18:44 29 июня
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ДНР: ВСУ добили своих же раненых, чтобы те не попали в плен

Оперативное командование ДНР сообщает об итогах очередной недели противостояния с украинскими силовиками вдоль линии соприкосновения. Отмечено, что с начала недели украинские войска, отдельные подразделения которых пытались «улучшить» позиции в районе так называемой «серой зоны», потеряли пятерых убитыми и пятерых ранеными. При этом, если верить сводке штаба ДНР, украинские войска открывали миномётный огонь по квадрату, в котором оставались получившие ранения военнослужащие ВСУ. Огнём они пытались воспрепятствовать возможности пленения «побратимов» войсками ДНР.

ДНР: ВСУ добили своих же раненых, чтобы те не попали в плен


Из заявления:
Важно отметить, что потери оккупантов убитыми увеличились в результате миномётного огня по своим раненым, чтобы исключить возможность их пленения. Наша разведка отмечает, что расстрел раненых морпехов выполняли подразделения «Азова» (*экстремистская группировка, запрещена в РФ), из района Широкино.



Оперативное командование ДНР утверждает, что Киев провёл тайные переговоры с командованием зарубежных ЧВК «Экедеми» (США) и «ASBS Othago» (Польша). По данным республиканской разведки, главная цель переговоров – переброска представителей частных военных компаний или возможность их будущего слияния с "миротворческим контингентом". За эту переброску в ЧВК, как заявлено, запросили (внимание!) полмиллиарда долларов. Никакие другие источники эту информацию на данный момент не подтверждают.

На этом фоне стало известно о том, что Киев заявил о готовности обменять 23 осуждённых на Украине россиян на 23 осуждённых в России граждан Украины. Заявление такого характера сделала уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 13

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  1. svp67 (Сергей) Сегодня, 16:41
    Заявление такого характера сделала уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова.
    Еще один пример, когда человек рожденный в России, старается быть большим "украинцем", чем сами украинцы...и в результате превращается в ШУТА.
    svp67
    1. рич (дмитрий) Сегодня, 18:37
      очень низкая степень доверия к этой статье и ее достоверности
      рич
  2. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 16:45
    За эту переброску в ЧВК, как заявлено, запросили (внимание!) полмиллиарда долларов.
    ....Овёс-то нынче дорог...
    parusnik
    1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 17:21
      Не найдёт денег на овёс, купят сено, как это сделал А. Керенский. Выражение "керенские птенцы" ещё помните?
      sabakina
      1. михаил3 (Михаил) Сегодня, 18:43
        Логистика сложновата. Ниасилят ни за что. ЧВК фактически отказались. Ну и ладно. Хотя... "Хороший наемник - мертвый наемник!". Исключений нет.
        михаил3
  3. MPN (Павел) Сегодня, 16:46
    Важно отметить, что потери оккупантов убитыми увеличились в результате миномётного огня по своим раненым, чтобы исключить возможность их пленения.
    А что такого страшного они знали? Бессмысленно и глупо. Вспоминаю так же , что писали ранее, будь то бы на месте подрывов "...обнаружены следы волочения.." Как то не всея информация однозначно достоверна...
    MPN
    1. svp67 (Сергей) Сегодня, 16:49
      Цитата: MPN
      А что такого страшного они знали?

      Скорей всего огонь велся не по раненым, а был ЗАГРАДИТЕЛЬНЫМ с целью не допущения их пленения, но погибшим от этого не легче
      svp67
      1. MPN (Павел) Сегодня, 16:52
        Цитата: svp67
        а был ЗАГРАДИТЕЛЬНЫМ

        Это вернее, только вот в статье подача иная, переборщили и сразу вопросы возникли.
        MPN
      2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 17:28
        Сергей, не факт. Мы не знаем, кто они были. Владыка писал, что шли они "в атаку" без "ще не вмерла"...
        sabakina
  4. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 16:54
    Собакам собачья смерть
    Дормидонт
  5. brdm (Дмитрий) Сегодня, 17:01
    "Огнём они пытались воспрепятствовать возможности пленения «побратимов» войсками ДНР." Ну что за бред! Все как в театре, и с биноклем . Войска за действиями группы, наблюдают,от скуки. За такое,,,,, их, свои бы порвали всех!!! украинцы точно не настолько дэбилы!
    brdm
  6. Джек О’Нилл (Юрий) Сегодня, 18:15
    ДНР: ВСУ добили своих же раненых, чтобы те не попали в плен

    Завтра они своих будут танками давить?..
    Вспоминается как кто то там рассказывал про "Пантеры", которые дома "сдувают".
    Статье место в разделе "юмор".
    Джек О’Нилл
  7. bogart047 (Дмитрий) Сегодня, 18:36
    можно фото-видео? А то прям как укросми: кто-то где-то кого-то когда-то обстрелял... Сейчас не то время, чтоб на слово верить
    bogart047
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