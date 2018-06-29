16:40 29 июня
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В Новосибирске прошла выкатка нового тяжелого беспилотника

На Новосибирском авиационном заводе прошла выкатка перспективного тяжелого ударного беспилотника проекта «Охотник-Б». По сообщению информированного источника, в настоящее время БЛА проходит цикл наземных испытания, первый полет запланирован на 2019 год.

В Новосибирске прошла выкатка нового тяжелого беспилотника


Каких либо технических подробностей по беспилотнику не приводится, известно, что разработка по проекту «Охотник-Б» началась в конце 2012 года по заказу Минобороны РФ. Головным разработчиком аппарата является компания «Сухой» при участии "МиГа". По некоторым данным, в конструкции «Охотника-Б» используются технологии перспективного тяжелого истребителя Т-50 (ПАК ФА).




Фото якобы беспилотника "Охотник-Б" появилось летом прошлого года на авиационных сайтах и форумах, но подлинность его ничем не подтверждена. Если все-таки судить по нему, то новый БЛА разрабатывается по схеме «летающее крыло». Аналогичная конструкция использовалась в проекте беспилотного аппарата «Скат» в 1990-х годах. Между тем ранее сообщалось, что «Охотник-Б» может быть выполнен по модульной схеме — это позволит варьировать полезную нагрузку исходя из конкретной боевой задачи. По имеющейся в Сети информации, дальность полета БЛА составит около шести тысяч километров при скорости до одной тысячи км/час. Взлетная масса БЛА составит 20 тонн.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 26

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  1. консерватор (Александр) Сегодня, 15:02
    по-любому сделают и он будет шикарен, как вся наша авиация.

    видимо пришло время и нашей беспилотной
    консерватор
    1. Dashout (Евгений Савельевич) Сегодня, 15:04
      Чкаловский завод! +1000
      Dashout
    2. WIn1945 Сегодня, 15:05
      лет через десять... пару штук. судя по нынешним реалиям.
      WIn1945
      1. консерватор (Александр) Сегодня, 15:08
        каким реалиям? сколько самолетов покупает мин.обороны в год? явно больше чем в израиле и люфтваффе?

        может РБ по нынешним реалиям больше в армию закупает или любая страна из наты?
        консерватор
      2. Комментарий был удален.
    3. VO3A (Андрей) Сегодня, 15:18
      У нас основная проблема не в БПЛА...У нас нет информационного поля , в котором они могут работать в реальном времени , хотя бы в европейско-азиатском театре возможных боевых действий...А этого никто не замечает или не хочет замечать !!! зачем тратить деньги на то, что не сможет работать ? Пора прозреть этим супердебилам в военном руководстве....
      VO3A
      1. TAMBU (tambu) Сегодня, 15:25
        могу ошибаться но пару лет назад кажется приняли систему управления и передачи информации в реальном времени..
        TAMBU
      2. MPN (Павел) Сегодня, 15:27
        За одно прозреть Китаю, Индии, Израилю...
        MPN
      3. Троль Сегодня, 15:29
        Все то Вы знаете... Но почему то не думаете что без того, что Вы называете информационным полем, дрон за 6ооо км не улетит.
        Троль
  2. Skay (Сергей) Сегодня, 15:05
    прошла выкатка

    Ждём вылета!
    Skay
  3. Грибок (Витёк) Сегодня, 15:05
    Вот и отлично. Будущее за беспилотными системами.
    Грибок
  4. фрезер (александр) Сегодня, 15:07
    А почему именно "летающей крыло" ? Тут местные "эксперты" признали такую схему неэффективной т. к. управляется плохо а стелс не работает потому, что эта технология обман который специально был создан, что бы обмануть тупых американцев.
    фрезер
    1. MPN (Павел) Сегодня, 15:33
      Цитата: фрезер
      управляется плохо

      Компьютер справится , не устанет, да и ближний маневренный воздушный бой ему не вести..
      Цитата: фрезер
      а стелс не работает потому, что эта технология обман который специально был создан, что бы обмануть тупых американцев.

