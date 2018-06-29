ДНР: ВСУ добили своих же раненых, чтобы те не попали в плен

Важно отметить, что потери оккупантов убитыми увеличились в результате миномётного огня по своим раненым, чтобы исключить возможность их пленения. Наша разведка отмечает, что расстрел раненых морпехов выполняли подразделения «Азова» (*экстремистская группировка, запрещена в РФ), из района Широкино.

Оперативное командование ДНР сообщает об итогах очередной недели противостояния с украинскими силовиками вдоль линии соприкосновения. Отмечено, что с начала недели украинские войска, отдельные подразделения которых пытались «улучшить» позиции в районе так называемой «серой зоны», потеряли пятерых убитыми и пятерых ранеными. При этом, если верить сводке штаба ДНР, украинские войска открывали миномётный огонь по квадрату, в котором оставались получившие ранения военнослужащие ВСУ. Огнём они пытались воспрепятствовать возможности пленения «побратимов» войсками ДНР.Из заявления:Оперативное командование ДНР утверждает, что Киев провёл тайные переговоры с командованием зарубежных ЧВК «Экедеми» (США) и «ASBS Othago» (Польша). По данным республиканской разведки, главная цель переговоров – переброска представителей частных военных компаний или возможность их будущего слияния с "миротворческим контингентом". За эту переброску в ЧВК, как заявлено, запросили (внимание!) полмиллиарда долларов. Никакие другие источники эту информацию на данный момент не подтверждают.На этом фоне стало известно о том, что Киев заявил о готовности обменять 23 осуждённых на Украине россиян на 23 осуждённых в России граждан Украины. Заявление такого характера сделала уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова.