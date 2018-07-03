Передовые фрегаты класса F110: компактные мастера ПВО, применившие концепцию радара AMDR

На фото — действующий испанский фрегат F103 «Blas de Lezo» класса «Alvaro de Bazan»

Фрегат F105 «Cristobal Colon» класса «Альваро де Базан»; красными кругами отмечены 2 радара подсвета AN/SPG-62

Эскиз перспективного фрегата F110 с обозначениями. Можно обратить внимание на то, что, помимо новых радаров сопровождения и наведения («Radar BS» и «Radar BX», буква B обозначает Band, диапазон), разработчики приняли решение сохранить и старые SPG-62 (обозначается как «Illuminator») в качестве резервного средства подсвета цели. Также можно обратить внимание, что изначально фрегаты F110 планируется оснастить лишь 2x8 модульными УВПУ для размещения ЗУР SM-2 Block IIIB и RIM-162A ESSM, столь малый боекомплект — один из главных недостатков фрегатов этого класса

Источники информации:

http://www.navyrecognition.com/index.php/news/defence-news/2017/november-2017-navy-naval-forces-defense-industry-technology-maritime-security-global-news/5754-lockheed-martin-indra-extend-their-collaboration-for-spain-s-f-110-frigate-program.html

http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=21002

На протяжении последних нескольких лет американские, западноевропейские, а также российские военно-новостные и военно-технические ресурсы изобилуют многочисленными сводками относительно становления проекта перспективного корабельного модульного многофункционального радиолокационного комплекса AMDR, который впоследствии должен частично заменить в Военно-морских силах США многофункциональные дециметровые 4-сторонние радары с пассивной фазированной антенной решёткой типа AN/SPY-1D(V), применяющиеся в составе боевых информационно-управляющих систем «Иджис» на ракетных эсминцах класса «Арлей Бёрк». В данный момент радар AMDR, также именуемый AN/SPY-6 и разработанный американской компанией «Raytheon», проходит натурные испытания по обнаружению и сопровождению на проходе различных типов воздушных целей в районе западного побережья Гавайских островов.Опытный образец, успешно прошедший испытание по пеленгованию и «завязке трассы» (сопровождению на проходе) баллистической цели над Тихим океаном 7 сентября 2017 года, пока что представлен упрощённым антенным постом с одним лишь S-диапазонным радаром, предназначенным только для обнаружения воздушных объектов, их сопровождения и целеуказания для зенитных ракет с активными радиолокационными головками самонаведения (дальнобойных RIM-174 ERAM / SM-6, и ЗУР средней дальности RIM-162B, находящимся в процессе разработки), в то время как радар Х-диапазона на опытном образце пока не замечен. Но давайте всё-таки выясним, чем AMDR качественно отличается от устаревающих AN/SPY-1A/D(V), установленных ракетных крейсерах класса «Ticonderoga» и ЭМ УРО класса «Arleigh Burke».В первую очередь речь идёт о значительном увеличении энергетического потенциала AMDR. Благодаря тому, что приёмо-передающие модули данного радара с активной фазированной антенной решёткой представлены нитрид-галиевой основой, способной работать при температурах 350—450ºС (в 2,5—3 раза выше, чем ППМ на базе GaAs: 175ºС), мощность излучения подобных модулей может быть увеличена в 30 раз, что в итоге увеличит дальность действия РЛС в 1,6—1,7 раза. В частности, дальность действия S-диапазонной станции AMDR в сравнении с AN/SPY-1D(V) возрастает с 320 км до 470—500 км, благодаря чему на 70% увеличивается время, необходимое на принятие ответных мер со стороны корабельного ЗРК. А это, в свою очередь, заметно расширяет возможности операторов системы «Иджис» на селекцию приоритетных атакующих целей на фоне дронов-ловушек и ответных шумовых радиоэлектронных помех, генерируемых самолётами РЭБ противника. Более того, нитрид-галиевые ППМ имеет заметно большую надёжность работы и эксплуатационный ресурс.