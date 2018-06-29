16:44 29 июня
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США и Япония выработали единые требования к Пхеньяну

Вашингтон и Токио будут добиваться от Пхеньяна ликвидации всех баллистических ракет независимо типа, а также всех видов оружия массового уничтожения, передает ТАСС заявление министра обороны Японии Ицунори Онодэра.



Токио разделяет мнение о том, что КНДР должна ликвидировать все виды средств массового уничтожения: ядерные, химические и биологические, сказал Онодэра по итогам встречи с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.


Уничтожению подлежат также баллистические ракеты всех типов без исключения, добавил он.

Глава Пентагона в свою очередь подтвердил слова японского коллеги. При этом он напомнил, что Вашингтон и Сеул отменили учения на Корейском полуострове, запланированные на июль и август, для создания благоприятного климата на переговорах с руководством КНДР.

Вместе с тем Мэттис отметил, что совместные американо-японские учения будут проводиться без изменений по ранее составленному графику, поскольку стороны намерены и дальше укреплять силы сдерживания.

Министр добавил, что Соединенные Штаты намерены полностью выполнять свои обязательства по обороне Японии, включая острова Сенкаку в Восточно-Китайском море, на которые претендует Китай.

Визит в Японию завершил турне Мэтттиса по Восточной Азии. Ранее он посетил Китай и Южную Корею.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 25

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  1. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 14:59
    Не рано ли возрадовались?
    Плотник 2329
    1. MPN (Павел) Сегодня, 15:15
      ликвидации всех баллистических ракет независимо типа, а также всех видов оружия массового уничтожения
      А так же написания завещаний в пользу Японии и США... от ВСЕХ граждан КНДР.
      MPN
      1. Татьяна Сегодня, 15:20
        Цитата: Плотник 2329
        Не рано ли возрадовались?

        Никто этого не знает. Может быть Ким Чен Ын окажется корейским Горбачёвым.
        Сдал же Горбачёв в Холодной войне Вашингтону не сдаваемый в Горячей войне СССР. Так что опыт влияния на лидера любой страны в этом плане у американцев есть.
        Татьяна
        1. MPN (Павел) Сегодня, 15:23
          Цитата: Татьяна
          Цитата: Плотник 2329
          Не рано ли возрадовались?

          Никто этого не знает. Может быть Ким Чен Ын окажется корейским Горбачёвым.
          Сдал же Горбачёв в Холодной войне Вашингтону не сдаваемый в Горячей войне СССР. Так что опыт влияния на лидера любой страны в этом плане у американцев есть.

          И не поспоришь... ибо чудны иногда дела твои Господи...
          MPN
      2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:20
        Цитата: MPN
        А так же написания завещаний в пользу Японии и США... от ВСЕХ граждан КНДР.

        Ахахаха,а какое имущество указать рядовому кореицу в завещании? Типа велосипед с пробегом 100 000 км,5 хозяин,бит ,крашен laughing
        Тока это,велик в КНДР есть далеко не у каждого
        Александр романов
    2. Комментарий был удален.
      1. Zaslon (ИВАН) Сегодня, 15:23
        Цитата: Татьяна
        Никто не этого не знает. Может быть Ким Чен Ын окажется корейским Горбачёвым.

        Ну Ына с горбачем нельзя сравнивать ..Ын в блокаде и травле своей страны ,создавал оружие с помощью которого с КНДР начнут разговаривать на равных ..Молодец все таки ,добился своего! А Трампа он явно послал, поулыбались и разъехались ..
        Zaslon
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:38
          Цитата: Zaslon
          создавал оружие с помощью которого с КНДР начнут разговаривать на равных

          Объясните мне,КАК ??? КАК??? Как КНДР может разговаривать на равных с США??? Как ,какая нибудь Латвия ,даже пусть с ЯО,сможет разговаривать на равных с Россией ???
          Цитата: Zaslon
          Молодец все таки ,добился своего!

          Чего он добился???????????? Что в вашеи голове происходит ,проснитесь наконец
          Цитата: Zaslon
          Трампа он явно послал

          Тяжелый случаи
          Александр романов
          1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 15:52
            Ким конечно эту заяву почитать может, но урежет всё по максимуму!
            Подтираться ею вряд ли будет, на некоторый компромисс идти придётся, но стойкое такое ощущение, что губёнки всяким разным он закатает конкретно!
            rocket757
          2. Zaslon (ИВАН) Сегодня, 16:28
            Цитата: Александр романов
            Объясните мне,КАК ??? КАК??? Как КНДР может разговаривать на равных с США???

