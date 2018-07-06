Индийский долгострой. Основной боевой танк Mk 2 «Арджун»
Еще в прошлом десятилетии индийская оборонная промышленность начала разработку обновленной версии основного боевого танка «Арджун», которая должна была иметь существенные преимущества перед базовым образцом. Проектирование завершилось еще несколько лет, и опытные танки вышли на полигон. Тем не менее, машины Arjun Mk 2 все еще не в полной мере соответствуют требованиям заказчика, а кроме того, имеют массу различных проблем. Все это уже заставило индийскую армию сместить запуск серийного производства на неопределенный срок. Когда танк все же дойдет до серии и попадет в армию – неизвестно.
Нынешний проект «Арджун» Mk 2 восходит к более старому образцу бронетанковой техники, притом не менее примечательному. Индия вознамерилась создать свой собственный танк еще в семидесятых годах прошлого века. Несколько следующих десятилетия ушли на научно-исследовательские работы и первые попытки проектирования. Разработка будущего танка «Арджун» заметным образом затянулась, и испытания опытной техники удалось закончить только во второй половине двухтысячных годов. Таким образом, от появления идеи до запуска производства прошло более трех десятилетий.
Согласно планам отдаленного прошлого, индийская промышленность должна была выпустить 2000 новых танков, при помощи которых предполагалось заменить импортную технику старых типов. Однако позже стало ясно, что такие планы отличаются неоправданным оптимизмом. В 2008 году индийское командование решило строить свои бронетанковые войска на основе российских машин Т-90С, а заказ на отечественные «Арджуны» сократили до 124 единиц. При этом шасси собственного танка могло стать основой для машин иного назначения.
Одной из причин резкого сокращения планов на «Арджуны» являлось несовершенство конструкции. Даже после завершения доводки танк не в полной мере отвечал современным требованиям и имел существенные недостатки. Как следствие, Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) была вынуждена заняться совершенствованием имеющейся машины. Кроме того, армия выразила некоторые пожелания относительно технических и боевых качеств техники, и они тоже были учтены в последующих работах.
В ходе совершенствования в конструкцию «Арджуна» внесли порядка 90 изменений того или иного рода. 13 нововведений существенным образом влияли на потенциал техники, в том числе за счет появления совершенно новых возможностей. В определенный момент заказчик и разработчик решили, что обновленный подобным образом танк уже не может считаться «Арджуном». Модернизированную машину обозначили как «Арджун второй серии» или Arjun Mk 2. Базовый вариант, в свою очередь, теперь следовало отличать при помощи индекса Mk 1.
Танк Arjun Mk 2 фактически является вариантом глубокой модернизации существующей машины и потому сохраняет большую часть ее черт. Подобно предшественнику, он имеет классическую компоновку с кормовым расположением силовой установки, оснащается полноповоротной башней с вооружением и аппаратурой. При этом были внесены серьезные изменения в конструкцию отдельных агрегатов, некоторые устройства пошли под замену, а также были использованы совершенно новые изделия.
«Арджун» изначально оснащался корпусом и башней с комбинированной лобовой защитой типа «Канчан» и гомогенным бронированием всех прочих участков. Насколько известно, в проекте Mk 2 решили сохранить такую защиту, но некоторые ее детали пришлось доработать тем или иным образом. Важным нововведением нового проекта стала динамическая защита. Ее блоки, в том числе интегрированные, помещаются на лобовой части корпуса и башни, а также прикрывают значительную часть бортов. По разным данным, наличие динамической защиты серьезным образом повысило живучесть машины.
Дополнительным средством защиты танка является система обнаружения лазерного облучения. Обнаружив возможную атаку противника, она автоматически использует дымовые гранаты. Сообщалось о планах по установке на танк комплекса активной защиты. Вероятно, речь шла о закупке зарубежных систем.
Также к области защиты и живучести можно отнести новый минный трал, разработанный специально для модернизированного танка. На креплениях нижней лобовой детали корпуса может подвешиваться рама с парой подъемных ножевых тралов и радиоэлектронной аппаратурой. Утверждалось, что такое изделие способно защитить танк и идущую за ним технику от взрывных устройств всех основных типов.
Конструкторы решили сохранить имевшийся дизельный двигатель MTU MB838 Ka-501 немецкой разработки, который теперь должен производиться в Индии. Двигатель мощностью 1400 л.с. соединяется с гидромеханической автоматической трансмиссией Renk RK 304S. В трансмиссии используются доработанные редукторы, позволяющие повысить основные характеристики подвижности. Все элементы силовой установки помещаются в корме корпуса и предназначены для выдачи крутящего момента на задние ведущие колеса. Была использована улучшенная вспомогательная силовая установка мощностью 8,5 кВт, предназначенная для энергоснабжения систем без применения основного двигателя.
В свое время жесткой критике подверглась независимая гидропневматическая подвеска первого «Арджуна». В ходе модернизации эти агрегаты были усовершенствованы и теперь, как утверждается, полностью соответствуют требованиям. На каждом борту танка помещается по семь опорных катков. В связи с иными нагрузками катки были доработаны. В частности, увеличился их диаметр. Используется новая гусеница большей ширины. При этом траки для опытных машин пришлось заказывать в Германии.
Наиболее заметные нововведения имели место в области вооружения и средств управления им. Танк получил модернизированную 120-мм нарезную пушку с повышенным ресурсом. Кроме того, были разработаны несколько новых снарядов разного назначения, в том числе улучшенные бронебойные. Также заказчик пожелал оснастить танки комплексом управляемого ракетного вооружения. В связи с этим Arjun Mk 2 должен был получить ракеты LAHAT израильской компании IAI, запускаемые через ствол орудия. Впрочем, позже планы на этот счет поменялись.
Пулеметное вооружение включает две единицы. На одной установке с орудием монтируется 7,62-мм лицензионная копия советского / российского ПКМ. Конструкторы отказались от открытой пулеметной установки на крыше и использовали вместо нее дистанционно управляемый боевой модуль. На нем устанавливается лицензионный крупнокалиберный пулемет НСВТ. В кормовой части башни имеются два блока дымовых гранатометов.
Танк Mk 2 оснастили улучшенной системой управления огнем, включающей новые приборы. В первую очередь, появился панорамный командирский прицел с ночным и дальномерным каналами. Прицелы командира и наводчика получают возможность управления ракетами. СУО сопряжена с современной навигационной системой и развитыми средствами связи. По данным разработчиков, обновленные приборы управления огнем повышают точность и эффективность стрельбы на дистанциях до 2 км. Комплекс управляемого вооружения, в свою очередь, увеличивает радиус поражения целей до 5 км.
Являясь глубокой модернизацией существующей боевой бронированной машины, танк «Арджун» Mk 2 имеет схожие габариты. При этом он незначительно крупнее за счет установки блоков динамической защиты. Одновременно с этим наблюдался значительный рост массы. После установки всех навесных устройств, включая трал, этот параметр достигает 68 т. Для сравнения, боевая масса первого «Арджуна» составляла лишь 58,5 т. Впрочем, как утверждается, запас мощности двигателя и более совершенная трансмиссия позволили сохранить подвижность на желаемом уровне, хотя максимальная скорость немного сократилась.
В феврале 2011 года DRDO сообщила о завершении разработки нового проекта Arjun Mk 2. Летом того же года планировалось начать первый этап испытаний, в котором должны были принять участие специалисты армии. На следующий год разработчики запланировали второй этап испытаний, по результатам которого танк мог быть принят на вооружение. При отсутствии серьезных затруднений на этапе испытаний и доводки серийное производство предполагалось начать уже в 2014 году. В наше время совсем не трудно заметить, что подобные планы так и не были выполнены.
В 2012 году на одном из индийских полигонов состоялись сравнительные испытания нескольких танков, основной задачей которых было определение реальных качеств модернизированного «Арджуна». С новой отечественной машиной сравнили танки Т-72М1М и Т-90С советской / российской разработки. По сообщениям индийского министерства обороны, новейший танк собственного производства по всем статьям превзошел импортную технику и показал свой высочайший потенциал. Утверждалось, что в скором будущем «Арджун» Mk 2 начнет заменять устаревшие зарубежные образцы и самым положительным образом повлияет на боеспособность армии.
Однако вскоре стало известно, что чрезмерный оптимизм пресс-релизов не был отражен в реальных планах. Согласно официальным сообщениям того времени, в будущем должен был появиться контракт всего на 118 танков. Едва ли не главной причиной этого называлась высокая стоимость техники. Основной танк с рядом новых возможностей на тот момент стоил около 370 млн рупий (порядка 6,3 млн долларов США). Для сравнения, серийный «Арджун» Mk 1 стоил лишь 170 млн рупий. Финансовые возможности военного ведомства попросту не позволяли приобрести большее количество желаемой техники.
