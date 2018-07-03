Передовые фрегаты класса F110: компактные мастера ПВО, применившие концепцию радара AMDR
На фото — действующий испанский фрегат F103 «Blas de Lezo» класса «Alvaro de Bazan»
На протяжении последних нескольких лет американские, западноевропейские, а также российские военно-новостные и военно-технические ресурсы изобилуют многочисленными сводками относительно становления проекта перспективного корабельного модульного многофункционального радиолокационного комплекса AMDR, который впоследствии должен частично заменить в Военно-морских силах США многофункциональные дециметровые 4-сторонние радары с пассивной фазированной антенной решёткой типа AN/SPY-1D(V), применяющиеся в составе боевых информационно-управляющих систем «Иджис» на ракетных эсминцах класса «Арлей Бёрк». В данный момент радар AMDR, также именуемый AN/SPY-6 и разработанный американской компанией «Raytheon», проходит натурные испытания по обнаружению и сопровождению на проходе различных типов воздушных целей в районе западного побережья Гавайских островов.
Опытный образец, успешно прошедший испытание по пеленгованию и «завязке трассы» (сопровождению на проходе) баллистической цели над Тихим океаном 7 сентября 2017 года, пока что представлен упрощённым антенным постом с одним лишь S-диапазонным радаром, предназначенным только для обнаружения воздушных объектов, их сопровождения и целеуказания для зенитных ракет с активными радиолокационными головками самонаведения (дальнобойных RIM-174 ERAM / SM-6, и ЗУР средней дальности RIM-162B, находящимся в процессе разработки), в то время как радар Х-диапазона на опытном образце пока не замечен. Но давайте всё-таки выясним, чем AMDR качественно отличается от устаревающих AN/SPY-1A/D(V), установленных ракетных крейсерах класса «Ticonderoga» и ЭМ УРО класса «Arleigh Burke».
В первую очередь речь идёт о значительном увеличении энергетического потенциала AMDR. Благодаря тому, что приёмо-передающие модули данного радара с активной фазированной антенной решёткой представлены нитрид-галиевой основой, способной работать при температурах 350—450ºС (в 2,5—3 раза выше, чем ППМ на базе GaAs: 175ºС), мощность излучения подобных модулей может быть увеличена в 30 раз, что в итоге увеличит дальность действия РЛС в 1,6—1,7 раза. В частности, дальность действия S-диапазонной станции AMDR в сравнении с AN/SPY-1D(V) возрастает с 320 км до 470—500 км, благодаря чему на 70% увеличивается время, необходимое на принятие ответных мер со стороны корабельного ЗРК. А это, в свою очередь, заметно расширяет возможности операторов системы «Иджис» на селекцию приоритетных атакующих целей на фоне дронов-ловушек и ответных шумовых радиоэлектронных помех, генерируемых самолётами РЭБ противника. Более того, нитрид-галиевые ППМ имеет заметно большую надёжность работы и эксплуатационный ресурс.
Во-вторых, комплекс AMDR в составе боевой информационно-управляющей системы «Aegis» снимает необходимость использования устаревших одноканальных радаров подсвета цели AN/APG-62 на основе параболических антенных решёток, которые ограничивали количество одновременно обстреливаемых зенитными ракетами RIM-156A (SM-2 Block IV) и RIM-162A целей всего 1, 2, 3 и 4 единицами в зависимости от количества SPG-62. Более того, параболическая антенна данных «радиолокационных прожекторов» имеет крайне низкую помехозащищённость от различных типов радиоэлектронных помех, в особенности прицельных и ответных шумовых. Вместо SPG-62 многофункциональный радиолокационный комплекс AMDR использует специализированные многоканальные АФАР-радары подсвета, работающие в высокоточном X-диапазоне волн на частотах от 8 до 12 ГГц.
