18:43 29 июня
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Су-30 отправятся в Иран? В таком случае баланс сил на Ближнем Востоке может измениться

После исторической сделки по иранской ядерной программе, после которой последовало снятие международных санкций, Тегеран стал присматриваться к российским истребителям Су-30, пишет журнал Military Watch.



Запрет на поставку наступательных вооружений в эту страну истекает в 2020 году. Если данное ограничение будет снято, то расклад сил на Ближнем Востоке может измениться, считает издание.


По его данным, сегодня ВВС Ирана вооружены старыми истребителями F-4 и F-5 и более современными – F-14 Tomcat (из них готовы к бою лишь 30 единиц). Также Тегеран приобрел к началу 90-х несколько советских МиГ-29 и легких китайских истребителей J-7. Есть у иранцев и отечественные самолеты – HESA Saeqeh.

Большинство из перечисленных самолетов не могут обеспечить Ирану превосходство в воздухе. В то же время соперники Тегерана, такие как Израиль и Саудовская Аравия, обладают значительным количеством истребителей F-15/15E.

Поэтому в настоящее время иранцы проявляют большой интерес к самолетам Су-30. По мнению автора материала, российские истребители по своим возможностям превосходят израильские и саудовские F-15C. К тому же тяжелые Су-30 станут отличным дополнением к легким самолетам, уже имеющимся в распоряжении ВВС Ирана, пишет журнал.

Конечно, у России есть и боле современные самолеты, например Су-35 и Су-57. Но приверженность Тегерана старым версиям объясняется просто – стране не хватает денежных средств. Расходы республики на оборону гораздо ниже, чем у других стран региона. Тем не менее, Су-30 способны оказать отпор американским F-15, созданным более 40 лет назад, говорится в статье.

Пока неизвестно, какая из модификаций интересует иранцев. Современные версии (МКИ, МКВ и МКК) стоят гораздо дороже базового Су-30К, пишет автор. Однако и Су-30К обеспечит стране превосходство над имеющимися у противников истребителями, не создавая чрезмерной нагрузки на госбюджет.

Вместе с тем опытные израильские пилоты, которые считаются одними из лучших в мире, могут бросить вызов своим соперникам на Су-30К, не обладающих рядом особенностей более поздних версий. В связи с этим иранцам, наверное, стоит присмотреться к современным модификациям машины.

Вне зависимости от этого, покупка Су-30 Ираном будет иметь весьма значительные последствия для Ближнего Востока, заключает журнал.

Использованы фотографии: http://www.airforce.ru
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Комментарии 26

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  1. Zaslon (ИВАН) Сегодня, 16:50
    Су-30 отправятся в Иран?

    Это будет более менее стабильность на БВ и Израиль успогоится ! Иначе они Иран задолбят , там наши ПРО еще бы не мешало дополнительно ..Действуй Путин в правильном направлении идешь..
    Zaslon
    1. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 16:55
      Думаю так и будет. Логично, пора обламывать "избранных".
      Сармат Саныч
      1. Sefevi Сегодня, 17:54
        Статья ни о чём. Иран столкнулся с новыми американскими санкциями. К тому же колоссальные средства идут на авантюры в Сирии и Йемене. У него сейчас нет денег и в ближайшее время не предвидится. Какие истребители?!
        Sefevi
        1. лаврентий павлович (валерий) Сегодня, 18:35
          Цитата: Sefevi
          Статья ни о чём. Иран столкнулся с новыми американскими санкциями. К тому же колоссальные средства идут на авантюры в Сирии и Йемене. У него сейчас нет денег и в ближайшее время не предвидится. Какие истребители?!

          А с каких это пор дружеская помощь, которая пересекается с интересами национальной безопасности - авантюра? Это только в Кремле допустили бандеризацию Украины в ущерб нац. безопасности и позволили убивать русских.
          лаврентий павлович
    2. Xander (Александр) Сегодня, 17:06
      Как легко вы вдвоем, сев за клавиатуру, изменили расклад сил в регионе и обламали "избранных".
      Виртуальными рюмками хоть чокнулись? laughing
      Xander
      1. Громобой Сегодня, 17:22
        Цитата: Сармат Саныч
        умаю так и будет. Логично, пора обламывать "избранных".

        Обламайте сначала санкции на поставку и истребителей в Иран.Знаете,что должно предвестником этой ОРУЖЕЙНОЙ сделки..?Вот,вот,так что поменьше пафосу и изучаем договора заключённые в том числе и РФ.
        Громобой
      2. ALEXXX1983 (Алексей) Сегодня, 18:05
        Согласен с Вами. Статья "ваще ниочём". До 2020 ещё дожить надо, да и если потом и поставим, то разница в подготовке и опыте израильских и иранских пилотов никуда не денется.
        ALEXXX1983
  2. MPN (Павел) Сегодня, 16:51
    Современные версии (МКИ, МКВ и МКК) стоят гораздо дороже базового Су-30К, пишет автор. Однако и Су-30К обеспечит стране превосходство над имеющимися у противников истребителями
    Сможет еслиБРЭО будет соответствовать сегодняшним реалиям...
    MPN
    1. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 17:16
      Цитата: MPN
      еслиБРЭО будет соответствовать сегодняшним реалиям.

