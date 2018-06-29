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США и Япония выработали единые требования к Пхеньяну
Вашингтон и Токио будут добиваться от Пхеньяна ликвидации всех баллистических ракет независимо типа, а также всех видов оружия массового уничтожения, передает ТАСС заявление министра обороны Японии Ицунори Онодэра.
Токио разделяет мнение о том, что КНДР должна ликвидировать все виды средств массового уничтожения: ядерные, химические и биологические, сказал Онодэра по итогам встречи с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.
Уничтожению подлежат также баллистические ракеты всех типов без исключения, добавил он.
Глава Пентагона в свою очередь подтвердил слова японского коллеги. При этом он напомнил, что Вашингтон и Сеул отменили учения на Корейском полуострове, запланированные на июль и август, для создания благоприятного климата на переговорах с руководством КНДР.
Вместе с тем Мэттис отметил, что совместные американо-японские учения будут проводиться без изменений по ранее составленному графику, поскольку стороны намерены и дальше укреплять силы сдерживания.
Министр добавил, что Соединенные Штаты намерены полностью выполнять свои обязательства по обороне Японии, включая острова Сенкаку в Восточно-Китайском море, на которые претендует Китай.
Визит в Японию завершил турне Мэтттиса по Восточной Азии. Ранее он посетил Китай и Южную Корею.
Токио разделяет мнение о том, что КНДР должна ликвидировать все виды средств массового уничтожения: ядерные, химические и биологические, сказал Онодэра по итогам встречи с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.
Уничтожению подлежат также баллистические ракеты всех типов без исключения, добавил он.
Глава Пентагона в свою очередь подтвердил слова японского коллеги. При этом он напомнил, что Вашингтон и Сеул отменили учения на Корейском полуострове, запланированные на июль и август, для создания благоприятного климата на переговорах с руководством КНДР.
Вместе с тем Мэттис отметил, что совместные американо-японские учения будут проводиться без изменений по ранее составленному графику, поскольку стороны намерены и дальше укреплять силы сдерживания.
Министр добавил, что Соединенные Штаты намерены полностью выполнять свои обязательства по обороне Японии, включая острова Сенкаку в Восточно-Китайском море, на которые претендует Китай.
Визит в Японию завершил турне Мэтттиса по Восточной Азии. Ранее он посетил Китай и Южную Корею.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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