16:43 29 июня
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США дали Германии гарантии того, что не применят санкции против газопроводов из России

Фактически сенсационная информация приходит сегодня из Германии. В министерстве экономики ФРГ заявляют о том, что Вашингтон предоставил Берлину «предварительные гарантии» по поводу нераспространения американских экономических санкций на газопроводы с российским участием. Отмечено, что речь в первую очередь идёт о газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», первый из которых уже несколько лет активно работает, стабильно снабжая природным газом из РФ север Европы.

США дали Германии гарантии того, что не применят санкции против газопроводов из России


В министерстве экономики Германии при этом фактически дают понять, что условием таких гарантий от США являются договорённости с Москвой по поводу того, что часть транзита через территорию Украины будет сохранена и после 2019 года – года, когда истекает 10-летний российско-украинский контракт.


О том, какая именно часть транзита может быть сохранена через украинскую территорию, в Германии не сообщают.

Здесь стоит напомнить, что ранее представитель политических кругов Украины Андрей Садовый, возглавляющий Львовскую администрацию, во время своего визита в ЕС, предложил европейским компаниям фактически выкупить газотранспортную систему Украины в свои руки. Это предложение Садового вызвало в европейских бизнес-кругах интерес, однако Садовый – всё же пока не тот политик на Украине, который имеет право хоть как-то распоряжаться активами. Однако посыл уже сделан, и Европа явно намерена его обсуждать.

Возвращаясь к заявлению немецкого Минэнерго, возникает вопрос: насколько предоставленные Штатами в адрес Германии гарантии крепки. Или они даны в типичном американском стиле: сегодня - дали, завтра - забрали назад?

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 26

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  1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 14:22
    Напильником по украинской эмалерованной кастрюле laughing
    Александр романов
    1. Chertt (Алексей) Сегодня, 14:23
      возникает вопрос: насколько предоставленные Штатами в адрес Германии гарантии крепки. Или они даны в типичном американском стиле: сегодня - дали, завтра - забрали назад?

      Достали, эти не сообщающиеся между собой, половины головного мозга в США
      Chertt
      1. Anarchist (Александр) Сегодня, 14:29
        Думаю, в ФРГ считать умеют. Просчитали все варианты, включая санкции США... И украинский транзит им по-боку, из толерантности беспокойство проявляют...
        Anarchist
        1. himRa (Рахим) Сегодня, 14:49
          Цитата: Anarchist
          И украинский транзит им по-боку, из толерантности беспокойство проявляют...

          И все же я думаю что это не так,попытаюсь обосновать:
          кроме наших труб неоходимы трубы на территории Германии,Украинский же маршрут имеет сопуствующие коммуникации а нашим новым газопроводам еще нужно время для того чтоб сложилась инфраструктура, поэтому Германия настаивая на украинском маршруте хочет иметь дополнительную страховку ...например большой локальной катастрофы...
          На то время когда все это сложится на северном маршруте ...
          И еще... толерантность в бизнесе не учитываются ИМХО. hi
          himRa
      2. mr.Vain (Гудвин) Сегодня, 14:50
        Сп-2 построить, хахлов кинуть потом. Не будет же Германия действующий газопровод рубить.
        mr.Vain
      3. DMB_95 (Михаил) Сегодня, 16:36
        Цитата: Chertt

        Достали, эти не сообщающиеся между собой, половины головного мозга в США

        Видимо , в Штатах поняли , что экономическая война по всем фронтам ( даже с ближайшими союзниками ) - это перебор . А Германия - ключевой член НАТО в Европе , поэтому решили пока пойти навстречу немцам . Но верить Штатам всё равно нельзя никогда .
        DMB_95
        1. Chertt (Алексей) Сегодня, 16:43
          Цитата: DMB_95
          Видимо , в Штатах поняли , что экономическая война по всем фронтам ( даже с ближайшими союзниками ) - это перебор

          Вряд ли. Думается это инициатива в обход Трампа. Не удивлюсь если "мистер Презедэнт" об этом заявлении и сам из прессы узнал.
          Chertt
    2. marlin1203 (marlin1203) Сегодня, 14:24
      От же ш зрадники!
      marlin1203
    3. Венд (Анатолий) Сегодня, 14:37
      Ну США дали гарантии, могут их забрать. если будет выгодно.
      Венд
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 15:14
        Вот это и стрёмно! Кто его знает, с какой ноги завтра прэзидент "исключительных" встаВит!
        rocket757
  2. Alexnder (Александр) Сегодня, 14:23
    Опанки!
    На этой неделе столько позитивных сигналов в наш адрес со стороны запада исходит.
    Ой обманут, точно гадость задумали...
    Alexnder
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 14:28
      Цитата: Alexnder
      Ой обманут, точно гадость задумали.