            Ну допустим Трамп , сам президент США назначил встречу с главой какой то голодающей и бедной Северной Кореи (это ты так о КНДР писал как то Саша)))) Трамп даже с Путиным не встречался ..))))
            Они за свою Южную корею переживают (дойная корова США))) ..Там вроде объединением попахивает и выпинут базы сша и прекратят платить ..Что то так !
            Цитата: Александр романов
            Чего он добился???????????? Что в вашеи голове происходит ,проснитесь наконец

            Я честно скажу удивился от действий Ына , идет на контакты со всеми ..И самое главное прекратились угрозы и травля КНДР резко ! А ведь там на грани войны было и выли все и вы Саша уничтожить тоталитарный режим к чертям ,народу демократия и т.д. т.д.
            Надеюсь доживу когда кореи обе объединятся и обязательно без США !!!!!
            Zaslon
  2. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 15:02
    А что премьер-министр Японии, под столом сидел, когда Трамп и Ын собеседовали?..Причем тут единые требования Японии и США к КНДР, тогда КНР и России нужно выработать единые требования к США и Японии...
    parusnik
    1. Татьяна Сегодня, 15:06
      Цитата: parusnik
      Причем тут единые требования Японии и США к КНДР

      Япония и США после ВМВ - это как Шерочка с Машерочкой, которые неразлучно дружат парой. Других заявлений от них ждать не приходится. Естественно, что США в этой паре ходят в лидерах по натаскиванию Японии против КНДР за своё влияние в этом восточно-азиатском регионе.
      Татьяна
      1. Logall (Александр) Сегодня, 15:10
        Цитата: parusnik
        тогда КНР и России нужно выработать единые требования к США и Японии...

        Требования предъявляются тогда, когда имеются рычаги давления... А у нас, кроме ЯО, их нет! Давить нечем, к сожалению... А янки давят на КНДР не без нашей же помощи (РФ поддерживает санкции). "Увы и ах", как говорит Якубович!
        Logall
        1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 16:42
          Саня. прЮвет! Может погодим заупокойную петь? Поживем-увидим, не поживём- не увидим...
          sabakina
    2. Комментарий был удален.
  3. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:15
    Че то притихли на саите уракалки,которые тут орали о независмои и гордой КНДР.
    Ладно любители Кима,не переживаите,понять и простить Кима. Жрать захочешь не так раскорячишься wassat
    Ну а пока,пишите мемуары,как Ким поимел Трампа. Стиль фэнтази .Лучший сценарий будет номинирован на Оскар
    Александр романов
    1. Anarchist (Александр) Сегодня, 16:05
      Цитата: Александр романов
      Че то притихли на саите уракалки

      Да так же затихли, как и затихают, прям прячутся, "урапутинцы" в статьях о реформировании пенсионной системы и повышении НДС, различных тарифов, и о других, последих событиях в РФ!
      Anarchist
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 16:32
        Цитата: Anarchist
        "урапутинцы" в статьях о реформировании пенсионной системы и повышении НДС

        Что то не заметил. Настроение будет ,с большим удовольствием потролю вымирающих большевичков
        Александр романов
        1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 16:43
          Хлопотно это, Санёк....
          sabakina
  4. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 15:18
    Цитата: parusnik
    А что премьер-министр Японии, под столом сидел, когда Трамп и Ын собеседовали?..Причем тут единые требования Японии и США к КНДР, тогда КНР и России нужно выработать единые требования к США и Японии...

    Особенно КНР к Японии, если вспомнить 1931-45 гг.
    Плотник 2329
  5. собаковод Сегодня, 15:22
    А звёздно-полосатые военные базы убрать с Дальнего Востока в планах этого соглашения?
    собаковод
    1. Малюта (Сергей Малютов) Сегодня, 16:06
      Даже если такой пункт в соглашении есть, штаты его не выполнят.
      Цитата: собаковод
      А звёздно-полосатые военные базы убрать с Дальнего Востока в планах этого соглашения?
      Малюта
  6. demo (Ван) Сегодня, 15:22
    Аппетит приходит во время еды.
    Прежде чем требовать что-то, надо предложить, хоть что-нибудь.
    А то выглядит слишком по конкистадоры - забрать все, а в замен - шиш.
    И совершенно не ясны требования Южной Кореи.
    Их что ничего не волнует?
    demo
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:40
      Цитата: demo
      надо предложить, хоть что-нибудь.

      Оооо,а предложений было масса и главное из них wink
      Александр романов
  7. svp67 (Сергей) Сегодня, 15:26
    Как это по американски...сначала они договариваются и только потом, начинают выдвигать ТРЕБОВАНИЯ...
    svp67
  8. APASUS (Pavo) Сегодня, 16:26
    Интересно ,что требования к КНДР вырабатывает не Ю Корея ,а Япония .Может нам тоже требования выработать с Китаем ?
    APASUS
  9. друг зверей Сегодня, 16:39
    Вопрос в другом, что получит Китай в обмен на замирение КНДР. Сомневаюсь в одностороннем характере этих договоренностей.
    друг зверей
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