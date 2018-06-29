18:43 29 июня
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Австралия будет строить фрегаты по британскому проекту

Австралийское правительство заключило с корпорацией ВАЕ Systems контракт на строительство для австралийского флота девяти фрегатов типа 26 GCS (Global Combat Ship) на основе проекта кораблей типа 26, строящихся для Королевских ВМС Великобритании. Новейшие фрегаты призваны заменить в составе австралийского флота восемь фрегатов типа ANZAC (германского проекта МЕКО 200) постройки девяностых годов, сообщает bmpd со ссылкой на австралийские СМИ.

Австралия будет строить фрегаты по британскому проекту

Облик фрегата типа 26 GCS в исполнении для ВМС Австралии


Согласно заключенного контракта, строительство головного корабля должно стартовать в 2020 году с передачей ВМС Австралии в 2027 году. Строительство же всей серии вероятно растянется до 2042 года и обойдется в 35 млрд австралийских долл (около 25,7 млрд долл США).


На фрегаты установят многофункциональную систему AEGIS с вертикальными пусковыми установками Mk 41 на 24 ракеты, а также австралийскими РЛС СЕАFAR2 с АФАР и АСБУ. Вооружение австралийских кораблей составят "перспективный противокорабельный ракетный комплекс", зенитные ракеты Raytheon Standard SM-2 и ESSM, 127-мм универсальная артиллерийская установка BAE Systems Mk 45 Mod 4, два 20-мм зенитных артиллерийских комплекса Raytheon Phalanx Mk 15, 324-мм торпедные аппараты для торпед MU-90, один вертолет Sikorsky MH-60R в ангаре.

Фрегаты данного типа являются многоцелевыми кораблями стандартным водоизмещением 6900 тонн и полным водоизмещением более 8000 тонн. Длина корабля 149,9 м, ширина 20,8 м. Скорость хода достигает 27 узлов



Использованы фотографии: ВАЕ Systems
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Комментарии 15

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  1. Zaslon (ИВАН) Сегодня, 16:55
    Откуда у Австралии деньги на такое вооружение ..? Инфа ходит , что там собираются отсиживаться "элита мировая" в случае бойни мировой ..(бункеры индивидуальные строят и т.д.) ха ха ха От русский не скроетесь в случае чего..! Везде вас найдут падлов..
    Zaslon
    1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 17:07
      Цитата: Zaslon
      Откуда у Австралии деньги на такое вооружение ..? Инфа ходит , что там собираются отсиживаться "элита мировая" в случае бойни мировой ..(бункеры индивидуальные строят и т.д.) ха ха ха От русский не скроетесь в случае чего..! Везде вас найдут падлов..

      Сильно сказано laughing А фрегаты то здесь каким боком ?
      КВУ-НСвД
    2. Громобой Сегодня, 17:14
      Цитата: Zaslon
      Откуда у Австралии деньги на такое вооружение ..?

      Австралия одна из богатейших стран мира,она и не того себе может позволить и позволяеет.По лодкам и эсминцам она точно в перспективе оббыграет наш ТОФ.А так Королева приказывает дейссствовать от Ирака до Афгана,то и экспедиционные части готовятся по уровню №!,не хуже,чем Британская МП.ЭЭто эталон такой,а нам его никогда не достичь(напримеример на уровне РФ-Киргизия).Пгоэтому остаётся ехидничать крепкому сотрудничеству на фоне наших стабильно крепких неудач
      Громобой
      1. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 17:22
        Британская МП эталон? А я думал КМП.. В кино они такие крутые..всех крошат в мелкую капусту.. А памперсы на морозе эталону можно менять..или так бегать?
        dvina71
        1. Громобой Сегодня, 17:55
          А вы не только памперсы английской пехоты изучайте,но и реальные операцции и сколько армий по их таблицам и каноннам воевали и готовы к воййне.Именно по английсскому эталону была осуществленна атака с моря на континент во время 2-оой мировой.Причём действия в Африке и Италии забываются хулителями,а это сколько ТД и АК Вермахта?Вот именно.А когда союзники нащупали и осуществвили вторжение,то даже ТА не смогла помешать планам.Так о чём спор...?Британская армия трусы?Совместно с Канадской и ОСт-Инндской групп МП ,британцы захватили нарезанный пляж и продолжалиразвивать наступление на расширение плацдарма.Благодаря хорошей поддержке с воздуха и обученности пехотных частей на плацдарме.Даже немецкие теоретики 1-ой Мировой обозначали обученность английской пехоты.Хроники этой войны подтверждают,что личная подготовка канадцев,англичан или шотландцевт не подвергали сомнению главный принцип этой подготовки.Он есть,но я вам его не скажу,так вам лиж бы обокакт ьанглов и превозднести себя любимого.Чтож,находитесь в таком состоянии.
          Громобой
          1. vredlo (Степан) Сегодня, 18:38
            в африке скорее проблемы со снабжением, а не пехота, позволили победить,да и япы ту пехоту скажем мягко обыгрывали
            да и высадка и то что ей предшествовало(если интересно поищите про репетицию той высадки) скажем так прошло не идеально, а уж про дюнкерк и все что было до,так и вообще эталонище
            vredlo
      2. Pollux (Сергей) Сегодня, 17:34
        Цитата: Громобой
        По лодкам и эсминцам она точно в перспективе оббыграет наш ТОФ

