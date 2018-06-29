16:42 29 июня
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В Ираке БМП-1 вооружили 23-мм пушкой

В Сети появилось фото иракской боевой машины пехоты – БМП-1 – со скорострельной пушкой калибра 23 мм вместо штатного 73-мм орудия 2А28 «Гром», сообщает Российская газета.

В Ираке БМП-1 вооружили 23-мм пушкой


Наблюдатели неоднозначно восприняли эту информацию. Некоторые не поверили в возможность такого перевооружения. Другие, напротив, считают, что для создания подобной модификации особых технических решений не требуется: при минимальных затратах и некоторых доработках получается весьма интересная бронемашина.


Речь идет об автоматической 23-мм пушке 2А14, которая является частью известной зенитной установки – ЗУ-23-2.

Ее вес – 76 кг, длина с пламегасителем – около двух метров. Дальность стрельбы по наземным целям – до двух километров, скорострельность – около 1000 выстр/мин.

Ранее такие пушку можно было встретить на модернизированных гусеничных бронетранспортерах БТР-50, которые получили башню с вооружением.

Как отмечают эксперты, возможности ЗУ-23-2 высоко оцениваются иракскими военнослужащими. Установка монтируется на различные образцы колесной и гусеничной техники.

Пару лет назад умельцы восстановили несколько самоходных установок ЗСУ-23-4 «Шилка», оставшихся со времен Саддама Хусейна. Правда, вместо штатной четырехствольной машина получила двуствольную «зушку».



А что касается 73-мм орудия 2А28 «Гром», то и они продолжают службу, только теперь в качестве буксируемого и возимого оружия.

Использованы фотографии: https://twitter.com/KLKAMASH2018
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Комментарии 8

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  1. svp67 (Сергей) Сегодня, 15:46
    23-мм вместо "Грома", это интересно, вот только какой прицел они используют? Штатный не рассчитан на эту пушку. Получается, что это чисто "деревенский апгрейд"... как и это
    Пару лет назад умельцы восстановили несколько самоходных установок ЗСУ-23-4 «Шилка», оставшихся со времен Саддама Хусейна. Правда, вместо штатной четырехствольной машина получила двуствольную «зушку».
    У "Шилки" стволы имеют жидкостное охлаждение, чего не имеет "ЗУшка", а это значит, что точность и темп стрельбы у этой машины не высоки
    svp67
    1. MPN (Павел) Сегодня, 15:55
      Цитата: svp67
      Получается, что это чисто "деревенский апгрейд"...
      Ну возможно перестроили как , как то прицеливались и из грома спареного с 30мм и из нее, апгрейд однозначно гаражный...
      А что касается 73-мм орудия 2А28 «Гром», то и они продолжают службу, только теперь в качестве буксируемого и возимого оружия.
      А мне на первом фото показалось, что ей ствол отпилили... what
      MPN
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 15:58
        Цитата: MPN
        А мне на первом фото показалось, что ей ствол отпилили...

        Так так и есть, часть трубы отпилена, но так же необходимо убрать и все остальное, в виде казенника и затвора, иначе новую пушку не установишь. А этот "обрубок" необходим, для того что бы не конструировать новую систему управления пушкой по вертикали, там явно остались старые системы.
        svp67
        1. Громобой Сегодня, 16:05
          Цитата: svp67
          Получается, что это чисто "деревенский апгрейд"...

          Интересно солько у нас этих штучек в виде БМП1,2 в бокксах стоит---- Прицелы и броня
          ----противоминака не отвечают современным треьованиям,а они стоят учения проходят судя по фото с ДВ.
          Громобой
    2. WATCH_OFFICER (Виталий) Сегодня, 16:03
      На этом пепелаце только выкатиться на позицию, дать очередь, и убежать обратно. К прицельной стрельбе машина явно не готова. Впрочем, я думаю, местным воякам этого хватит, они со всего непрецельно стреляют.
      WATCH_OFFICER
      1. Громобой Сегодня, 16:38
        Цитата: WATCH_OFFICER
        К прицельной стрельбе машина явно не готова.
        Они хотят её использовать как в том числе и шип против танковой иракской дивизии.1-ый полк ,ведь он после Ирака не в штабах тёрся,а,оценеённая сила "Бредли" и ""Апаччч"....родило тактику пехоты Армии США
        ---Ура!,Но это простреливаемое поле уряаньнья.По бронеобъектам и т.п.. удар с БМП и развед головняков бронеколон.Они это стараются завязывать в одну сеть,так что не удивляемся,что пулемётнная мишень передаётся в иерархию тактичческой ааавиации,с обработкой из апач или ф-------------16 .Особой разницы нет в удаоке,т.к. всёё о ней знакомо,сюрприз это применпние таких возможностей в скоротечных войнах,но это проблеммы уря-патриотиков.Я всегда калякал,что аэродромы Пибалтике это опасно,но братва любит урфякать,продолжайте это делать,подъём 15 Ф15(а это было)огбрушивает систему контролю границы.Пппродолжайте урякать,....)))присоединяюсь и улыбаюсь)))
        Громобой
  2. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 15:56
    Схема крепления непонятна..Прицеливание-неясно..На фото ствол живёт отдельной жизнью от лафета..Такое чувство, что где-то на рембазе пьяные иракские прапора селфи снимали на фоне древней БЭхи..
    Злой 55
  3. gukoyan (Igor) Сегодня, 15:57
    Оставили бы спарку, а не втыкали один ствол, боевая мощь станет выше.
    gukoyan
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