      Вы даже не представляете,как сейчас от этой новости рвутся на щепки пуканы украинских патриотов
      Александр романов
    2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 15:15
      Эт даж не сыр в мышеловке! Это стрехнин в кофей как есть!
      rocket757
  3. ded100 (Сергей) Сегодня, 14:28
    Матрасам верить себя неуважать!
    ded100
  4. APASUS (Pavo) Сегодня, 14:34
    Американцы делали хоть вид,что Украина ,при нынешней власти договороспособна ! А так они одной рукой свой бизнес выстраивают ,а другой ломают все что надо и не надо
    APASUS
  5. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 14:42
    Читал, что главный геополитический противник штатов это - ЕС. Не очень верил. Но вот Трамп предлагает сепаратизм королевства, пятой республики и Германии. Наверное план "шатун" к "европейцам" реализуется и с Запада, и с Востока.
    samarin1969
    1. Skay (Сергей) Сегодня, 15:01
      Но вот Трамп предлагает сепаратизм королевства, пятой республики и Германии.

      Стиль Трампа - это стиль матерого волчары. Рвать на куски, чтобы властвовать над тем что останется. С ним ухо надо держать востро.
      Skay
  6. efimich41 (Валерий) Сегодня, 15:07
    "Вашингтон предоставил Берлину «предварительные гарантии» по поводу нераспространения американских экономических санкций на газопроводы с российским участием."

    США всегда были хозяевами своего слова: захотели - дали, изменилась ситуация - забрали.
    efimich41
  7. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 15:16
    предложил европейским компаниям фактически выкупить газотранспортную систему Украины в свои руки
    это предложение устарело минимум на 4 года. Уже сейчас ГТС Украины нуждается в модернизации иначе просто не сможет функционировать уже через 5 лет. Поэтому ГТС Украины после Турецкого и Северного потока нужна будет только самой Украине. Даже Польша планирует тянуть трубу из Норвегии, следовательно ей тоже транзит не нужен.
    Vita VKO
    1. 123456789 Сегодня, 16:36
      Цитата: Vita VKO
      предложил европейским компаниям фактически выкупить газотранспортную систему Украины в свои руки
      это предложение устарело минимум на 4 года. Уже сейчас ГТС Украины нуждается в модернизации иначе просто не сможет функционировать уже через 5 лет. Поэтому ГТС Украины после Турецкого и Северного потока нужна будет только самой Украине. Даже Польша планирует тянуть трубу из Норвегии, следовательно ей тоже транзит не нужен.

      Поскольку расчетный срок эксплуатации таких газопроводов не более 20 лет, то это предложение устарело лет на 20 laughing

      Поэтому ГТС Украины не нужна никому от слова савсем laughing
      123456789
  8. NF68 (Николай.) Сегодня, 15:19
    США могут и отказаться от своих гарантий. Возможно что пока этого и не произойдёт, но кто знает что взбредёт в голову правительству США если экономическое положение начнёт заметно ухудшаться.
    NF68
  9. demo (Ван) Сегодня, 15:28
    О том, какая именно часть транзита может быть сохранена через украинскую территорию, в Германии не сообщают.
    И не сообщат. По причине того, что этот посыл - морковка на палке перед мордой осла. По уровню надежд как евроинтеграция Украины.
    Здесь стоит напомнить, что ранее представитель политических кругов Украины Андрей Садовый, возглавляющий Львовскую администрацию, во время своего визита в ЕС, предложил европейским компаниям фактически выкупить газотранспортную систему Украины в свои руки. Это предложение Садового вызвало в европейских бизнес-кругах интерес, однако Садовый – всё же пока не тот политик на Украине, который имеет право хоть как-то распоряжаться активами. Однако посыл уже сделан, и Европа явно намерена его обсуждать.
    А это вторая морковка для украинского осла.
    Это обсуждение затянется до тех пор,пока трубы ГТС Украины совсем не сгниют.
    Свидомизм=и.диотизму.
    demo
  10. ibn.shamai (Ваня и медведь.) Сегодня, 15:28
    Были бы хохлы адекватные Россия и качала бы газ по ихней трубе и не надо было бы на потоки тратится! Теперь пусть довольствуются тем что Россия им подкинет с барского плеча для поддержки штанов! laughing
    ibn.shamai
  11. Zaslon (ИВАН) Сегодня, 15:30
    транзита через территорию Украины будет сохранена и после 2019 года

    Причину для перекрытия всегда можно найти....Главное момент выбрать подходящий и он скоро наступит!
    Zaslon
  12. Malkavianin (Денис) Сегодня, 15:48
    Как дали гарантии, так и заберут. Это ж жулики.
    Malkavianin
  13. Малюта (Сергей Малютов) Сегодня, 16:16
    О том, какая именно часть транзита может быть сохранена через украинскую территорию, в Германии не сообщают.

    Не более 1%. Украине и этого будет слишком много laughing
    Малюта
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