Фрегат F105 «Cristobal Colon» класса «Альваро де Базан»; красными кругами отмечены 2 радара подсвета AN/SPG-62
Антенные полотна данных РЛС также построены на базе активных ФАР, излучающая основа ППМ которых сформирована на нитрид-галиевых (GaN) элементах. Вывод из этого такой: каждое Х-диапазонное антенное полотно подсвета цели радара AN/SPY-6 AMDR (в отличие от «прожектора» AN/SPG-62) способно одновременно «захватить» на точное автосопровождение 4—10 вражеских воздушных объектов. При этом, минимизируя приёмный тракт определённых групп приёмо-передающих модулей, данная РЛС может «сбрасывать» диаграмму направленности в направлении источников РЭБ, тем самым обеспечивая высокий уровень помехозащищённости в момент селекционирования целей в сложной помеховой обстановке.
Хорошо известно, что многофункциональными радарами AMDR планировали оснастить в первую очередь усовершенствованные американские эсминцы УРО модификации «Arleigh Burke Flight III», но похоже на то, что их уменьшенный концептуальный аналог с более низкими энергетическими качествами могут значительно раньше получить перспективные испанские «Иджис»-фрегаты (сторожевые корабли) класса F-110, которые должны дополнить в ВМС Испании 5 имеющихся фрегатов класса F-100 «Алваро де Базан». Несмотря на то, что последние также оснащены БИУС «Иджис», наличие лишь 2-х радаров подсвета AN/SPG-62 (на передней и задней надстройках) ограничивали целевую канальность системы управления огнём Mk 99 лишь двумя одновременно обстреливаемыми целями, так как для универсальных ВПУ Mk 41 фрегатов F100 были адаптированы лишь зенитные ракеты RIM-162A ESSM и SM-2 Block IIIA, оснащённые полуактивными радиолокационными ГСН, нуждающимися в непрерывном подсвете.
Эскиз перспективного фрегата F110 с обозначениями. Можно обратить внимание на то, что, помимо новых радаров сопровождения и наведения («Radar BS» и «Radar BX», буква B обозначает Band, диапазон), разработчики приняли решение сохранить и старые SPG-62 (обозначается как «Illuminator») в качестве резервного средства подсвета цели. Также можно обратить внимание, что изначально фрегаты F110 планируется оснастить лишь 2x8 модульными УВПУ для размещения ЗУР SM-2 Block IIIB и RIM-162A ESSM, столь малый боекомплект — один из главных недостатков фрегатов этого класса
Новые же фрегаты получат не стандартную экспортную МРЛС AN/SPY-1D, а перспективный 8-модульный S/X-диапазонный радар, представленный нижним 4-сторонним антенным постом дециметрового S-диапазона для обнаружения и сопровождения дальних целей на удалении 250 км и более, а также верхним антенным постом сантиметрового Х-диапазона для подсвета низколетящих противокорабельных ракет противника, появляющихся из-за пределов радиогоризонта. Радиогоризонт для Х-диапазонного поста, расположенного на высоте около 30 метров над уровнем моря, превышает 35 км при работе по ракете противника, летящей на высоте 20 метров, что заметно лучше, чем у радаров подсвета SPG-62, установленных на всех существующих «Иджис»-кораблях. Следовательно, фрегаты F110 будут технологически «заточены» под задачи эшелонированной средневысотной ПРО на морских ТВД, отличающихся массированным применением противокорабельных или противорадиолокационных средств противника.
Новый радиолокационный комплекс является совместным детищем американской компании «Lockheed Martin» и испанского концерна «Indra». Данная РЛС также получит нитрид-галлиевую технологию создания ППМ как для дециметровых, так и для сантиметровых антенных полотен. Оборонное ведомство Испании также включило в контракт с Агентством по иностранному военному сотрудничеству Госдепа США пункт о закупке 20 зенитных управляемых ракет большой дальности (до 170 км) SM-2 Block IIIB, оснащённых как полуактивной радиолокационной ГСН, так и инфракрасным датчиком. Эти ракеты позволят проявить все возможности по канальности системы «Иджис», улучшить помехозащищённость, а также уничтожать баллистические цели на атмосферном участке.
Источники информации:
http://www.navyrecognition.com/index.php/news/defence-news/2017/november-2017-navy-naval-forces-defense-industry-technology-maritime-security-global-news/5754-lockheed-martin-indra-extend-their-collaboration-for-spain-s-f-110-frigate-program.html
http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=21002
Автор: Евгений Даманцев
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти