1680
                  Тип двигателя 2 ТРДД SNECMA Larzak 04-R20
                  Тяга, кгс 2 х 1450
                  Максимальная скорость, км/ч 850 (М=0.8)
                  Перегоночная дальность, км 2000
                  Практическая дальность, км 1200
                  Скороподъемность, м/мин 4800
                  Практический потолок, м 15500
                  Макс. эксплуатационная перегрузка 8
                  Экипаж, чел 2
                  Вооружение: Боевая нагрузка 2000 кг на 7 узлах подвески:
                  Контейнер с 20-мм пушкой
                  2 ПУ НУР или 2 легкие бомбы
                  2 УР воздух-воздух soldier
                  http://avia.pro/blog/mig-at
                  san4es
      3. Antidote (Павел) Сегодня, 14:19
        Сухие тоже дороже МиГов, но на 29й давно положили. Думаю будут тянуть две ветки чтобы поддержать КБ на плаву и хоть как-то создать конкуренцию.
        Antidote
        1. MPN (Павел) Сегодня, 14:35
          Цитата: Antidote
          Сухие тоже дороже МиГов, но на 29й давно положили. Думаю будут тянуть две ветки чтобы поддержать КБ на плаву и хоть как-то создать конкуренцию.

          Да КБ МиГ надо вытягивать. И МиГ-АТ тут к месту, тем более он действительно нужет (мне так видится)
          MPN
      4. Vladimir 5 (Владимир) Сегодня, 16:12
        Проблема поглубже нежели деньга, тут и авионика и движки и прочее, при запрете поставок. многое "виснет" в незавершонке... Правду врят ли озвучат, зачит причины есть, деньги никто на ветер не разбрасывает (хотя с нашей коррупцией, всего можно ожидать)...
        Vladimir 5
    2. гребень (Иван) Сегодня, 14:33
      Як-130 слишком обремененный БРЭО и дорогой и сложный для курсантов, которым надо приобрести начальные навыки летного дела. Нужен Российский L-39, а это МиГ-АТ, дешевый и понимаемый курсантами. Об этом давно писали, но дошло сейчас.
      гребень
      1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 15:14
        гребень
        Начальные навыки курсанты получают на Л 39, а на выпускном курсе летают уже на Як 130, серьезном самолете.
        Раньше на выпускном курсе летали на МиГ 21, 23, 29. Считаете их не сложными самолетами?
        NN52
    3. Fitter65 (Александр.) Сегодня, 15:15
      Цитата: svp67
      Вот интересный вопрос. Что дешевле, устранить выявленные недостатки у ЯК-130 или начать выпуск МИГ-АТ?

      Да сначала бы опечатки в данной статье поустраняли а то читать не возможно...
      Fitter65
  2. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 14:11
    Это серьезная проблема, стало быть. Со 130-м серьезная проблема? Иметь два УБС - накладно...
    Горный стрелок
  3. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 14:11
    Видимо у "Рукавиц" с движком не все в порядке, до 2015 г вкраинский Салютзаявил о завершении полной локализации производства авиадвигателей.
    parusnik
    1. NEOZ Сегодня, 16:28
      Цитата: parusnik
      движком не все в порядке,

      согласен!
      думаю проблемы с 222... а двигло для мига делали в РФ.
      NEOZ
  4. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 14:24
    Возникает резонный вопрос - неужели 130-й настолько плох , что его необходимо менять или дополнять ? А если это не так , то зачем разнотипность в учебном парке ? Хочешь , не хочешь , а лезут мысли о лоббировании корпоративных интересов и сопутствующих распилах с откатами ....
    КВУ-НСвД
    1. NEOZ Сегодня, 16:29
      Цитата: КВУ-НСвД
      о лоббировании

      а если дело в невозможности производить 222?
      какой выход у МО в таком случае?
      NEOZ
      1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 16:36
        дело в невозможности производить 222?
        Вы о чём ? Уж простите профана ..
        КВУ-НСвД
  5. К-50 (Алексей) Сегодня, 14:25
    А что СР-10 не по фэн-шую?
    Нормальный самолёт для обучения, летает, м6ного дешевле по стоимости МиГ-АТ.
    Походу в МО кто-то "обеднел" и решил карман свой "накормить". sad
    К-50
    1. NEOZ Сегодня, 16:31
      Цитата: К-50
      СР-10 не по фэн-шую

      видимо у СР-10 та же проблема как и у ЯК130.... это АИ-222....
      NEOZ
  6. Beltasir Matyagu (Vladimir Matveyeff) Сегодня, 14:27
    Миг нужен как самолёт для азов я думаю. Як уже имитирует реальные боевые самолеты за счёт программ. То есть это уже старший уровень. А то начинают поди с чешских? А они того... на издыхании
    Beltasir Matyagu
    1. donavi49 Сегодня, 15:54
      А зачем нужен МиГ-АТ, со своей особой кабиной (ее надо переделывать - ибо будильники не айс, да и эЛок еще лет на 20 хватит с будильниками)? Если есть СР-10 с кабиной типа Як-130. Причем на него МО деньги выделяет. Вот сейчас 2 прототип летный соберут уже под Уфимский мотор и если оно полетит - то МО сразу же контракт обещает.

