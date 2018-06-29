16:39 29 июня
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США поставят Тайваню плавающие БТР AAV7A1

Морская пехота Тайваня получит 36 гусеничных плавающих бронетранспортеров AAV7A1 в рамках американской программы межправительственных военных продаж Foreign Military Sales (FMS). Поставка бронетранспортеров планируется к июлю 2020 года, стоимость контракта включая поставку оборудования, запчастей, техническую поддержку, обучение личного состава и т.д. составит 375 млн долларов, передает блог bmpd.

США поставят Тайваню плавающие БТР AAV7A1


Согласно условиям контракта, из 36 планируемых к поставке машин 30 будут линейными бронетранспортерами AAV7A1, четыре - командно-штабными машинами AAVC7A1 и две - бронированными ремонтно-эвакуационными машинами AAVR7A.


Амфибийный бронетранспортер серии AAV7 был изначально разработан для Корпуса морской пехоты США, и серийно производился на предприятии в Йорке (последовательно принадлежавшем корпорациям FMC Corporation, затем United Defense, и затем BAE Systems). В 1982 г., FMC получила контракт на выполнение работ по программе продления срока службы LVTP-7 (LVT-7 Service Life Extension Program), в соответствии с которой LVTP-7 модифицировались в улучшенный тип AAV-7A1 путем установки нового двигателя, трансмиссии и систем вооружения и повышения удобства эксплуатации машины в целом. Дизельный двигатель Cummins VT400 заменил GM 8V53T, была установлена трансмиссия HS-400-3A1.

Характеристики AAV-7A1:

Экипаж, чел.: 3+25;
Масса, кг: 22800-29100;
Габаритные размеры, мм: длина – 7940, ширина – 3270, высота - 3260;
Бронирование, мм: противопульное и противоосколочное; лоб корпуса – 30, борт - 35 и 45, корма - 35, крыша и днище – 30;
Двигатель: Cummins VT 400 903;
Скорость, км/ч: на суше – 64, на воде – 13;
Удельная мощность, л. с./т: 18;
Запас хода, км: 480;
Вооружение: 40-мм автоматический гранатомет MK-19 (864 патрона) или 25 мм автоматическая пушка M242 Bushmaster (900 патронов)
Дополнительное вооружение: 12,7 мм пулемет M2HB (1200 патронов)

Использованы фотографии: www.primeportal.net/apc/chiou_cheng_wen
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Комментарии 14

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  1. Chertt (Алексей) Сегодня, 14:25
    Китай оЧЧень не рад, этому показному жесту будет wink
    Chertt
    1. рич (дмитрий) Сегодня, 14:55
      пепелац времен вьетнама
      рич
    2. Pirogov Сегодня, 14:57
      Цитата: Chertt
      Китай оЧЧень не рад, этому показному жесту будет wink

      Да Китаю по..уй на Тайвань и эти старые амфибии ,напугали дракона пуком ,даже не смешно..........
      Pirogov
      1. Chertt (Алексей) Сегодня, 15:38
        Да вы что. У КНР и Тайваня неприязнь, как у Бандеровцев и Народных республик. Там такие "демарши" как серпом по снопу пшеницы. А количество и качество техники, вообще не важно
        Chertt
    3. Yrec (Юрий) Сегодня, 14:58
      Китай сдавайся! Сейчас доблестные тайваньцы тебя захватят!
      Yrec
  2. APASUS (Pavo) Сегодня, 14:27
    Вот все же молодцы американцы,впендюрить старое дерьмо ,как военную помощь и написать это на каждом заборе! Даже на ВО такой вот материальчик появился
    APASUS
    1. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 14:41
      Цитата: APASUS
      Вот все же молодцы американцы,впендюрить старое дерьмо ,как военную помощь и написать это на каждом заборе! Даже на ВО такой вот материальчик появился

      Я Вам больше скажу - янки сами до сих пор катаются на этом продукте жизнедеятельности мамонта. smile
      Причём формально это не БТР, а Amphibious Assault Vehicle - десантно-штурмовая машина. Но по факту - это всё тот же LVTP-7, на котором заменили движок с трансмиссией и навесили допбронирование. Делали сей пепелац как временное решение, до начала перевооружения на EFV. Но программа EFV померла - и нищеброды из КМП вынуждены до сих пор воевать на слегка подшаманенной технике времён Вьетнама. Впрочем, им не привыкать - они до сих пор заказывают "кобры" и "хьюи". smile
      Alexey RA
      1. san4es Сегодня, 15:02
        Цитата: Alexey RA
        янки сами до сих пор катаются на этом продукте ...

        hi ...Американские морские десантные десантные машины с 3-м Штурмовым батальоном амфибий, 1-й морской дивизией проводят десантный штурм с морскими пехотинцами из 1-го батальона, 4-го полка морской пехоты, 1-й морской дивизии и японских сил самообороны на Грин-Бич, база морской пехоты (MCB) лагерь Пендлтон, Калифорния. 23 июня 2013 года.
        san4es
    2. MPN (Павел) Сегодня, 15:00
      Экипаж, чел.: 3+25
      Это автобус какойто... Сразу в одном гробу столько похоронить... наверное с целью экономии так...
      MPN
      1. san4es Сегодня, 15:07
        Цитата: MPN
        ....Это автобус какойто....

        hi ...Главное, плавучий....и борт высокий fellow ... smile
        ... + Вооружение: 40-мм автоматический гранатомет MK-19 (864 патрона) или 25 мм автоматическая пушка M242 Bushmaster hi
        san4es
        1. MPN (Павел) Сегодня, 15:14
          Ну чем не автобус ,3+25 Один водила, два контролера и 25 пассажиров (Плавучий, значит для сельской местности) laughing (понятно, что прикололся) Однако у морпехов США требования к количеству десанта были всегда повышенные, но они хотели, что бы при этом он еще и маленький был... долго бились, в результате то ли автобус забронировали , то ли речной трамвай... smile
          MPN
      2. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 16:30
        Цитата: MPN
        Это автобус какойто... Сразу в одном гробу столько похоронить... наверное с целью экономии так...

        Так первоначально все машины LVT/LVTP ("плавающий трактор") должны были обеспечивать доставку морпехов и имущества с десантных кораблей на берег, под защитой хоть какой-то брони. Отсюда и вместимость, и габариты (вылезающие из требований по вместимости и мореходности), и минимальное вооружение (кроме спецмашин поддержки с 75-105-мм гаубицами). А потом какая-то умная голова навесила на LVTP-7 ещё и задачи непосредственной огневой поддержки, обозвав их AAV7.
        Короче - "Войны Пентагона" во всей красе.
        Alexey RA
  3. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 15:57
    Нашим западным и ближневосточным партнёрам, кровь из носу, нужно втравить Китай в войнушку. Хотя бы с тем же Тайванем
    Дормидонт
  4. Малюта (Сергей Малютов) Сегодня, 16:12
    Зачем Тайваню амфибийный бронетранспортер AAV7? Тайвань решил на КНР напасть? Скорее на этих амфибиях тайваньская армия убегать в сша будут по морю laughing
    Малюта
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