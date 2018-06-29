В Новосибирске прошла выкатка нового тяжелого беспилотника

На Новосибирском авиационном заводе прошла выкатка перспективного тяжелого ударного беспилотника проекта «Охотник-Б». По сообщению информированного источника, в настоящее время БЛА проходит цикл наземных испытания, первый полет запланирован на 2019 год.Каких либо технических подробностей по беспилотнику не приводится, известно, что разработка по проекту «Охотник-Б» началась в конце 2012 года по заказу Минобороны РФ. Головным разработчиком аппарата является компания «Сухой» при участии "МиГа". По некоторым данным, в конструкции «Охотника-Б» используются технологии перспективного тяжелого истребителя Т-50 (ПАК ФА).Фото якобы беспилотника "Охотник-Б" появилось летом прошлого года на авиационных сайтах и форумах, но подлинность его ничем не подтверждена. Если все-таки судить по нему, то новый БЛА разрабатывается по схеме «летающее крыло». Аналогичная конструкция использовалась в проекте беспилотного аппарата «Скат» в 1990-х годах. Между тем ранее сообщалось, что «Охотник-Б» может быть выполнен по модульной схеме — это позволит варьировать полезную нагрузку исходя из конкретной боевой задачи. По имеющейся в Сети информации, дальность полета БЛА составит около шести тысяч километров при скорости до одной тысячи км/час. Взлетная масса БЛА составит 20 тонн.