        Десять фрегатов, вооруженных гарпунами и шесть дизель-электрических подлодок - как-то жидковато против Тихоокеанского флота России.
        Pollux
      3. Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ (Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ) Сегодня, 17:47
        Они, там, у себя, да, ЗОЛОТО добывают.
        Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ
      4. alekc75 Сегодня, 18:08
        к 42 году построят!!а Россия что ждать будет по твоему и ничего не строить???
        alekc75
    3. рич (дмитрий) Сегодня, 18:14
      Zaslon: ха ха ха От русский не скроетесь в случае чего..! Везде вас найдут падлов..

      Михан №2? what laughing
      рич
      1. Громобой Сегодня, 18:39
        Цитата: Pollux
        Десять фрегатов, вооруженных гарпунами и шесть дизель-электрических подлодок - как-то жидковато против Тихоокеанского флота России.
        1.) Во первых у них по лодкам и надводным кораблям запущенна программа перевооружения.\----считаем ввод в строй и вывод наших.
        Pollux,я никогда не считал флот Австралии отдельной единичкой.Так же как здесь на форуме не рассматривают дивизион корейских или немецких гаубиц(Литва) серьёзной угрозой для русской территории,так же и я не считаю,что австралийцы будут действовать по собственному замыслу.НО,если они будут действовать в русле американской поглитики(что болььше,чем вероятно),то мощь авс тралийского флота может быть легко присовокуплена к рысканьям американцев или японцев.Так что новейшие эсминцы ВМС Австралии это может быть новшеством для противника так же как экспедиционные группы пехоты на фронтах мировых войн.Вооот я об чём,а не прославляю Австралию!)))
        Громобой
  2. YarSer88 (Сергей Владимирович) Сегодня, 17:19
    Уже даже Австралия фрегаты по 8 000 тонн строит пачками, когда же у нас их начнут в таких же количествах делать?
    YarSer88
  3. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 17:19
    Фрегат длиной 150м и 8к водоизмещением? Чудны дела твои... Что же тогда 190м Атлант?
    dvina71
  4. Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ (Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ) Сегодня, 17:45
    >>>>>Австралия будет строить фрегаты по британскому проекту

    То есть дорого и бессмысленно.

    am
    Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ
  5. san4es Сегодня, 18:31
    Австралийское правительство заключило с корпорацией ВАЕ Systems контракт на строительство для австралийского флота девяти фрегатов типа 26 GCS (Global Combat Ship)

    " am -- Постройте эти корабли хорошо, -- наши моряки заслуживают большего!" - начальник Военно-Морского Флота Австралии вице-адмирал Тим Барретт сделал объявление сегодня утром, что BAE Systems является предпочтительным тендером для нашего будущего проекта фрегата.... angry .
    Девять кораблей, 4000 рабочих мест с первым из нового класса охотников, подлежащих обслуживанию в конце 2020-х годов.

    Royal Australian Navy... 28 июн. 2018 г... hi
    san4es
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