Впрочем, уже в 2013-14 годах появились новые сведения, которые позволяли предполагать, что проблемы нового «Арджуна» связаны не только с деньгами. В первую очередь, возникли серьезные затруднения производственного характера. Собственный индийский проект зависит от поставок немецкой трансмиссии и израильской электроники. Также закупаются некоторые другие приборы. По разным данным, в Индии выпускается лишь 30% от необходимых комплектующих, тогда как остальные 70% приходятся на импорт. Кроме того, на протяжении нескольких лет индийская промышленность не могла освоить выпуск снарядов новых моделей.
Серьезнейшей проблемой стал рост боевой массы. 68-тонный танк испытывает серьезные проблемы с подвижностью и проходимостью. Если на дорогах с твердым покрытием характеристики машины соответствуют расчетным, то на пересеченной местности наблюдается масса затруднений. Фактически «Арджун» Mk 2 может спокойно передвигаться только по ровным пустынным местностям с достаточно твердым грунтом. Иные почвы, присутствующие на территории Индии, как минимум, затрудняют движение. Таким образом, танк, при всех своих преимуществах, может нормально работать только в отдельных районах страны. В частности, он не способен эффективно служить на границе с Пакистаном.
После проведения испытаний и выявления подобных проблем руководство министерства обороны распорядилось переработать проект и сократить массу танка. За счет тех или иных доработок следовало уменьшить боевую массу до 55 т. Известно, что DRDO начала работы в этом направлении, но, по всей видимости, такая задача оказалась слишком сложной, и облегченный вариант танка до сих пор не представлен. Более того, есть все основания для сомнений в возможности сокращения массы современного танка на 13 т без кардинальной перестройки. Впрочем, конструкторы действительно могут сократить вес машины на 2-3 т без существенных потерь в тактико-технических характеристиках.
Изначально танк «Арджун» Mk 2 предлагалось оснастить комплексом управляемого вооружения LAHAT израильского производства. Однако позже военные отказались от импортного оружия и заказали разработку его отечественного аналога. По требованию военных, новая ракета должна запускаться через 120-мм ствол основного орудия и поражать цели на дальностях от 1200 до 5000 м.
Прошлой осенью индийская пресса сообщала, что собственный проект управляемой ракеты почти завершен. На 2018 год были назначены первые испытания такого оружия. Вероятно, оборонные предприятия уже, как минимум, готовятся к таким работам, но новости о проведении испытаний еще не поступали. Следует отметить, что этот проект имеет особое значение в контексте всего индийского танкостроения. Если промышленность не сможет создать собственную управляемую ракету с запуском из пушки, то танк «Арджун» Mk 2 не будет иметь серьезного преимущества перед базовой модификацией.
Планы на серийное производство и эксплуатацию новейших танков Arjun Mk 2 были определены еще несколько лет назад, но их выполнение пока откладывается. В существующем виде танк имеет ряд характерных проблем, а кроме того, ему пока не удалось получить все требуемое оружие. Без решения вопросов массы и вооружения новая бронемашина не имеет реальных перспектив. В этом случае получится, что излишне дорогой танк сможет работать только в отдельных районах, и при этом не будет показывать заметных преимуществ перед предшественниками. И никакие хвалебные отзывы со сравнительных испытаний не исправят эту ситуацию.
Новый индийский проект семейства «Арджун», как и его предшественник, столкнулся с серьезными затруднениями. Наличие ряда недостатков и отсутствие всех желаемых компонентов уже несколько лет не позволяют танку пойти в серию и поступить в войска. Высокая его стоимость, в свою очередь, не позволит армии приобрести большое количество боевых машин. При всем этом точные сроки завершения требуемых работ неизвестны. Вместе с ними под вопросом остаются реальные перспективы танка.
В проекте Arjun Mk 2 причудливым образом перемешались желание развивать промышленность и поддерживать отечественного производителя, глубокая модернизация существующей конструкции, сотрудничество с зарубежными компаниями и ряд других факторов. Получившаяся смесь отличается неоднозначными характеристиками, высокой стоимостью и неопределенным будущим. Удастся ли индийским конструкторам и военным получить желаемый результат, покажет время. И вряд ли кто-то может сказать, как много времени на это уйдет.
