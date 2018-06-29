США дали Германии гарантии того, что не применят санкции против газопроводов из России

Фактически сенсационная информация приходит сегодня из Германии. В министерстве экономики ФРГ заявляют о том, что Вашингтон предоставил Берлину «предварительные гарантии» по поводу нераспространения американских экономических санкций на газопроводы с российским участием. Отмечено, что речь в первую очередь идёт о газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», первый из которых уже несколько лет активно работает, стабильно снабжая природным газом из РФ север Европы.В министерстве экономики Германии при этом фактически дают понять, что условием таких гарантий от США являются договорённости с Москвой по поводу того, что часть транзита через территорию Украины будет сохранена и после 2019 года – года, когда истекает 10-летний российско-украинский контракт.О том, какая именно часть транзита может быть сохранена через украинскую территорию, в Германии не сообщают.Здесь стоит напомнить, что ранее представитель политических кругов Украины Андрей Садовый, возглавляющий Львовскую администрацию, во время своего визита в ЕС, предложил европейским компаниям фактически выкупить газотранспортную систему Украины в свои руки. Это предложение Садового вызвало в европейских бизнес-кругах интерес, однако Садовый – всё же пока не тот политик на Украине, который имеет право хоть как-то распоряжаться активами. Однако посыл уже сделан, и Европа явно намерена его обсуждать.Возвращаясь к заявлению немецкого Минэнерго, возникает вопрос: насколько предоставленные Штатами в адрес Германии гарантии крепки. Или они даны в типичном американском стиле: сегодня - дали, завтра - забрали назад?