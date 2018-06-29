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США дали Германии гарантии того, что не применят санкции против газопроводов из России
Фактически сенсационная информация приходит сегодня из Германии. В министерстве экономики ФРГ заявляют о том, что Вашингтон предоставил Берлину «предварительные гарантии» по поводу нераспространения американских экономических санкций на газопроводы с российским участием. Отмечено, что речь в первую очередь идёт о газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», первый из которых уже несколько лет активно работает, стабильно снабжая природным газом из РФ север Европы.
В министерстве экономики Германии при этом фактически дают понять, что условием таких гарантий от США являются договорённости с Москвой по поводу того, что часть транзита через территорию Украины будет сохранена и после 2019 года – года, когда истекает 10-летний российско-украинский контракт.
О том, какая именно часть транзита может быть сохранена через украинскую территорию, в Германии не сообщают.
Здесь стоит напомнить, что ранее представитель политических кругов Украины Андрей Садовый, возглавляющий Львовскую администрацию, во время своего визита в ЕС, предложил европейским компаниям фактически выкупить газотранспортную систему Украины в свои руки. Это предложение Садового вызвало в европейских бизнес-кругах интерес, однако Садовый – всё же пока не тот политик на Украине, который имеет право хоть как-то распоряжаться активами. Однако посыл уже сделан, и Европа явно намерена его обсуждать.
Возвращаясь к заявлению немецкого Минэнерго, возникает вопрос: насколько предоставленные Штатами в адрес Германии гарантии крепки. Или они даны в типичном американском стиле: сегодня - дали, завтра - забрали назад?
В министерстве экономики Германии при этом фактически дают понять, что условием таких гарантий от США являются договорённости с Москвой по поводу того, что часть транзита через территорию Украины будет сохранена и после 2019 года – года, когда истекает 10-летний российско-украинский контракт.
О том, какая именно часть транзита может быть сохранена через украинскую территорию, в Германии не сообщают.
Здесь стоит напомнить, что ранее представитель политических кругов Украины Андрей Садовый, возглавляющий Львовскую администрацию, во время своего визита в ЕС, предложил европейским компаниям фактически выкупить газотранспортную систему Украины в свои руки. Это предложение Садового вызвало в европейских бизнес-кругах интерес, однако Садовый – всё же пока не тот политик на Украине, который имеет право хоть как-то распоряжаться активами. Однако посыл уже сделан, и Европа явно намерена его обсуждать.
Возвращаясь к заявлению немецкого Минэнерго, возникает вопрос: насколько предоставленные Штатами в адрес Германии гарантии крепки. Или они даны в типичном американском стиле: сегодня - дали, завтра - забрали назад?
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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