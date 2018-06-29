Минобороны США начинает замену устаревших ракет AGM-114 Hellfire

Министерство обороны США одобрило начало мелкосерийного производства новых единых ракет JAGM класса «воздух-поверхность», созданных для замены стоящих на вооружении американской армии с 1974 года ракет AGM-114 Hellfire. Мелкосерийное производство будет вестись вплоть до 2020 года, после чего будет принято решение о полномасштабном производстве ракет JAGM, передает Nplus1 со ссылкой на Defense News.Устаревшие ракеты Hellfire входят в номенклатуру вооружений ударных вертолетов и ударных беспилотников. Масса ракеты 48 кг., она оснащена тандемной кумулятивной боевой частью массой девять килограммов. Боеприпасы предназначены для поражения бронетехники противника на дальности до восьми километров.Испытания ракет JAGM проводились на протяжении последних двух лет. В общей сложности американская армия намерена заказать 2631 ракету.Конструктивно ракета JAGM подобна AGM-114 Hellfire и является ее дальнейшим развитием. УР JAGM имеет стартовую массу 49 кг, длину 1800 мм и диаметр корпуса 178 мм. Максимальная дальность пуска ракеты JAGM составляет 8000 м (что соответствует дальности УР Hellfire), а максимальная скорость 1,3М. В дальнейшем предусматривается замена двигателя на более мощный, что увеличит дальность поражения до 16 км. Ракета предназначена для поражения бронированных целей, патрульных кораблей, артиллерийских систем, ракетных пусковых установок, позиций радиолокационных станций, узлов управления и связи, фортификационных сооружений, объектов инфрастуктуры населенных и административных пунктов противника.