      Это нам удалось и будем поддерживать эту идею ради великой цели обмана американцев, оно того стоит. А вот то, что данная схема имеет ряд преимуществ, по грузоподъемности, экономичности а следовательно и дальности , ни чего там "местные "эксперты"" не говорили?
      MPN
  5. Zubr Сегодня, 15:15
    6000 км, дальность, не слабо. А какая боевая нагрузка, ну хотя бы предполагаемая ?
    Zubr
    1. MPN (Павел) Сегодня, 15:34
      Цитата: Zubr
      6000 км, дальность, не слабо. А какая боевая нагрузка, ну хотя бы предполагаемая ?

      Сложно сказать, судя по размерности пару тонн должен легко взять...
      MPN
  6. san4es Сегодня, 15:16
    На Новосибирском авиационном заводе прошла выкатка перспективного тяжелого ударного беспилотника проекта «Охотник-Б».

    what ...Похож.
    san4es
  7. Ванёк (Иван) Сегодня, 15:18
    ВОТ ТАК ВОТ!!!

    А было время на "НАПО им. В.П. Чкалова" делали лодки, санки и кастрюли.

    Из Сибири. Из Новосибирска всем Вам hi

    .. И вот ещё:

    - Да здравствует народ Гондураса!
    Ванёк
  8. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 15:24
    Ударный и разведывательный БПЛА "Охотник-б" фактически на подлете. Благо цикл испытаний для беспилотной авиации гораздо меньше. Теперь хотелось бы увидеть теперь и беспилотный гиперзвуковой перехватчик - истребитель 6-го поколения.
    Vita VKO
    1. Ванёк (Иван) Сегодня, 15:28
      Цитата: Vita VKO
      истребитель 6-го поколения


      Космический огненно-нйтрино-нейтронный супер мега-бластер стреляющий сквозь вселенную.
      Ванёк
      1. Mestny (Сергей) Сегодня, 15:36
        Ага.
        Так понимаю судя по накалу сообщения гравитационный пукановзрыватель уже проходит испытания?
        Mestny
        1. Ванёк (Иван) Сегодня, 15:48
          Цитата: Mestny
          уже проходит испытания?


          А как-же!?

          hi
          Ванёк
          1. AVA77 (Вадим) Сегодня, 16:32
            Главное, чтобы во время испытаний гравитационного пукановзрывателя ,чтобы пукалку не разорвало ,а то содержимым может накрыть пол галактики laughing
            AVA77
  9. Ванёк (Иван) Сегодня, 15:24
    Правда не правда. Действительно ли нет. Размеры впечатляют.
    Ванёк
  10. svp67 (Сергей) Сегодня, 15:27
    На Новосибирском авиационном заводе прошла выкатка перспективного тяжелого ударного беспилотника проекта «Охотник-Б».
    Наш ответ китайским "черным драконам" и американским "жнецам"?
    svp67
  11. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 15:34
    Новость хорошая . Когда полёты ? Про шесть тысяч на дозвуке верится мало ..если накладка силуэта этого БЛА на силуэт истребителя верна ... хотя если большая часть полезных объёмов и нагрузки приходится на топливо , то... Интересно , что за движок ..
    КВУ-НСвД
  12. Antidote (Павел) Сегодня, 16:04
    С козырей решили зайти? Ни Альтиуса ни Иноходца ещё толком нет, а взялись за крыло по которому опыта совсем никакого. Ванную что огребут проблем, и очередной неимеющий поставят рядом со Скатом.
    Antidote
  13. nikolas 83 (николай) Сегодня, 16:32
    Не верю,пока не увижу реальные фото и видео в полете.Говорить можно все что угодно.Где ссылки на официальный источник информации?Как обычно ОБС.
    nikolas 83
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