По материалам сайтов:
http://armyrecognition.com/
http://globalsecurity.org/
http://janes.com/
https://indiatimes.com/
https://hindustantimes.com/
http://otvaga2004.ru/
http://pro-tank.ru/
Нынешний проект «Арджун» Mk 2 восходит к более старому образцу бронетанковой техники, притом не менее примечательному. Индия вознамерилась создать свой собственный танк еще в семидесятых годах прошлого века. Несколько следующих десятилетия ушли на научно-исследовательские работы и первые попытки проектирования. Разработка будущего танка «Арджун» заметным образом затянулась, и испытания опытной техники удалось закончить только во второй половине двухтысячных годов. Таким образом, от появления идеи до запуска производства прошло более трех десятилетий.
Согласно планам отдаленного прошлого, индийская промышленность должна была выпустить 2000 новых танков, при помощи которых предполагалось заменить импортную технику старых типов. Однако позже стало ясно, что такие планы отличаются неоправданным оптимизмом. В 2008 году индийское командование решило строить свои бронетанковые войска на основе российских машин Т-90С, а заказ на отечественные «Арджуны» сократили до 124 единиц. При этом шасси собственного танка могло стать основой для машин иного назначения.
Одной из причин резкого сокращения планов на «Арджуны» являлось несовершенство конструкции. Даже после завершения доводки танк не в полной мере отвечал современным требованиям и имел существенные недостатки. Как следствие, Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) была вынуждена заняться совершенствованием имеющейся машины. Кроме того, армия выразила некоторые пожелания относительно технических и боевых качеств техники, и они тоже были учтены в последующих работах.
В ходе совершенствования в конструкцию «Арджуна» внесли порядка 90 изменений того или иного рода. 13 нововведений существенным образом влияли на потенциал техники, в том числе за счет появления совершенно новых возможностей. В определенный момент заказчик и разработчик решили, что обновленный подобным образом танк уже не может считаться «Арджуном». Модернизированную машину обозначили как «Арджун второй серии» или Arjun Mk 2. Базовый вариант, в свою очередь, теперь следовало отличать при помощи индекса Mk 1.
Танк Arjun Mk 2 фактически является вариантом глубокой модернизации существующей машины и потому сохраняет большую часть ее черт. Подобно предшественнику, он имеет классическую компоновку с кормовым расположением силовой установки, оснащается полноповоротной башней с вооружением и аппаратурой. При этом были внесены серьезные изменения в конструкцию отдельных агрегатов, некоторые устройства пошли под замену, а также были использованы совершенно новые изделия.
«Арджун» изначально оснащался корпусом и башней с комбинированной лобовой защитой типа «Канчан» и гомогенным бронированием всех прочих участков. Насколько известно, в проекте Mk 2 решили сохранить такую защиту, но некоторые ее детали пришлось доработать тем или иным образом. Важным нововведением нового проекта стала динамическая защита. Ее блоки, в том числе интегрированные, помещаются на лобовой части корпуса и башни, а также прикрывают значительную часть бортов. По разным данным, наличие динамической защиты серьезным образом повысило живучесть машины.
Дополнительным средством защиты танка является система обнаружения лазерного облучения. Обнаружив возможную атаку противника, она автоматически использует дымовые гранаты. Сообщалось о планах по установке на танк комплекса активной защиты. Вероятно, речь шла о закупке зарубежных систем.
Также к области защиты и живучести можно отнести новый минный трал, разработанный специально для модернизированного танка. На креплениях нижней лобовой детали корпуса может подвешиваться рама с парой подъемных ножевых тралов и радиоэлектронной аппаратурой. Утверждалось, что такое изделие способно защитить танк и идущую за ним технику от взрывных устройств всех основных типов.
Конструкторы решили сохранить имевшийся дизельный двигатель MTU MB838 Ka-501 немецкой разработки, который теперь должен производиться в Индии. Двигатель мощностью 1400 л.с. соединяется с гидромеханической автоматической трансмиссией Renk RK 304S. В трансмиссии используются доработанные редукторы, позволяющие повысить основные характеристики подвижности. Все элементы силовой установки помещаются в корме корпуса и предназначены для выдачи крутящего момента на задние ведущие колеса. Была использована улучшенная вспомогательная силовая установка мощностью 8,5 кВт, предназначенная для энергоснабжения систем без применения основного двигателя.
В свое время жесткой критике подверглась независимая гидропневматическая подвеска первого «Арджуна». В ходе модернизации эти агрегаты были усовершенствованы и теперь, как утверждается, полностью соответствуют требованиям. На каждом борту танка помещается по семь опорных катков. В связи с иными нагрузками катки были доработаны. В частности, увеличился их диаметр. Используется новая гусеница большей ширины. При этом траки для опытных машин пришлось заказывать в Германии.
Наиболее заметные нововведения имели место в области вооружения и средств управления им. Танк получил модернизированную 120-мм нарезную пушку с повышенным ресурсом. Кроме того, были разработаны несколько новых снарядов разного назначения, в том числе улучшенные бронебойные. Также заказчик пожелал оснастить танки комплексом управляемого ракетного вооружения. В связи с этим Arjun Mk 2 должен был получить ракеты LAHAT израильской компании IAI, запускаемые через ствол орудия. Впрочем, позже планы на этот счет поменялись.
Пулеметное вооружение включает две единицы. На одной установке с орудием монтируется 7,62-мм лицензионная копия советского / российского ПКМ. Конструкторы отказались от открытой пулеметной установки на крыше и использовали вместо нее дистанционно управляемый боевой модуль. На нем устанавливается лицензионный крупнокалиберный пулемет НСВТ. В кормовой части башни имеются два блока дымовых гранатометов.
Танк Mk 2 оснастили улучшенной системой управления огнем, включающей новые приборы. В первую очередь, появился панорамный командирский прицел с ночным и дальномерным каналами. Прицелы командира и наводчика получают возможность управления ракетами. СУО сопряжена с современной навигационной системой и развитыми средствами связи. По данным разработчиков, обновленные приборы управления огнем повышают точность и эффективность стрельбы на дистанциях до 2 км. Комплекс управляемого вооружения, в свою очередь, увеличивает радиус поражения целей до 5 км.
Являясь глубокой модернизацией существующей боевой бронированной машины, танк «Арджун» Mk 2 имеет схожие габариты. При этом он незначительно крупнее за счет установки блоков динамической защиты. Одновременно с этим наблюдался значительный рост массы. После установки всех навесных устройств, включая трал, этот параметр достигает 68 т. Для сравнения, боевая масса первого «Арджуна» составляла лишь 58,5 т. Впрочем, как утверждается, запас мощности двигателя и более совершенная трансмиссия позволили сохранить подвижность на желаемом уровне, хотя максимальная скорость немного сократилась.
В феврале 2011 года DRDO сообщила о завершении разработки нового проекта Arjun Mk 2. Летом того же года планировалось начать первый этап испытаний, в котором должны были принять участие специалисты армии. На следующий год разработчики запланировали второй этап испытаний, по результатам которого танк мог быть принят на вооружение. При отсутствии серьезных затруднений на этапе испытаний и доводки серийное производство предполагалось начать уже в 2014 году. В наше время совсем не трудно заметить, что подобные планы так и не были выполнены.
В 2012 году на одном из индийских полигонов состоялись сравнительные испытания нескольких танков, основной задачей которых было определение реальных качеств модернизированного «Арджуна». С новой отечественной машиной сравнили танки Т-72М1М и Т-90С советской / российской разработки. По сообщениям индийского министерства обороны, новейший танк собственного производства по всем статьям превзошел импортную технику и показал свой высочайший потенциал. Утверждалось, что в скором будущем «Арджун» Mk 2 начнет заменять устаревшие зарубежные образцы и самым положительным образом повлияет на боеспособность армии.
Однако вскоре стало известно, что чрезмерный оптимизм пресс-релизов не был отражен в реальных планах. Согласно официальным сообщениям того времени, в будущем должен был появиться контракт всего на 118 танков. Едва ли не главной причиной этого называлась высокая стоимость техники. Основной танк с рядом новых возможностей на тот момент стоил около 370 млн рупий (порядка 6,3 млн долларов США). Для сравнения, серийный «Арджун» Mk 1 стоил лишь 170 млн рупий. Финансовые возможности военного ведомства попросту не позволяли приобрести большее количество желаемой техники.