      Это БРЭО еще нужно в воздух поднять, точно и вовремя навести на цель. Жаль что многие об этом забывают. Поэтому Ирану нужно развивать системы радиотехнической разведки метрового диапазона и АСУ ПВО, а уже потом думать о возможностях перехвата целей на дальних рубежах.
      Vita VKO
  3. svp67 (Сергей) Сегодня, 16:51
    Судя по последним "новинкам" иранского ВПК, если не удастся легально купить у нас "сухие", то очень быстро у Ирана появятся свои самолеты, но очень похожие на наши Су
    svp67
    1. Xander (Александр) Сегодня, 17:14
      И что за новинки у Ирана, огромный самолет -"невидимка" где у летчика коленки в крышу фонаря упираются и что умеет кататься по полосе но не летать? laughing

      Нет,самолет быстро не может появиться. Даже копирующим китайцам со всеми их возможностями понадобились десятилетия.
      Xander
      1. Громобой Сегодня, 17:28
        Цитата: svp67
        удя по последним "новинкам" иранского ВПК, если не удастся легально купить у нас "сухие", то очень быстро у Ирана появятся свои самолеты, но очень похожие на наши Су

        Всё так же будет деградировать,их ВВС это жалкое зрелище,а с каждым "полгода" это вообще одно название.Мы соблюдаем договора,если ИРАН их начнёт нарушать,то мы на этом направлении не только свои полки не на насытим,то и даже не метнёмся вооружать ВВС Ирана.Разговор бедняка с нищим.
        Громобой
      2. svp67 (Сергей) Сегодня, 17:38
        Цитата: Xander
        И что за новинки у Ирана,




        svp67
        1. svp67 (Сергей) Сегодня, 17:39
          И еще, кое что....

          svp67
          1. svp67 (Сергей) Сегодня, 17:41
            Цитата: svp67
            И еще, кое что....

            svp67
  4. Lesorub (Анатолий) Сегодня, 16:54
    Су 30, хороший выбор, но Ирану необходимо закупать большое количество современных самолетов, что бы создать паритет - а это финансы и время.
    Lesorub
  5. q75agent (.......) Сегодня, 17:02
    Если Иран и будет закупать Су -30 то 1-2 эскадрилий , они Китаю нефтяное месторождение отдали и за это должны купить большую партию со скидкой (150 шт ) J -10
    q75agent
    1. Vlad.by (Владимир) Сегодня, 17:22
      Как санкции снимут - так и заберут обратно. Дойная корова самим нужна
      Vlad.by
  6. Tiras (Виктор) Сегодня, 17:24
    На самом деле Ирану сейчас не до самолётов - нету денег.
    Валюта Ирана сильно ослабла, в Иране уже кризис начинается, а основные санкции будут введены после августа.

    ОПЕК недавно решил увеличить добычу нефти--ещё один удар по Ирану.

    Инвесторы бегут из Ирана, собираются прекратить приобретение нефти у Ирана французская компания Total, итальянские ENI и Saras, испанские Repsol и Cepsa, а также греческая Hellenic Petroleum. На долю этих компаний приходится большая часть объемов закупки иранской нефти европейскими странами, которая составляет пятую часть нефтяного экспорта Исламской Республики.

    В Иране уже демонстрации идут против повышения цен и резкого ухудшения экономического положения.

    Разве что Россия - щедрая душа подарит Ирану самолёты fellow
    Tiras
    1. Vard Сегодня, 17:34
      Про то что в Иране все так плохо вы где узнали... СМИ послушать так в той же КНДР людей едят..
      Vard
      1. Tiras (Виктор) Сегодня, 18:08
        Цитата: Vard
        Про то что в Иране все так плохо вы где узнали..


        ПРО падение валюты - это не для кого не секрет и это все открыто.
        Остальное можете тут в социальных сетях под тегом #IranProtests.
        Tiras
  7. Pacifist (Виктор) Сегодня, 17:34
    Бессмысленные отсылки к ВВС Израиля при этом вопросе. Израиль со своих баз сможет, в лучшем случае долететь до границы Ирана и развернутся обратно. Банально не хватит боевого радиуса для боя. Возможная тактика только такая, как обычно они поступают, удар на подлете из чужого воздушного пространства. Нет им ни малейшего интереса туда летать самолетами по взрослому. И тут СУ-30 немного не та тема. Вряд ли Иран будет воевать в чужом воздушном пространстве, а вот развитие ПВО/ПРО вполне способно закрыть подлетные территории. Тут больше помогли бы 2-3 ДРЛО, для обнаружения на подлете. Палить моторесурс СУ-30 для этот нет смысла. Вот нападение или удар со стороны баз в СА или АУГ из зоны Персидского залива вполне себе реальный сценарий и тут могут быть серьезные столкновения. Вот это да, тема для СУ-30.
    Pacifist
  8. мерцание (Николай) Сегодня, 18:07
    Запрет на поставку наступательных вооружений в эту страну истекает в 2020 году. Если данное ограничение будет снято
    Какие еще к черту запреты, запад эти запреты объявил вот пусть запад Ирану и не продает оружие. А нас это не должно касаться, мы сами под санкциями запада. Они нам санкции - мы в ответ должны удвоить и утроить поставки необходимого для Ирана оружия.
    мерцание
  9. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 18:17
    Вместе с тем опытные израильские пилоты, которые считаются одними из лучших в мире, могут бросить вызов своим соперникам на Су-30К, не обладающих рядом особенностей более поздних версий. В связи с этим иранцам, наверное, стоит присмотреться к современным модификациям машины.

    ..Если только над территорией Сирии, вблизи границ Израиля. Над территорией Ирана (в случае напдения Израиля), бросать вызов никто не будет, а самолеты заправщики и РЭБ и ПП будут сбиты.
    Zaurbek
    1. Tiras (Виктор) Сегодня, 18:37
      Цитата: Zaurbek
      а самолеты заправщики и РЭБ и ПП будут сбиты.


      Кто сказал? wassat
      Tiras
      1. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 18:41
        Так положено. И дальность радара позволить всех засветить.
        Zaurbek
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