Во-вторых, комплекс AMDR в составе боевой информационно-управляющей системы «Aegis» снимает необходимость использования устаревших одноканальных радаров подсвета цели AN/APG-62 на основе параболических антенных решёток, которые ограничивали количество одновременно обстреливаемых зенитными ракетами RIM-156A (SM-2 Block IV) и RIM-162A целей всего 1, 2, 3 и 4 единицами в зависимости от количества SPG-62. Более того, параболическая антенна данных «радиолокационных прожекторов» имеет крайне низкую помехозащищённость от различных типов радиоэлектронных помех, в особенности прицельных и ответных шумовых. Вместо SPG-62 многофункциональный радиолокационный комплекс AMDR использует специализированные многоканальные АФАР-радары подсвета, работающие в высокоточном X-диапазоне волн на частотах от 8 до 12 ГГц.Антенные полотна данных РЛС также построены на базе активных ФАР, излучающая основа ППМ которых сформирована на нитрид-галиевых (GaN) элементах. Вывод из этого такой: каждое Х-диапазонное антенное полотно подсвета цели радара AN/SPY-6 AMDR (в отличие от «прожектора» AN/SPG-62) способно одновременно «захватить» на точное автосопровождение 4—10 вражеских воздушных объектов. При этом, минимизируя приёмный тракт определённых групп приёмо-передающих модулей, данная РЛС может «сбрасывать» диаграмму направленности в направлении источников РЭБ, тем самым обеспечивая высокий уровень помехозащищённости в момент селекционирования целей в сложной помеховой обстановке.Хорошо известно, что многофункциональными радарами AMDR планировали оснастить в первую очередь усовершенствованные американские эсминцы УРО модификации «Arleigh Burke Flight III», но похоже на то, что их уменьшенный концептуальный аналог с более низкими энергетическими качествами могут значительно раньше получить перспективные испанские «Иджис»-фрегаты (сторожевые корабли) класса F-110, которые должны дополнить в ВМС Испании 5 имеющихся фрегатов класса F-100 «Алваро де Базан». Несмотря на то, что последние также оснащены БИУС «Иджис», наличие лишь 2-х радаров подсвета AN/SPG-62 (на передней и задней надстройках) ограничивали целевую канальность системы управления огнём Mk 99 лишь двумя одновременно обстреливаемыми целями, так как для универсальных ВПУ Mk 41 фрегатов F100 были адаптированы лишь зенитные ракеты RIM-162A ESSM и SM-2 Block IIIA, оснащённые полуактивными радиолокационными ГСН, нуждающимися в непрерывном подсвете.Новые же фрегаты получат не стандартную экспортную МРЛС AN/SPY-1D, а перспективный 8-модульный S/X-диапазонный радар, представленный нижним 4-сторонним антенным постом дециметрового S-диапазона для обнаружения и сопровождения дальних целей на удалении 250 км и более, а также верхним антенным постом сантиметрового Х-диапазона для подсвета низколетящих противокорабельных ракет противника, появляющихся из-за пределов радиогоризонта. Радиогоризонт для Х-диапазонного поста, расположенного на высоте около 30 метров над уровнем моря, превышает 35 км при работе по ракете противника, летящей на высоте 20 метров, что заметно лучше, чем у радаров подсвета SPG-62, установленных на всех существующих «Иджис»-кораблях. Следовательно, фрегаты F110 будут технологически «заточены» под задачи эшелонированной средневысотной ПРО на морских ТВД, отличающихся массированным применением противокорабельных или противорадиолокационных средств противника.Новый радиолокационный комплекс является совместным детищем американской компании «Lockheed Martin» и испанского концерна «Indra». Данная РЛС также получит нитрид-галлиевую технологию создания ППМ как для дециметровых, так и для сантиметровых антенных полотен. Оборонное ведомство Испании также включило в контракт с Агентством по иностранному военному сотрудничеству Госдепа США пункт о закупке 20 зенитных управляемых ракет большой дальности (до 170 км) SM-2 Block IIIB, оснащённых как полуактивной радиолокационной ГСН, так и инфракрасным датчиком. Эти ракеты позволят проявить все возможности по канальности системы «Иджис», улучшить помехозащищённость, а также уничтожать баллистические цели на атмосферном участке.