Впрочем, уже в 2013-14 годах появились новые сведения, которые позволяли предполагать, что проблемы нового «Арджуна» связаны не только с деньгами. В первую очередь, возникли серьезные затруднения производственного характера. Собственный индийский проект зависит от поставок немецкой трансмиссии и израильской электроники. Также закупаются некоторые другие приборы. По разным данным, в Индии выпускается лишь 30% от необходимых комплектующих, тогда как остальные 70% приходятся на импорт. Кроме того, на протяжении нескольких лет индийская промышленность не могла освоить выпуск снарядов новых моделей.
Серьезнейшей проблемой стал рост боевой массы. 68-тонный танк испытывает серьезные проблемы с подвижностью и проходимостью. Если на дорогах с твердым покрытием характеристики машины соответствуют расчетным, то на пересеченной местности наблюдается масса затруднений. Фактически «Арджун» Mk 2 может спокойно передвигаться только по ровным пустынным местностям с достаточно твердым грунтом. Иные почвы, присутствующие на территории Индии, как минимум, затрудняют движение. Таким образом, танк, при всех своих преимуществах, может нормально работать только в отдельных районах страны. В частности, он не способен эффективно служить на границе с Пакистаном.
После проведения испытаний и выявления подобных проблем руководство министерства обороны распорядилось переработать проект и сократить массу танка. За счет тех или иных доработок следовало уменьшить боевую массу до 55 т. Известно, что DRDO начала работы в этом направлении, но, по всей видимости, такая задача оказалась слишком сложной, и облегченный вариант танка до сих пор не представлен. Более того, есть все основания для сомнений в возможности сокращения массы современного танка на 13 т без кардинальной перестройки. Впрочем, конструкторы действительно могут сократить вес машины на 2-3 т без существенных потерь в тактико-технических характеристиках.
Изначально танк «Арджун» Mk 2 предлагалось оснастить комплексом управляемого вооружения LAHAT израильского производства. Однако позже военные отказались от импортного оружия и заказали разработку его отечественного аналога. По требованию военных, новая ракета должна запускаться через 120-мм ствол основного орудия и поражать цели на дальностях от 1200 до 5000 м.
Прошлой осенью индийская пресса сообщала, что собственный проект управляемой ракеты почти завершен. На 2018 год были назначены первые испытания такого оружия. Вероятно, оборонные предприятия уже, как минимум, готовятся к таким работам, но новости о проведении испытаний еще не поступали. Следует отметить, что этот проект имеет особое значение в контексте всего индийского танкостроения. Если промышленность не сможет создать собственную управляемую ракету с запуском из пушки, то танк «Арджун» Mk 2 не будет иметь серьезного преимущества перед базовой модификацией.
Планы на серийное производство и эксплуатацию новейших танков Arjun Mk 2 были определены еще несколько лет назад, но их выполнение пока откладывается. В существующем виде танк имеет ряд характерных проблем, а кроме того, ему пока не удалось получить все требуемое оружие. Без решения вопросов массы и вооружения новая бронемашина не имеет реальных перспектив. В этом случае получится, что излишне дорогой танк сможет работать только в отдельных районах, и при этом не будет показывать заметных преимуществ перед предшественниками. И никакие хвалебные отзывы со сравнительных испытаний не исправят эту ситуацию.
Новый индийский проект семейства «Арджун», как и его предшественник, столкнулся с серьезными затруднениями. Наличие ряда недостатков и отсутствие всех желаемых компонентов уже несколько лет не позволяют танку пойти в серию и поступить в войска. Высокая его стоимость, в свою очередь, не позволит армии приобрести большое количество боевых машин. При всем этом точные сроки завершения требуемых работ неизвестны. Вместе с ними под вопросом остаются реальные перспективы танка.
В проекте Arjun Mk 2 причудливым образом перемешались желание развивать промышленность и поддерживать отечественного производителя, глубокая модернизация существующей конструкции, сотрудничество с зарубежными компаниями и ряд других факторов. Получившаяся смесь отличается неоднозначными характеристиками, высокой стоимостью и неопределенным будущим. Удастся ли индийским конструкторам и военным получить желаемый результат, покажет время. И вряд ли кто-то может сказать, как много времени на это уйдет.
По материалам сайтов:
http://armyrecognition.com/
http://globalsecurity.org/
http://janes.com/
https://indiatimes.com/
https://hindustantimes.com/
http://otvaga2004.ru/
http://pro-tank.ru/
Автор: Рябов Кирилл
Использованы фотографии: Минобороны Индии / indiannavy.nic.in, Wikimedia Commons
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