      СР-10 именно в нише - базового обучения. То есть цепочка Як-52/152 (если есть в конкретном курсе) - СР-10 - Як-130 - боевой тип в воинской части.

      Рядом еще эЛки-39 - которых на 10-20 лет запасено. И их чинят активно. Смысл в МиГ-АТ каков? У него 0 унификация с другими самолетами. Его надо серьезно модернизировать (как минимум по кабине - ибо кого на будильниках сейчас учить собрались - да и эЛок полно!? Если будильниками учить потребуется). Плюс в летной эксплуатации вылезут болячки - гарантированно вылезут. Учитывая тяжелую судьбу и разработку на хлебных крошках и энтузиазме = вылезет очень много...
      donavi49
      1. NEOZ Сегодня, 16:32
        Цитата: donavi49
        зачем нужен МиГ-АТ

        потому что, видимо, не нужен летак с 222.....
        NEOZ
  7. APASUS (Pavo) Сегодня, 14:46
    Для каких целей идет разговор об возобновлении производства МиГ-АТ ?
    Ситуация более чем странная ,тут либо доводили до конца Як-130 или проводили заново тендер на закупку учебных самолетов для МО.Тут как раз и СР-10 туда проситься.
    В МО срочно созрела замена Ан-24 ,старичку уже за 40 лет ,а замены нет.Одни разговоры! Чем заняты все это время в ОАК?? Пошли разговоры о возобновлении производства Ан-124 Руслан и опять это разговоры .
    APASUS
    1. NEOZ Сегодня, 16:34
      Цитата: APASUS
      возобновлении производства МиГ-АТ

      Цитата: APASUS
      Для каких целей

      для замещения летаков с аи222.....
      NEOZ
  8. Романенко (Сергей) Сегодня, 14:49
    Чем-то яковлевцы навлекли на себя недовольство минобороны.
    Кому-то чего-то не досталось...
    Романенко
  9. senima56 (Николай) Сегодня, 14:50
    Ещё на стадии разработки, итальянцы вышли из программы "ЯК-130", очевидно, поняв что это бесперспективная модель и тупиковый путь....Ну а мы же "умнее всех"!
    senima56
    1. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 15:08
      Цитата: senima56
      Ещё на стадии разработки, итальянцы вышли из программы "ЯК-130", очевидно, поняв что это бесперспективная модель и тупиковый путь...

      Видимо, от полной бесперспективности и тупиковости итальянцы стали производить М-346: laughing
      Alexey RA
    2. Servisinzhener (Андрей) Сегодня, 15:48
      И наклепали свою перспективную модель Aermacchi M-346 мало отличимую от ЯК-130.
      Servisinzhener
  10. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 15:07
    Цитата: dauria
    Цель Як-130 это абсолютно новый принцип обучения.


    Да у нас уже есть один "новый принцип" - ЕГЭ. Может, хватит ? Или в СССР бестолочи были ?

    Если прикинуть по времени введения, то создатели "Буревестника" и "Посейдона" как раз сдавали ЕГЭ.
    Плотник 2329
    1. dauria (Алексей) Сегодня, 16:39
      Если прикинуть по времени введения, то создатели "Буревестника" и "Посейдона" как раз сдавали ЕГЭ.


      laughing Создатели на кладбище.Те , кто доделывал их работу, проклинают пенсионную реформу. А ЕГЭ-шники красуются с микрофонами перед телекамерами и рассказывают сказки. Те, что поупрямей, выучили англицкий и думают, как слинять из дома престарелых..
      dauria
  11. Servisinzhener (Андрей) Сегодня, 15:43
    Причина по которой начали рассматривать возобновление серийного производства МиГ-АТ в том что у УБС ЯК-130 выявился фатальный недостаток. Заключающийся в том что этот УБС делает не РСК "МиГ". Чем то это мне напомнило ситуацию с танками Т-64/72/80. Ракетами Союз/Протон/Ангара/Русь и Союз-5. И эта ситуация не первая и не последняя.
    Servisinzhener
  12. donavi49 Сегодня, 15:45
    Вообще странно. Больше похоже на то что деньги бюджетные горят и надо их осваивать хоть так.

    По сути это уже 6 УТС/УБС для ВКС:
    1) Як-52 - настоящее.
    2) Як-152 - программа на 100% финансируется и его очень ждут.
    3) Л-39 - продолжаются ремонты и поддержания данного самолета.
    4) СР-10 - программа финансируется МО, ожидается ввод в программу 2 летного прототипа уже со штатным двигателем от УМПО (сейчас украинский), по итогам начала полетов 2 протипа будет подписан твердый контракт с МО.
    5) Як-130 - продолжаются закупки и доводки.

    И вот 6 тип... wassat
    donavi49
    1. Servisinzhener (Андрей) Сегодня, 15:54
      Может хотят таким образом поддержать РСК "МиГ" с гарантированно удачным результатом. Но я считаю способ поддержки не самый хороший, 6 типов учебных самолётов сейчас. И 4 в перспективе, причем 3 из них вариации на оду и туже тему.
      Куда более эффективным был бы заказ на разработку однодвигательного ЛФИ.
      Servisinzhener
  13. gukoyan (Igor) Сегодня, 16:00
    "Машина была в небе около получала и поднималась на высоту до 3 тысяч метров."
    Чего она там получала????))))))
    gukoyan
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